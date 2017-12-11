Ситуация в Сирии
ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии к Абу Дали, три мирных жителя Ракки погибли при взрыве мин, оставленных террористами. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались перестрелки между исламистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА). Сирийская армия значительно продвинулась в наступлении на город Мугр аль-Мир (провинция Дамаск). Солдаты правительственных войск заняли ключевые высоты в этом районе, тем самым установив огневой контроль над поселением.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в южной части провинции Алеппо. Российская авиация бомбила позиции радикальных исламистов в районе горы Аль-Хос. Атаке со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты боевиков в окрестностях поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана. В результате одного из боевых вылетов вблизи деревни Тель Дамана был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, принадлежавший террористам.
На севере провинции Хомс шли бои между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Айн Хусейн. Вечером стало известно, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Зара подверглись снайперскому обстрелу, погибли несколько солдат.
Разрозненные отряды группировки ИГ (запрещена в РФ), оставшиеся на территории провинции Дейр-эз-Зор, предпринимают попытки контратаковать позиции сирийской армии. Столкновения отмечались в районе станции Т2 недалеко от населенного пункта Аль-Муазиля. Военнослужащие отбили нападение бандитов.
На юге провинции Идлиб в течение суток продолжалась операция САА при поддержке ВКС РФ против радикальной коалиции, ведомой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали. Сирийская армия атаковала позиции террористов недалеко от деревни Умм Хазим. В конце дня стало известно, правительственные силы выбили боевиков из поселения Аль-Хавайя, расположенного к западу от освобожденного ранее населенного пункта Зафария.
В административном центре провинции Ракка зафиксировано еще два случая детонации самодельных взрывных устройств, заложенных в городе террористами при отступлении. Погибли три мирных жителя.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на востоке провинции Хама, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «ан-Нусры». Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере провинции.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались перестрелки между исламистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА). Сирийская армия значительно продвинулась в наступлении на город Мугр аль-Мир (провинция Дамаск). Солдаты правительственных войск заняли ключевые высоты в этом районе, тем самым установив огневой контроль над поселением.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в южной части провинции Алеппо. Российская авиация бомбила позиции радикальных исламистов в районе горы Аль-Хос. Атаке со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты боевиков в окрестностях поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана. В результате одного из боевых вылетов вблизи деревни Тель Дамана был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, принадлежавший террористам.
На севере провинции Хомс шли бои между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Айн Хусейн. Вечером стало известно, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Зара подверглись снайперскому обстрелу, погибли несколько солдат.
Разрозненные отряды группировки ИГ (запрещена в РФ), оставшиеся на территории провинции Дейр-эз-Зор, предпринимают попытки контратаковать позиции сирийской армии. Столкновения отмечались в районе станции Т2 недалеко от населенного пункта Аль-Муазиля. Военнослужащие отбили нападение бандитов.
На юге провинции Идлиб в течение суток продолжалась операция САА при поддержке ВКС РФ против радикальной коалиции, ведомой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали. Сирийская армия атаковала позиции террористов недалеко от деревни Умм Хазим. В конце дня стало известно, правительственные силы выбили боевиков из поселения Аль-Хавайя, расположенного к западу от освобожденного ранее населенного пункта Зафария.
В административном центре провинции Ракка зафиксировано еще два случая детонации самодельных взрывных устройств, заложенных в городе террористами при отступлении. Погибли три мирных жителя.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на востоке провинции Хама, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «ан-Нусры». Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере провинции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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