13:09 11 декабря

В Киеве подсчитали убытки от блокады ДНР и ЛНР

В «2017 году чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в $ 1,8 млрд, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Национального банка Украины.



Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году,
пишет пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия.


По словам Чурия, «в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 миллиарда долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году».

Он добавил, что «активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками».

Зампредседателя отметил также важность продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как «в 2019-2020 годах Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу».

Режим полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса был введен 15 марта с одобрения СНБО Украины. Согласно решению, блокада будет действовать до тех пор, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Напомним, власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции после того, как радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Teberii Сегодня, 11:21
    НИЧЕГО ОНИ ГОРДЫЕ УГОЛЬ И ГАЗ ИЗ АМЕРИКИ ВОЗЯТ.
    Teberii
    1. Подрезчик Сегодня, 11:25
      Какой-то зоопарк из одних баранов и ослов! Будут бегать по Европам и Штатам, выпрашивая деньги, а дома спокойно деньги зарабатывать и налаживать отношения-нет...Обезьянник!!! fool
      Подрезчик
      1. Teberii Сегодня, 11:27
        ХУЖЕ ЦИРК УЕХАЛ,А КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ.
        Teberii
      2. Ныробский Сегодня, 12:58
        Цитата: Подрезчик
        Какой-то зоопарк из одних баранов и ослов! Будут бегать по Европам и Штатам, выпрашивая деньги, а дома спокойно деньги зарабатывать и налаживать отношения-нет...Обезьянник!!!
        С 2019 года они ещё 2 млрд. потеряют за транзит российского газа и будут выклянчивать эти деньги в МВФ, что бы ими погасить долг перед тем же МВФ... Загадочные блин)))
        Ныробский
    2. Лелёк Сегодня, 11:45
      Цитата: Teberii
      НИЧЕГО ОНИ ГОРДЫЕ УГОЛЬ И ГАЗ ИЗ АМЕРИКИ ВОЗЯТ


      Привет. Уголь, да - из штатов высокозольный, а СГ из России (загружаются в Новороссийске). "Бизнес из бизнес", но хохлам всё едино, лишь бы не из рук провозглашённого врага.
      Лелёк
      1. шура матросов Сегодня, 12:51
        А чего торговать-то с сепаратистами? Тем более избавились от "дотационных" регионов. Чего скулить-то?
        шура матросов
        1. Лелёк Сегодня, 12:56
          Цитата: шура матросов
          Тем более избавились от "дотационных" регионов. Чего скулить-то?


          Ну, да. "Бизнес" по-скакуасски, однако: стырить ящик коньяка, вылить его в канализацию, сдать стеклотару и на вырученные грОши купить бутылку горилки. Блеск. bully
          Лелёк
  2. Черный_Ватник Сегодня, 11:24
    Пока в Киеве считают убытки, где-то в своем особняке прибытки считает некто Петюня Вальцман.
    Главное не прекращайте скакать, граждане незалежные европейцы, и все у вас получится!
    Черный_Ватник
  3. svp67 Сегодня, 11:25
    Вот интересно, там где кто то теряет, другой находит...очень бы хотелось узнать кто же ПРИБЫЛИ подсчитывает....
    svp67
    1. собаковод Сегодня, 12:17
      Ну я уже писал как-то, рыжий пообещал поднимать экономику своей страны (то есть набивать и без того тугие карманы "мирового правительства"), он этим и занимается. Они и подсчитывают.
      собаковод
  4. домохозяйка Сегодня, 12:13
    Им, детям свиньей, подумать бы, какие потери в людях в Новороссии - по их скакунячей вине! Извините, нормальные слова подобрать не могу! Они, ......., деньги считают! Людей посчитайте!!! Счёт заставят оплатить за каждого, на этом свете и на том!!!
    домохозяйка
  5. злой партизан Сегодня, 12:15
    Фигня. Ресурсы ещё есть: надобно ж\д сообщение с Россией наглухо перекрыть и вот тогда окончательно наступить нэзалежное шчастье. yes
    злой партизан
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