13:10 11 декабря

Укроборонпром показал испытания БТР-4МВ1 для ВСУ

Пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» сообщает о том, что Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова завершило заводские испытания новой боевой машины БТР-4МВ1.

В «Укроборонпроме» указывают, что при создании новой модификации БТР-4 использован боевой опыт, полученный в АТО. Кроме того, в БТР-4МВ1 применена модульная система бронирования, отвечающая новейшим стандартам НАТО.

Укроборонпром показал испытания БТР-4МВ1 для ВСУ



Сверхмощная военная машина модернизирована специалистами Государственного концерна "Укроборонпром" в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях
- написал Порошенко в Facebook

По заявлению разработчиков, по уровню бронирования БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который находится на вооружении украинской армии. Кроме того, новая модификация боевой машины построена по модульному принципу, что позволяет устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или навесную броню, меняя возможности БТР-4МВ1 в сжатые сроки.

БТР-4МВ1 вооружён боевым модулем «БМ-7» Парус», включающим в себя 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомёт, 7,62-мм пулемёт, а также высокоточный противотанковый комплекс «Барьер». При этом модификация МВ1 получила новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, который соединён с высокоточной цифровой системой ведения огня.



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Комментарии 29

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  1. Астория Сегодня, 11:11
    Хотелось бы узнать из чьей стали в этот раз сделали БТР?
    Астория
    1. svp67 Сегодня, 11:16
      Цитата: Астория
      Хотелось бы узнать из чьей стали в этот раз сделали БТР?

      Вскрытие покажет...
      svp67
    2. Teberii Сегодня, 11:18
      ИЗ ТОЙ САМОЙ ЧТО С ОПЫТОМ АТО ОСТАЛАСЬ.
      Teberii
    3. Чёрный Сегодня, 11:19
      таиландцам пусть покажут видос, забраковавших эти БТРы.. они будут паЦталом валяться..
      Чёрный
      1. шура матросов Сегодня, 12:57
        От БТР-4, что поставлялись на экспорт, здесь осталось название и общая компановка. Видимо учли предыдущие косяки. А там будем посмотреть сколько этих БТР появятся в войсках и на что они спроможни (с украинского способны)
        шура матросов
  2. Greenwood Сегодня, 11:17
    Скоро на вооружении ЛДНР... wassat
    Greenwood
  3. svp67 Сегодня, 11:18
    Ну, что БТР довольно резвый, трудно судить по этому видео, но вроде и тише стал, похоже, что харьковский "двухтактник" заменили на немецкий дизель... Ну, что ж, с нетерпением жду наш "Бумеранг" в серии. Будет что сравнить.
    svp67
  4. shark Сегодня, 11:18
    Хорошая машина. Ну а как может быть плохой... Даже на остатках советской инженерной мысли можно создавать достойные образцы.
    shark
  5. Подрезчик Сегодня, 11:19
    У них деньги есть что-то еще разрабатывать? Ж... голая, бойцы жрут непонятно что, силовики "дерутся" между собой, а они в танчики гуляются...которые в серию никогда не пойдут. fool Впрочем если президент лично восхищается в интернете испытаниями, значит больше хвастаться нечем... yes
    Подрезчик
    1. Джедай Сегодня, 11:32
      Саня! hi Не спеши - пусть запустят в серию, отправят в войска. Вот тогда и посмотрим что скажут. Вот только не заколебёмся ли мы ждать? wink
      Джедай
      1. Подрезчик Сегодня, 11:37
        Может внуки дождутся? Сомневаюсь я, Макс... wink drinks
        Подрезчик
        1. Джедай Сегодня, 11:40
          Ты сам знаешь как у укропов с новыми вундервафлями дело обстоит: либо на бумаге, либо пара-тройка образцов (а чаще - один) для испытаний и демонстраций, либо поток критики от непосредственных эксплуатантов. Нужное подчеркнуть. lol drinks
          Джедай
    2. Ныробский Сегодня, 11:46
      Цитата: Подрезчик
      У них деньги есть что-то еще разрабатывать? Ж... голая, бойцы жрут непонятно что, силовики "дерутся" между собой, а они в танчики гуляются...которые в серию никогда не пойдут.

      Просто у них осталось мало возможностей для поиска ниши где можно украсть деньги. Вот на таких разработках ещё что то можно натырить. На кормёжке бойцов уже по ходу дела "не заработать".
      Ныробский
      1. Подрезчик Сегодня, 11:57
        Ваша правда, Дмитрий! hi
        Вот на таких разработках ещё что то можно натырить

        Я бы даже сказал "развести" каких-нибудь эфиопов...
        Подрезчик
  6. rocket757 Сегодня, 11:24
    Цитата: svp67
    Цитата: Астория
    Хотелось бы узнать из чьей стали в этот раз сделали БТР?

    Вскрытие покажет...

    Очень вероятно!
    Те же дрова, только под натовской личкой.
    rocket757
  7. коноправ Сегодня, 11:33
    Ничего нет в просмотренном ролике! Нет подъёма на горушку, есть спуск. Нет движения по косогору, по пашне и по колонному пути после танков. Нет маневра по смене огневых позиций ( из окопа в окоп). Нет вида длинной очереди из пушки на дальность 1000 метров, чтоб увидеть величину рассеивания. Значит рассеивание в очереди в диаметре до 5 метров . В общем очередной " перевертыш" . Это девушки с высоко расположенным центром тяжести прекрасны, а БТРы нет.
    коноправ
  8. Stepych Сегодня, 11:35
    Профиль стал выше - значит и попадаемость в этот БТР лучше.
    Днище обычное, не противоминное.
    Вес возрос, плавать перестал? Как то тяжело едет
    Stepych
    1. Омскгазмяс Сегодня, 12:52
      В аннотации указаны поплавки. Значит, плавает только с ними. Без них, или при пробитии поплавков, плавает как топор.
      Омскгазмяс
  9. Александр War Сегодня, 11:46
    Движок немецкий 450 лс
    Александр War
    1. Андрей 447 Сегодня, 13:00
      Судя по видео стабилизации вооружения нет и передок перегружен (клюет носом как БМП -1),движок немецкий и АКПП - ремонтопригодность в полевых условиях вызывает много вопросов.Все остальное навесная мишура на основные характеристики не влияет.
      Андрей 447
  10. Горбунков Сегодня, 11:48
    "новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, который соединён с высокоточной цифровой системой ведения огня"
    Я правильно понимаю, что оно умеет автоматически нацеливаться по тепловизору и самостоятельно вести прицельный огонь по тепловому сигналу? Не сложновато ли это для пидопрома? Подарок самых-демократичных?
    Горбунков
  11. sabakina Сегодня, 11:53
    Сверхмощная военная машина
    У Пороха есть хоть что нибудь просто мощное и эффективное?
    sabakina
  12. Redfox3k Сегодня, 11:57
    Двигун немецкий+коробка передач американская+оптика и электроника китайская+остальное советские запасы = новый украинский БТР.... в единтственном экземпляре.
    Redfox3k
    1. Equalized Сегодня, 12:15
      Пушка - украинская КБА/ЗТМ - клон 2А72
      СУО/Оптика - украинские производства "Чезары", "ИПЗ"
      Ходовая/трансмиссия - украинские, разработки ХКБМ специально для БТР-4
      ПТРК для БМ - украинский

      То что стоит там много западных комплектующих это нормально в современном капатилистическом мире. Очень мало стран котороые делают технику без импорта в замкнутом цикле.

      Что касается "единственного экземпляра" то это перепиленный БТР-4МВ который сделали при Януковиче, просто демонстратор. НО, в отличии от сложных в производстве танков БМ "Оплот", темы производства БТР-4 были на много выше, хоть и с косяками. Для Иракцев 150 штук наклепали очень шустро, с 2014-го для ВСУ и нацгвардии еще 76 штук наклепали (часть из запасов брони Иракской). Так что если МО ВСУ закажет такую модификацию то думаю их смогут сделать в достаточном количестве.

      Сейчас производством БТР-4 занят не только завод им.Малышева, но и завод "Житомирский БТРЗ" куда привозят сваренные корпуса и доделывают машины там, для ускорения цикла и освобождения мощностей на Малышева..

      На фото ЖБТРЗ

      Equalized
      1. Астория Сегодня, 12:26
        Для Иракцев 150 штук наклепали очень шустро, с 2014-го для ВСУ и нацгвардии еще 76 штук наклепали (часть из запасов брони Иракской).
        склепали быстро, но потом перемога превратилась по привычке в зраду. laughing
        Астория
        1. Equalized Сегодня, 12:28
          Я в курсе. Речь не о трещинах а о темпах производства. То что там накосячили я знаю лучше вас. Просто факт в том что если захотят то смогут быстро делать эти МВ1.

          Но я думаю что МО ВСУ продолжит заказывать обычные БТР-4 в комплектации "самое дешевое говно" с некачественными резиновыми деталями и тд. Ибо МВ1 выйдет дораха.
          Equalized
          1. Астория Сегодня, 12:57
            не о трещинах а о темпах производства.

            1) Наверно вы не прекрасно понимаете разницу между клепать и делать
            2) Вы же сами написали - что это не новое изделие - а переделанное из стандартной комплектации -
            в комплектации "самое дешевое говно" с некачественными резиновыми деталями и тд.
            из чего я делаю вывод о том, что на текущий момент качественных комплектующих для данного изделия в природе не существует (можно купить в Европе - но это уже другой вопрос). Следовательно данные изделия можно клепать дальше и результат будет старый.
            Астория
  13. Topotun Сегодня, 11:58
    "Сверхмощная военная машина модернизирована специалистами Государственного концерна "Укроборонпром""
    Вообще то БТР (как впрочем и БМП) по умолчанию не может быть "сверхмощным".... Система бронирования у таких машин ВСЕГДА намного уступает танкам. Как впрочем и вооружение. Все-таки задачи данных машин доставить пехоту к месту боевых действий. Ну и поддержать огнем, по возможности не высовываясь. Ну а в остальном - время покажет. По данному ролику трудно судить о характеристиках машины. Ни проходимость, ни маневренность, ни защищенность в демонтсрации не видна.
    Topotun
  14. Evgenijus Сегодня, 12:05
    Удирать с поля боя хорошо будет, шустро бегает, но в котел попасть все же может, тогда и узнаем прочность этой железяки ...
    Evgenijus
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