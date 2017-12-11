Укроборонпром показал испытания БТР-4МВ1 для ВСУ

Сверхмощная военная машина модернизирована специалистами Государственного концерна "Укроборонпром" в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях

Пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» сообщает о том, что Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова завершило заводские испытания новой боевой машины БТР-4МВ1.В «Укроборонпроме» указывают, что при создании новой модификации БТР-4 использован боевой опыт, полученный в АТО. Кроме того, в БТР-4МВ1 применена модульная система бронирования, отвечающая новейшим стандартам НАТО.- написал Порошенко в FacebookПо заявлению разработчиков, по уровню бронирования БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который находится на вооружении украинской армии. Кроме того, новая модификация боевой машины построена по модульному принципу, что позволяет устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или навесную броню, меняя возможности БТР-4МВ1 в сжатые сроки.БТР-4МВ1 вооружён боевым модулем «БМ-7» Парус», включающим в себя 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомёт, 7,62-мм пулемёт, а также высокоточный противотанковый комплекс «Барьер». При этом модификация МВ1 получила новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, который соединён с высокоточной цифровой системой ведения огня.