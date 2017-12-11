В Киеве сообщили о разгорающейся войне между правоохранительными ведомствами

На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой,

Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000 %". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем,