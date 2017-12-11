Northrop Grumman презентовала новый БПЛА воздушного запуска
Американские истребители могут получить одноразовых «помощников». Как сообщает портал nationaldefensemagazine.org, компания Northrop Grumman презентовала беспилотный летательный аппарат под названием Dash X.
Новый БПЛА разработан компанией Northrop Grumman в партнёрстве с университетами штатов Северная и Южная Каролина при поддержке Управления военно-морских исследований (ONR) при ВМС США. Dash X представляет собой многоцелевой беспилотник воздушного запуска.
Для запуска Dash X с борта самолёта планируется использовать специальные контейнеры. После сброса беспилотник выпадает из капсулы, расправляет крылья и активирует двигатель, разгоняющий его до 110 км/ч. Размах крыла одноразового «разведчика» составляет 3,65 м, а продолжительность полёта благодаря низкой скорости может достигать 10 часов. По словам разработчиков, Dash X может нести практически любой тип полезной нагрузки, при этом в ВМС США планируют использовать беспилотник для радиоэлектронной разведки.
В Northrop Grumman указывают, что уже собрали два полнофункциональных прототипа Dash X, которые командование ВМС США успешно протестировало. Во время опытного полёта беспилотники вели обнаружение и корректировку целей в режиме реального времени, а также отрабатывали целеуказание.
В ВМС США планируют использовать новые беспилотники для поиска замаскированной бронетехники и ракетных установок. Компания Northrop Grumman заявила, что полностью закончить работу над Dash X планирует уже в 2019 году, после чего «разведчик» сможет использоваться с истребителями F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler, передает "Warspot"
Новый БПЛА разработан компанией Northrop Grumman в партнёрстве с университетами штатов Северная и Южная Каролина при поддержке Управления военно-морских исследований (ONR) при ВМС США. Dash X представляет собой многоцелевой беспилотник воздушного запуска.
Полноразмерный макет беспилотника Dash X
Для запуска Dash X с борта самолёта планируется использовать специальные контейнеры. После сброса беспилотник выпадает из капсулы, расправляет крылья и активирует двигатель, разгоняющий его до 110 км/ч. Размах крыла одноразового «разведчика» составляет 3,65 м, а продолжительность полёта благодаря низкой скорости может достигать 10 часов. По словам разработчиков, Dash X может нести практически любой тип полезной нагрузки, при этом в ВМС США планируют использовать беспилотник для радиоэлектронной разведки.
В Northrop Grumman указывают, что уже собрали два полнофункциональных прототипа Dash X, которые командование ВМС США успешно протестировало. Во время опытного полёта беспилотники вели обнаружение и корректировку целей в режиме реального времени, а также отрабатывали целеуказание.
В ВМС США планируют использовать новые беспилотники для поиска замаскированной бронетехники и ракетных установок. Компания Northrop Grumman заявила, что полностью закончить работу над Dash X планирует уже в 2019 году, после чего «разведчик» сможет использоваться с истребителями F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler, передает "Warspot"
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