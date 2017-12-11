13:08 11 декабря

МИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма

Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой не признавать Крым частью России и поддержать киевские власти, но пока Москва и Киев не придут к договоренности о статусе полуострова, Израиль будет придерживаться нейтралитета.

МИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма


Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции. Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся
— заявил заместитель генерального директора израильского МИДа, директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви.


Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году, независимость которого Израиль не признает (Белград считает Косово неотъемлемой частью своей территории, что записано в сербской конституции).

В свою очередь глава пресс-службы МИД Израиля Эммануэль Нахшон также заявил, что вопрос Крыма должны решать между собой непосредственно Россия и Украина, передают "Известия"

Использованы фотографии: ТАСС/Интерпресс
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. dik-nsk Сегодня, 11:19
    уважуха за такую позицию, в том числе и по Косово
    Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году
    то есть волеизъявление Израиль фактически признает, ждет лишь юридического оформления.. а по Косово сразу категорично нет good
    dik-nsk
    1. Anarchist Сегодня, 11:27
      Ждут, пока голаны признаем израильскими! Типо - ты мне, я тебе...
      Anarchist
      1. dorz Сегодня, 11:36
        Цитата: Anarchist
        Ждут, пока голаны признаем израильскими! Типо - ты мне, я тебе...

        Просто в Сирии только Россия может повлиять на излишнее рвение Ирана, Хезболла и др.
        dorz
        1. Дедкастарый Сегодня, 11:40
          МИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма
          ещё бы...за Иерусалим,они нам пол европы забудут...
          Дедкастарый
          1. bulvas Сегодня, 12:03
            Цитата: Дедкастарый
            МИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма
            ещё бы...за Иерусалим,они нам пол европы забудут...


            Израиль никогда не ставил под сомнение Победу СССР на фашизмом и то, что именно СССР спасла евреев от полного уничтожения, а не США или Британия
            bulvas
            1. Идущий Сегодня, 12:26
              Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся
              — заявил заместитель генерального директора израильского МИДа, директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви.


              Очень взвешенный подход.
              Идущий
            2. Дедкастарый Сегодня, 12:55
              Цитата: bulvas
              Израиль никогда не ставил под сомнение Победу СССР на фашизмом и то, что именно СССР спасла евреев от полного уничтожения, а не США или Британия

              да кто бы спорил...только я к тому,что Иерусалим,стоял шибко дольше на свете,чем появился Израиль...
              Дедкастарый
              1. bulvas Сегодня, 12:57
                Цитата: Дедкастарый
                да кто бы спорил...только я к тому,что Иерусалим,стоял шибко дольше на свете,чем появился Израиль...


                Царь Давид был царём объединённого царства Израиля и Иудеи (со столицей в Иерусалиме), еще до того, как там появились филистимляне ...

                Только, причем тут Иерусалим?
                Мы же здесь не Трампа обсуждаем
                bulvas
        2. Anarchist Сегодня, 11:41
          Россия также выступает в роли посредника между Израилем и гр. ХАМАС! Политическим крылом...
          Anarchist
          1. Дедкастарый Сегодня, 11:52
            Цитата: Anarchist
            Россия также выступает в роли посредника между Израилем и гр. ХАМАС! Политическим крылом...

            ой да ладно...про "хезбаллу" ещё скажите,и прочих бородатых.россия-посредник между бандами...ага..
            Дедкастарый
            1. андрей юрьевич Сегодня, 12:00
              МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства
              таки шо ви хочете... та за такие слова-шо угодно!
              андрей юрьевич
      2. профессор Сегодня, 12:27
        Цитата: Anarchist
        Ждут, пока голаны признаем израильскими! Типо - ты мне, я тебе...

        Нет. Голаны (или как там они по арабски) это израильская территория. А вот кто первым признает израильскими Иудею и Самарию того и Крым.

        Цитата: dorz
        Просто в Сирии только Россия может повлиять на излишнее рвение Ирана, Хезболла и др.

        Ни Россия и ни кто другой не может "повлиять на излишнее рвение Ирана, Хезболла и др".

        Цитата: Anarchist
        Россия также выступает в роли посредника между Израилем и гр. ХАМАС! Политическим крылом...

        Не выступает.
        профессор
        1. bulvas Сегодня, 13:05
          Цитата: профессор
          Нет. Голаны (или как там они по арабски) это израильская территория. А вот кто первым признает израильскими Иудею и Самарию того и Крым.


          lol

          Профессор, это уже слишком, даже при вашем самомнении

          Напомню, что Крым - НАШ, по-другому уже не будет
          bulvas
      3. шура матросов Сегодня, 12:46
        В чем проблема? Как только Израиль и Палестина придут к консенсусу по статусу Иерусалима, так и признают. lol
        шура матросов
        1. Комментарий был удален.
    2. Lycan Сегодня, 12:18
      Цитата: dik-nsk
      уважуха за такую позицию, в

      Не нужно сильно уж обольщаться: думается, Израиль делает неприятную "дулю" в сторону СГА, а не "жест доброй воли" (уж это - точно не в обычаях Израиля).
      А "дуля" эта - по причине недавнего известного переназначения столицы в пресловутом Израиле "росчерком пера" и переводом посольства СГА в Иерусалим.
      Lycan
    3. Маз Сегодня, 13:03
      Цитата: dik-nsk
      уважуха за такую позицию, в том числе и по Косово
      Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году
      то есть волеизъявление Израиль фактически признает, ждет лишь юридического оформления.. а по Косово сразу категорично нет good

      Торговцыссс... торгуют даже признаниями. Ведь если скажешь, что Крым Киева - Россия обрежет закупки морковки, скажешь шо Крым Русский - украина не захочет покупать "таворы" на парад. Или спалит шо небудь еврейское силами красно-черных. Денюжка - есть главный бог Израиля -ради неё стыдного ничего не может быть.
      Маз
  2. Teberii Сегодня, 11:20
    ХИТРЫЕ ЕВРЕИ ПОНИМАЮТ ЧЕМ ДЛЯ НИХ ЭТО МОЖЕТ КОНЧИТСЯ.
    Teberii
    1. Krasnodar Сегодня, 11:39
      Цитата: Teberii
      ХИТРЫЕ ЕВРЕИ ПОНИМАЮТ ЧЕМ ДЛЯ НИХ ЭТО МОЖЕТ КОНЧИТСЯ.

      Помидорами?
      Krasnodar
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:53
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: Teberii
        ХИТРЫЕ ЕВРЕИ ПОНИМАЮТ ЧЕМ ДЛЯ НИХ ЭТО МОЖЕТ КОНЧИТСЯ.

        Помидорами?

        не...опять 40 лет будут по пустыне гулять...
        Дедкастарый
  3. rocket757 Сегодня, 11:20
    Хитрованчики однако.
    Впрочем им от того не холодно и не жарко.
    rocket757
    1. Лелёк Сегодня, 11:36
      Цитата: rocket757
      Хитрованчики однако.


      Ну да, косят под "моя хата крайняя, но своё слово скажу".
      Лелёк
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:54
        drinks wassat заметьте,не я это сказал! drinks
        Дедкастарый
      2. rocket757 Сегодня, 12:39
        Интересно, а есть такой термин - Еврейская дипломатия???? - хочу узнать!!!
        Еврейский пароход, эт я слышал ещё в далёких 70 х. от Жванецкого. в Одэссе!
        rocket757
        1. Лелёк Сегодня, 12:43
          Цитата: rocket757
          Интересно, а есть такой термин - Еврейская дипломатия???? - хочу узнать!!!


          Есесссь...
          Лелёк
        2. Svarog51 Сегодня, 12:56
          "В Израильском парламенте проходило заседание. Тема дебатов - "Можно ли отвечать вопросом на вопрос?". Приняли по итогам обсуждения резолюцию - "А почему бы и нет?"
          Svarog51
  4. svp67 Сегодня, 11:21
    А они вообще решили соблюсти НЕЙТРАЛИТЕТ... Евреям же все равно в каком Крыму жить, лишь бы не в турецком и не иранском....
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 11:27
      Цитата: svp67
      Евреям же все равно в каком Крыму жить, лишь бы не в турецком и не иранском....

      А как же украинское ВЕСЬМИРСНАМИ? laughing
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 11:40
        Цитата: Чёрный
        А как же украинское ВЕСЬМИРСНАМИ

        Да сколько того мира то...глобус вон на столе помещается.
        svp67
    2. Джедай Сегодня, 11:29
      У меня вопрос: а России так важно признание Израилем Крыма российским??? what
      Джедай
      1. svp67 Сегодня, 11:39
        Цитата: Джедай
        У меня вопрос: а России так важно признание Израилем Крыма российским??

        Сейчас достаточно и нейтралитета, но кто то ж должен эту "изоляцию" прорвать. Вопрос в ином. Какую цену за это Израиль попросит. Разрыв с Киевом ОЧЕНЬ дорого ему может обойтись, ОЧЕНЬ....
        svp67
        1. Джедай Сегодня, 11:43
          Цитата: svp67
          Какую цену за это Израиль попросит

          Вот в том что запросит у меня нет ни малейшего сомнения. Признание в ответ Голан и Западного берега Иордана израильскими?
          Джедай
          1. svp67 Сегодня, 11:46
            Цитата: Джедай
            Признание в ответ Голан и Западного берега Иордана израильскими?

            Это мало, им нужен Иерусалим...весь и на всегда.
            svp67
            1. Джедай Сегодня, 12:21
              А лекарство "Губозакатин" им не надо?
              Джедай
          2. Lycan Сегодня, 12:20
            Можем признать Иисуса Христа евреем. За подписью президента и патриарха.
            Lycan
            1. Лелёк Сегодня, 12:47
              Цитата: Lycan
              Можем признать Иисуса Христа евреем. За подписью президента и патриарха.


              Неа. Место занято, он был из клана укров-скакуасов. bully
              Лелёк
              1. Hammerlock Сегодня, 13:04
                Адам был кыргызом! Соответственно все люди кыргызы, в том числе и Адам
                Hammerlock
        2. КОТ БАЮН Сегодня, 12:20
          Доброго времени суток, уважаемые. hi
          Разрыв с Киевом ОЧЕНЬ дорого ему может обойтись, ОЧЕНЬ....

          Наверное дорого... Настолько, что Израиль прикрывает глаза на откровенно фашистские настроения официального киева.. И это несмотря на их же собственную позицию по отношению к фашизму... Молчат... Ну пусть себе молчат. Их молчание ни в плюс, ни в минус... Это просто вот такая хитросделанная позиция. Кроме расчета на возможные выгоды/потери там ничего нет в принципе.
          КОТ БАЮН
      2. Дедкастарый Сегодня, 11:41
        Цитата: Джедай
        У меня вопрос: а России так важно признание Израилем Крыма российским??? what

        вопрос не верный...
        Дедкастарый
  5. voyaka uh Сегодня, 11:27
    Крым имеет де-факто международный статус "спорная территория".
    У нас тоже есть территории в таком же международном статусе: "Западный берег" , "Голанские высоты".
    Поэтому Израиль нейтрален в данном вопросе.
    voyaka uh
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:29
      У Вашего МИДа, хватило мозгов не пиариться, а взвешенно все оценить с юридической точки зрения.
      Владыка Ситх
      1. профессор Сегодня, 12:30
        Цитата: Владыка Ситх
        У Вашего МИДа, хватило мозгов не пиариться, а взвешенно все оценить с юридической точки зрения.

        Почему в вашего не хватает и он ВСЕГДА автоматически выступает с анти-израильской позиции?
        профессор
    2. KOMA Сегодня, 11:34
      У вас на "Западном берегу" и на "Голланах" стреляют и взрывают! А у нас в Крыму живут, радуются и отдыхают! Приезжайте!
      KOMA
      1. Ажылдаптыр Сегодня, 11:39
        Приедут и обратно ехать не захотят.
        Что тогда делать будете?
        Ажылдаптыр
        1. домохозяйка Сегодня, 12:06
          Пусть остаются.
          домохозяйка
      2. Krasnodar Сегодня, 11:52
        Цитата: KOMA
        У вас на "Западном берегу" и на "Голланах" стреляют и взрывают! А у нас в Крыму живут, радуются и отдыхают! Приезжайте!

        Был один раз.
        1) надули уже в интуристе. Во всех люксах вдруг полетела сантехника.
        2) Взяли по Букингу номер в яхт клубе - 120 метров. В итоге - 40 метров стандартный номер (только с душем и без Б/Д) с летним балконом метров в 80. В начале блин мая )))
        3) Заказал на встречу с друзьями три бутылки водки и закусон. Водку мне посчитали по 50 грамм, хотя был прайс за бутылку
        4) за 10 минут езды таксисты объявляли вполне московские цены. За пол часа езды по столице ))
        5) В ресторанах все ок - вкусно, хорошее обслуживание и дёшево.
        6) банкоматы и карты отдельная история - ехать надо с котлетой нала
        Вывод:
        В ближайшие лет пять если поеду, то только по делам
        Хитросделанные. Чересчур. И не комфортно.
        Krasnodar
        1. KOMA Сегодня, 11:58
          Так же как и в Краснодаре!Только в ресторанах дешевле!
          KOMA
        2. Burbon Сегодня, 12:00
          Цитата: Krasnodar
          Был один раз.

          у меня вопрос - как въезжал? через украину или нет?
          а по пунктам, так все это бывает и в Турции и в Египте и не поверишь даже в Италии
          Burbon
        3. домохозяйка Сегодня, 12:07
          Так столько лет при скакунах! Привыкли. Отучатся.
          домохозяйка
        4. q75agent Сегодня, 12:22
          хохлы еврея на .....и lol good
          q75agent
    3. Вежливый Лось Сегодня, 11:56
      Цитата: voyaka uh
      Крым имеет де-факто международный статус "спорная территория".
      У нас тоже есть территории в таком же международном статусе: "Западный берег" , "Голанские высоты".
      Поэтому Израиль нейтрален в данном вопросе.

      На мой взгляд - это самая разумная и выгодная позиция, не обостряющая отношения ни с одной из сторон, "спорящих за территории". Если "Крымский вопрос" никоим образом не влияет на температуру в Израиле, зачем вообще его обсасывать. Это гораздо более мудрая и солидная позиция, в отличии от сующих свой нос в каждую дырку пшеков и прибалтов. И навеяло мне это старый одесский анекдот:
      В начальную сельскую школу приехала новая учительница из города. На первом же уроке она вывела всех учеников во двор и заявила:
      -Дети, запомните раз и навсегда, что бога нет! Это все поповские сказки!
      Кто-то из учеников спросил: "И что? Теперь можно крутить дули в небо?"
      -Конечно можно. И даже нужно. И никому за это ничего не будет.
      Все дети дружно начали крутить в небо дули и радоваться безнаказанности. И тут учительница замечает стоящего особнячком скромного, опрятно одетого мальчика, который не принимает участия во всеобщем веселье. Она его спрашивает:
      -Мальчик, как тебя зовут?
      -Яша.
      -А почему ты не крутишь дули в небо вместе со всеми?
      -А если там никого нет, то кому крутить дули? А если там все-же кто-то есть, то зачем портить отношения?
      Вежливый Лось
    4. домохозяйка Сегодня, 12:05
      И де-факто и де-юре - Крым наш. Обратное требует доказательств. Их нет.
      домохозяйка
    5. Ныробский Сегодня, 12:37
      Крым имеет де-факто международный статус "спорная территория".У нас тоже есть территории в таком же международном статусе: "Западный берег" , "Голанские высоты". Поэтому Израиль нейтрален в данном вопросе.[/quote] Когда Израиль был в неопределённом статусе и США с Великобританией тянули резину с его признанием, можно сказать благодаря позиции СССР с И.Сталина вопрос признания Израиля независимым государством был решён положительно. Видимо в благодарность за это, Израиль сегодня тянет резину по теме Крыма, сохраняя нейтралитет. Хотя, что там думать? Крым был Российским приобретением добытым в ходе войны, когда никакого территориального недоразумения в виде Уркаины не было и в помине. Есть только один договор имеющий юридическую силу и определяющий статус полуострова - Русско-Турецкий договор о мире. [quote=voyaka uh]
      Ныробский
      1. профессор Сегодня, 13:02
        Цитата: Ныробский
        Есть только один договор имеющий юридическую силу и определяющий статус полуострова - Русско-Турецкий договор о мире.

        СССР аннулировал все царские договора. fellow
        профессор
    6. Лелёк Сегодня, 12:50
      Цитата: voyaka uh
      Поэтому Израиль нейтрален в данном вопросе.


      Странноватый "нейтралитет", однако - "я вам, что посеешь, а вы мне, что пожнёшь". what
      Лелёк
  6. Кент0001 Сегодня, 11:32
    А что его (вопрос) решать. Он уже решенный. Для нас-так однозначно.
    Кент0001
  7. Vyacheslav73 Сегодня, 11:33
    Хитропопые евреи как всегда очень продуманы.Их на мякине не проведешь laughing , они понимают, что есть масса вариантов в противостоянии России с западом по Крыму и Донбассу. Для них еще ничего не ясно... wassat
    Vyacheslav73
  8. ПалБор Сегодня, 11:36
    Вспоминая Высоцкого:"Удивительное рядом.Но оно запрещено."
    С другой стороны Лавров сказал:"Вопрос Крыма закрыт".
    А вот вопрос Иерусалима пока нет.
    ПалБор
    1. omit Сегодня, 11:56
      ПалБор
      tongue Лавров сказал:"Вопрос Крыма закрыт".
      А я говорю: "вопрос Иерусалима закрыт." tongue
      omit
      1. ПалБор Сегодня, 12:44
        Цитата: omit
        ПалБор
        tongue Лавров сказал:"Вопрос Крыма закрыт".
        А я говорю: "вопрос Иерусалима закрыт." tongue

        А вы признаете Крым российским?Если да,то соглашусь на Иерусалим израильский.Но нет,не признаете,а то вашингтонский дядя атата сделает smile
        ПалБор
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    ... ну хоть так, а время покажет...
    a.s.zzz888
  10. Горный стрелок Сегодня, 12:01
    Мудро. Поистине соломоново решение.
    Горный стрелок
  11. assa67 Сегодня, 12:02
    как говорят те же евреи: не делайте мой мозг беременным....есть уже у них столица-БИРОБИДЖАН.....
    assa67
  12. alta Сегодня, 12:04
    15 ноября 2016 года Израиль проголосовал на комитете Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры за признание незаконной аннексии Крыма Россией.
    alta
  13. GeorgeSev85 Сегодня, 12:09
    Цитата: Джедай
    У меня вопрос: а России так важно признание Израилем Крыма российским??? what

    Важно то что от такой позиции Израиля самизнаетегде полыхает laughing
    GeorgeSev85
  14. tchoni Сегодня, 12:39
    Анекдот в тему:
    Подходить дьявол к еврею и говорит:
    - Шолом Абрамчик! У меня к тебе выгодное предложение ! Продай душу!?
    тот ему отвечает:
    Ой, Люцик, мое предложение до тебя , таки истчё вигодней! Бери в арэнду!!-)
    tchoni
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