Проект «ЗЗ». Феодал, которого всегда нет дома
Что будет в ближайшие шесть лет в России? Будет снова Путин, будет его одряхлевшая система, в которой не может ничего поменяться. Сам Путин уже настолько слаб, что не в состоянии что-либо менять. Сей правитель смахивает на феодала, который махнул рукой на свой дом. У Кремля нет ни идей, ни фантазии. Об этом пишут в иностранных газетах. Но что ждёт Россию дальше, после Путина? На Западе готовы выработать «план» новых отношений с Москвой.
Внутренняя политика президента Путина несогласованна и неустойчива. Заявление Владимира Путина о том, что он желает баллотироваться на четвёртый срок, не было непредсказуемым, пишет Леонид Бершидский в своей колонке для «Bloomberg View». Некоторые российские наблюдатели, правда, отчего-то полагали, что он слишком уж тянет с этим заявлением. Хотя и это было предсказуемо. Куда менее предсказуемо то, как система, построенная Путиным, собирается «увековечить» сама себя после 2024 года — года, когда последний срок Путина в кремлёвском кресле завершится, и русская конституция не позволит ему снова стать президентом.
Третий срок Путина оказался «самым важным, даже более важным, нежели первый, в 2000-2004 годах, который отметился экономическими реформами в американском республиканском стиле, плоской шкалой подоходного налога, суровым укрощением олигархов розлива 1990-х годов и памятной реструктуризацией вертикали власти», — пишет колумнист.
В 2012-2018 годах Путин отказался от любых претензий на совместную политическую игру с США и их европейскими союзниками и попытался дать понять всему остальному миру: мол, Pax Americana заканчивается. Здесь он в значительной степени достиг успеха, продолжает автор. Однако он пренебрёг главным: той основой, тем базисом, на котором должны выстраиваться его геополитические достижения, — пренебрёг собственно Россией, «огромной, всё ещё бедной, всё более и более циничной и потенциально весьма рассерженной страной, о которой Путин может не иметь представления…»
Путин заявляет о своих больших успехах за пределами России. Он «незаконно аннексировал Крым», пишет журналист. Кремль «сохранил оперативный контроль» над сепаратистскими «народными республиками» на востоке Украины. Несмотря на возражения США, Путин помог своему сирийскому союзнику, президенту Башару аль-Асаду, выиграть гражданскую войну. Сейчас, в конце 2017 года, уже ясно: если Асад и уйдёт с поста вообще, то он не будет свергнут, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Успешное вмешательство Путина переработало «карту отношений» на Ближнем Востоке: Турция была оттеснена от западного альянса, и даже Саудовская Аравия теперь ищет «хороших рабочих отношений» с Москвой. Также Путин «дал надежду» нелиберальным силам «по всей Европе». Правда, в этом году эти силы не смогли выиграть важные выборы, но они всё же останутся полезными союзниками для Путина. Наконец, заслуженно или нет, но Россия в сознании западной элиты обрела имидж «хакерской сверхдержавы».
Всё это дорого обошлось русским: Россию выбросили из «большой восьмёрки» и лишили надежд на создание некоей «большой Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока». Впрочем, это не превратило Россию в изгоя для всего остального мира, в первую очередь для Китая.
Однако, мастерски играя на доске геополитики, «феодал-хозяин» Путин всё чаще «отсутствовал дома». Эксперт Глеб Павловский выразил это лучше всего в своём недавнем интервью радио «Эхо Москвы»: «Для мира это путинская Россия. А внутри она уже не путинская, а постпутинская, и все её основные игроки стремятся, так сказать, сделать свои ходы, расставить свои фигуры, накопить потенциал к тому моменту, когда Путина там больше не будет». Павловский думает, что Путин не в состоянии больше этим заниматься. И Бершидский с ним согласен: и вправду, если бы президент Путин на первом и втором сроках в Кремле был «компетентным микроменеджером, принимал все важные решения», то нынешний Путин, «похоже, потерял эту способность».
Утрата Путиным способности управлять сквозит повсюду. Одним из громких примеров является продолжающийся судебный процесс над бывшим министром экономики Алексеем Улюкаевым, против которого «организовал операцию» близкий путинский соратник Игорь Сечин, глава государственного нефтяного гиганта «Роснефть». Глава «Роснефти» подвергся публичному унижению, считает автор, ведь его не раз вызывали в суд, а ему приходилось уворачиваться и измышлять оправдания. Такого открытого затяжного конфликта в прежние времена Путин не допустил бы.
Другим примером является «решительная независимость» Рамзана Кадырова, которого Путин поставил в своё время главой Чечни. Его богатство, насильственное подавление оппонентов и настойчивость в отношении консервативных исламских ценностей в светском государстве «являются постоянным вызовом авторитету Москвы», считает колумнист. Но и тут Путин не вмешивается.
Наконец, «изгнание российских чиновников» с Зимних Олимпийских игр тоже свидетельствует об ослаблении лидерства Путина. Конечно, государственные пропагандистские организации показывают это с точки зрения геополитического «возмездия», однако Путин мог бы организовать у себя дома «уборку» и попросту «вышвырнуть чиновников», оскандалившихся с допингом и «худшем случае участвовавших в нём». Путин даже не обратился «к своему старому другу из Международного олимпийского комитета Томасу Баху за поддержкой». Это указывает на «относительное безразличие» Путина.
На протяжении третьего срока страна Путина экономически скатилась вниз, поскольку «мало что было сделано для подготовки России к эпохе низких цен на нефть». Скромный сельскохозяйственный «бум», превративший страну в крупного экспортёра зерна, отнюдь не возместит упущенных доходов от углеводородов. Путин «неоднократно демонстрировал нежелание продвигать любые смелые перемены».
Хотя Путин до сих пор остаётся самым популярным политиком России, русские выказывают явное безразличие к мартовским выборам. Согласно последнему опросу «Левада-центра», продолжает Бершидский, всего 58% избирателей намерены пойти на выборы и отдать свои голоса. В 2012 году показатель составлял 65,3%. Есть и ещё одно «но»: Алексей Навальный, «активист по борьбе с коррупцией и единственный серьёзный противник Путина», вряд ли будет допущен на выборы, и в результате он дал обещание активно участвовать в бойкоте выборов.
Заявление о желании участвовать в выборах, сделанное «в советском стиле» во время посещения завода в Нижнем Новгороде, продолжает колумнист, свидетельствует о недостатке у Кремля идей в области внутренней политики. В итоге важным становится другой вопрос: начало активной фазы борьбы за «преемственность» власти. Новые игроки, вероятно, появятся сразу же, как только Путин займёт кресло президента.
Да, Путин превратил Россию в крупнейшего в мире геополитического игрока. Однако его деятельность не может быть устойчивой вне «согласованной и успешной внутренней политики», замечает в конце статьи Бершидский. Путин руководил страной, следовательно, он «способствовал неэффективному коррумпированному государству», где люди, в том числе те, кто находится в высших эшелонах бизнеса и власти, просто стремятся устроиться получше.
Так какая же будущая Россия может возникнуть на этой основе? Об этом Путин предпочитает помалкивать.
Запад уже думает: что ждёт Россию дальше, после Путина? Обозревательница Натали Нугайрэд в британской газете «The Guardian» даже предложила выработать «план» новых отношений с Москвой.
Путин объявил, что будет баллотироваться в марте следующего года, и у него нет серьёзных конкурентов. Стало быть, впереди ещё один шестилетний срок. Куда же идёт Россия, как бороться с ней? Таким вопросами задаётся журналистка.
«До 1991 года вряд ли кто-нибудь мог предсказать кончину Советского Союза; сегодня же почти никто не рискует предсказать конец путинизма», — иронизирует она. Путин «раздул пламя милитаристского национализма — и ради укрепления своей внутренней власти, и ради усиления влияния России в мире». Этот огонь горел хорошо. Но может ли он гореть дальше?
Американские, европейские, да и российские эксперты всё чаще спрашивают: может ли Россия продолжать жить так дальше, при ревизионистской власти, стремящейся путём конфронтации с Западом отомстить за своё унижение в проигранной холодной войне? Большинство считает, что да, так и будет продолжаться. Путин сам не оставил себе другого выбора. После массовых уличных протестов в 2011-2012 годах ему нужно было найти основание для «новой политической легитимности». И свержение в 2014 году Виктора Януковича на Украине дало Путину именно такую возможность.
Сегодня Россия «находится в состоянии войны» в Сирии и на Украине, и эта фаза — не временная. Российское общество охвачено «агрессивным национализмом и антизападными настроениями». Россия «не заинтересована в разрешении конфликтных ситуаций и считает, что применение силы является ключевым инструментом для достижения внешнеполитических целей», пишет обозревательница. ВВП России «может быть размером с итальянский», Путин не в состоянии диверсифицировать свою экономику, но этот провал он «компенсирует повышением международного авторитета». Таким образом он «отвлекает внимание от внутренних слабых мест в России». В итоге Путин «в хорошей форме», и намерен в ней находиться «в течение долгого времени».
С другой стороны, не все в это верят. Многие аналитики, хоть они и находятся в меньшинстве, считают, что ничто в путинской системе «не является устойчивым». Путин во власти напоминает Леонида Брежнева, который управлял Советским Союзом и загнал его в «стратегический тупик», напоминает обозревательница. К концу следующего срока Путину будет уже 71 год.
Похоже, русская геронтократия не вполне ещё закончилась. Однако Путин столкнётся с проблемой «правопреемства» в своём «нефтегазовом государстве», где экономика стагнирует точно так же, как в брежневскую эпоху. Как и в конце 1980-х годов, мировые цены на нефть низки и, вероятно, таковыми останутся, пишет журналистка. «Лакомый кусок для российского олигархического класса» съёживается. Начинается борьба с правящей элитой, и тому пример — суд над бывшим министром экономики.
Тем временем утечка мозгов «лишает Россию многих молодых талантов, которые эмигрируют просто толпами». Россия что, планирует рухнуть?
Как противостоять такой России? Если путинизм будет действовать в его нынешнем виде, с Россией необходимо бороться, уверена журналистка. Западный альянс должен обеспечить «все варианты» успешного военного противостояния России в Европе.
С другой стороны, если путинизм вступает в свой последний период, продолжает автор, имеет смысл приготовиться «к важным переменам в России». Предложение, «эквивалентное плану Маршалла», поставило бы препону русскому авторитаризму. Для модернизации и достижения стабильности у России не будет другого выбора, кроме как обратиться к Европе за поддержкой, утверждает эта теория. Когда придёт время краха путинизма, России следует предложить «пакет сближения с Западом с жёсткими условиями, включая полный вывод войск из Украины, Грузии и Молдовы», резюмирует Натали Нугайрэд.
Русские, пишет она, хотят жить в нормальном обществе, а не при «дореволюционной паранойе, с широко распространившейся коррупцией».
Какою бы ни видели Россию в США и Европе, очевидно одно: простор для критики имеется, и немалый. Коррупция стала настоящим бичом государства, проникла во всех сферы и поры, и ни о какой победе над нею нечего и мечтать. Навальный и его сторонники сделали себе на коррупции неплохой политический капитал. Не будь коррупции — кто бы знал о Навальном?
Телевизор беспрестанно бубнит о Сирии и об Украине, а в промежутках пичкает аудиторию рекламой и грошовыми сериалами. Телевизор совсем забыл о светлом будущем. Что это значит? Будущего нет? Страна шагает в никуда? Если при Советах народу постоянно талдычили о грядущем коммунизме, а тов. Горбачёв даже достиг высот «развитого социализма», то теперь объединяющая идея отсутствует как таковая. Или надо принять за идею принцип всемерного обогащения путём той же коррупции?
Если у Советского Союза имелись великие достижения во внутренней социальной политике, которыми не стыдно было похвалиться перед всем миром, то чем может похвастаться нынешняя Россия?
В 2012 году Владимир Путин признал, что в России «недопустимо велика дифференциация доходов» и что 13% граждан (около 18 млн. чел.) живут за чертой бедности.
2017 год: каждому десятому жителю России не хватает денег на еду (результаты опроса ВЦИОМ).
Правда? Неужели прогресс: от 13% — к каждому десятому? Но нет: это всего лишь опрос. А вот данные Росстата: по итогам 2016 года уровень бедности в России поднялся до 13,5%. Количество бедняков достигло 19,8 млн. чел., и это на 300 тысяч больше, чем годом ранее.
Какими же достижениями Кремль похвастается в 2024 году?
Внутренняя политика президента Путина несогласованна и неустойчива. Заявление Владимира Путина о том, что он желает баллотироваться на четвёртый срок, не было непредсказуемым, пишет Леонид Бершидский в своей колонке для «Bloomberg View». Некоторые российские наблюдатели, правда, отчего-то полагали, что он слишком уж тянет с этим заявлением. Хотя и это было предсказуемо. Куда менее предсказуемо то, как система, построенная Путиным, собирается «увековечить» сама себя после 2024 года — года, когда последний срок Путина в кремлёвском кресле завершится, и русская конституция не позволит ему снова стать президентом.
Третий срок Путина оказался «самым важным, даже более важным, нежели первый, в 2000-2004 годах, который отметился экономическими реформами в американском республиканском стиле, плоской шкалой подоходного налога, суровым укрощением олигархов розлива 1990-х годов и памятной реструктуризацией вертикали власти», — пишет колумнист.
В 2012-2018 годах Путин отказался от любых претензий на совместную политическую игру с США и их европейскими союзниками и попытался дать понять всему остальному миру: мол, Pax Americana заканчивается. Здесь он в значительной степени достиг успеха, продолжает автор. Однако он пренебрёг главным: той основой, тем базисом, на котором должны выстраиваться его геополитические достижения, — пренебрёг собственно Россией, «огромной, всё ещё бедной, всё более и более циничной и потенциально весьма рассерженной страной, о которой Путин может не иметь представления…»
Путин заявляет о своих больших успехах за пределами России. Он «незаконно аннексировал Крым», пишет журналист. Кремль «сохранил оперативный контроль» над сепаратистскими «народными республиками» на востоке Украины. Несмотря на возражения США, Путин помог своему сирийскому союзнику, президенту Башару аль-Асаду, выиграть гражданскую войну. Сейчас, в конце 2017 года, уже ясно: если Асад и уйдёт с поста вообще, то он не будет свергнут, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Успешное вмешательство Путина переработало «карту отношений» на Ближнем Востоке: Турция была оттеснена от западного альянса, и даже Саудовская Аравия теперь ищет «хороших рабочих отношений» с Москвой. Также Путин «дал надежду» нелиберальным силам «по всей Европе». Правда, в этом году эти силы не смогли выиграть важные выборы, но они всё же останутся полезными союзниками для Путина. Наконец, заслуженно или нет, но Россия в сознании западной элиты обрела имидж «хакерской сверхдержавы».
Всё это дорого обошлось русским: Россию выбросили из «большой восьмёрки» и лишили надежд на создание некоей «большой Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока». Впрочем, это не превратило Россию в изгоя для всего остального мира, в первую очередь для Китая.
Однако, мастерски играя на доске геополитики, «феодал-хозяин» Путин всё чаще «отсутствовал дома». Эксперт Глеб Павловский выразил это лучше всего в своём недавнем интервью радио «Эхо Москвы»: «Для мира это путинская Россия. А внутри она уже не путинская, а постпутинская, и все её основные игроки стремятся, так сказать, сделать свои ходы, расставить свои фигуры, накопить потенциал к тому моменту, когда Путина там больше не будет». Павловский думает, что Путин не в состоянии больше этим заниматься. И Бершидский с ним согласен: и вправду, если бы президент Путин на первом и втором сроках в Кремле был «компетентным микроменеджером, принимал все важные решения», то нынешний Путин, «похоже, потерял эту способность».
Утрата Путиным способности управлять сквозит повсюду. Одним из громких примеров является продолжающийся судебный процесс над бывшим министром экономики Алексеем Улюкаевым, против которого «организовал операцию» близкий путинский соратник Игорь Сечин, глава государственного нефтяного гиганта «Роснефть». Глава «Роснефти» подвергся публичному унижению, считает автор, ведь его не раз вызывали в суд, а ему приходилось уворачиваться и измышлять оправдания. Такого открытого затяжного конфликта в прежние времена Путин не допустил бы.
Другим примером является «решительная независимость» Рамзана Кадырова, которого Путин поставил в своё время главой Чечни. Его богатство, насильственное подавление оппонентов и настойчивость в отношении консервативных исламских ценностей в светском государстве «являются постоянным вызовом авторитету Москвы», считает колумнист. Но и тут Путин не вмешивается.
Наконец, «изгнание российских чиновников» с Зимних Олимпийских игр тоже свидетельствует об ослаблении лидерства Путина. Конечно, государственные пропагандистские организации показывают это с точки зрения геополитического «возмездия», однако Путин мог бы организовать у себя дома «уборку» и попросту «вышвырнуть чиновников», оскандалившихся с допингом и «худшем случае участвовавших в нём». Путин даже не обратился «к своему старому другу из Международного олимпийского комитета Томасу Баху за поддержкой». Это указывает на «относительное безразличие» Путина.
На протяжении третьего срока страна Путина экономически скатилась вниз, поскольку «мало что было сделано для подготовки России к эпохе низких цен на нефть». Скромный сельскохозяйственный «бум», превративший страну в крупного экспортёра зерна, отнюдь не возместит упущенных доходов от углеводородов. Путин «неоднократно демонстрировал нежелание продвигать любые смелые перемены».
Хотя Путин до сих пор остаётся самым популярным политиком России, русские выказывают явное безразличие к мартовским выборам. Согласно последнему опросу «Левада-центра», продолжает Бершидский, всего 58% избирателей намерены пойти на выборы и отдать свои голоса. В 2012 году показатель составлял 65,3%. Есть и ещё одно «но»: Алексей Навальный, «активист по борьбе с коррупцией и единственный серьёзный противник Путина», вряд ли будет допущен на выборы, и в результате он дал обещание активно участвовать в бойкоте выборов.
Заявление о желании участвовать в выборах, сделанное «в советском стиле» во время посещения завода в Нижнем Новгороде, продолжает колумнист, свидетельствует о недостатке у Кремля идей в области внутренней политики. В итоге важным становится другой вопрос: начало активной фазы борьбы за «преемственность» власти. Новые игроки, вероятно, появятся сразу же, как только Путин займёт кресло президента.
Да, Путин превратил Россию в крупнейшего в мире геополитического игрока. Однако его деятельность не может быть устойчивой вне «согласованной и успешной внутренней политики», замечает в конце статьи Бершидский. Путин руководил страной, следовательно, он «способствовал неэффективному коррумпированному государству», где люди, в том числе те, кто находится в высших эшелонах бизнеса и власти, просто стремятся устроиться получше.
Так какая же будущая Россия может возникнуть на этой основе? Об этом Путин предпочитает помалкивать.
Запад уже думает: что ждёт Россию дальше, после Путина? Обозревательница Натали Нугайрэд в британской газете «The Guardian» даже предложила выработать «план» новых отношений с Москвой.
Путин объявил, что будет баллотироваться в марте следующего года, и у него нет серьёзных конкурентов. Стало быть, впереди ещё один шестилетний срок. Куда же идёт Россия, как бороться с ней? Таким вопросами задаётся журналистка.
«До 1991 года вряд ли кто-нибудь мог предсказать кончину Советского Союза; сегодня же почти никто не рискует предсказать конец путинизма», — иронизирует она. Путин «раздул пламя милитаристского национализма — и ради укрепления своей внутренней власти, и ради усиления влияния России в мире». Этот огонь горел хорошо. Но может ли он гореть дальше?
Американские, европейские, да и российские эксперты всё чаще спрашивают: может ли Россия продолжать жить так дальше, при ревизионистской власти, стремящейся путём конфронтации с Западом отомстить за своё унижение в проигранной холодной войне? Большинство считает, что да, так и будет продолжаться. Путин сам не оставил себе другого выбора. После массовых уличных протестов в 2011-2012 годах ему нужно было найти основание для «новой политической легитимности». И свержение в 2014 году Виктора Януковича на Украине дало Путину именно такую возможность.
Сегодня Россия «находится в состоянии войны» в Сирии и на Украине, и эта фаза — не временная. Российское общество охвачено «агрессивным национализмом и антизападными настроениями». Россия «не заинтересована в разрешении конфликтных ситуаций и считает, что применение силы является ключевым инструментом для достижения внешнеполитических целей», пишет обозревательница. ВВП России «может быть размером с итальянский», Путин не в состоянии диверсифицировать свою экономику, но этот провал он «компенсирует повышением международного авторитета». Таким образом он «отвлекает внимание от внутренних слабых мест в России». В итоге Путин «в хорошей форме», и намерен в ней находиться «в течение долгого времени».
С другой стороны, не все в это верят. Многие аналитики, хоть они и находятся в меньшинстве, считают, что ничто в путинской системе «не является устойчивым». Путин во власти напоминает Леонида Брежнева, который управлял Советским Союзом и загнал его в «стратегический тупик», напоминает обозревательница. К концу следующего срока Путину будет уже 71 год.
Похоже, русская геронтократия не вполне ещё закончилась. Однако Путин столкнётся с проблемой «правопреемства» в своём «нефтегазовом государстве», где экономика стагнирует точно так же, как в брежневскую эпоху. Как и в конце 1980-х годов, мировые цены на нефть низки и, вероятно, таковыми останутся, пишет журналистка. «Лакомый кусок для российского олигархического класса» съёживается. Начинается борьба с правящей элитой, и тому пример — суд над бывшим министром экономики.
Тем временем утечка мозгов «лишает Россию многих молодых талантов, которые эмигрируют просто толпами». Россия что, планирует рухнуть?
Как противостоять такой России? Если путинизм будет действовать в его нынешнем виде, с Россией необходимо бороться, уверена журналистка. Западный альянс должен обеспечить «все варианты» успешного военного противостояния России в Европе.
С другой стороны, если путинизм вступает в свой последний период, продолжает автор, имеет смысл приготовиться «к важным переменам в России». Предложение, «эквивалентное плану Маршалла», поставило бы препону русскому авторитаризму. Для модернизации и достижения стабильности у России не будет другого выбора, кроме как обратиться к Европе за поддержкой, утверждает эта теория. Когда придёт время краха путинизма, России следует предложить «пакет сближения с Западом с жёсткими условиями, включая полный вывод войск из Украины, Грузии и Молдовы», резюмирует Натали Нугайрэд.
Русские, пишет она, хотят жить в нормальном обществе, а не при «дореволюционной паранойе, с широко распространившейся коррупцией».
* * *
Какою бы ни видели Россию в США и Европе, очевидно одно: простор для критики имеется, и немалый. Коррупция стала настоящим бичом государства, проникла во всех сферы и поры, и ни о какой победе над нею нечего и мечтать. Навальный и его сторонники сделали себе на коррупции неплохой политический капитал. Не будь коррупции — кто бы знал о Навальном?
Телевизор беспрестанно бубнит о Сирии и об Украине, а в промежутках пичкает аудиторию рекламой и грошовыми сериалами. Телевизор совсем забыл о светлом будущем. Что это значит? Будущего нет? Страна шагает в никуда? Если при Советах народу постоянно талдычили о грядущем коммунизме, а тов. Горбачёв даже достиг высот «развитого социализма», то теперь объединяющая идея отсутствует как таковая. Или надо принять за идею принцип всемерного обогащения путём той же коррупции?
Если у Советского Союза имелись великие достижения во внутренней социальной политике, которыми не стыдно было похвалиться перед всем миром, то чем может похвастаться нынешняя Россия?
В 2012 году Владимир Путин признал, что в России «недопустимо велика дифференциация доходов» и что 13% граждан (около 18 млн. чел.) живут за чертой бедности.
2017 год: каждому десятому жителю России не хватает денег на еду (результаты опроса ВЦИОМ).
Правда? Неужели прогресс: от 13% — к каждому десятому? Но нет: это всего лишь опрос. А вот данные Росстата: по итогам 2016 года уровень бедности в России поднялся до 13,5%. Количество бедняков достигло 19,8 млн. чел., и это на 300 тысяч больше, чем годом ранее.
Какими же достижениями Кремль похвастается в 2024 году?
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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