13:05 11 декабря

Northrop Grumman презентовала новый БПЛА воздушного запуска

Американские истребители могут получить одноразовых «помощников». Как сообщает портал nationaldefensemagazine.org, компания Northrop Grumman презентовала беспилотный летательный аппарат под названием Dash X.

Новый БПЛА разработан компанией Northrop Grumman в партнёрстве с университетами штатов Северная и Южная Каролина при поддержке Управления военно-морских исследований (ONR) при ВМС США. Dash X представляет собой многоцелевой беспилотник воздушного запуска.

Northrop Grumman презентовала новый БПЛА воздушного запуска

Полноразмерный макет беспилотника Dash X



Для запуска Dash X с борта самолёта планируется использовать специальные контейнеры. После сброса беспилотник выпадает из капсулы, расправляет крылья и активирует двигатель, разгоняющий его до 110 км/ч. Размах крыла одноразового «разведчика» составляет 3,65 м, а продолжительность полёта благодаря низкой скорости может достигать 10 часов. По словам разработчиков, Dash X может нести практически любой тип полезной нагрузки, при этом в ВМС США планируют использовать беспилотник для радиоэлектронной разведки.

В Northrop Grumman указывают, что уже собрали два полнофункциональных прототипа Dash X, которые командование ВМС США успешно протестировало. Во время опытного полёта беспилотники вели обнаружение и корректировку целей в режиме реального времени, а также отрабатывали целеуказание.

В ВМС США планируют использовать новые беспилотники для поиска замаскированной бронетехники и ракетных установок. Компания Northrop Grumman заявила, что полностью закончить работу над Dash X планирует уже в 2019 году, после чего «разведчик» сможет использоваться с истребителями F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler, передает "Warspot"


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Комментарии 15

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  1. Миханище Сегодня, 10:42
    У нас намного лучше. В этом сомнений нет.
    Миханище
    1. Deniska999 Сегодня, 11:06
      Априори у нас лучше всегда?
      Deniska999
      1. Миханище Сегодня, 11:09
        А откуда сомнения???
        Миханище
        1. Deniska999 Сегодня, 11:30
          Прежде чем так говорить, необходимо ознакомиться с характеристиками и сравнить.
          Deniska999
          1. bulvas Сегодня, 12:49
            Цитата: Deniska999
            Прежде чем так говорить, необходимо ознакомиться с характеристиками и сравнить.



            Можно представить, что такие БЛА с помощью истребителей можно забрасывать гораздо дальше, чем они долетят своим ходом

            Такое средство - дополнительная возможность для ведения боевых действий.
            Любая дополнительная возможность увеличивает шансы победить.

            Если есть средства и возможности - почему бы не использовать

            При этом еще и поддержка разработчиков, что нам бы очень не помешало
            bulvas
  2. Джедай Сегодня, 10:55
    Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу этого одноразового дрона: нужен ли он при и так нехилой номенклатуре БПЛА у США? what
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 10:58
      У США денег много , но не исключено , что они мечтают и нас подтянуть в эту сторону.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 11:00
        Такое уже было, потому и интересно мнение спецов.
        Джедай
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
      Привет! hi ... Максим, я не специалист, но полагаю однозначного мнения не будет... всё должно подтверждаться практичностью... а так, мерикатосы могут прорекламить и для выкачивания бабла...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 11:05
        hi Я тоже не авиатор, но на мой взгляд это либо чистой воды распил бабла, либо шаг к стаям дронов, как пишет chidoryan.
        Джедай
        1. Vlad.by Сегодня, 12:07
          Опыт - сын ошибок трудных...
          Начинают с малого, потом дойдут до сетецентричной стаи дронов с запуском непосредственно в районе выполнения БЗ.
          Новое здесь - только компактность контейнера, позволяющая нести набор дронов внутри бомболюка. А так, любая ракета на подвеске - тоже дрон, так или иначе.
          Vlad.by
  3. chidoryan Сегодня, 10:58
    У них еще есть gremlin и perdix, чую в всякие стаи дронов это будет новый тренд в войнах будущего.
    chidoryan
  4. Ingvar0401 Сегодня, 11:06
    Жаль, что не указали стоимость разработки и производства одного такого одноразового "чуда"....
    Ingvar0401
  5. Metlik Сегодня, 11:12
    Такая система может гораздо быстрее реагировать на любое изменение на фронте, и особенно за его линией.
    Metlik
  6. rocket757 Сегодня, 11:30
    А шо, дронизация в армии идёт полным ходом!
    Когда то фантастическое, в нашу жизнь входит больше и больше.
    Даёшь идеи Жюль Верна больше и ещё больше.
    Так глядишь и на Луну будут снарядами экскурсантов доставлять?
    rocket757
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