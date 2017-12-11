Все поезда РЖД пошли в обход Украины

С сегодняшнего дня абсолютно все пассажирские поезда переходят на движение по ветке Журавка (Воронежская область) – Миллерово (Ростовская область) в обход территории Украины. Информацию подтверждают в РЖД.Напомним, что строительные работы нового железнодорожного участка были завершены в конце лета текущего года. Осенью 2017 года по ней пошли как грузовые, так и пассажирские железнодорожные составы.Первоначально по новой ветке было запущено движение тех пассажирских поездов, которые не имели остановок на старой железнодорожной линии. Такие поезда пошли по новой ветке в прошлом месяце. Теперь в РЖД перевели все составы на движение по маршруту в обход Украины.Теперь по новому маршруту будут осуществлять движение 30 пар грузовых составов и 62 пары составов пассажирских.Ветка Журавка-Миллерово – 137-километровая двухпутная электрифицированная линия, на протяжении которой открыто несколько новых станций, построены мостовые переходы. Строительство велось при активном участии военнослужащих железнодорожных войск России. Приблизительная стоимость реализации этого важнейшего проекта составила около 56 млрд рублей.