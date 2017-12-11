Источник бед Запада: «тёмная Россия»
Из президента России пресса и политики вылепили своего рода «призрак». Этакое «привидение», которое на Западе почему-то ответственно за все напасти.
По мнению Якоба Аугштайна, написавшего материал для немецкого подписного издания «Der Spiegel», западная пресса не прекращает нагнетать страх на читателей, изображая в мрачных красках «тёмную Россию».
Герр Аугштайн, однако, полагает, что Путина следовало бы не превращать в «призрак» (ein Gespenst), а поблагодарить!
Западные СМИ описывают бродячий «призрак» как фигурку «небольшого роста». Зовут его Владимиром, а выглядит он так, будто прошёл «через несколько косметических операций». Сей «призрак» повинен во всех грехах Запада: в избрании Трампа в США, в Brexit’е, в исходе референдума в Каталонии, в успехе партии «Альтернатива для Германии» и даже в причёске фрау Меркель (шутка). В общем, сплочённые ряды «охотников за привидениями» неустанно винят во всём русского президента.
Этим борцам с гешпенстом доказательства не требуются, довольно и намёков. Газеты и ТВ до такой степени набиты разного рода сочинениями на русскую тему, что в европейских обществах возникла атмосфера недоверия. А ещё царит ощущение конца света. Жителям Запада кругом мерещатся путинские агитаторы, агенты и провокаторы. Кто-то будто раскладывает по полочкам: вот тут у нас светлый образ Запада, а вон там — тёмная Россия, где царят «насилие» да «беззаконие».
Картинка не нова. Географ Э. фон Зейдлиц писал ещё в 1908 г., что русским полуазиатским «племенам» свобода духа «несвойственна». Правду им заменяет «слепая вера». Отсюда и их качества: «раболепие, подкупность и нечистоплотность».
Самый же «главный» русский, то есть Путин, для иных западных деятелей воплощает в своей фигуре «абсолютное зло». Аугштайн на эту тему иронизирует: «Однако если бы мы были честными, мы должны были бы поблагодарить его [Путина]: если уж он виноват в наших бедах, то, стало быть, мы-то в них не виноваты!»
Холодная война, заметим, очень удобна политикам Запада и их наёмным пропагандистам. Что-то пошло не так — ищем русский след. Где-то случился очередной провал — виноват Путин. У военных стало пустовато в карманах — объявляется «русская угроза». Скоро русские «шпионы» и «агенты» станут вылезать в Европу прямо из телевизоров — прямо как в старом итальянском фильме ужасов «Демоны»!
По мнению Якоба Аугштайна, написавшего материал для немецкого подписного издания «Der Spiegel», западная пресса не прекращает нагнетать страх на читателей, изображая в мрачных красках «тёмную Россию».
Герр Аугштайн, однако, полагает, что Путина следовало бы не превращать в «призрак» (ein Gespenst), а поблагодарить!
Западные СМИ описывают бродячий «призрак» как фигурку «небольшого роста». Зовут его Владимиром, а выглядит он так, будто прошёл «через несколько косметических операций». Сей «призрак» повинен во всех грехах Запада: в избрании Трампа в США, в Brexit’е, в исходе референдума в Каталонии, в успехе партии «Альтернатива для Германии» и даже в причёске фрау Меркель (шутка). В общем, сплочённые ряды «охотников за привидениями» неустанно винят во всём русского президента.
Этим борцам с гешпенстом доказательства не требуются, довольно и намёков. Газеты и ТВ до такой степени набиты разного рода сочинениями на русскую тему, что в европейских обществах возникла атмосфера недоверия. А ещё царит ощущение конца света. Жителям Запада кругом мерещатся путинские агитаторы, агенты и провокаторы. Кто-то будто раскладывает по полочкам: вот тут у нас светлый образ Запада, а вон там — тёмная Россия, где царят «насилие» да «беззаконие».
Картинка не нова. Географ Э. фон Зейдлиц писал ещё в 1908 г., что русским полуазиатским «племенам» свобода духа «несвойственна». Правду им заменяет «слепая вера». Отсюда и их качества: «раболепие, подкупность и нечистоплотность».
Самый же «главный» русский, то есть Путин, для иных западных деятелей воплощает в своей фигуре «абсолютное зло». Аугштайн на эту тему иронизирует: «Однако если бы мы были честными, мы должны были бы поблагодарить его [Путина]: если уж он виноват в наших бедах, то, стало быть, мы-то в них не виноваты!»
Холодная война, заметим, очень удобна политикам Запада и их наёмным пропагандистам. Что-то пошло не так — ищем русский след. Где-то случился очередной провал — виноват Путин. У военных стало пустовато в карманах — объявляется «русская угроза». Скоро русские «шпионы» и «агенты» станут вылезать в Европу прямо из телевизоров — прямо как в старом итальянском фильме ужасов «Демоны»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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