13:10 11 декабря

Доклад: Россия нарастила объемы продаж оружия

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Общие объемы продаж 100 крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг в 2016 году в целом выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом, говорится в докладе международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Увеличение продаж вооружений зафиксировано в нескольких странах, в том числе в США и РФ.


«Продажи оружия в 2016 году выросли впервые после пяти лет непрерывного падения этих объемов. Американские компании, вошедшие в "Топ 100", увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4,0%. Общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %. Западноевропейские компании увеличили совокупные продажи на 0,2%. Рост общих продаж российских компаний, внесенных в список 100 крупнейших в мире, составил в 2016 году 3,8%», – приводит данные доклады РИА Новости.

При этом Россия продемонстрировала снижение темпа роста продаж.

Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российских компаний,
отметил научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан.

Доля РФ в мировых продажах в целом составила 7,1%.

Исследователи особо выделили в этом году компании, которые они отнесли к категории «новых производителей». Они расположены в Бразилии, Индии, Южной Корее и Турции. При этом возглавили список растущих рынков производители Южной Кореи, увеличившие в прошлом году продажи на 20,6 %.

Как и раньше, в рейтинге продолжают доминировать компании из США и Западной Европы (63 фирмы из 100). Число российских компаний в списке снизилось с 11 в 2015 году до 10 в 2016-ом.

Первое место в «Топ 100» уже несколько лет занимает концерн Lockheed Martin, второе Boeing. Тройку замыкает Raytheon (все компании из США). Британская BAE Systems на четвертом месте.

Российская ОАК заняла 13 место, ОСК – 19-е, «Алмаз-Антей» – 24-е. «Вертолеты России» оказались на 29 месте.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37
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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:58 Новый
    Ничего личного, только бизнес...
    А вообще это показатель того, что наше - лучше.
    И хотя я стараюсь не смотреть в розовых очках на мир, и на события в РФ, не могу не отметить факта, что позиции РФ на рынке вооружения упрочняются.
    Нам бы еще не только столы продавать, а и высокотехнологичные продукты промышленности - вообще красота была бы.
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    Диванный Хенераль
    1. Michael67 Сегодня, 09:59 Новый
      Все бы эти изыски вместе с деньгами на развитие мирной науки.
      Уже бы и лифт на Луну был бы, и всех людей на планете накормили бы. И инопланетяне начали бы наконец-то на контакт выходить... А пока боятся.
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      Michael67
      1. SNEAKY Сегодня, 10:02 Новый
        Так мирное же в основном и вытекает из военных разработок.Тема этого же интернета заезжена,но все же...
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        SNEAKY
        1. Владимир16 Сегодня, 10:25 Новый
          Цитата: Диванный Хенераль
          А вообще это показатель того, что наше - лучше.
          И хотя я стараюсь не смотреть в розовых очках на мир...

          А какого цвета у Вас очки?
          Россия продемонстрировала снижение темпа роста продаж.

          Доля РФ в мировых продажах в целом составила 7,1%.

          доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %

          Вы читали статью или очки мешают?
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          Владимир16
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:36 Новый
            Владимир 16
            Российская ОАК заняла 13 место, ОСК – 19-е, «Алмаз-Антей» – 24-е. «Вертолеты России» оказались на 29 месте

            Для справки. Маркетинг в РФ трудно приживается. Поэтому вопрос с "раскруткой" компаний на мировом рынке и идет с таким вот... "напрягом"...
            Что касается скажем, США, так поймите, они просто "обязывают" покупать их... Ну или вон, как страна 404 - им пофиг что, лишь бы из США...
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            Диванный Хенераль
          2. Muvka Сегодня, 10:36 Новый
            Это по общему количеству денежной массы. В штуках совсем другие проценты. Амерская техника просто стоит дороже.
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            Muvka
    2. The_Lancet Сегодня, 10:19 Новый
      Доля РФ в мировых продажах в целом составила 7,1%.

      Интересно узнать географию поставок вооружения.
      Скорее всего это "банановые страны" и некоторые бедные страны Азии?
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      The_Lancet
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:39 Новый
        Скорее всего это "банановые страны" и некоторые бедные страны Азии?

        А с какой целью интересуетесь? Может вы парагвайский шпион?
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        Диванный Хенераль
        1. The_Lancet Сегодня, 10:40 Новый
          А с какой целью интересуетесь?

          С целью сделать выводы о качестве продукции.
          Которое традиционно устраивает только бедные страны вроде Нигерии, Бангладеш,Вьетнам...
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          The_Lancet
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:48 Новый
            Во Вьетнаме как раз "Калашниковы" очень хорошо себя показали...
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            Диванный Хенераль
          2. _Jack_ Сегодня, 11:14 Новый
            на этого троля уже никто внимания не обращает, а он всё пыхтит, бедняга, старается
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            _Jack_
    3. андрей юрьевич Сегодня, 10:47 Новый
      Цитата: Диванный Хенераль

      Ничего личного, только бизнес.

      Цитата: Michael67

      Все бы эти изыски вместе с деньгами на развитие мирной науки.

      Цитата: Владимир16
      А какого цвета у Вас очки?

      Цитата: Джедай
      Кому война, а кому - мать родна.

      Гммм... Товарищи,может успокоимся? в оборонке работают не "гастеры" а наши сограждане,наш народ, Оборонка-самый наукоёмкий козырь,что у нас есть,нужно развивать,а значит-зарабатывать.Всё сложно,понятно,воровство бесит,просто Достало уже,НО- без Оборонки-пропадём. без вариантов.как мой любимый город почти пропал,с закрытием 2х заводов на 30 тыс населения.династии прервались,спецы умерли,дети разлетелись.город-спальный район Свердловска...(100)км hi
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      андрей юрьевич
  2. Комментарий был удален.
  3. Джедай Сегодня, 10:03 Новый
    Первое место в «Топ 100» уже несколько лет занимает концерн Lockheed Martin, второе Boeing. Тройку замыкает Raytheon (все компании из США). Британская BAE Systems на четвертом месте.

    Кому война, а кому - мать родна.
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    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 10:07 Новый
      По процентам видно , кому война нужна как воздух.
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      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 10:08 Новый
        О том и речь. Да и количество американских компаний в Топ-100 о том же говорит.
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        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 10:16 Новый
          Трамп выполняет свои предвыборные обещания и не церемонится о последствиях.
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          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 10:17 Новый
            Он уверен что последствия его решений будут разгребать другие.
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            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 10:22 Новый
              Причем искренне , сколько ему ещё коптить , поэтому он оставит после себя кучу неразрешимых проблем и локальных войн.
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              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 10:34 Новый
                У президентов США стало доброй традицией оставлять следующему авгиевы конюшни.
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                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 10:35 Новый
                  Причем это стало очень прогрессировать .
                  Ответить
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                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 10:37 Новый
                    Как и любая болезнь.
                    Ответить
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                    Джедай
        2. rocket757 Сегодня, 10:22 Новый
          Привет Виктор, Максим.
          Я хоть и военный, по духу, всё равно меня эт всё не радует.
          Эт ведь торговля "смертью" и всякие такие заверения, что виновно не ружьё, а тот кто нажал на курок .... неубедительно.
          Лучше б гордится за хлеб и прочие мирные товары.
          Но такова селяви и показатель продаж говорит в том числе о том, что наше оружие достойно, эффективно и если что, нам есть чем ответить кому угодно!
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          rocket757
          1. Джедай Сегодня, 10:32 Новый
            Виктор, привет! hi Правильно рассуждаешь. Торговля оружием остаётся весомой статьёй пополнения бюджета, а США с удовольствием вытеснили бы не только Россию, но и всех конкурентов с мирового рынка оружия. Не хочет США мира, вот и приходится подстраиваться под реалии.
            Цитата: rocket757
            Но такова селяви и показатель продаж говорит в том числе о том, что наше оружие достойно, эффективно и если что, нам есть чем ответить кому угодно!

            Полностью согласен. И то, что даже НАТОвцы готовы покупать русское оружие об этом говорит.
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            Джедай
            1. rocket757 Сегодня, 11:16 Новый
              Кто то умный сказал, что пока будут государства\ границы между ними будут и войны ... соотв. оружие будет делаться много и разного.
              Посмотрел на новую нашу птичку-невеличку, летает тут недалеко, над нашими рыбацкими местами.
              Что сказать, лети птичка, лети, нам для защиты это надо.
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              rocket757
              1. Джедай Сегодня, 11:20 Новый
                Цитата: rocket757
                пока будут государства\ границы между ними будут и войны ... соотв. оружие будет делаться много и разного.

                Человечество всегда отличалось изобретательностью в придумывании способов истребления себе подобных.
                Цитата: rocket757
                Что сказать, лети птичка, лети, нам для защиты это надо.

                Не буду спрашивать о какой "птичке-невеличке" речь ведёшь. wink
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                Джедай
                1. rocket757 Сегодня, 12:23 Новый
                  По телеку показывают и места на экране ЗНАКОМЫЕ-ЗНАКОМЫЕ мелькают!
                  Так что невелик секрет ...реклама эт двигатель всего, всего!!!
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                  rocket757
  4. коноправ Сегодня, 10:14 Новый
    Ну, не понимаю, зачем вооружать кого попало своим оружием? Сегодня они заинтересованные покупатели, завтра - враги. По периметру наших границ все вооружены нами же. Интересная ситуация вырисовывается! Соединенные штаты выпускают зелененькие бумажки и дают их взаймы всем кому не попадя. Русь выпускает из своих полезных ископаемых горы оружия и за зелененькие бумажки вооружает своих будущих врагов! Факты даже приводить не стану, итак всё явно.
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    коноправ
    1. loginovich Сегодня, 10:34 Новый
      Мне кажется ,что вы все хорошо понимаете . Ответ прост: и за зелененькие бумажки.
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      loginovich
      1. коноправ Сегодня, 10:46 Новый
        Бумажки это только инструмент. Зелененький такой, как лопата притороченная к броне - БСЛ 110 СМ ПЗК.
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        коноправ
    2. rocket757 Сегодня, 10:35 Новый
      Коммерция плиз ... бизнес, ничего личного.
      Союз вооружал "прогрессивные, освободительные" ... янки вооружали их противников, так было. Сейчас всё гораздо круче, запутаннее!!!
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      rocket757
      1. коноправ Сегодня, 10:44 Новый
        Торговля и политика самые лживые виды деятельности человеков.
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        коноправ
        1. rocket757 Сегодня, 12:30 Новый
          Без торговли как, не получится. Сказать типа ушами не надо хлопать, эт наивно. покупатель меняется а торговля как что то вечное, опытное, ушлое и т.д. , обманут и не заметишь!
          Политика, эт нас просто сверху накрывает, да так массивно. что иногда и дышать нечем.
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          rocket757
  5. assa67 Сегодня, 10:45 Новый
    данные за 16-й год.....после Сирии ,думается,процент прилично поднимется
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    assa67
  6. Симон Сегодня, 11:47 Новый
    Доля РФ в мировых продажах в целом составила 7,1%. --- Конечно маловато, но в принципе и это уже хорошо, по сравнению с прошлыми годами yes
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    Симон
  7. Симон Сегодня, 11:58 Новый
    Цитата: коноправ
    Торговля и политика самые лживые виды деятельности человеков.

    Не согласен! stop В торговле, если раз обманул - покупать никто не будет; В политике обманул - верить никто не будет! Лож рано или поздно всегда вскрывается fool
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    Симон
  8. Симон Сегодня, 12:15 Новый
    Цитата: коноправ
    Ну, не понимаю, зачем вооружать кого попало своим оружием? Сегодня они заинтересованные покупатели, завтра - враги. По периметру наших границ все вооружены нами же. Интересная ситуация вырисовывается! Соединенные штаты выпускают зелененькие бумажки и дают их взаймы всем кому не попадя. Русь выпускает из своих полезных ископаемых горы оружия и за зелененькие бумажки вооружает своих будущих врагов! Факты даже приводить не стану, итак всё явно.

    С одной стороны ты прав, вполне соглашусь с тобой, но штаты еще доллары зарабатывают на продаже своего оружия, а у нас в данный момент торговать нечем, как только сырьем. Продукции выпускается пока мало - последствия 90-х годов, а вот вооружение пользуется спросом, но себе мы оставляем самое лучшее, модернизированное и секретное. Кроме того, идет оплата за обслуживание нашими специалистами нашего вооружения. А это все денежки. wink
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    Симон
    1. коноправ Сегодня, 12:48 Новый
      Ну , ты сказанул! Это Руси торговать нечем? Я помню сколько в Германии стоили экологически чистые продукты и массовые! Разница в стоимости раз в 5! У нас самая чистая вода на планете и достаточно земли для производства лучших по качеству продуктов питания. Теперь о сырье.... Сколько стоит древесина в той же Германии и сколько её у нас ? Ведь ничего не изменилось с 60 годов прошлого века, когда карельскую берёзу "гнали " на экспорт, а потом за бешеные деньги покупали финские мебельные гарнитуры. Что и кто мешает нашему правительству в постройке фабрик по производству? Теперь об оружии... малым количеством самого секретного оружия невозможно защитить такую огромную страну.
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      коноправ
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