08:55 11 декабря

Все поезда РЖД пошли в обход Украины

С сегодняшнего дня абсолютно все пассажирские поезда переходят на движение по ветке Журавка (Воронежская область) – Миллерово (Ростовская область) в обход территории Украины. Информацию подтверждают в РЖД.

Напомним, что строительные работы нового железнодорожного участка были завершены в конце лета текущего года. Осенью 2017 года по ней пошли как грузовые, так и пассажирские железнодорожные составы.

Первоначально по новой ветке было запущено движение тех пассажирских поездов, которые не имели остановок на старой железнодорожной линии. Такие поезда пошли по новой ветке в прошлом месяце. Теперь в РЖД перевели все составы на движение по маршруту в обход Украины.


Теперь по новому маршруту будут осуществлять движение 30 пар грузовых составов и 62 пары составов пассажирских.

Все поезда РЖД пошли в обход Украины


Ветка Журавка-Миллерово – 137-километровая двухпутная электрифицированная линия, на протяжении которой открыто несколько новых станций, построены мостовые переходы. Строительство велось при активном участии военнослужащих железнодорожных войск России. Приблизительная стоимость реализации этого важнейшего проекта составила около 56 млрд рублей.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 28

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:48
    Да уж из за таких хороших соседей пришлось и дорогу проложить отдельную и мост строим.Столько денег потратили.
    Александр 3
    1. Michael67 Сегодня, 06:58
      Развиваемся мы... В условиях санкций и с учётом наплодившихся навукрии (территории 404) ДБ.
      Так, что, деньги вложены, а не потрачены. И вложены в единый магистральный проект пришвартовавшегося после "автономки" Крыма.
      А ещё ходють слухи, что автодорожную ветку крымского моста к выборам 2018-го откроют.
      Michael67
      1. Segel Сегодня, 07:05
        Это чтоб Путин на жёлтых жигулях открыл движение?
        Segel
        1. Michael67 Сегодня, 07:21
          Это чтоб мы уже весной-2018 могли попрощаться с паромами. Мост для всех строят. И для вас, в том числе.
          Michael67
          1. Segel Сегодня, 08:06
            Спасибо,конечно... feel Но я там и в Советские времена не был,а сейчас и подавно не буду-хозяйство,рутина жизненная,да и денег лишних нет по курортам ездить,так что мне это всё поэтому не так интересно,как людям,которые там живут или ездят туда... hi
            Segel
        2. антивирус Сегодня, 08:02
          антивирус 2 19 июня 2017 10:20 | Крымская граница: 168 километров дуги мучений
          Что же касается крымчан, то для них визит на Украину – это сложный и порою весьма опасный квест. У тех, кто в свое время отказался от украинского гражданства официально и сдал «паспорт с трезубцем», вариантов нет в принципе.
          В АПРЕЛЕ 16 Г ПРИЕХАЛИ 2 ЧЕЛ из Джанкоя . КУПИТЬ МАШИНУ( ДВИГАТ ПЕРЕГРЕЛ)
          -что делали до референдума . как жили?
          - да ни че. любые охотничьи патроны покупали
          300 км мало, мин-до границы 39 г

          там действительно собирались резать всех москалей, на кураже после майдана.
          это наши люди, как ни странно теперь
          антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 07:23
      Теперь военную технику можно возить без проблем под носом у свидомых. winked
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:37
        Военную технику можно было и раньше перебрасывать перед носом у свидомых.Кстати в 2014 году основной поток военных шел по другому направлению.И кстати.Заметьте.Нет визгов из свинарника!
        Цитата: сибиралт
        Теперь военную технику можно возить без проблем под носом у свидомых. winked
        210окв
        1. Michael67 Сегодня, 07:43
          Визга из свинарника нет, потому, что на той стороне тоже много чего ездило. Тут взаимное "неразглашение".
          Michael67
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:50
        Цитата: сибиралт
        Теперь военную технику можно возить без проблем под носом у свидомых.

        А также любых персон из санкционного списка. Полагаю также, что еще будут экономиться деньги (таможенный сбор и пр.) за транзит наших поездов и грузов через территорию Незалэжной. Про безопасную перевозку наркотических веществ (сала) я вообще молчу.
        Вежливый Лось
    3. pvv113 Сегодня, 08:36
      Это не потрачено, это пошло на дело. А вот 404 еще одного источника доходов полностью лишилась wink
      pvv113
    4. andrewkor Сегодня, 08:52
      Удивительно то ,что Украина до сих пор на РЖД в суд не подала за упущенную выгоду, халявная недоработка!
      andrewkor
  2. Витас Сегодня, 06:48
    Жаль Крымский мост к сезону не откроют.
    Витас
    1. 210окв Сегодня, 07:40
      Ну,строить надо качественно и без спешки.Кстати наши строители идут с опережением почти на полгода.К бархатному сезону успеют.Но грузовики пока в этом году будут возить паромами.
      Цитата: Витас
      Жаль Крымский мост к сезону не откроют.
      210окв
    2. Michael67 Сегодня, 07:40
      Говорят же вам, откроют! Пока только автомобильный. Дед Морз уже пешаком по мосту в Крым протопал. Это Знак!
      Michael67
      1. антивирус Сегодня, 08:05
        без Снегурочки он был-- не будет движения
        или всех будут только пешком пускать, а машины за собой на аркане тянуть сами будем
        антивирус
    3. KCA Сегодня, 08:07
      Для строителей до НГ откроют, для пешеходов и автотранспорта как асфальт положат
      KCA
  3. ФЕОДОР Сегодня, 06:52
    О це так зрада ! bully
    ФЕОДОР
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    ... чего то браурных маршей с поголовным скаканьем не видно... отскакались, кастрюлеголовые?!.. bully
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
      ... чего то браурных маршей с поголовным скаканьем не видно... отскакались, кастрюлеголовые?!..


      Погодите еще не вечер... Черноморский флот УКРАИНЫ доплывет до границы с РОССИЕЙ ...ух как России покажет кузькину мать.

      США введет очередные санкции на строителей этой дороги ...поименно до стрелочника...всем заморозят вклады в банках США если таковые найдутся. what
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03 ... США введет очередные санкции на строителей этой дороги ...поименно до стрелочника...всем заморозят вклады в банках США если таковые найдутся. what

        ...эти просто так не оставят... и родню стрелочника вспомнят... laughing
        a.s.zzz888
  5. kepmor Сегодня, 07:00
    рельсы в лом...шпалы в топку...светофоры на цветомузыку... ЗРАДА...
    kepmor
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
      ... походу, в укрокаклии уже делёж ж.д. ветки прошел - кому сколько метров причитается... laughing
      a.s.zzz888
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    Ну а как же иначе? А если сосед - неадекват, и в любое время может организовать "задержки" для проверки ПАССАЖИРСКОГО поезда. Нет, это, как и мост - правильное вложение! Да они и очевидно связаны...
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    А всего то нужно было армии республик не останавливать, после двух удачных котлов для укровояк! !И строить бы нечего не пришлось. ...
    Геркулесыч
  8. 1536 Сегодня, 07:42
    Вспоминались фильмы про Гражданскую войну 1918-1922 гг. там же на Украине. Как бандиты грабили проезжающие поезда, убивали пассажиров, уводили их в плен и издевались. Алексей Толстой это описывает в романе "Хождение по мукам" тоже. Теперь, надеемся на наших пограничников, что защитят железную дорогу от разбойников.
    1536
  9. Signifer Сегодня, 07:59
    Вот и отлично. Украина потеряла доход, а у нас появилось некоторое количество рабочих мест, а так же существенно упростилось движение на этом участке. Постепенно окупится. Выгода неоспорима. Теперь бы еще Петропавловск казахстанский как-то выкупить или обменять, там аналогичная система путей ((как можно был так поделить страну по-дурацки!)) но если строить в обход, крюк получится.
    Signifer
    1. Siban Сегодня, 08:17
      Цитата: Signifer
      Теперь бы еще Петропавловск казахстанский как-то выкупить или обменять

      "От мёртвого осла уши", а не Петропавловск...
      Siban
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