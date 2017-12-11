Президент Болгарии вспомнил о роли русской армии в истории страны
Россия и ее армия написали одну из важнейших страниц в истории Болгарии, передает ТАСС заявление президента республики Румена Радева.
Он указал, что именно с Плевена началось освобождение страны от 500-летнего турецкого рабства.
Кульминацией юбилейной даты Плевенской эпопеи в воскресенье стал свето-музыкальный спектакль «Плевен взят! День велик!». В мероприятиях участвовала российская делегация вместе с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым.
Напомним, осада и освобождение Плевена (до начала XX века на русском языке город назывался Плевна) продолжались с 19 июля по 10 декабря 1877 года. В боях за город погибли более 30 тыс. русских воинов, болгарских ополченцев и солдат семи государств Освободительной коалиции.
Отвечая на вопрос агентства о предстоящем в марте праздновании освобождения Болгарии, Радев сообщил, что мероприятия будут яркими.
Жду великолепного праздника, который заслужили и русский, и болгарский народы, сказал он.
140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости. Плевен был взят, чтобы переродилась Болгария. После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной Русско-турецкой войны,сказал Радев на торжественном мероприятии по случаю 140-летия героической Плевенской эпопеи.
Он указал, что именно с Плевена началось освобождение страны от 500-летнего турецкого рабства.
За победу (под Плевеном) было заплачено мавзолеями и братскими могилами, которые можно встретить по всему Плевенскому краю. Здесь подвиг был обычным явлением. И именно отсюда начался путь, который привел к свободе Болгарии. Поклон всем погибшим за болгарскую свободу,сказал президент.
Кульминацией юбилейной даты Плевенской эпопеи в воскресенье стал свето-музыкальный спектакль «Плевен взят! День велик!». В мероприятиях участвовала российская делегация вместе с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым.
Напомним, осада и освобождение Плевена (до начала XX века на русском языке город назывался Плевна) продолжались с 19 июля по 10 декабря 1877 года. В боях за город погибли более 30 тыс. русских воинов, болгарских ополченцев и солдат семи государств Освободительной коалиции.
Отвечая на вопрос агентства о предстоящем в марте праздновании освобождения Болгарии, Радев сообщил, что мероприятия будут яркими.
Жду великолепного праздника, который заслужили и русский, и болгарский народы, сказал он.
Использованы фотографии: Игорь Ленкин/ТАСС