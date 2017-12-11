08:49 11 декабря

Западные СМИ: Северокорейские хакеры наносят удар по биткоину

Западные СМИ выходят с сообщениями о «росте активности со стороны северокорейских хакеров». Sky News публикует материал, в котором заявлено, что якобы хакеры из КНДР осуществили серию атак на биржи, осуществляющие сделки с криптовалютой биткоин.

Западные аналитики заявляют, что «несмотря на северокорейскую хакерскую активность, биржи надёжно защищены». При этом выдвигается обвинение в том, что «северокорейские хакеры работают на режим Ким Чен Ына».

Из заявления:
Они это делают для роста социальной напряжённости и финансовой неопределённости на Западе в интересах северокорейского ядерного режима. Однако биржи, ведущие обслуживание криптовалют, имеют надёжную защиту.



Западные СМИ: Северокорейские хакеры наносят удар по биткоину


Обвинение во всех грехах в адрес «северокорейских хакеров» в китайских СМИ уже назвали «тревожным звонком». На экономических порталах КНР отмечается, что таким образом прощупывается почва для резкого падения курса биткоина, в котором будут обвинены не те, кто осуществляет манипуляции с криптовалютами, а «северокорейские хакеры». Это наиболее удобный вариант для тех, кто играет на колоссальных интервалах «рост-падение» криптовалют.

В КНДР западные обвинения никак не прокомментировали.

Использованы фотографии: KCNA
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 07:03
    В моём понимании любая валюта должна быть чем-то обеспечена. Чем обеспечены биткоины, эфириумы и пр. до сих пор не пойму. производительностью видеокарты?
    Скорее всего это средство для легализации доходов, которое раздувают и которое скоро схлопнется.
    ИмПерц
    1. Michael67 Сегодня, 07:10
      Как странно... О российских хакерах ни гу-гу...
      Наверное просто Северная Корея в данный момент первая в амеровском списке на бомбёжку. Ой... На отдемокрачивание.
      Michael67
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:14
        Цитата: Michael67
        Как странно... О российских хакерах ни гу-гу...

        Как ни Гугу? Читайте между строк - кто учителя?
        Россия у них списки угроз всегда была на первом месте! На втором - игил... Но поскольку его разгромили французы на второе место перешли КНДР!
        Рагнар лодброк
        1. Logall Сегодня, 07:23
          Цитата: Рагнар лодброк
          На втором - игил... Но поскольку его разгромили французы на второе место перешли КНДР!

          Юморить изволите, товарищ Рагнар? Французы - великие вояки, может и с КНДР расправятся?
          Logall
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:31
            Французы - великие вояки, может и с КНДР расправятся?


            Справятся...вот Наполеона выкопают из могилы ...с ним то уж точно справятся. smile
            Тот же ЛЕХА
            1. 210окв Сегодня, 07:49
              "Черные копатели" wassat ?А потом где же их всех хоронить?
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Французы - великие вояки, может и с КНДР расправятся?


              Справятся...вот Наполеона выкопают из могилы ...с ним то уж точно справятся. smile
              210окв
          2. Segel Сегодня, 07:34
            Рагнар прав-французы после ИГИЛ с КНДР и до нас доберутся!Только теперь на Москву через Сибирь пойдут. laughing
            Segel
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
              Только теперь на Москву через Сибирь пойдут.


              Через Васюганские болота пойдем...могу дорогу показать... smile
              Тот же ЛЕХА
            2. Logall Сегодня, 07:37
              Ага, казаки проводят! Погоняют, так сказать, как следует...
              Logall
          3. Primoos Сегодня, 07:44
            Цитата: Logall
            Цитата: Рагнар лодброк
            На втором - игил... Но поскольку его разгромили французы на второе место перешли КНДР!

            Юморить изволите, товарищ Рагнар? Французы - великие вояки, может и с КНДР расправятся?

            После того, как Эуропу оттолерастили в особо извращенной позе, она уже ни с кем и ни чем справится самостоятельно не сможет. Сие есть факт непреложный.
            Primoos
          4. pvv113 Сегодня, 08:39
            Про КНДР не уверен, но с лягушками французы лихо расправляются wink
            Приветствую, Александр!
            pvv113
    2. Signifer Сегодня, 07:16
      Черный нал хорошо гонять...) А у нас уже цыгане бумажные биткоины продают, дешево!)))
      Signifer
      1. Primoos Сегодня, 07:45
        Цитата: Signifer
        Черный нал хорошо гонять...) А у нас уже цыгане бумажные биткоины продают, дешево!)))

        Почем килограмм?
        Primoos
        1. Signifer Сегодня, 08:07
          Вроде бы по 2000р/штука с месяц назад было, или два, но курс то растет.... smile
          Signifer
    3. сибиралт Сегодня, 07:20
      Мощные хакеры в КНДР, однако! Пора бы и нашим с этой биткоиновской пирамидой побороться.
      сибиралт
    4. 210окв Сегодня, 07:42
      Это просто мыльный пузырь,пирамида.Обеспеченная стоимостью "железа" и алчностью производителей программного обеспечения.
      Цитата: ИмПерц
      В моём понимании любая валюта должна быть чем-то обеспечена. Чем обеспечены биткоины, эфириумы и пр. до сих пор не пойму. производительностью видеокарты?
      Скорее всего это средство для легализации доходов, которое раздувают и которое скоро схлопнется.
      210окв
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    ... назначают виновных... скучно, господа западники...
    a.s.zzz888
  3. КОН Сегодня, 07:07
    Удивительно, что не Российские хакеры...))
    КОН
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:10
      Проклятый Ын ...это все он ...это он разрушил ЛИВИЮ ,ИРАК,СИРИЮ ...подговорив несчастных американцев ...а тут и до биткоинов добрался...мерзавец,подлец...угроза демократии...
      срочно, просто срочно надо защитить демократию и биткоины.
      Завтра начинаем бомбить его резиденцию...демократия в опасности...все на защиту биткоинов...тьфу ...демократии. smile
      Тот же ЛЕХА
  4. Михаил м Сегодня, 07:07
    Отстаём, россияне. Уступаем первенство. Надо активнее поработать в обозначенном направлении.
    Михаил м
    1. Greenwood Сегодня, 07:14
      Цитата: Михаил м
      Надо активнее поработать в обозначенном направлении.
      Совсем уже чтоли? Куча народу скупает видяхи, строит фермы для майнинга, а вы что предлагаете? Лишить их источника дохода?
      Greenwood
      1. Михаил м Сегодня, 07:48
        Фемеры всегда отличались некоторой наивностью. Настоящие деньги делаются на колебаниях курса. А это намного более высокий уровень.
        Михаил м
      2. d1m1drol Сегодня, 08:06
        НайсХэш бомбанули хорошо) на 65 млн. зеленых опустили контору (США). До сих пор не могут восстановиться. Так что кто то должен ответить. В данном случае это повод раскатать Сев. Корею.)
        d1m1drol
  5. Michael67 Сегодня, 07:08
    Цитата: ИмПерц
    ...Скорее всего это средство для легализации доходов, которое раздувают и которое скоро схлопнется.

    А наезд на С Корею ещё - одна "пробирка" с белым порошком.
    Michael67
    1. demo Сегодня, 08:09
      Ну да!
      Там надо было пробиркой перед носами махать.
      А тут просто и без изысков - северокорейские хакеры - и не требуется никаких доказательств.
      Все "человечество" разделяет эту точку зрения.
      demo
  6. Segel Сегодня, 07:13
    "В КНДР западные обвинения никак не прокомментировали."
    Красавы!!!А мы любой твит комментируем,оправдываемся,озабоченности выражаем-вот как надо!
    Segel
    1. Michael67 Сегодня, 07:17
      У нас дипломатические отношения с демократизаторами ещё не разорваны. Потому и отвечаем.
      Michael67
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Нужно было подать информацию, что возле бирж найдены пусковые установки для запуска КНДР своих баллистических ракет -рухнул бы не только курс этого навокаина, или как его там, рухнули бы и стены бирж, от такой информации! !! wassat
    Геркулесыч
  8. cariperpaint Сегодня, 07:33
    чушь несусветная...именно криптовалюта для них сейчас важна. и трогать кого то ради нее они не станут. им это просто невыгодно
    cariperpaint
  9. Masya Masya Сегодня, 07:42
    При этом выдвигается обвинение в том, что «северокорейские хакеры работают на режим Ким Чен Ына».

    Интересное кино, а на кого они работать должны? Уж не на штаты ли? recourse
    Masya Masya
  10. Антианглосакс Сегодня, 07:42
    В КНДР западные обвинения никак не прокомментировали.

    Разница между уважающими себя северокорейскими властями и нашими подматрасниками заметна.
    Антианглосакс
  11. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:00
    Цитата: Greenwood
    Цитата: Михаил м
    Надо активнее поработать в обозначенном направлении.
    Совсем уже чтоли? Куча народу скупает видяхи, строит фермы для майнинга, а вы что предлагаете? Лишить их источника дохода?

    Ни-Ни,нельзя их разорять..эти ,,фермеры,, цифровым мясом и цифровыми овощами страну накормят..как-никак самим Медведевым обьявлено направление страны на цифровую экономику sad
    ДЕДПИХТО
  12. gukoyan Сегодня, 08:41
    Ну вот... А как же российские хакеры и рука Кремля?
    Разочаровывает что мы не первые)))))
    gukoyan
Картина дня