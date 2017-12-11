США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет

В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией,

Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу,