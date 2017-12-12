Победы, которые ведут к миру или нежеланные достижения Асада

Не будет преувеличением сказать, что с полным уничтожением «Исламского государства» шестилетний сирийский конфликт заметно ослабел. Освобождение Дейр-эз-Зора или Абу-Кемаля является наглядным примером стойкости и мужества, проявленными солдатами правительственной армии и, в частности, бойцами дивизии «Силы Тигра», которые сыграли решающую роль в разгроме ИГИЛ. Это вынуждено признать цивилизованное общество Европы, военно-политические лидеры США, Израиля, других стран и суннитских монархий.Среди успехов на поле боя стоит добавить усилия, демонстрируемые российскими дипломатами и военнослужащими Центра по примирению враждующих сторон, принимающих непосредственное участие в мирном урегулировании вооруженного конфликта. Весь мир является свидетелем проведения под эгидой ЦПВС гуманитарных акций, зачастую в нескольких километрах от противника, разминирования жилых кварталов Алеппо, Пальмиры, Дейр-эз-Зора и других мероприятий по восстановлению нормальной жизни. Создание отделений комитета по управлению восточными территориями Евфрата – одна из эффективных мер, используемых сегодня сирийскими властями для организации этого процесса. В освобожденные районы начали возвращаться беженцы.Проводя аналогию, американские или французские военные в гуманитарных миссиях замечены не были, в восстановлении разрушенных городов и разминировании не участвуют.Это также должен признать западный истеблишмент. Но все мы понимаем, что признание Москвы и ее союзников победителями в Сирии будет расценено международным сообществом как крупнейший провал и унизительное поражение международной коалиции, состоящей из более 60 стран. И дело даже не в тех миллиардах долларов зарубежных налогоплательщиков, потраченных, по сути, впустую. На кону репутация и престиж, в первую очередь, США, которые продолжают падать.Ряд военных экспертов, вполне справедливо полагает, что для создания незаконных военизированных отрядов Соединенные Штаты сделали гораздо больше, нежели для уничтожения террористических группировок. В дополнение к незаконной военной базе Эт-Танф, американцы сформировали с десяток форпостов на северо-востоке Сирии и при этом еще смеют заявлять о притязаниях на воздушное пространство арабской республики.В тоже время, речи о полном окончании боевых действий пока не идет. Сирию по-прежнему насаждают террористические элементы, к примеру, в Восточной Гуте, где сирийская армия теснит террористов, или провинции Идлиб, где тоже самое должна делать Турция. Но факт того, что ИГИЛ уничтожено, является неоспоримым. И заслуга эта принадлежит бойцам Сухейла, добровольным отрядам, воюющих на стороне Дамаска, что, впрочем, сегодня пытается опровергнуть не только политические элиты Франции или США, но и отдельные арабские СМИ.Накануне на сайте катарской телекомпании «Аль-Джазира» появилась статья под заголовком «Неправильная победа Асада должна быть отвергнута». Автор - сирийская активистка и правозащитница Баии аль-Мардини, известная своей непримиримой позицией к действующему режиму и лично к президенту Асаду. В 2012 году журналистка возглавляла медиа-офис оппозиционной делегации на мирных переговорах в Женеве, а в настоящее время проживает в Великобритании, где, стало быть, борется за права сирийцев.Стоит ли говорить, что весь смысл публикации сводится к демонизации официального Дамаска и поливанию грязью достигнутой над ИГИЛ победы? В качестве аргументов преступной деятельности официальных властей Баии аль-Мардини приводит все те же доводы о химической атаке в Хан-Шейхуне, которая по ее мнению, ничем не отличается от «обезглавливания, изнасилований и пыток «Исламского государства».«Самопровозглашенная победа Асада неустойчива», - пишет арабская поэтесса. Армия режима сократилась вдвое, ее ресурсы исчерпаны, а многие из их сторонников убиты. Признание Асада и не только неприемлемо для обычных сирийцев, но и для Европы и Соединенных Штатов. Полное принятие «победы» русских и иранцев означало бы не только поражение сирийской оппозиции, но и всех тех, кто хочет видеть демократическую Сирию».Баии аль-Мардини ничего не пишет о том, что поражение ИГИЛ – лишь начало победоносного пути Москвы и Дамаска. Эта статья больше похожа на крик души отчаявшейся журналистки, покинувшей свою родину, но продолжающей сопереживать родному народу. Только переживания эти фальшивы, собственно как и благородные цели, преследуемые Европой и Соединенными Штатами в Сирии.По мере углубления политического диалога между правительством Дамаска и местным населением, в 2018 году исполнительная власть намерена продолжить реконструкцию социальной инфраструктуры и возродить промышленный сектор. Таким образом, официальный Дамаск вместе с союзниками будет возвращать домой миллионы беженцев. Но сначала необходимо поработать над безопасностью граждан. А это задача уже отрядов дивизии «Силы Тигра», а также других регулярных подразделений и добровольческих формирований. Ведь они, как бы того не хотелось сирийской эмигрантке, не утратили свою боеспособность в отличие от игиловцев.