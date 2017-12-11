08:54 11 декабря

Источник бед Запада: «тёмная Россия»

Из президента России пресса и политики вылепили своего рода «призрак». Этакое «привидение», которое на Западе почему-то ответственно за все напасти.



По мнению Якоба Аугштайна, написавшего материал для немецкого подписного издания «Der Spiegel», западная пресса не прекращает нагнетать страх на читателей, изображая в мрачных красках «тёмную Россию».


Герр Аугштайн, однако, полагает, что Путина следовало бы не превращать в «призрак» (ein Gespenst), а поблагодарить!

Западные СМИ описывают бродячий «призрак» как фигурку «небольшого роста». Зовут его Владимиром, а выглядит он так, будто прошёл «через несколько косметических операций». Сей «призрак» повинен во всех грехах Запада: в избрании Трампа в США, в Brexit’е, в исходе референдума в Каталонии, в успехе партии «Альтернатива для Германии» и даже в причёске фрау Меркель (шутка). В общем, сплочённые ряды «охотников за привидениями» неустанно винят во всём русского президента.

Этим борцам с гешпенстом доказательства не требуются, довольно и намёков. Газеты и ТВ до такой степени набиты разного рода сочинениями на русскую тему, что в европейских обществах возникла атмосфера недоверия. А ещё царит ощущение конца света. Жителям Запада кругом мерещатся путинские агитаторы, агенты и провокаторы. Кто-то будто раскладывает по полочкам: вот тут у нас светлый образ Запада, а вон там — тёмная Россия, где царят «насилие» да «беззаконие».

Картинка не нова. Географ Э. фон Зейдлиц писал ещё в 1908 г., что русским полуазиатским «племенам» свобода духа «несвойственна». Правду им заменяет «слепая вера». Отсюда и их качества: «раболепие, подкупность и нечистоплотность».

Самый же «главный» русский, то есть Путин, для иных западных деятелей воплощает в своей фигуре «абсолютное зло». Аугштайн на эту тему иронизирует: «Однако если бы мы были честными, мы должны были бы поблагодарить его [Путина]: если уж он виноват в наших бедах, то, стало быть, мы-то в них не виноваты!»

Холодная война, заметим, очень удобна политикам Запада и их наёмным пропагандистам. Что-то пошло не так — ищем русский след. Где-то случился очередной провал — виноват Путин. У военных стало пустовато в карманах — объявляется «русская угроза». Скоро русские «шпионы» и «агенты» станут вылезать в Европу прямо из телевизоров — прямо как в старом итальянском фильме ужасов «Демоны»!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Segel Сегодня, 08:25
    Самый же «главный» русский, то есть Путин, для иных западных деятелей воплощает в своей фигуре «абсолютное зло».
    Ну дык...А кто же ещё?
    Segel
    1. Michael67 Сегодня, 08:32
      Евронаселению активно гадят в мозг. Чтоб евростадом рулить удобнее было.
      Michael67
      1. Logall Сегодня, 08:34
        Цитата: Segel
        Ну дык...А кто же ещё?

        Алекс, погоди немного и нас начнут бояться! wink
        Logall
        1. Segel Сегодня, 08:38
          Я бы предпочел,что бы уважали,ну да ладно,и так пойдёт-пусть боятся!!! laughing Доброго утра!!! hi
          Segel
      2. Соломон Кейн Сегодня, 08:45
        Дык, Галилея "продвинутые гейропейцы" за правду тоже сожгли, А она всё-таки вертится!
        Соломон Кейн
      3. Сергей-svs Сегодня, 08:48
        ...Где-то случился очередной провал — виноват Путин. Скоро русские «шпионы» и «агенты» станут вылезать в Европу прямо из телевизоров — прямо как в старом итальянском фильме ужасов «Демоны»!

        Это у них на Западе ещё только начало - "путинофобии"! yes Скоро начнут как в "цеЭвропе" считать Путина - "посланником бога" и вампиром одновременно! fool
        P.S. Бессмертный Путин... Аж с 33 года геноцЫдет уСраинцев... Вампир однако...
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
      4. edeligor Сегодня, 08:52
        Цитата: Michael67
        Евронаселению активно гадят в мозг.

        В отличии от нас, за бугром за политикой следят сами политики или пенсионеры. А Вы считаете нормальным бесконечный поток политической информации в наших СМИ?! Не надоело? Что то мне кажется, что наш мозг уже ЗАГАЖЕН и конца этому не видно...
        edeligor
    2. Владимир16 Сегодня, 08:33
      Европа на протяжении сотен лет регулярно ходит с войной к русским. Регулярно получает люлей.
      Они убили миллионы наших родных. Европейцы истиное зло на земле. Они ВСЕГДА убивают людей.
      И лишь русские ставят их на место. Европейцы падлы, упыри и педерасты.
      Именно по этому они не любят русских. Русские сильнее, чище и за нами правда.
      Путин - РУССКИЙ!!!
      Владимир16
    3. Chertt Сегодня, 08:38
      Цитата: Segel
      Путин, для иных западных деятелей воплощает в своей фигуре «абсолютное зло».

      А мне нравится, пусть "радужные" от одного вида "Темнейшего" мочатся
      Chertt
    4. Primoos Сегодня, 08:39
      Все очень просто на самом деле с этой вонючей эуропой. Есть тесная коммуналка с множеством махоньких комнатушек и задрипанными местами общего пользования и есть огромная, просторная, богато обставленная, благоустроенная квартира счастливых соседей. Ну дык жаба и душит! Отсюда и понос словесный.
      Primoos
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:48
        Стреляет с правой, а зачем правый глаз зажмурил ? Неудобно же !
        Uncle Lee
  2. Соломон Кейн Сегодня, 08:39
    Уж лучше быть "слепо верящими" евроазиатоми, чем политической куртизанкой в "свободной Гейропе", чьи национальные принципы зависят от того, под кого "ложится" фрау канцлер.
    Соломон Кейн
    1. Идущий Сегодня, 08:43
      Им этого никогда не понять. Приветствую Константин! hi
      Идущий
      1. Соломон Кейн Сегодня, 08:47
        "Рожденные ползать - летать не могут"
        Виктор! Моё почтение! hi
        Соломон Кейн
  3. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:39
    Не понимаю,чем они недовольны? Cырьем снабжаются,бабки с нашего бюджета и распила в их экономику вкладываются а они все гундят.. what
    ДЕДПИХТО
  4. КОН Сегодня, 08:45
    Что то давненько из них в окно ни кто не прыгал...)))))))
    КОН
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