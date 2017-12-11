Варшава прокомментировала подрыв туристического автобуса на Украине

Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины,

Подрыв автобуса во Львовской области имел антипольскую направленность, передает РИА Новости заявление МИД республики.В ночь на воскресенье неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными знаками во Львовской области. Людей во время инцидента в автобусе не было. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал ускорить расследование.говорится в заявлении.По данным дипломатов, автобус перевозил 23 польских туриста, среди которых находились и государственные должностные лица.Туроператор, отправивший группу на Украину, принял меры по ее возвращению на родину в сопровождении польского консула во Львове.Напомним, Украиной и Польшей в последнее время обострились разногласия, касающиеся, в первую очередь, исторических вопросов. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «ОУН–УПА» (организация запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.