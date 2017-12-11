13:10 11 декабря

США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет

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К совместному учению по отслеживанию полетов ракет, запущенных с территории КНДР, приступили в понедельник США, Южная Корея и Япония, передает Интерфакс.

Архивное фото

В маневрах, проходящих вблизи Корейского полуострова, принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" – два корабля ВМС США и по одному от ВМС Южной Кореи и Японии.


В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией,
сообщило Минобороны РК.

В Пхеньяне регулярно подвергают резкой критике совместные маневры США и их союзников в районе Корейского полуострова, заявляя, что они направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.

В то же время, по словам главы военного ведомства Японии Ицунори Онодера, «именно Северная Корея является источником напряженности в регионе».

Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу,
сказал Онодера на встрече с японскими военачальниками в воскресенье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. svp67 Сегодня, 09:27 Новый
    Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу,
    То есть КНДР должна САМА и СРАЗУ отказаться от своих главных "козырей", а противоположная сторона МОЖЕТ быть тогда пойдет на какой то диалог... Они уже ДОСТАЛИ своим "разводиловом"
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    svp67
    1. Chertt Сегодня, 09:28 Новый
      По мнению матрасников, чем больше они боевых кораблей к Корее подтянут, чем больше учений со стрельбами проведут, тем спокойнее в мире будет
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      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 10:09 Новый
        То есть КНДР должна САМА и СРАЗУ отказаться от своих главных "козырей",


        Самим лечь в гроб и закопаться.
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        Идущий
    2. Чёрный Сегодня, 09:31 Новый
      Как бы Ынка им любезностью не ответил в канун ОИ -не объявил тренировочные пуски ракет с БЧ именно в дни игр.Сами ведь его провоцируют. .... вот тут то на западе будет паника laughing
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      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 09:33 Новый
        Цитата: Чёрный
        Как бы Ынка им любезностью не ответил в канун ОИ -не объявил тренировочные пуски ракет с БЧ именно в дни игр. .... вот тут то на западе будет паника

        Не думаю. Корейцы очень прагматичные люди и все их шаги очень выверены. Да и у Китая есть свои "кнопки" и "рычаги", а ему "своя Украина" ну не как сейчас не нужна....
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        svp67
        1. Идущий Сегодня, 10:11 Новый
          Но США очень хочется сделать для Китая "Украину" и они пока не собираются отказываться от этой идеи.
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          Идущий
          1. svp67 Сегодня, 10:23 Новый
            Цитата: Идущий
            Но США очень хочется сделать для Китая "Украину" и они пока не собираются отказываться от этой идеи.

            Но Ын далеко не Янукович, да и "веских аргументов" у него достаточно...
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            svp67
            1. Идущий Сегодня, 10:24 Новый
              Они и на этом тоже могут сыграть , стравив их с Ю.К. .
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              Идущий
              1. svp67 Сегодня, 10:26 Новый
                Цитата: Идущий
                Они и на этом тоже могут сыграть , стравив их с Ю.К. .

                Посмотрим...во главе РК далеко не самоубийцы...
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                svp67
                1. Идущий Сегодня, 10:28 Новый
                  США мастера организовывать провокации , но очень хочется верить , что Китай их переиграет и не позволит , у себя под боком , развязать войну.
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                  Идущий
      2. Michael67 Сегодня, 09:33 Новый
        Надо Ыну начать массовые запуски метеозондов с какими нибудь "радиошумелками". Пущай иджис перегреется.
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        Michael67
        1. Anarchist Сегодня, 09:50 Новый
          Может и наши РЭБом поиграть решат? Пошалить, как говорил Карлсон.
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          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 10:12 Новый
            Не уверен , зачем нам высвечиваться без особой надобности. Доброго дня Александр! hi
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            Идущий
            1. svp67 Сегодня, 10:49 Новый
              Цитата: Anarchist
              Может и наши РЭБом поиграть решат?

              Цитата: Идущий
              Не уверен , зачем нам высвечиваться без особой надобности.

              Верно, не для чего свои возможности показывать, но вот пару-тройку "мирных сейнеров" от РЭР, выслать в тот район, уж точно не мешает...
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              svp67
              1. Идущий Сегодня, 10:52 Новый
                Цитата: svp67
                [Верно, не для чего свои возможности показывать, но вот пару-тройку "мирных сейнеров" от РЭР, выслать в тот район, уж точно не мешает...


                Мы гадаем , но не исключено , что уже.
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                Идущий
    3. сибиралт Сегодня, 10:12 Новый
      А кто там у США союзники? Одни вассалы. belay
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      сибиралт
  2. Кроу Сегодня, 09:27 Новый
    Шибко уж музыку любят, могут и доиграться!
    На скрипке...
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    Кроу
  3. pvv113 Сегодня, 09:30 Новый
    приступили в понедельник США, Южная Корея и Япония

    Южная Корея и Япония никак не хотят понять, что американские провокации в первую очередь им аукнутся
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    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:49 Новый
      В ходе учений корабли с системами "Иджис" будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией

      "Я - ракета Хвасон-15, дочь Хвасон-12. С системой "Иджис" не всё так однозначно". wassat
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      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 10:14 Новый
        Они сами не знают , чего сможет "Иджис" и пока только кулаками машут по воздуху.
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        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 10:16 Новый
          Цитата: Идущий
          только кулаками машут по воздуху

          У американцев это хорошо получается - следствие богатого опыта.
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          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:19 Новый
            Все разогревают себя , закипят и сдуются.
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            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:26 Новый
              Ну так морду лица перед союзниками нельзя же терять...
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              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:30 Новый
                Сложно спрятать "синяки" от Ына , но пытаются , для этого и поджигают Б.В..
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                Идущий
            2. pvv113 Сегодня, 10:31 Новый
              Агрессия помноженная на безрассудство
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              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 10:34 Новый
                Там уже безумием попахивает.
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                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 10:36 Новый
                  Не то что "попахивает" - впору психиатричку вызывать.
                  Ответить
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                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 10:43 Новый
                    Может, лучше патологоанатома?
                    Ответить
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                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 10:45 Новый
                      good Скорее всего, этим и закончится. Скорее бы... feel
                      Ответить
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                      Джедай
    2. Anarchist Сегодня, 09:53 Новый
      Володя hi , может надеются на адекватность Ына?
      Я бы не надеялся! Вдруг у него неизлечимую болячку нашли...
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      Anarchist
      1. pvv113 Сегодня, 10:42 Новый
        Доброго дня, Александр! Похоже ты прав - в этом нагнетании обстановки товарищ Ын самый адекватный
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        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 10:54 Новый
          Он вполне может повторить судьбу Чавеса , правда у Ына все посерьезней организовано.
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          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 11:11 Новый
            Супостаты опасаются товарища Ына с его ядерным оружием, иначе давно бы растерзали
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            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 12:14 Новый
              Но пока они от этой идеи не отказываются.
              Ответить
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              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 12:16 Новый
                Вот поэтому и супостаты!!!
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                pvv113
    3. Комментарий был удален.
    4. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:54 Новый
      Всё они прекрасно понимают, но надеются на то, что добрые США их спасут и всё будет в шоколаде. только вот ы их за мясо держат и сольют для воя на весь мир о кровавых северокорейцах.
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      Ушлый_башкорт
  4. zyzx Сегодня, 09:33 Новый
    Бинокли не сотрите.
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    zyzx
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:35 Новый
    США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет
    ..."Ох вы добалуетесь, ох вы доиграитесь..." В.С.Высоцкий... angry
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    a.s.zzz888
  6. Дирижер Сегодня, 09:40 Новый
    А корейцы ракеты то запустили для отслеживания. ?
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    Дирижер
  7. askort154 Сегодня, 09:57 Новый
    А тем временем, сегодня в Японию прибывает начальник Генерального штаба МО РФ Герасимов, для возобновлении отношений между штабами.
    Интересно ?! belay
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    askort154
    1. Korolev Сегодня, 10:30 Новый
      чо там с Курилами?
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      Korolev
  8. rocket757 Сегодня, 10:26 Новый
    А игры, которые олимпийские будут?
    Может статься, что играть будет негде .. не дай боже. конечно!
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    rocket757
    1. Идущий Сегодня, 10:37 Новый
      Если начнется , то после олимпиады.
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      Идущий
      1. rocket757 Сегодня, 11:04 Новый
        Ставки принимать не буду. Неспокойно мне, неадекватные люди такой "замес" устроить могут!
        Вот поглядим, юсовы олимпийцы поедут. али как?
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        rocket757
        1. Идущий Сегодня, 12:14 Новый
          Вроде объявили , что поедут всей командой.
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          Идущий
          1. rocket757 Сегодня, 12:20 Новый
            Енто я пропустил! Тогда ставки изменились.
            Еще и Ына в тотализатор заманить, вот бы игра пошла!!!
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            rocket757
  9. Mavrikiy Сегодня, 10:44 Новый
    США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет
    Нормально. Супер системы США не уследят, так японские рыбаки стукнут-звякнут. РЛС - хорошо, а глаз рыбака - лучше. А если невод забросят, так и штатовского летчика спасут.
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    Mavrikiy
  10. Костадинов Сегодня, 10:48 Новый
    Если Северная Корея пообещает отказаться от своей ракетно-ядерной программы, это может привести к диалогу,

    Вот тогда диалога точно не будет. Будет монолог.
    США совместно с союзниками начали учение по отслеживанию северокорейских ракет

    Пусть отслеживают, а у северокорейцев будет учение по отслеживанию американских радаров.
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    Костадинов
  11. bk316 Сегодня, 10:51 Новый
    В смысле ыН должен установить маячки на свои ракеты?
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    bk316
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