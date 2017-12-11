13:08 11 декабря

Ситуация в Сирии

ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии к Абу Дали, три мирных жителя Ракки погибли при взрыве мин, оставленных террористами. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались перестрелки между исламистскими группировками и Сирийской арабской армией (САА). Сирийская армия значительно продвинулась в наступлении на город Мугр аль-Мир (провинция Дамаск). Солдаты правительственных войск заняли ключевые высоты в этом районе, тем самым установив огневой контроль над поселением.


ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в южной части провинции Алеппо. Российская авиация бомбила позиции радикальных исламистов в районе горы Аль-Хос. Атаке со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты боевиков в окрестностях поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана. В результате одного из боевых вылетов вблизи деревни Тель Дамана был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, принадлежавший террористам.

На севере провинции Хомс шли бои между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Айн Хусейн. Вечером стало известно, что расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Зара подверглись снайперскому обстрелу, погибли несколько солдат.

Разрозненные отряды группировки ИГ (запрещена в РФ), оставшиеся на территории провинции Дейр-эз-Зор, предпринимают попытки контратаковать позиции сирийской армии. Столкновения отмечались в районе станции Т2 недалеко от населенного пункта Аль-Муазиля. Военнослужащие отбили нападение бандитов.

На юге провинции Идлиб в течение суток продолжалась операция САА при поддержке ВКС РФ против радикальной коалиции, ведомой «ан-Нусрой». Российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали. Сирийская армия атаковала позиции террористов недалеко от деревни Умм Хазим. В конце дня стало известно, правительственные силы выбили боевиков из поселения Аль-Хавайя, расположенного к западу от освобожденного ранее населенного пункта Зафария.

В административном центре провинции Ракка зафиксировано еще два случая детонации самодельных взрывных устройств, заложенных в городе террористами при отступлении. Погибли три мирных жителя.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на востоке провинции Хама, освобождая поселения на пути своего следования от террористов «ан-Нусры». Одновременно с этим армия Башара Асада под прикрытием российской авиации выбила боевиков из населенных пунктов Балил, Умм Хазим и Тель Хазим на севере провинции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Primoos Сегодня, 09:09
    Молотьба на многие годы. Подчищать отходы пин.достанской активности. Сочувствую Сирийцам. Но свет в конце тоннеля уже ясно виден.
    Primoos
    1. pvv113 Сегодня, 09:18
      Чистить и подчищать еще несколько лет будут. У нас после 1945 года всяких бандеровцев, полицаев и лесных братьев еще до середины 50-х ловили
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 09:20
        Володя hi И не забываем что США ещё не убрались из Сирии. А на месте гадить всяко легче... negative
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 09:32
          Привет, Максим! Нет ни одной страны, где бы после США не требовалась бы генеральная уборка
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 09:38
            Эти демократизаторы недоделанные только и умеют что гадить и уничтожать. Очень хочу дождаться момента, когда всё сделанное США вернётся к ним сторицей.
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 09:44
              Вот и я жду, когда наступит этот акт возмездия. Не должен преступник так долго безнаказанным оставаться
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:45
                Уверен что мы с тобой не одиноки в своих ожиданиях. yes
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 09:48
                  Дождаться бы
                  pvv113
      2. Чёрный Сегодня, 09:20
        Подчищать отходы пин.достанской активности. Сочувствую Сирийцам. Но свет в конце тоннеля уже ясно виден
        .Да это так. Авторитет амеров на БВ вот вот упадёт ниже плинтуса. А тут ещё Ын их на карандаше вертит. гегемония американцев медленно движется к своему краху laughing
        Чёрный
        1. Владимир К. Сегодня, 09:59
          Проблема в том, что тихо уходить они не станут - обязательно постараются хлопнуть дверью, да по-сильнее, да по-дальше от своих границ.
          Владимир К.
        2. Лелёк Сегодня, 13:02
          Цитата: Чёрный
          .Да это так. Авторитет амеров на БВ вот вот упадёт ниже плинтуса.


          hi , Вячеслав.
          Уже, процесс пошёл, как любил говаривать мистер "меченый".
          Лелёк
      3. Michael67 Сегодня, 09:21
        У них как в афгане будет. Днём он крестьянин с тяпкой, вечером - шайтан с автоматом.
        Michael67
        1. Chertt Сегодня, 09:23
          Цитата: Michael67
          Днём он крестьянин с тяпкой, вечером - шайтан с автоматом.

          Раза четыре уже этот комментарий читал wink Типа, от повторения истина не перестает быть истиной tongue
          Chertt
          1. Michael67 Сегодня, 09:27
            2-й раз. Внимательный вы мой. И с истиной угадали.
            Michael67
            1. Chertt Сегодня, 09:29
              Я ваши комментарии по два раза читаю hi
              Chertt
              1. Michael67 Сегодня, 09:30
                Приятно. Спасибо.
                Michael67
      4. сибиралт Сегодня, 09:34
        В Сирии насчитывается более 300 вооруженных группировок. Похоже, там война никогда не закончится. winked
        сибиралт
    2. Chertt Сегодня, 09:21
      Цитата: Primoos
      Молотьба на многие годы.

      Ну хоть 1500 боевых вылетов нет. Как то поспокойнее
      Chertt
  2. Владимир К. Сегодня, 09:58
    ДО победы над террористами еще далеко. Разгромят их войсковые соединения, те перейдут к тактике партизанской войны, а против такого, как показал опыт СССР в борьбе с бандеровцами и лесными братьями, можно бороться десятилетия.
    Владимир К.
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