МИД Израиля отказался признать украинский статус Крыма

Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции. Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся

Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой не признавать Крым частью России и поддержать киевские власти, но пока Москва и Киев не придут к договоренности о статусе полуострова, Израиль будет придерживаться нейтралитета.— заявил заместитель генерального директора израильского МИДа, директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви.Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году, независимость которого Израиль не признает (Белград считает Косово неотъемлемой частью своей территории, что записано в сербской конституции).В свою очередь глава пресс-службы МИД Израиля Эммануэль Нахшон также заявил, что вопрос Крыма должны решать между собой непосредственно Россия и Украина, передают "Известия"