08:53 11 декабря

В Киеве сообщили о разгорающейся войне между правоохранительными ведомствами

Начавшийся конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, передает РИА Новости заявление главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.



На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой,
сказал Холодницкий в эфире ТСН, комментируя конфликт между САП, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Генпрокуратурой.


По его словам, в Вашингтоне недовольны сложившейся на Украине ситуацией.

Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000 %". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем,
рассказал спецпрокурор.

Ранее Государственная миграционная служба поделилась сведениями о задержании агента НАБУ при попытке дать чиновнику ведомства взятку, при этом в антикоррупционном бюро считают, что «Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе». В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко высказал мнение, что «действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией». А президенту Порошенко пришлось признать, что публичные межведомственные конфликты «вышли за рамки разумной конкуренции».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Segel Сегодня, 08:15
    Пауки в банке!!!Ворон ворону всё же клюёт глаза,как видно...Будем посмотреть.
    Segel
    1. Primoos Сегодня, 08:19
      В какляндии не с коррупцией борются, а за свою долю на этом пиру. Кого грошами обнесли, тот и , типа, борется.
      Primoos
      1. dik-nsk Сегодня, 08:34
        "ментовские войны" - основано на реальных событиях)))
        dik-nsk
      2. dsk Сегодня, 08:39
        Здравствуйте Георгий!
        Цитата: Primoos
        не с коррупцией борются

        "На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах, жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой". - заявил Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)." Как говорится: "Не в бровь, а в глаз". hi
        dsk
        1. Primoos Сегодня, 08:48
          Цитата: dsk
          Здравствуйте Георгий!
          Цитата: Primoos
          не с коррупцией борются

          "На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах, жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой". - заявил Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)." Как говорится: "Не в бровь, а в глаз". hi

          Привет. Я бы может тоже в коррупции погряз, да только мне взяток не предлагают. Вот же беда какая! А в какляндии, такое впечатление, всем все дают и все берут. Национальный обычай такой.
          Primoos
    2. Chertt Сегодня, 08:42
      Цитата: Segel
      Пауки в банке!!!

      Так уже три года без майдана, без тренировок скакалка усохнет
      Chertt
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Да нам то что? Пусть хоть перестрелки устраивают с погонями... Некогда нам за неадекватными следить. Не страна, а гибрид террариума с виварием!
    Горный стрелок
    1. Соломон Кейн Сегодня, 08:27
      Когда в товарищах согласья нет,
      На лад их дело не пойдет,
      И выйдет из него не дело, только мука....
      И.А.Крылов

      ...существа вступили в фазу активного противостояния....
      Соломон Кейн
      1. pvv113 Сегодня, 08:43
        Привет, Константин!
        Как бы попроще сказать - идет раздел сфер влияния
        pvv113
        1. Соломон Кейн Сегодня, 08:50
          Там не сфер влияния - там чисто крысиный интерес...
          Владимир, Салют! hi
          Соломон Кейн
  3. ИмПерц Сегодня, 08:19
    Бог с ними, сами выбрали свою стезю. Для того, чтобы сбежать от России, они согласились лечь под другого. Вот такая независимость.
    ИмПерц
  4. Балу Сегодня, 08:24
    Рэволюция "достоинства" продолжается. Пациенты психдиспансера никак не угомонятся. Бомж в законе угрожает умереть от голода за свободу украинского народа от власти барыг. Барыги курят в сторонке и укатываются со смеху. Администрация трампампама недовольна, вызвала силовиков на ковер. Что впереди у этого странного народа, посадившего власть местечковых ворюг себе на голову, да еще под присмотром безжалостных монстров из-за атлантической лужи.
    Рискну предположить, что в роли умиротворяющего Деда Мороза скоро увидим Наплевайченко, а в роли снегурочки Йууулллююю, или Ляжко, кого же еще.
    Балу
Картина дня