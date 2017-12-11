США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет
К совместному учению по отслеживанию полетов ракет, запущенных с территории КНДР, приступили в понедельник США, Южная Корея и Япония, передает Интерфакс.
В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" – два корабля ВМС США и по одному от ВМС Южной Кореи и Японии.
В Пхеньяне регулярно подвергают резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.
В то же время, по словам главы военного ведомства Японии Ицунори Онодера, «именно Северная Корея является источником напряженности в регионе».
В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" – два корабля ВМС США и по одному от ВМС Южной Кореи и Японии.
В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией,сообщило Минобороны РК.
В Пхеньяне регулярно подвергают резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.
В то же время, по словам главы военного ведомства Японии Ицунори Онодера, «именно Северная Корея является источником напряженности в регионе».
Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу,сказал Онодера на встрече с японскими военачальниками в воскресенье.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com