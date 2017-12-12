Дистанционно управляемая техника не будет уступать Абрамсам (Defence Blog)

В ближайшие пять лет армия США планирует начать тестирование прототипов техники на дистанционном управлении, известных как RCV. Это беспилотники, которые быстры, как Stryker, но обладают огневой мощью танка M-1 Abrams, сказал майор. Алан Л. Стивенс.Стивенс отвечает за материально-техническое обеспечение в Центре передового опыта армии США. 30 ноября он выступил на Саммите по наземным боевым машинам будущего.Центральной идеей саммита была техника следующего поколения. По мнению Стивенса, армия думает, что может поставить на вооружение ограниченное число дистанционно управляемой техники. Результаты пробных испытаний могут помочь в создании более продвинутых прототипов.Вместо традиционных плановых закупок будет приобретено ограниченное количество дистанционно управляемых боевых машин (ДУБМ) и запчастей, которые могут быть использованы для сборки ДУБМ, а затем солдаты будут тренироваться на них в центрах боевой подготовки и на полигонах.Затем анализ, проведенный по результатам такого тестирования, будет использован для составления списка требований к характеристикам ДУБМ.Документ о разработке возможностей для ДУБМ появится не раньше 2022 года, добавил Стивенс.ДУБМ будут иметь ряд преимуществ и превосходить танки Abrams, сказал Стивенс, который обладает опытом работы в качестве системного инженера.Во-первых, ДУБМ – это беспилотная техника. Это означает, что в варианты с дистанционно управляемой конфигурацией могут идти впереди пилотируемых машин, чтобы разведать местность и пройтись по самым опасным участкам поля боя.По его словам, пока в тестовом варианте рассчитывается применять две беспилотных машины на каждую пилотируемую. Но это соотношение может измениться после того, как начнется тестирование, и будут выявлены первые ошибки. Возможно, придется прийти к соотношению 1: 4.Кроме того, термин «беспилотный» подразумевает различные уровни автономии. Например, на самом низком уровне в транспортном средстве нет экипажа, но оно управляется по радиосвязи. На самом высоком уровне транспортное средство может быть полностью автономным и использовать искусственный интеллект и нейронные сети. Пока это кажется невозможным, но все к тому идет.Еще одно преимущество ДУБМ над танками Abrams в том, что они будут легче и маневреннее. Это означает, что они будет быстрее передвигаться и их можно будет перебросить по воздуху, что предоставляет командиру больше возможностей.Поскольку ДУБМ будут беспилотными, появится больше места для стрельбы прямой и непрямой наводкой. Примером системы с непрямой наводкой является 81-мм миномет. А со стрельбой прямой наводкой отлично справляется Абрамс.Стивенс сказал, что сейчас ведутся дискуссии об объединении БПЛА с ДУБМ, чтобы обеспечить наблюдение за горизонтом и разведку. Архитектура прототипов будет включать в себя киберзащиту и противопомеховое оборудование.Дэниел Маккормик, заместитель генерального директора по программе химической и биологической защиты, сказал, что он в восторге от ДУБМ и других робототехнических средств, учитывая распространение во всем мире химических, биологических и радиологических угроз, особенно на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.Существующие датчики, например, инфракрасные, могут обнаруживать не только самого противника, но и его биологическое и химическое оружие, сказал он. БПЛА могли бы обеспечивать защиту на большем расстоянии, делая технику и людей недосягаемыми для огня противника.«Мы близки к достижению паритета с конкурентами на поле боя, - заключил Стивенс, - так что в программе ДУБМ есть смысл».Однако, добавил он, предстоит еще много работы, чтобы приблизить поражающее действие ДУБМ к ТТХ танков Абрамс, но облегчить платформу, сделав ее более маневренной.«Мы собираемся сделать невозможное и добиться соответствия первоначальным требованиям», - добавил он.Стивенс отметил, что в программе ДУБМ задействованы три армейских командования - Центр исследований, разработки и проектирования вооружений, Центр разработок в танкостроении и Центр исследований и разработок в области связи и электроники.Он призывает промышленный сектор помочь сделать ДУБМ реальностью, а также предложил провести тестирование на имитационных транспортных средствах, таких как бронетранспортер М-113, которые может предоставить армия.