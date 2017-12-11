08:55 11 декабря

Варшава прокомментировала подрыв туристического автобуса на Украине

Подрыв автобуса во Львовской области имел антипольскую направленность, передает РИА Новости заявление МИД республики.

Варшава прокомментировала подрыв туристического автобуса на Украине


В ночь на воскресенье неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными знаками во Львовской области. Людей во время инцидента в автобусе не было. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал ускорить расследование.


Министерство иностранных дел Польши подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства, и с озабоченностью отмечает, что это очередное антипольское происшествие на территории Украины,
говорится в заявлении.

По данным дипломатов, автобус перевозил 23 польских туриста, среди которых находились и государственные должностные лица.

Туроператор, отправивший группу на Украину, принял меры по ее возвращению на родину в сопровождении польского консула во Львове.

Напомним, Украиной и Польшей в последнее время обострились разногласия, касающиеся, в первую очередь, исторических вопросов. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «ОУН–УПА» (организация запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Использованы фотографии: Главное управление Нацполиции в Львовской области
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Комментарии 18

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  1. Michael67 Сегодня, 08:38
    Короче, Львов хотим. Отдавайте.
    Не удивлюсь, если поляки начнут имитировать происшествия и теракты в приграничных районах. Цель будет одна - Львов обратно отжать. Вот только дождутся киевского коллапса и сразу "Львовска область. Я-я..."!
    Michael67
    1. Идущий Сегодня, 08:39
      Глава МИД Украины Павел Климкин назвал инцидент «провокацией» и пообещал ускорить расследование.


      Вывод будет скорым - виновата Россия.
      Идущий
      1. Татьяна Сегодня, 08:42
        Взрывать туристический автобус-то зачем?
        Татьяна
        1. Идущий Сегодня, 08:44
          Они собственную страну взорвали , а автобус это...
          Идущий
      2. Кроу Сегодня, 08:42
        Украина и Польша - дружба на век!
        Кроу
        1. Logall Сегодня, 08:50
          Такая Дружба проверяется в бане! Но я бы с ними не пошел...
          Logall
          1. Чёрный Сегодня, 08:53
            Польша подготавливает почву, что бы объявить незаконным Пакт Молотова-Рибентроппа. Украине крыть будет нечем, сама признала режим Сталина преступным. А это есть ни что иное, как возврат Галиции к принадлежности до подписания этого документа.....Украина уже не удел в этом вопросе..
            Чёрный
      3. Соломон Кейн Сегодня, 08:54
        Вывод будет скорым - виновата Россия.

        Как с Ту-154: виноваты русские, не там тумана напустили, не там берез насажали.....
        Соломон Кейн
    2. Primoos Сегодня, 08:41
      А что по этому поводу думает Мачеревичь? Видит ли он руку Путина? Ну или, хотя бы, Медведева?
      Primoos
      1. Segel Сегодня, 08:45
        Да,хотелось бы выслушать начальника транспортного цеха!!! laughing
        Segel
      2. Татьяна Сегодня, 08:49
        Primoos
        А что по этому поводу думает Мачеревичь? Видит ли он руку Путина? Ну или, хотя бы, Медведева?
        Ха! Ой, видит! Ой, точно видит! laughing И даже. наверняка, у него и свидетели этому есть! belay Но он их не покажет, потому что это государственная польская тайна! bully
        Татьяна
        1. Logall Сегодня, 08:54
          Татьяна, доброго утра! love
          Цитата: Татьяна
          это государственная польская тайна!

          Они, что, Монополию на гостайну у США отобрали?
          Logall
      3. Chertt Сегодня, 08:52
        Цитата: Primoos
        А что по этому поводу думает Мачеревичь? Видит ли он руку Путина? Ну или, хотя бы, Медведева?

        Ну или хотя бы просто руку. ....После завершения Второй Мировой, СССР развел Польшу и Украину по углам, чтоб не шалили. А сейчас девочек ни кто не сдерживает, вот они и щиплют друг друга
        Chertt
  2. Комментарий был удален.
    1. zivXP Сегодня, 08:44
      А кто их, агентов КГБ, знает, видимо такое задание от Путина получили. wink
      zivXP
  3. ИмПерц Сегодня, 08:42
    Опять рука Москвы. Кремлёвские шпионы пакостят кремлёвским шпионам для того, чтобы сделать хуже кремлёвским шпионам и порадовать кремлёвских шпионов.
    ИмПерц
  4. svp67 Сегодня, 08:46
    По данным дипломатов, автобус перевозил 23 польских туриста, среди которых находились и государственные должностные лица.
    А с этого места по подробнее.... Получается, что эти неизвестные госслужащие не хотели светиться. Какие ж вопросы они решали на территории Украины, если действовали так? Кому то это ШИБКО оказалось не по нраву....что они и показали
    svp67
  5. Dimachrus Сегодня, 08:49
    Миллион заробитчан у поленьев экономику их спасают а в отпуске на родине подрывают автобусы по заданию самого ВВП с целью создания львовского воеводства.... Клиника....
    Dimachrus
  6. shura7782 Сегодня, 08:53
    .......подрыв туристического автобуса на Украине......
    К гадалке не ходи, это Путин виноват. Его как раз в это время в кремле не было. lol
    shura7782
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