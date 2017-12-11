13:08 11 декабря

Проект «ЗЗ». Феодал, которого всегда нет дома

Что будет в ближайшие шесть лет в России? Будет снова Путин, будет его одряхлевшая система, в которой не может ничего поменяться. Сам Путин уже настолько слаб, что не в состоянии что-либо менять. Сей правитель смахивает на феодала, который махнул рукой на свой дом. У Кремля нет ни идей, ни фантазии. Об этом пишут в иностранных газетах. Но что ждёт Россию дальше, после Путина? На Западе готовы выработать «план» новых отношений с Москвой.



Внутренняя политика президента Путина несогласованна и неустойчива. Заявление Владимира Путина о том, что он желает баллотироваться на четвёртый срок, не было непредсказуемым, пишет Леонид Бершидский в своей колонке для «Bloomberg View». Некоторые российские наблюдатели, правда, отчего-то полагали, что он слишком уж тянет с этим заявлением. Хотя и это было предсказуемо. Куда менее предсказуемо то, как система, построенная Путиным, собирается «увековечить» сама себя после 2024 года — года, когда последний срок Путина в кремлёвском кресле завершится, и русская конституция не позволит ему снова стать президентом.


Третий срок Путина оказался «самым важным, даже более важным, нежели первый, в 2000-2004 годах, который отметился экономическими реформами в американском республиканском стиле, плоской шкалой подоходного налога, суровым укрощением олигархов розлива 1990-х годов и памятной реструктуризацией вертикали власти», — пишет колумнист.

В 2012-2018 годах Путин отказался от любых претензий на совместную политическую игру с США и их европейскими союзниками и попытался дать понять всему остальному миру: мол, Pax Americana заканчивается. Здесь он в значительной степени достиг успеха, продолжает автор. Однако он пренебрёг главным: той основой, тем базисом, на котором должны выстраиваться его геополитические достижения, — пренебрёг собственно Россией, «огромной, всё ещё бедной, всё более и более циничной и потенциально весьма рассерженной страной, о которой Путин может не иметь представления…»

Путин заявляет о своих больших успехах за пределами России. Он «незаконно аннексировал Крым», пишет журналист. Кремль «сохранил оперативный контроль» над сепаратистскими «народными республиками» на востоке Украины. Несмотря на возражения США, Путин помог своему сирийскому союзнику, президенту Башару аль-Асаду, выиграть гражданскую войну. Сейчас, в конце 2017 года, уже ясно: если Асад и уйдёт с поста вообще, то он не будет свергнут, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Успешное вмешательство Путина переработало «карту отношений» на Ближнем Востоке: Турция была оттеснена от западного альянса, и даже Саудовская Аравия теперь ищет «хороших рабочих отношений» с Москвой. Также Путин «дал надежду» нелиберальным силам «по всей Европе». Правда, в этом году эти силы не смогли выиграть важные выборы, но они всё же останутся полезными союзниками для Путина. Наконец, заслуженно или нет, но Россия в сознании западной элиты обрела имидж «хакерской сверхдержавы».

Всё это дорого обошлось русским: Россию выбросили из «большой восьмёрки» и лишили надежд на создание некоей «большой Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока». Впрочем, это не превратило Россию в изгоя для всего остального мира, в первую очередь для Китая.



Однако, мастерски играя на доске геополитики, «феодал-хозяин» Путин всё чаще «отсутствовал дома». Эксперт Глеб Павловский выразил это лучше всего в своём недавнем интервью радио «Эхо Москвы»: «Для мира это путинская Россия. А внутри она уже не путинская, а постпутинская, и все её основные игроки стремятся, так сказать, сделать свои ходы, расставить свои фигуры, накопить потенциал к тому моменту, когда Путина там больше не будет». Павловский думает, что Путин не в состоянии больше этим заниматься. И Бершидский с ним согласен: и вправду, если бы президент Путин на первом и втором сроках в Кремле был «компетентным микроменеджером, принимал все важные решения», то нынешний Путин, «похоже, потерял эту способность».

Утрата Путиным способности управлять сквозит повсюду. Одним из громких примеров является продолжающийся судебный процесс над бывшим министром экономики Алексеем Улюкаевым, против которого «организовал операцию» близкий путинский соратник Игорь Сечин, глава государственного нефтяного гиганта «Роснефть». Глава «Роснефти» подвергся публичному унижению, считает автор, ведь его не раз вызывали в суд, а ему приходилось уворачиваться и измышлять оправдания. Такого открытого затяжного конфликта в прежние времена Путин не допустил бы.

Другим примером является «решительная независимость» Рамзана Кадырова, которого Путин поставил в своё время главой Чечни. Его богатство, насильственное подавление оппонентов и настойчивость в отношении консервативных исламских ценностей в светском государстве «являются постоянным вызовом авторитету Москвы», считает колумнист. Но и тут Путин не вмешивается.

Наконец, «изгнание российских чиновников» с Зимних Олимпийских игр тоже свидетельствует об ослаблении лидерства Путина. Конечно, государственные пропагандистские организации показывают это с точки зрения геополитического «возмездия», однако Путин мог бы организовать у себя дома «уборку» и попросту «вышвырнуть чиновников», оскандалившихся с допингом и «худшем случае участвовавших в нём». Путин даже не обратился «к своему старому другу из Международного олимпийского комитета Томасу Баху за поддержкой». Это указывает на «относительное безразличие» Путина.

На протяжении третьего срока страна Путина экономически скатилась вниз, поскольку «мало что было сделано для подготовки России к эпохе низких цен на нефть». Скромный сельскохозяйственный «бум», превративший страну в крупного экспортёра зерна, отнюдь не возместит упущенных доходов от углеводородов. Путин «неоднократно демонстрировал нежелание продвигать любые смелые перемены».

Хотя Путин до сих пор остаётся самым популярным политиком России, русские выказывают явное безразличие к мартовским выборам. Согласно последнему опросу «Левада-центра», продолжает Бершидский, всего 58% избирателей намерены пойти на выборы и отдать свои голоса. В 2012 году показатель составлял 65,3%. Есть и ещё одно «но»: Алексей Навальный, «активист по борьбе с коррупцией и единственный серьёзный противник Путина», вряд ли будет допущен на выборы, и в результате он дал обещание активно участвовать в бойкоте выборов.

Заявление о желании участвовать в выборах, сделанное «в советском стиле» во время посещения завода в Нижнем Новгороде, продолжает колумнист, свидетельствует о недостатке у Кремля идей в области внутренней политики. В итоге важным становится другой вопрос: начало активной фазы борьбы за «преемственность» власти. Новые игроки, вероятно, появятся сразу же, как только Путин займёт кресло президента.

Да, Путин превратил Россию в крупнейшего в мире геополитического игрока. Однако его деятельность не может быть устойчивой вне «согласованной и успешной внутренней политики», замечает в конце статьи Бершидский. Путин руководил страной, следовательно, он «способствовал неэффективному коррумпированному государству», где люди, в том числе те, кто находится в высших эшелонах бизнеса и власти, просто стремятся устроиться получше.

Так какая же будущая Россия может возникнуть на этой основе? Об этом Путин предпочитает помалкивать.

Запад уже думает: что ждёт Россию дальше, после Путина? Обозревательница Натали Нугайрэд в британской газете «The Guardian» даже предложила выработать «план» новых отношений с Москвой.



Путин объявил, что будет баллотироваться в марте следующего года, и у него нет серьёзных конкурентов. Стало быть, впереди ещё один шестилетний срок. Куда же идёт Россия, как бороться с ней? Таким вопросами задаётся журналистка.

«До 1991 года вряд ли кто-нибудь мог предсказать кончину Советского Союза; сегодня же почти никто не рискует предсказать конец путинизма», — иронизирует она. Путин «раздул пламя милитаристского национализма — и ради укрепления своей внутренней власти, и ради усиления влияния России в мире». Этот огонь горел хорошо. Но может ли он гореть дальше?

Американские, европейские, да и российские эксперты всё чаще спрашивают: может ли Россия продолжать жить так дальше, при ревизионистской власти, стремящейся путём конфронтации с Западом отомстить за своё унижение в проигранной холодной войне? Большинство считает, что да, так и будет продолжаться. Путин сам не оставил себе другого выбора. После массовых уличных протестов в 2011-2012 годах ему нужно было найти основание для «новой политической легитимности». И свержение в 2014 году Виктора Януковича на Украине дало Путину именно такую возможность.

Сегодня Россия «находится в состоянии войны» в Сирии и на Украине, и эта фаза — не временная. Российское общество охвачено «агрессивным национализмом и антизападными настроениями». Россия «не заинтересована в разрешении конфликтных ситуаций и считает, что применение силы является ключевым инструментом для достижения внешнеполитических целей», пишет обозревательница. ВВП России «может быть размером с итальянский», Путин не в состоянии диверсифицировать свою экономику, но этот провал он «компенсирует повышением международного авторитета». Таким образом он «отвлекает внимание от внутренних слабых мест в России». В итоге Путин «в хорошей форме», и намерен в ней находиться «в течение долгого времени».

С другой стороны, не все в это верят. Многие аналитики, хоть они и находятся в меньшинстве, считают, что ничто в путинской системе «не является устойчивым». Путин во власти напоминает Леонида Брежнева, который управлял Советским Союзом и загнал его в «стратегический тупик», напоминает обозревательница. К концу следующего срока Путину будет уже 71 год.



Похоже, русская геронтократия не вполне ещё закончилась. Однако Путин столкнётся с проблемой «правопреемства» в своём «нефтегазовом государстве», где экономика стагнирует точно так же, как в брежневскую эпоху. Как и в конце 1980-х годов, мировые цены на нефть низки и, вероятно, таковыми останутся, пишет журналистка. «Лакомый кусок для российского олигархического класса» съёживается. Начинается борьба с правящей элитой, и тому пример — суд над бывшим министром экономики.

Тем временем утечка мозгов «лишает Россию многих молодых талантов, которые эмигрируют просто толпами». Россия что, планирует рухнуть?

Как противостоять такой России? Если путинизм будет действовать в его нынешнем виде, с Россией необходимо бороться, уверена журналистка. Западный альянс должен обеспечить «все варианты» успешного военного противостояния России в Европе.

С другой стороны, если путинизм вступает в свой последний период, продолжает автор, имеет смысл приготовиться «к важным переменам в России». Предложение, «эквивалентное плану Маршалла», поставило бы препону русскому авторитаризму. Для модернизации и достижения стабильности у России не будет другого выбора, кроме как обратиться к Европе за поддержкой, утверждает эта теория. Когда придёт время краха путинизма, России следует предложить «пакет сближения с Западом с жёсткими условиями, включая полный вывод войск из Украины, Грузии и Молдовы», резюмирует Натали Нугайрэд.

Русские, пишет она, хотят жить в нормальном обществе, а не при «дореволюционной паранойе, с широко распространившейся коррупцией».

* * *


Какою бы ни видели Россию в США и Европе, очевидно одно: простор для критики имеется, и немалый. Коррупция стала настоящим бичом государства, проникла во всех сферы и поры, и ни о какой победе над нею нечего и мечтать. Навальный и его сторонники сделали себе на коррупции неплохой политический капитал. Не будь коррупции — кто бы знал о Навальном?

Телевизор беспрестанно бубнит о Сирии и об Украине, а в промежутках пичкает аудиторию рекламой и грошовыми сериалами. Телевизор совсем забыл о светлом будущем. Что это значит? Будущего нет? Страна шагает в никуда? Если при Советах народу постоянно талдычили о грядущем коммунизме, а тов. Горбачёв даже достиг высот «развитого социализма», то теперь объединяющая идея отсутствует как таковая. Или надо принять за идею принцип всемерного обогащения путём той же коррупции?

Если у Советского Союза имелись великие достижения во внутренней социальной политике, которыми не стыдно было похвалиться перед всем миром, то чем может похвастаться нынешняя Россия?

В 2012 году Владимир Путин признал, что в России «недопустимо велика дифференциация доходов» и что 13% граждан (около 18 млн. чел.) живут за чертой бедности.

2017 год: каждому десятому жителю России не хватает денег на еду (результаты опроса ВЦИОМ).

Правда? Неужели прогресс: от 13% — к каждому десятому? Но нет: это всего лишь опрос. А вот данные Росстата: по итогам 2016 года уровень бедности в России поднялся до 13,5%. Количество бедняков достигло 19,8 млн. чел., и это на 300 тысяч больше, чем годом ранее.

Какими же достижениями Кремль похвастается в 2024 году?
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:14
    Сей правитель смахивает на феодала
    а премьер,"смахивает" на народ... Олег,ты в ударе, смело "задвинул"...внушает. уважуха hi извечный вопрос: ВВП идёт на Выборы,опять,опять будет всякое обещать, как и раньше,и опять для народа-шыш. любой новый указ-народу плохо. Правительство,только и думает как ещё копейку выдавить-налоги,тарифы,тарифы,налоги...всё! больше-ничего.только за воздух Пока не берут,но не долго думаю дышать бесплатно осталось.хорошо,хоть есть у нас," национальное достояние-газпром"-от рекламы-гордость распирает ... ПЕШЫЕСЧЁ Олег, рад что ты не бросаешь нас. drinks winkи да, "всякие",кто собирает перед Выборами всякую белиберду насчёт ВВП,иногда попадают в Ноты...печально,но от Правды,не спрятаться.слишком много времени народ водят за нос,как "Моисей евреев".вера пропадает словам Власти. через сколько лет Гагарин,в космос полетел после ВОВ? а ВВП у власти? вооот...
    андрей юрьевич
    1. Boris55 Сегодня, 10:48
      Цитата: андрей юрьевич
      через сколько лет Гагарин,в космос полетел после ВОВ? а ВВП у власти?

      Во время ВОВ была разрушена только часть СССР (до Волги). Путину же досталась полностью разрушенная страна (от западных границ до Тихого океана).

      Путин, Медведев – это люди, представляющие свои кланово-корпоративные группировки и отстаивающие их интересы. Путин представляет силовиков, Медведев – буржуй. От того что фамилия премьера с Медведева поменяется на Пупкина – проводимая ими политика не изменится.
      По большому счёту разница между силовиками и буржуями в том, что одни хотят сами распоряжаться богатствами России, а для этого нужна сильная армия и росгвардия, а другие мечтают найти хозяина и преподнести России на блюдечке за позволение облизать сапог господина.
      Времена семибоярщины (https://snob.ru/selected/entry/30178), когда назначенные из госдепа олигархи ногой открывали двери во всех кабинетах кремля – прошли. Путину удалось отстранить их от прямого участия в управлении государством. Так же в лице Шаймиева удалось убрать региональную группировку, в лице Лужкова – московских.
      К двухтысячному году было всё готово для развала страны. В нутрии России было образовано 24 республики. Что бы уйти от ответственности, был разыгран спектакль с уходом Ельцина и назначением Путина. Во всю создавалась дальневосточная республика, Сибирская – с высказыванием Лебедя: «За Уралом для нас земли нет», после чего его вертолет запутался в высоковольтных проводах, Уральская (http://chel.mk.ru/articles/2011/12/07/650453-ura
      lskaya-respublika-kotoroy-ne-byilo.html) во главе с Росселем во всю печатающим уральские франки (обратите внимание на дату на купюрах).



      Лебедь, подписавший Хасавюртовский мир, по которому через год Чечня становилась отдельным государством, по сути дал старт развалу России. И это не считая национальных образований. В Башкирии, Татарстане во всю шла подготовка боевиков. Северный Кавказ по сути не признавал Центральную власть. Слова Ельцина: «Берите сувиринитета сколько сможите» были восприняты местными князьками с радостью. Все они ждали, когда же наконец падёт центральная власть и можно будет свалить всю ответственность за ограбление народа, за не выплаченные зарплаты, пенсии, пособия и т.д. на неё. Местные законы признавались выше законов общегосударственных. Был нарушен межотраслевой баланс. Разрушены все деловые связи между предприятиями. Оборудование и имущество разграблено. В первую очередь уничтожались предприятия стратегического значения. Если сравнить карты пентагона по нанесению ядерных ударов по территории СССР, то они совпадают с разрушением как раз тех производств.



      Вот такая страна досталась Путину. Первоочередная задача стоящая перед ним – восстановление целостности государства. Вторая Чеченская – показала всем остальным, что власть для сохранения государства готова пойти на силовой вариант.
      Вторая – восстановить мощь армии и накормить людей.
      Третья, решаемая им сегодня, отвязаться от зависимости от ФРС.

      Только тогда, когда страна будет более или менее самостоятельна, можно перейти к решению вопроса с буржуями.
      Boris55
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:55
        Цитата: Boris55
        Во время ВОВ была разрушена только часть СССР (до Волги). Путину же досталась полностью разрушенная страна

        Всё! на Этом-хватит... привет колес уренгоя...
        андрей юрьевич
        1. Boris55 Сегодня, 10:57
          Цитата: андрей юрьевич
          Всё! на Этом-хватит... привет колес уренгоя...

          Привет колясуренгоя. И до куда же по вашему дошли объединённые силы Запада во главе с немцами?

          Boris55
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:23
            Цитата: Boris55
            Привет колясуренгоя. И до куда же по вашему дошли объединённые силы Запада во главе с немцами

            ваше оскорбление,пусть останется на совести ваших Родителей,это их воспитание, а по поводу: ВВП досталась не страна в руинах,а космическая держава,не убитая до конца,и при нём продолжали разваливаться заводы ВПК,(которые теперь восстанавливают,-некоторые) и при нём сердюков продолжал уничтожать аэродромы и медсанбаты,(которые теперь восстанавливают)при нём,васильева приходила на заседания Генштаба с собачкой в руках "адьютанта". (про деньги молчим).и про масштабы коррупции лучше промолчать)-продолжим "ликбез" ?
            андрей юрьевич
          2. Варяг_0711 Сегодня, 11:37
            Борис, при всем уважении, Сталину досталась не менее разрушенная страна. Только разрушена она была еще до ВОВ. Разруха после Первой Мировой и после Гражданской войн была не меньше, чем после Горбачева с Ельциным. Вопрос в самой системе управления. У Сталина было не меньше врагов внутри страны, чем у Путина. Но были другие времена и были другие нравы. Сталину никто не помешал навести порядок в стране. С оппозицией он покончил достаточно быстро, хотя опять же и не сразу. Вообще критика Путина идет не за то, что он Путин, а за то, что он мало Путин. Действовать надо жестче, народ это поддержит двумя руками. И если к внешней политике Путина вопросов в общем то не много, то вот к внутренней ситуации вопросов все больше и больше. Очень надеюсь, что в этот свой срок он уделит внутренним проблемам больше внимания. Хотя плачь о том, что у нас все плохо, считаю уж слишком избитым либералами. Посмотрите, что творится по всему миру и станет ясно, что плохо практически везде, просто плохо это по разному выражается. Как говорится, у кого то стул жидкий, а у кого то жемчуг мелкий!
            Варяг_0711
            1. проходящий Сегодня, 12:24
              Очень надеюсь, что в этот свой срок он уделит внутренним проблемам больше внимания

              Не надейтесь, для смены внутренней политики, нужна смена "элиты"!!!
              Не для этого их столько времени растили .А уж чиновники! Чиновник это не должность ,это мировоззрение.
              Хотя плачь о том, что у нас все плохо, считаю уж слишком избитым либералами

              Количество людей живущих за чертой бедности увеличивается-разве это не показатель ухудшения?
              проходящий
              1. Варяг_0711 Сегодня, 12:47
                проходящий Сегодня, 12:24 ↑
                Количество людей живущих за чертой бедности увеличивается-разве это не показатель ухудшения?
                Посмотрите этот же показатель по США и странам ЕС. Картина примерно та же. Вопрос в том, что у нас уровень благосостояния упал по сравнению с 2000-ми годами, когда он потихоньку, но рос по отношению к ельцинским временам, а уровень благосостояния стран Запада упал по сравнению к 90-м годам прошлого века, когда Запад нажился на развале СССР.
                Не путайте благосостояние стран Запада, живущих за счет ограбления других, и уровень благосостояния в России, которая строит свое благосостояние сама, да еще и пытается помогать другим, да еще и в условиях санкций. Это согласитесь, разные вещи.
                Варяг_0711
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:29
        Цитата: Boris55
        Путин, Медведев – это люди, представляющие свои кланово-корпоративные группировки и отстаивающие их интересы. Путин представляет силовиков, Медведев – буржуй.

        что сказать,тут я с вами выпью.. drinks
        андрей юрьевич
      3. сунженец Сегодня, 12:23
        Boris55 Сегодня, 10:48 ↑ Новый
        Во время ВОВ была разрушена только часть СССР (до Волги). Путину же досталась полностью разрушенная страна (от западных границ до Тихого океана).

        Сначала ВКП(б) создала великую индустриальную державу на месте развалин, оставшихся после 1-й мировой и гражданской войны (1924 - 1941, 17 лет). Потом не дала фашистам уничтожить эту державу. Потом ликвидировала последствия войны (1945-1953, 8 лет). Вы смеете сравнивать "успехи" 18-летнего правления ВВП с развитием страны в те времена и утверждаете, что ВВП принял страну в положении худшем, чем Сталин? Это я даже прокомментировать не берусь.
        Времена семибоярщины (https://snob.ru/selected/entry/30178), когда назначенные из госдепа олигархи ногой открывали двери во всех кабинетах кремля – прошли. Путину удалось отстранить их от прямого участия в управлении государством.

        Однако олигархи никуда не делись. Теперь они послушны, и они все - друзья президента. И продолжают увеличивать свои капиталы.
        Вторая Чеченская – показала всем остальным, что власть для сохранения государства готова пойти на силовой вариант.

        А потом показала новую методику борьбы с боевиками нашего президента: назначить боевика президентом субъекта РФ, обвешать наградами и званиями, и заваливать боевиков деньгами массового поражения. В оконцовке они обожрутся и лопнут. (Так было задумано). Последний пункт пока не выполнен, у них только аппетиты повысились. НО уже скоро.
        Местные законы признавались выше законов общегосударственных.

        Тут недавно в Татарстане пытались ввести обязательное обучение татарскому языку. Но это же совсем другое, да?
        сунженец
    2. Chertt Сегодня, 10:51
      андрей юрьевич Вы слишком серьезны. На некоторые "публикации" надо смотреть с медицинской точки зрения. Может, по вашему у автора селезенка расшалиться ?, думаю может. Но мы
      будем и дальше (наверно) с интересом следить за точкой зрения Олега Чувакина
      Chertt
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:00
        Цитата: Chertt
        андрей юрьевич Вы слишком серьезны. На некоторые "публикации" надо смотреть с медицинской точки зрения. Может, по вашему у автора селезенка расшалиться ?, думаю может. Но мы
        будем и дальше (наверно) с интересом следить за точкой зрения Олега Чувакина

        ну,поскольку Олег на ВО,дольше Вас,и друзей у него тут больше, то я думаю-да,мы будем и дальше читать Олега,поскольку знаем его давно,знаем его позицию, знаем о его помощи ЛНР и ДНР,и просто коллегам,а о Вас ,мы не знаем ничего, кроме слов.уж извините за правду.
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:32
          Цитата: андрей юрьевич
          ну,поскольку Олег на ВО,дольше Вас


          кстати, ,давно Олег,не видел я твоей бородатой(прости) морды..общайся ,раз статью "родил" ! wink drinks
          андрей юрьевич
          1. виктор н Сегодня, 12:21
            В статье представлена информация, предлагаемая иностранным читателям и российским лузерам (Эхо Москвы). И правильно: пусть они недооценивают и Россию, и Путина. Пусть считают,что выбросили Россию из восьмерки.
            Но когда живущие в России не в состоянии увидеть и правильно оценить, что происходит в стране..... Призадумаешься: маразм или диверсия?
            Например: оценка факта отгрузки сжиженного газа с Ямала это: укрепление положения в мировой энергетике; прирост ВВП; увеличение валютных поступлений; новый порт, автодорога, аэропорт; реализация фантастического проекта Сталина "Северный широтный ход"; развитие Северного морского пути - и ещё много чего! И заметьте: все это создавалось без лишнего шума и суеты, а свершилось! И за этим открываются новые огромные возможности.
            Или, Андрей, это из правил: "плачь, карта слезу любит"?
            виктор н
  2. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:19
    Да ладно, карманная партия казнокрадов и мошенников, примет поправку в конституцию и "галерный раб" будет пожизненно прикован к веслу. Вопрос по Фрейду, если он галерный раб, то кто всё же стоит на руле?
    Сергей Кожокарь
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:24
      Цитата: Сергей Кожокарь
      Вопрос по Фрейду, если он галерный раб, то кто всё же стоит на руле?

      среди рабов,милейший,как ни странно,тоже существовала иерархия...всегда был кто то,"главнее".
      андрей юрьевич
      1. виктор н Сегодня, 12:25
        Сергей зрит в корень: рулевого с гребцами не путать, на мостике прочим не шляться.
        виктор н
    2. Вечно так Сегодня, 12:55
      На руле Исполнительный директор коммерческой организации Россия, Дмитрий Анатольевич Медведев.
      Вечно так
  3. Антианглосакс Сегодня, 10:32
    Как ни крути, а 90% в статье - неудобная для русских людей правда. "Верхи" не могут, не умеют и не хотят, "низам" уже всё обрыдло и мы потихоньку воем и шалеем.
    Антианглосакс
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:03
      Цитата: Антианглосакс
      "Верхи" не могут, не умеют и не хотят, "низам" уже всё обрыдло и мы потихоньку воем и шалеем.

      да Вы,Батенька,чисто Владимир Ильич вещаете...реинкарнация...? тогда,я немедля вступаю в Вашу Партию Большевиков ! hi
      андрей юрьевич
    2. виктор н Сегодня, 12:27
      Цитата: Антианглосакс
      Как ни крути, а 90% в статье - неудобная для русских людей правда. "Верхи" не могут, не умеют и не хотят, "низам" уже всё обрыдло и мы потихоньку воем и шалеем.

      Просто Вас гипнотизируют. А Вы креститесь - и прозреете, Бог поможет.
      виктор н
  4. коноправ Сегодня, 10:35
    В статье нет личного осмысливания ситуации, есть только пересказ чужих мнений. " А что у вас нет собственного мнения? - Да, есть, есть......Но я ним не согласен!"
    коноправ
  5. Лесс Сегодня, 10:44
    Да они, похоже, просто завидуют...
    Лесс
  6. solzh Сегодня, 10:48
    Смело и правдиво. Интересно, как сторонники Путина отреагируют на статью
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:06
      Цитата: solzh
      Смело и правдиво. Интересно, как сторонники Путина отреагируют на статью

      неинтересно...будут выть: "всёпропальщикинытики полимерывсепросральщикилиберастняпредатели"-какт
      о так...
      андрей юрьевич
    2. Boris55 Сегодня, 11:08
      Цитата: solzh
      Смело и правдиво.

      Смело и правдиво - это вы про западных журналюг?
      Цитата: solzh
      Интересно, как сторонники Путина отреагируют на статью

      На статью или на мнение западных журналистов приведённый в статье?
      Boris55
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:27
        Цитата: Boris55
        Смело и правдиво - это вы про западных журналюг?

        правда,Иногда,и с "той" стороны бывает.это неприятно признавать,но нужно, слепо орать "ура"-не признак патриотизма,это-фанатизм.
        андрей юрьевич
        1. lis-ik Сегодня, 12:49
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Boris55
          Смело и правдиво - это вы про западных журналюг?

          правда,Иногда,и с "той" стороны бывает.это неприятно признавать,но нужно, слепо орать "ура"-не признак патриотизма,это-фанатизм.

          Тоже соглашусь. что 90% в статье правда. хоть и не приятная, более того не имея денег правительство ищет всё более "честные" способы отъёма денег у населения, думаю не у одного меня появились странные долги по налогам на конец года. Достало всё,разбираться буду в январе, то сейчас в налоговую не протолкнуться, у нас "ошкурели" почти всех!
          lis-ik
      2. solzh Сегодня, 12:21
        Я про статью Олега Чувакина. А вы считаете в статье ложь?
        solzh
    3. виктор н Сегодня, 12:32
      Цитата: solzh
      Смело и правдиво. Интересно, как сторонники Путина отреагируют на статью

      .......а караван идёт!!!
      виктор н
  7. Коммандер Сегодня, 11:08
    "Военное обозрение" с такими статейками на глазах превращается в белоленточный ресурс. Только сейчас методички сменили и Россию решили расколоть под лозунгом "недостаточно патриотичного" президента и сравнения с СССР. При этом во многом те же самые люди, финансируемых из тех же самых источников 30 лет назад нам протирали мозги, как загнил и обанкротился СССР. К чему привело - всем известно. А ведь если бы СССР перешел бы на рыночные рельсы в едином статусе, не было бы череды гражданских войн во всех его республиках, не было бы и войн нынешних. Еще раз на те же грабли наступим?
    Коммандер
    1. turbris Сегодня, 11:28
      Вот именно, "Военное обозрение" с такими статейками вызывает много вопросов, особенно набор постоянных авторов, которые годами, чем занимаются и на кого работают?
      turbris
    2. Нормаль ок Сегодня, 12:22
      Цитата: Коммандер
      Военное обозрение" с такими статейками на глазах превращается в белоленточный ресурс.

      А в чём собственно проблема? В том, что в статье подняты неудобные вопросы? Или в том, что вам лично это не нравится? На самом деле тема будущего России очень важна и достойна обсуждения.
      ПыСы А какие статьи вы считаете "правильными"? Вечное вангование по поводу наступления ВСУ? Или ржач над америкосами?
      Нормаль ок
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:48
        Цитата: Коммандер
        А ведь если бы СССР перешел бы на рыночные рельсы в едином статусе, не было бы череды гражданских войн во всех его республиках, не было бы и войн нынешних

        для "капитана очевидность"- небыло бы,не только войн,но и СССР,а следовательно и России. (переварите на досуге)
        андрей юрьевич
  8. Nikolay73 Сегодня, 11:10
    ...основной вопрос - как противостоять России... ...Путин на столько плох, что ему нечего противопоставить... ...западные аналитики признали достижения СССР через 30 лет после его распада... ...везде, кроме РФ, всё просто чудесно, если к ним не дотянулись кровавые щупальца мордора... ...а, чуть не забыл, российские олигархи наживаются и богатеют в то самое время как все другие занимаются благотворительностью... ...нет, я не говорю что у нас всё великолепно, да, могло бы быть и лучше, но унылое - кошка бросила котят... , тем же кто как баба Яга (всегда против), скажу - Идите и делайте и если не можете или не хотите, по крайней мере, не мешайте, кто не видит просвета - едьте туда, где тепло и свободно и не возвращайтесь. ИМХО, на истину не претендую.
    Nikolay73
  9. turbris Сегодня, 11:23
    Очередной пасквиль от неутомимого автора, особенно умиляют источники: Леонид Бершидский в своей колонке для «Bloomberg View»; обозревательница Натали Нугайрэд в британской газете «The Guardian»; американские, европейские, да и российские эксперты. Поэтому восторгов некоторых блогеров по данной публикации категорически не разделяю.
    turbris
  10. АлеБорС Сегодня, 11:36
    До 2024 года, как говориться, дожить ещё надо... Тогда и поговорим
    АлеБорС
  11. Masya Masya Сегодня, 11:56
    Для модернизации и достижения стабильности у России не будет другого выбора, кроме как обратиться к Европе за поддержкой

    Что не написала, что на коленях приползем? Да еще умолять будем? А они нам еще и условия нарисуют...
    России следует предложить «пакет сближения с Западом с жёсткими условиями, включая полный вывод войск из Украины, Грузии и Молдовы»,

    Не слишком размечталась- то?
    Masya Masya
    1. Кот Маркиз Сегодня, 12:30
      Ну, так ВВП не вечен и это правда. Ему еще 6 лет осталось укреплять, разваливающуюся на глазах "вертикаль", а дальше то, что? Молодежь толпами валит из страны (сам это вижу- у нас в компании полно русских, молодых, инициативных- выехавших из России в последние 5 лет). На, что он надеется, с кем он останется? На тех, у кого лозунг: "Никогда не жили хорошо и не надо"?
      Кот Маркиз
      1. Masya Masya Сегодня, 12:48
        Думаете, он не знает этого и не просчитывает варианты? Никого себе на замену не готовит? Мне кажется преемник уже есть, а за оставшиеся шесть лет Путин его до ума доведет...
        Masya Masya
  12. виктор н Сегодня, 12:30
    Цитата: solzh
    Смело и правдиво. Интересно, как сторонники Путина отреагируют на статью

    .....а караван идёт!!!
    виктор н
  13. afrikanez Сегодня, 12:56
    И кто это пишет??? Да те кто нас постоянно упрекает во вмешательстве в их выборы.. Интересно. как они охарактеризуют все свои статьи и комментарии. по поводу выборов и Путина? Или опять "свобода слова"???
    afrikanez
  14. Вечно так Сегодня, 13:02
    Путин очень удобен для Медведева и Ко. маска Отца нации, слепленная мировыми СМИ ещё притягивает народ. И пока отец нации совершает подвиги, летает на журавлях и ловит рыбу, М и Ко продолжают дерибанить Россию. Поэтому галерный раб, будет до конца, или своего или России. Михаил Задорнов замечательно сказал - Рейтинги путину по телевизору сделают хоть 100%, а уважение НАРОДА он потерял полностью.
    Вечно так
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