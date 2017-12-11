Западные СМИ: Северокорейские хакеры наносят удар по биткоину

Они это делают для роста социальной напряжённости и финансовой неопределённости на Западе в интересах северокорейского ядерного режима. Однако биржи, ведущие обслуживание криптовалют, имеют надёжную защиту.

Западные СМИ выходят с сообщениями о «росте активности со стороны северокорейских хакеров». Sky News публикует материал, в котором заявлено, что якобы хакеры из КНДР осуществили серию атак на биржи, осуществляющие сделки с криптовалютой биткоин.Западные аналитики заявляют, что «несмотря на северокорейскую хакерскую активность, биржи надёжно защищены». При этом выдвигается обвинение в том, что «северокорейские хакеры работают на режим Ким Чен Ына».Из заявления:Обвинение во всех грехах в адрес «северокорейских хакеров» в китайских СМИ уже назвали «тревожным звонком». На экономических порталах КНР отмечается, что таким образом прощупывается почва для резкого падения курса биткоина, в котором будут обвинены не те, кто осуществляет манипуляции с криптовалютами, а «северокорейские хакеры». Это наиболее удобный вариант для тех, кто играет на колоссальных интервалах «рост-падение» криптовалют.В КНДР западные обвинения никак не прокомментировали.