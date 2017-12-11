В Киеве сообщили о разгорающейся войне между правоохранительными ведомствами
Начавшийся конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, передает РИА Новости заявление главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
По его словам, в Вашингтоне недовольны сложившейся на Украине ситуацией.
Ранее Государственная миграционная служба поделилась сведениями о задержании агента НАБУ при попытке дать чиновнику ведомства взятку, при этом в антикоррупционном бюро считают, что «Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе». В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко высказал мнение, что «действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией». А президенту Порошенко пришлось признать, что публичные межведомственные конфликты «вышли за рамки разумной конкуренции».
На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой,сказал Холодницкий в эфире ТСН, комментируя конфликт между САП, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Генпрокуратурой.
По его словам, в Вашингтоне недовольны сложившейся на Украине ситуацией.
Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000 %". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем,рассказал спецпрокурор.
Ранее Государственная миграционная служба поделилась сведениями о задержании агента НАБУ при попытке дать чиновнику ведомства взятку, при этом в антикоррупционном бюро считают, что «Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе». В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко высказал мнение, что «действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией». А президенту Порошенко пришлось признать, что публичные межведомственные конфликты «вышли за рамки разумной конкуренции».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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