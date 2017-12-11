Большинство спортсменов РФ изъявили желание участвовать в Олимпиаде под "белым флагом"
Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сегодня сообщила о том, что большинство российских спортсменов изъявили желание участвовать в Олимпийских играх-2018, несмотря на запрет МОК использовать флаг и гимн России.
Напомним, что по принятому регламенту МОК россияне смогут выступить под флагом Международного Олимпийского комитета и со статусом «спортсмен из России». Командного медального зачёта для россиян вестись не будет, так как на Играх в Пхёнчхане не будет представлено единой национальной сборной России.
Из заявления Софьи Великой:
Также Софья Великая (знаменитая спортсменка-фехтовальщица) заявила, что российские спортсмены обратились с письмом к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение относительно запрета на флаг и гимн России в Пхёнчхане.
Интерфакс приводит слова спортсменки:
Данные социологических опросов показывают, что большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой в Южной Корее.
Напомним, что по принятому регламенту МОК россияне смогут выступить под флагом Международного Олимпийского комитета и со статусом «спортсмен из России». Командного медального зачёта для россиян вестись не будет, так как на Играх в Пхёнчхане не будет представлено единой национальной сборной России.
Из заявления Софьи Великой:
Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению.
Также Софья Великая (знаменитая спортсменка-фехтовальщица) заявила, что российские спортсмены обратились с письмом к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение относительно запрета на флаг и гимн России в Пхёнчхане.
Интерфакс приводит слова спортсменки:
В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть. Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет.
Данные социологических опросов показывают, что большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой в Южной Корее.
Использованы фотографии: otvet.mail.ru
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