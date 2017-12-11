13:09 11 декабря

Большинство спортсменов РФ изъявили желание участвовать в Олимпиаде под "белым флагом"

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сегодня сообщила о том, что большинство российских спортсменов изъявили желание участвовать в Олимпийских играх-2018, несмотря на запрет МОК использовать флаг и гимн России.

Напомним, что по принятому регламенту МОК россияне смогут выступить под флагом Международного Олимпийского комитета и со статусом «спортсмен из России». Командного медального зачёта для россиян вестись не будет, так как на Играх в Пхёнчхане не будет представлено единой национальной сборной России.

Из заявления Софьи Великой:
Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению.


Также Софья Великая (знаменитая спортсменка-фехтовальщица) заявила, что российские спортсмены обратились с письмом к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение относительно запрета на флаг и гимн России в Пхёнчхане.

Интерфакс приводит слова спортсменки:
В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть. Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет.


Большинство спортсменов РФ изъявили желание участвовать в Олимпиаде под "белым флагом"


Данные социологических опросов показывают, что большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой в Южной Корее.

Использованы фотографии: otvet.mail.ru
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 97

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Segel Сегодня, 12:20
    Только не спешите клеймить их позором-предатели,мол...Вспомните,когда Запад в Москву не поехал,многие их спортсмены приехали,тот же Себастьян Коэ золото взял,и никто его в Англии предателем не называл...Будем адекватнее-у них это раз в жизни,вся жизнь на это положена,кроме спортзалов своих,потом насквозь пропахших и не видели ничего,ни драк на дискотеке асфальтовыми кусками,ни первых поцелуев с девушкой после этого,ни встреч рассвета на реке с ней же...Один галимый свой спорт!!!Пусть едут,и пусть рвут их там всех!!!
    Segel
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:21
      Большинство спортсменов РФ изъявили желание участвовать в ОИ-2018 и под нейтральным флагом
      ну что..."граждане мира"... старались,тренировались...(за чей счёт?) в итоге,заявления "коли-вермахта" с Уренгоя,не кажутся такими уж неожиданными. поколение NEXT-вперёд,за "бабками"- в этом же был смысл тренировок,а не во Флаге и гимне..? "Россия нейтральная наша держава"...ДА? fool эх Верещагин...как ты был прав:"за Державу обидно...".
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 12:27
        Изъявление желания поехать в Пхенчхан на шабаш устроенный "всемирной ассоциацией русофобов" по сути своей - парад солидарности с "тюменским мальчиком".

        Только не спешите клеймить их позором-предатели,мол..

        Лично я никого клеймить не буду...это их выбор и Бог и судья, но и смотреть(болеть) тоже не буду - это мой выбор....
        Чёрный
        1. maxim947 Сегодня, 12:28
          В данной ситуации любое решение проигрышное для страны, нас в угол загнали, и не важно кто там нарулил, мутко или еще кто-то, ситуация в любом случае была бы именно такая какая есть сейчас . Но я бы не поехал, как то стремно... этим бы заодно поддержал спортсменов которых незаконно отстранили
          maxim947
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:48
            Осуждать могут лишь больные, завистливые и убогие, а еще лжепатриоты, лентяи, торчащие в интернете. И много каких еще критиков здесь нарисовались
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            1. Андрей К Сегодня, 12:55
              Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
              Осуждать могут лишь больные, завистливые и убогие, а еще лжепатриоты, лентяи, торчащие в интернете. И много каких еще критиков здесь нарисовались

              Одобрять выступление атлета от собственного имени, без флага, герба и гимна могут...
              могут лишь больные, завистливые и убогие, а еще лжепатриоты, лентяи, торчащие в интернете. И много каких еще критиков здесь нарисовались

              Батенька, а вы кто такой, навешивать ярлыки negative
              Ведите себя покорректнее и высказывайте мнение по статье, а не об умственных способностях несогласных с Вашей позицией...
              Здоровый, не завистливый, не ущербный, истинный патриот, работящий, не торчащий в интернете Вы наш laughing
              Андрей К
              1. Владимир16 Сегодня, 13:03
                На Олимпиаде я болею за Россию. За тех, кто выступает под русским флагом. Ежели таких нет, то болеть не за кого. А значит смотреть нет смысла.

                Меня в угол ни кто не загонял, как пишут некоторые.
                Нагнули не страну, не жителей, а конкретных спортсменов.
                Ежели у спортсмена нет силы воли продемонстрировать наш флаг, то грош цена этому спортсмену. Значит он поехал туда ради бабла. В таком случае пусть за свой счет едет.

                Люди на войне жизни отдают за Родину. Деды мои погибли. А эти бздят под флагом русским пройти.
                Бизнес, ни чего личного. am
                Владимир16
            2. Варяг_0711 Сегодня, 12:57
              ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:48 ↑ Новый
              Осуждать могут лишь больные, завистливые и убогие, а еще лжепатриоты, лентяи, торчащие в интернете. И много каких еще критиков здесь нарисовались
              О как? А вы у нас из каких будете?
              Осуждать может и не будем, а вот презирать их я стану точно. Они туда едут не честь России отстаивать, а за баблом. Плевать им на честь России, они её растерли своим решением. Чего они там добьются? Очередного унижения? Пусть едут. Но когда у них в очередной раз отберут медали, пусть не плачут, они знали на что шли. После того, что они согласились чтобы об них вытирали ноги, после того, что они зная какое там будет судейство все равно туда прутся играть, по заведомо проигрышным правилам, с западными спортсменами, употребляющими допинг ведрами в открытую... Ну-ну...!
              И не говорите мне, что они гимн и флаг России повезут в своем сердце, то же мне партизаны блин нашлись.
              Варяг_0711
              1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 13:03
                Я точно не из ВАШИХ. Не надо лезть в спорт, не понимая, что это такое.
                И еще скажите спасибо, что я о ВАС хуже не написал.
                ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
                1. Варяг_0711 Сегодня, 13:08
                  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 13:03 ↑
                  Я точно не из ВАШИХ.
                  Это я уже понял!
                  Не надо лезть в спорт, не понимая, что это такое.
                  Ну конечно же, как кандидат в мастера спорта по волейболу, может хоть что либо понимать в спорте?! laughing
                  Варяг_0711
      2. Андрей К Сегодня, 12:28
        Каша и сумбур...
        Это конечно же дело спортсменов...
        С одной стороны да - спортсмен, всю жизнь стремился и прочее и прочее...
        А с другой - тренировались за счёт государства, тренировали тренеры в государственных учреждениях, работа оплачивалась государством....
        С какого рожна, когда это государство начинают унижать, спортсмены вдруг стали индивидуальностями, а не частью государства, нашего общества...
        Как это выступать под чьим-то флагом!!!???
        Где мать иху, их честь и гордость...
        Это всё равно что меня, где-то по надуманному предлогу засудили, а мой сын сказал, что он ко мне отношения не имеет и вообще будет жить под другой фамилией...
        Мерзко...
        Это конечно же исключительно моё, личное мнение...
        Андрей К
        1. БМП-2 Сегодня, 13:02
          Согласен. Осуждать - может, и не имеет смысла, но и уважать - не за что...
          БМП-2
      3. dorz Сегодня, 12:28
        Данные социологических опросов показывают, что большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой в Южной Корее

        Кадыров, кстати, запретил участвовать спортсменам из Чечни в Олимпиаде.
        dorz
        1. сорок восьмой Сегодня, 12:54
          И кто этот знаменитый чеченский спортсмен? Биатлонист? Хоккеист? Бобслеист?
          сорок восьмой
      4. stas-21127 Сегодня, 12:33
        В том-то и дело, как вопрос коснулся бабла, все точки расставились... Согласен, обидно, еще и просим их пересмотреть, а единодушно бы не поехали, вот был бы удар по их карману...Они бы первые задумались, а так, получается, дали нам по мордасам, и мы ж еще и прощения просим....
        stas-21127
      5. Segel Сегодня, 12:52
        Да не за бабками,Андрей Юрьевич,а за смыслом всей их жизни-Пусть порвут всех,вот лучший ответ Лорду Керзону будет. wink
        Segel
      6. merlin Сегодня, 12:59
        Цитата: андрей юрьевич
        старались,тренировались...(за чей счёт?) в итоге ... за "бабками"- в этом же был смысл тренировок...

        Неужели за Ваш? Учитывая, что многие из них годами тренируются за бугром, Вы думаете им высылались деньги из бюджета РФ? И да, они отрабатывают бабло, которое было вложено... Такова се ля ви...
        Это СССР мог себе позволить запретить и бойкотировать, тогда спортсмены действительно за гос.счет готовились... сейчас же увы и ах...
        merlin
      7. ioan-e Сегодня, 13:00
        Полностью поддерживаю! На счет поездки, пусть едут за свой счет, а потом прекратить тратить на них бюджетные деньги, пусть валят за бугор и тренируются где угодно и за чьи угодно деньги.
        ioan-e
    2. Сергей-svs Сегодня, 12:22
      Бойкотировать ОИ-2018 нельзя, говорят нам. Это может повлечь отстранение России от ОИ еще на 8 лет и убьет российский спорт. Поэтому - надо ехать! stop
      Хроника унижения:
      1. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года;

      2. Функционерам министерства спорта РФ запрещено присутствовать в Южной Корее. Александр Жуков лишен членства в МОК;

      3. ОКР должен пожертвовать 15 миллионов долларов на создание независимой системы допинг-тестирования;

      4. Российские спортсмены лишились 11 медалей и первого места в медальном зачете зимней олимпиады 2014 года (С 1994 года Россия лишена 48 медалей летних и зимних Олимпийских игр);

      5. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом (Нейтральный статус предусматривает отсутствие флага, гимна и надписи «Россия» на форме и атрибутики наших спортсменов.);

      6. Российским спортсменам будет запрещено проживать в олимпийской деревне;

      7. МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018;

      8. Российским хоккеистам запретили называться "Сборной России";

      9. Путин: власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в ОИ в нейтральном статусе;

      10. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета;

      11. Президент МОК Томас Бах сказал, что в Пхенчхане пройдут церемонии перенаграждения медалями Сочи-2014, которые были отобраны у российских спортсменов;

      12. Российские саночники единогласно проголосовали за выступление на ОИ-2018;

      13. Президиум Федерации бобслея России рекомендовал спортсменам ехать на ОИ-2018;

      14. Федерация сноуборда РФ рекомендовала спортсменам выступить на Играх-2018;

      15. Российские горнолыжники приняли решение выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане;

      16. Российские керлингисты согласны выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом;

      17. Федерация фристайла России выступила за участие спортсменов в Играх-2018;

      18. Сборные России по бобслею и скелетону готовы выступать на ОИ-2018 под олимпийским флагом;

      19. Фигуристка Столбова готова выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом;

      20. IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России за допинговые нарушения;

      21. Федеральные телеканалы передумали бойкотировать Олимпиаду. fool

      P.S. Далее, исходя из исторического опыта, на всех зданиях олимпийской деревни должны появиться таблички "Собакам и спортсменам из России вход воспрещен", как в США во времена расизма и сегрегации. Однако, у чернокожих в Америке хоть выбора не было. А вот наши СОР лезут в этот позор и унижение добровольно. Готовы на всё, лишь бы выступить и баблишка срубить. negative
      Но мы же понимаем, жизнь спортсмена коротка, они всю жизнь готовились... Поехали, пораженцы! Вперёд! am
      negative negative negative
      Сергей-svs
      1. Петр1 Сегодня, 12:28
        Я бы посоветовал им и гражданство сменить,а то шансов на победу совсем мало будет, или плюнуть на всё и идти работать сварщиками.
        Петр1
      2. шура матросов Сегодня, 12:28
        Лучше пускай сидят дома и тихо ненавидят российских политиков и всех причастных? В итоге побегут на запад плакаться, как некоторые б/у спортсмены
        шура матросов
      3. Viktor.12.71 Сегодня, 12:31
        При СССР такого не было. Россию изолируют от всего мира. Западные СМИ радуются.
        Viktor.12.71
      4. Гардамир Сегодня, 13:08
        убьет российский спорт
        разве олимпиады развивают спорт?
        Гардамир
    3. Teberii Сегодня, 12:23
      Все нужно называть и тех кто это придумал.Унижение страны,спортсменов за это нужно отвечать.
      Teberii
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:36
        мерзко,противно,душа не принимает,разум не понимает...и это всё- реакция на то,что в нас-харкнули,а кто то, сказал-фигня...утритесь и едьте. деньги получите-отмоетесь.
        андрей юрьевич
    4. tchoni Сегодня, 12:31
      А потом их изберут депутатами и они начнут вешать нас лапшу на уши, про то как патриотично защищали интересы страныпод нейтральным флагом за деньги налогоплатильщиков. И требовать от вчерашнего школьника Васи Пупкина героически,безвозмездно , отдать жизнь за родину при первом удобном случае.
      tchoni
    5. solzh Сегодня, 12:38
      Если спортсменам на мнение большинства населения плевать... ну так что же, пускай едут, как говориться: белый флаг им в руки, только пускай не обижаются, что народ их кроет трёхэтажным.
      Почему-то спортсмены забывают на чьи деньги их готовили и обучали.
      solzh
    6. лом123 Сегодня, 12:46
      но не под позорным белым флагом am
      лом123
    7. Dimontius Сегодня, 12:49
      Большинство? очень интересно узнать фамилии гордого меньшинства!
      Dimontius
    8. 210окв Сегодня, 12:51
      Да пусть конечно едут.Только за СВОИ деньги ,а не за госсчет.Раз кроме спорта у них больше ничего нет..И за СВОЙ счет пусть попробуют подготовится!А они не предатели конечно.Раз у нашего государства нет идеологии,то должен же быть прагматизм!
      Цитата: Segel
      Только не спешите клеймить их позором-предатели,мол...Вспомните,когда Запад в Москву не поехал,многие их спортсмены приехали,тот же Себастьян Коэ золото взял,и никто его в Англии предателем не называл...Будем адекватнее-у них это раз в жизни,вся жизнь на это положена,кроме спортзалов своих,потом насквозь пропахших и не видели ничего,ни драк на дискотеке асфальтовыми кусками,ни первых поцелуев с девушкой после этого,ни встреч рассвета на реке с ней же...Один галимый свой спорт!!!Пусть едут,и пусть рвут их там всех!!!
      210окв
    9. лом123 Сегодня, 12:51
      Когда там на олимпиаде будут о них ноги вытирать, за то что они променяли свой флаг на никчемную белую тряпку ,пускай потом не верещат на каналах как их там унижали....
      лом123
    10. лаврентий павлович Сегодня, 12:53
      Цитата: Segel
      Только не спешите клеймить их позором-предатели,мол...Вспомните,когда Запад в Москву не поехал,многие их спортсмены приехали,тот же Себастьян Коэ золото взял,и никто его в Англии предателем не называл...Будем адекватнее-у них это раз в жизни,вся жизнь на это положена,кроме спортзалов своих,потом насквозь пропахших и не видели ничего,ни драк на дискотеке асфальтовыми кусками,ни первых поцелуев с девушкой после этого,ни встреч рассвета на реке с ней же...Один галимый свой спорт!!!Пусть едут,и пусть рвут их там всех!!!

      Если бы у спортсменов был один "галимый спорт" , то их победные выступления народ не бесили бы. Санкции объявлены против России, за которую они и должны выступать, а за кого они сейчас едут выступать ( за какие то колечки на белом флаге). Под санкции попали не только спортсмены, сильно пострадал малый бизнес, так почему спортсмены должны ехать зарабатывать бабло Россию они же не представляют? Или мы чего не знаем? Кто теперь поверит, что спорт в не политики. Выступать под нейтральным флагом это показательный отказ от своего, я считаю это предательство. Нельзя быть немного патриотом, и немного предателем. МОК себя дискредитировал, зачем нужны такие медали, нужно МОК у выдвигать условия, что если они не прекратят дурить, то Россия выступать на этих соревнованиях не будет. В Сочи можно провести свою Олимпиаду и награждать олимпийскими медалями, в чем проблема.
      лаврентий павлович
    11. Radikal Сегодня, 13:08
      Мы - не Запад! Этот Запад в 1939 году "лёг" под Гитлера! Нам тоже надо было? sad
      Radikal
    12. Fedalex Сегодня, 13:08
      Да пусть едут... Я буду "болеть" за спортсменов СВОЕЙ страны! А как зовут этих, выступающих под флагом капитулянтов, мне пофиг! Сегодня, они выступают под белым флагом, который не имеет к России никакого отношения, а завтра , сменят гражданство и будут выступать за другие страны... На этой олимпиаде не будет чемпионов ОИ - будут чеммпионы МОК и ВАДА!
      Fedalex
  2. pvv113 Сегодня, 12:22
    изъявили желание участвовать в Олимпийских играх-2018, несмотря на запрет МОК использовать флаг и гимн России

    Терзают меня противоречивые чувства...
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 12:32
      Не тебя одного, Володя. Хотя лично я считаю что согласие выступать без своего флага и гимна сродни предательству Родины. soldier
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 12:44
        Вот и я о том же request
        pvv113
        1. Подрезчик Сегодня, 12:58
          Коллеги, читаю комменты и перед глазами стоит мерзкое "изображение", в темненьких очках и кучерявенькой шевелюрке, продавшей свою Родину за американскую машинку и домик, с официальной фамилией Родченков, а по факту-ИУДА... am Вот это-точно ПРЕДАТЕЛЬ!
          Подрезчик
      2. Гардамир Сегодня, 13:07
        сродни предательству Родины. soldier
        говорите короче ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
        Гардамир
  3. bubalik Сегодня, 12:23


    ,,,честно украдено с просторов инета,,
    bubalik
    1. saveall Сегодня, 12:29
      Конечно, куда же без мавзолея и трупа то..? Без него и Родина не родина... И как же Россия жила столько времени до того как его придумали?!
      saveall
      1. bubalik Сегодня, 12:39
        saveall Сегодня, 13:29

        ,,,а при чем здесь труп? laughing
        ,,Мавзолей как символ Победы и Победы не только в войне,,,


        ,,,Если в стране отсутствует своя государственная идеология, то в стране действует чужая идеология. bully
        bubalik
        1. saveall Сегодня, 13:01
          А то у Победы больше символов нет? Вот уберешь его и сразу нет Победы... Труп при том, что на мавзолее написана фамилия трупа и он там лежит, и строился он именно для поклонения трупу, а вовсе не Победе.
          А что нельзя построить идеологию без мавзолея? Ну разве нельзя воспитывать молодежь в любви к Родине на той же Победе (без мавзолея), на подвиге наших предков побеждавших во многих войнах начиная с Александра Невского и заканчивая Жуковым и просто уча и прививая им главные и вечные ценности, которые и позволяли нашему народу выходить победителем в любых ситуациях. Ну не мавзолей же всему этому учит!
          saveall
          1. bubalik Сегодня, 13:09
            saveall Сегодня, 14:01А что нельзя построить идеологию без мавзолея?
            ,,
            ,,, да можно ,только государство от этого отстранилось crying
            ,,,читаю у ребенка в энциклопедии:
            1961г-Первый пилотируемый космический корабль"Восток-1"был запущен в космос. Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.(принадлежность страны или нации нет).

            1969г-Американский астронавт Нейл Армстронг стал первым человеком,ступившим на Луну.,,,вот и вся идеология recourse
            bubalik
    2. шура матросов Сегодня, 12:33
      Ну да. И победу во Второй Мировой нужно отдать США, потому что на стенах Рейхстага обнаружены подозрительные царапины wassat
      "Д,Б" (министр иностранных дел РФ Лавров)
      шура матросов
  4. AleksPol Сегодня, 12:23
    Пусть будет это на их совести . Лишь бы потом не пели про любовь к флагу и гимну Российскому , как сказали вчера на передаче Соловьёва .
    AleksPol
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:29
      это "волеизъявление" и есть вся их любовь к флагу и гимну,учитывая что в основном на сборах и тренировках они в забугорье,так что плевать им на флаг и гимн,свое эго дороже.
      Ратник с пулеметом
      1. сорок восьмой Сегодня, 13:00
        Путин сказал, что не будем бойкотировать ОИ-18, спортсмены согласились ехать. Сказал бы Путин бойкотировать, то никто бы и не поехал.
        сорок восьмой
  5. svp67 Сегодня, 12:23
    Ну, что ж... Спортсмены решив туда ехать, вышли на очень трудный путь. Сейчас часть нашего населения начнет их шпынять, что ж они без флага и гимна, еще одна, будет ОЧЕНЬ радоваться их поражениям, крича: "вот вот, не можете без допинга то"... Так, что у них сейчас только один путь - ВЫИГРЫВАТЬ, честно и так, что бы без всяких сомнений.
    svp67
    1. AleksPol Сегодня, 12:27
      Так их пробами до начала соревнований измотают .
      AleksPol
      1. svp67 Сегодня, 12:31
        Цитата: AleksPol
        Так их пробами до начала соревнований измотают .

        Когда они принимали решение, думаю, что знали на что шли...
        svp67
        1. Идущий Сегодня, 12:36
          Цитата: svp67
          Ну, что ж... Спортсмены решив туда ехать, вышли на очень трудный путь. Сейчас часть нашего населения начнет их шпынять, что ж они без флага и гимна, еще одна, будет ОЧЕНЬ радоваться их поражениям, крича: "вот вот, не можете без допинга то"... Так, что у них сейчас только один путь - ВЫИГРЫВАТЬ, честно и так, что бы без всяких сомнений.


          Вот и получается ехать нельзя , но не ехать ещё хуже , из двух зол выбирают меньшее.
          Идущий
          1. svp67 Сегодня, 12:44
            Цитата: Идущий
            Вот и получается ехать нельзя , но не ехать ещё хуже

            А наши спецназовцы и сотрудники ЧВК, они ведь тоже очень часто без "гимна и флага"... но надо, надо ж кому то и так и там Родину защищать....
            svp67
            1. Идущий Сегодня, 12:56
              Да ещё и без документов , Родину защищать надо , спорт сейчас прямо на передовой линии.
              Идущий
              1. svp67 Сегодня, 12:58
                Цитата: Идущий
                спорт сейчас прямо на передовой линии.

                Нет, так получается, что уже в глубоком тылу ПРОТИВНИКА...
                svp67
    2. q75agent Сегодня, 12:36
      не в биатлоне это уж точно wink
      q75agent
  6. Labrador Сегодня, 12:25
    С одной стороны понятно. НО!: когда народ переваривает санкций молча, многие спортсмены даже не пытаются. Попахивает предательством во имя тщеславия.
    Это мнение мое и никому его не навязываю.
    Labrador
  7. инженер74 Сегодня, 12:25
    Запрет на государственную идеологию...
    Результат на лицо!
    инженер74
  8. tchoni Сегодня, 12:26
    Мерзкие предатели.
    tchoni
    1. _Jack_ Сегодня, 12:33
      Глупо так думать. Для них это такая же работа и средства к существованию как для вас ваша работа. Тем более спортивная карьера в большом спорте очень короткая, для многих это единственный шанс в олимпиаде поучаствовать. Короче, не судите да не судимы будете.
      _Jack_
    2. kepmor Сегодня, 12:37
      ну что Вы так сразу...предатели...да еще и "мерзкие"...не патриотично как-то...
      они же члены putinteam всё-таки...проявлять "уважение" надо...
      kepmor
    3. Anyone Сегодня, 12:41
      Наш Олимпийский комитет поймали на том, что он участвовал в некой государственной допинговой схеме. Сборную отстранили. Засветившихся спортсменов - отстранили. Те, кто не жрал допинг готовы доказать, что они честные спортсмены на Олимпиаде. В чем их предательство?
      Вот если бы Россия официально бы сказала, что не фига подобного - WADA и Макларен всё врут. И мы это докажем в суде. И истцом выступит Россия в лице своего Олимпийского комитета, который намерен таким образом защищать интересы спортсменов и честь страны. А до тех пор (до решения суда) мы официально приостанавливаем членство в МОК и участие в ОИ. И президент наш бы всё это озвучил официально. Вот тогда да - я первый бы назвал тех, кто поехал бы на Олимпиаду предателями.
      Но у нас, если кто уже забыл, всё было иначе: Жуков принес извинения, Путин уже давно открыто сказал про допинг, что, мол, действительно недосмотрели. А недавно фактически в своей речи отправил спортсменов на ОИ под нейтральным флагом. Поэтому, пусть едут - успеха им можно только пожелать.
      Anyone
      1. igor67 Сегодня, 12:58
        большинство спортсменов по ТВ заявляют, что они чистые от допинга,есть которыых действительно уличили, так всуд кто нибудь подал или что ждём?
        igor67
        1. Anyone Сегодня, 13:08
          Вы меня спрашиваете? )) Я таки сам удивляюсь... Вот если сотрудники РусАДА, Олимпийского комитета России, спортивных федераций и пр. чиновники заставляли наших спортсменов принимать допинг, то этих чиновников (Родченков, Жуков, Мутко, Степанов и так далее) необходимо срочно привлечь к уголовной ответственности за принуждение граждан к употреблению каких-то химических препаратов. Это реально уголовное преступление. С точки зрения закона, они не лучше клофелинщиц ))
          Но так как у нас никого не привлекают к суду, сами в международные суды не обращаются за защитой прав спортсменов, чести и достоинства государственных служащих РФ и пр., то я полагаю, что всю эту ситуацию Путин решил спустить на тормозах. Поэтому, что возмущаться-то, если президент сам благословил фактически наших спортсменов на выступление без гимна и флага. Ну, так флаг и ему, и им... ))
          Anyone
  9. bogart047 Сегодня, 12:30
    и их можно понять - пик физической формы бывает раз в жизни, кто-то к этому готовился всю жизнь.
    bogart047
    1. Гардамир Сегодня, 13:05
      их можно понять
      может и можно, только почему руководство устранилось от решения проблемы, надеется в уголке пересидеть, только нет ведь больше крымов для возвращения.
      Гардамир
  10. Миханище Сегодня, 12:33
    Предатели! Они предали не только меня лично, но и память отцов и дедов! Уверен, что надо будет с ними разобраться - пусть Путин лишит их пенсий, гражданства, денег, всего!
    Миханище
    1. Гардамир Сегодня, 13:04
      но и память отцов и дедов
      Давно уже предали, замена Красной Звезды, тряпка на Мавзолее, доска в честь нацистского пособника Маннергейма, поклонение врагу страны Лгуницыну, мальчик Коля, президент повторивший "подвиг" Горбачёва и Ельцина, посчитавший, что флаг и гимн ничто...
      Гардамир
  11. Витас Сегодня, 12:33
    Защищать честь Родины, но без Родины... одно слово - СОР (спортсмен из России).
    Витас
  12. Наум Сегодня, 12:35
    Этих "согласных" на Олимпиаде ждёт ещё одна порция национального унижения. Их будут подымать 3-5 раз за ночь для "звятия проб" накануне стартов, а потом всё равно засуживать. Везде о них станут "забывать". Да многое чего можно придумать для спортсменов "без роду и племени". "О, спорт! Ты - ..."
    Наум
  13. afrikanez Сегодня, 12:37
    Даже спортсмены опустились до уровня чиновников и просят о чем то МОК. Самим то не противно? Прекрасно понимая, что на уступки для России ни кто не пойдёт.
    afrikanez
  14. An60 Сегодня, 12:38
    Так же пускай имена переделают себе на нейтральные , например Postova вместо Столбова.Фиг кто догадается что она из России .Спортсменка из ниоткуда.
    An60
  15. сунженец Сегодня, 12:39
    Правительство наше в очередной раз утерлось после плевка в лицо. Спортсмены и спортивные чиновники показали свой патриотизм.
    Из заявления Софьи Великой:
    Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению.

    Думаю, что многие из российской общественности тогда примут свое решение: не смотреть эти игры и спортсменов под белым флагом не поддерживать. Прошу отнестись российских спортсменов к нашему решению с пониманием и уважением.
    сунженец
  16. слава1974 Сегодня, 12:40
    С одной стороны, конечно нельзя ехать. Но с другой стороны,это уже будет политический демарш, а мы сами заверяли всех, что спорт вне политики. А учитывая, что Жуков принес извинения за допинг, тем самым признав правоту Баха, получается мы действительно все в допинге по самые уши.
    слава1974
    1. Гардамир Сегодня, 12:59
      получается мы действительно все в допинге по самые уши.
      А вы ак думаете если на Олимпиаде перед Сочи, российсая команда была на 11 месте и вдруг через 4 года первое? За что Родченкову награды и премии давали?
      Гардамир
      1. слава1974 Сегодня, 13:06
        А вы ак думаете если на Олимпиаде перед Сочи, российсая команда была на 11 месте и вдруг через 4 года первое?

        О чем и речь. Давно уже говорят, что спорт больших достижений, это соревнования фармацевтов.
        В этот раз наши фармацевты проиграли
        слава1974
  17. Михаил55 Сегодня, 12:41
    Не стоило первому лицу до общего решения спортсменами свой "вердикт" оглашать! Это было обязательно???? Зато прошли бы проверку "на вшивость" спортсмены-"патриоты"! Неужели им так денег не хватает? На чемпионатах мира мало зарабатывают? На рекламе не все пашут? Или они в другой стране живут? Мы единый народ, все под санкциями, под "нежным" управлением наших любимых сечиных и мединских...они особенные? Они не должны ни в чем быть ущемлены? А РОДИНА в опасности...не для них? Жаль, но такое праздничное слово как ОЛИМПИАДА для меня потеряло былое величие...
    Михаил55
  18. pvv113 Сегодня, 12:42
    большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой в Южной Корее

    pvv113
    1. Vadmir Сегодня, 12:50
      Вот такое решение достойно уважения. Настоящий мужик.
      Vadmir
  19. alekc75 Сегодня, 12:42
    их никто не заставлял идти в спорт-как другие живут и работают??что хотят много бабла и сразу????
    alekc75
  20. Vadmir Сегодня, 12:43
    Данные социологических опросов показывают, что большинство россиян отрицательно относятся к участию российских спортсменов под нейтральной символикой
    Современным спортсменам глубоко параллельно мнение народа, главное бабло. За бабло и Родину и мать родную можно продать. Ни следа гордости и чести. России в лицо плюнули, а они готовы под белой тряпкой выступать, лишь бы платили. А потом им за подобный "подвиг" в кремле машины дарить будут, на деньги этого самого народа купленные.
    Лично я олимпиаду смотреть не буду, мне стыдно.
    Vadmir
  21. senima56 Сегодня, 12:48
    Отношусь "с уважением и пониманием"...., но как-то противно. Олимпиаду смотреть не буду- не хочу видеть "российских спортсменов по олимпийским флагом"!
    senima56
  22. BLADFROST Сегодня, 12:49
    Выступать или нет -это их выбор. А болеть за них или нет- это мой выбор. Выступайте для себя, только нам не показывайте, все равно не интересно! Тихо себе в рюкзачек положите, что заслужили и домой, тоже тихо. Если будет чем хвастаться, помните, что наш флаг плечи вам не греет!
    BLADFROST
  23. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    А я бы рассматривал совсем не такой вариант... Поехать, и порвать всех. Выиграть все что можно и нельзя...А весь мир будет смотреть и ЗНАТЬ, это - российские спортсмены... wassat Других то там - не будет...
    Горный стрелок
  24. Antor Сегодня, 12:53
    Чему можно удивляться в России- по моему уже больше нечему, такое впечатление,что гнилье полезло изо всех щелей...!!! Коленьки в бундестаге, якобы наши "нейтральные " спортсмены,а теперь вот и присуждение премии за правозащитную деятельность Л.Алексеевой... Ну полный писец,так и хочется спросить-и это наши герои,это наше......с которых нам брать пример!!!?????
    Antor
  25. garnik Сегодня, 12:54
    Думаю что надо отпускать на игры, и пусть они завоевывают свои медали как спортсмены из России. А в итоге кто патриотически поступил т.е. тем кому честь страны выше медалек, отблагодарить денежными премиями,соразмерно к их претендующими местами на Олимпиаде.
    garnik
  26. максим1987 Сегодня, 12:55
    а Х5 им все равно наверное подарят, так что Бог с ним, с гимном sad
    максим1987
  27. дьяк-феофан Сегодня, 12:55
    Цитата: Наум
    Этих "согласных" на Олимпиаде ждёт ещё одна порция национального унижения. Их будут подымать 3-5 раз за ночь для "звятия проб" накануне стартов, а потом всё равно засуживать. Везде о них станут "забывать". Да многое чего можно придумать для спортсменов "без роду и племени". ..."


    Поймал себя на мысли- что данные действия буду только приветствовать!! Ибо предателей не любят нигде и никогда...
    Да уж... выросло поколение современных власовцев.
    дьяк-феофан
  28. Гардамир Сегодня, 12:56
    Как сказал мальчик Коля немцы не виноваты, теперь и спортсмены не виноваты, а в чём гордость, что они будут выступать без флага без гимна? Типа я должен гордится за этих безродных?
    Гардамир
  29. pjbunny Сегодня, 12:57
    Можно уважать их спортивные достижения( я и близко к таким результатам не подойду), но, как к личностям, у меня к ним презрение. Болеть за них, смотреть олимпиаду, я точно не буду. Даже их победа, в чём я очень сомневаюсь, не вызовет во мне никаких положительных эмоций. Во время войн, тысячи людей отдали самое ценное- свои жизни ради победы, а они, ради себя( а то как же, всю жизнь они шли к возможной победе на олимпиаде), поедут в качестве скаморохов и побитых собак. Может я не так воспитан был моими родителями и обществом при СССР, но, честь страны, её граждан, выше своих хотелок и свербелок.
    pjbunny
  30. Moskovit Сегодня, 13:02
    Стоны про то, что они 4 года только ради нее жили, смешны. Есть чемпионаты мира, Европы, разные кубки и т.п. Они приспокойно на них выступают. С Россией надо переживать не только 100 тыс и мерседес за медаль, но и ее боль, и унижение.
    Справедливое оно было или нет.
    Поэтому им позор, кто не поедет респект!
    Moskovit
  31. К0щей Сегодня, 13:03
    не клеймлю, т.к. понимаю - у спортсмена пик формы может быть лишь несколько лет. но смотреть и болеть - не собираюсь.
    К0щей
  32. maverickr Сегодня, 13:04
    "..ляди, сэр!".
    Только пусть потом не мотают сопли на кулак, что их засудили, или через 2 года очередные царапины нашли и дисквальнули пожизнено.
    У всего есть своя цена.
    maverickr
  33. Алексей 2016 Сегодня, 13:04
    Пусть едут. Но всё только за свой счет, и по приезду им никаких премий, машин, подарков и прочего. Они не за Отечество поехали выступать, а за бабло,вот и пусть зарабатывают. А не народные деньги, которые и так чинуши разворовывают, получают.
    Алексей 2016
  34. Александр С. Сегодня, 13:05
    Запад применил по отношению к болельщикам санкцию...в виде лишения возможности видеть на олимпиаде флаг родной страны. И судя по всему спортсменам до лампочки болельщики...они едут выступать не для нас...не для страны...а лично для себя...(за гос счет,естественно...они ж не дураки). Надеюсь не вернутся. Пусть солидарничают с саксами...раз со своими не хотят.
    Александр С.
  35. kubanec Сегодня, 13:06
    после всего этого позора смотреть олимпиаду не буду точно,мне как то нейтрально на нейтральных спортсменов в нейтральной форме,с нейтральным гимном, под нейтральным флагом, в следующий раз их заставят выступать под радужным флагом и в радужной форме......
    kubanec
  36. Иван 333 Сегодня, 13:08
    Раз спортсмены выступают под нейтральным флагом,и без гимна, то пусть им за победу и платит та страна чью честь они представляют..А мы им платить и их почивать не обязаны!
    Иван 333
Картина дня