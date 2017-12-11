В Киеве подсчитали убытки от блокады ДНР и ЛНР

Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году,

В «2017 году чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в $ 1,8 млрд, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Национального банка Украины.пишет пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия.По словам Чурия, «в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 миллиарда долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году».Он добавил, что «активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками».Зампредседателя отметил также важность продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как «в 2019-2020 годах Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу».Режим полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса был введен 15 марта с одобрения СНБО Украины. Согласно решению, блокада будет действовать до тех пор, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.Напомним, власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции после того, как радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса.