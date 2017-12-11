13:10 11 декабря

Президент Болгарии вспомнил о роли русской армии в истории страны

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Россия и ее армия написали одну из важнейших страниц в истории Болгарии, передает ТАСС заявление президента республики Румена Радева.

Президент Болгарии вспомнил о роли русской армии в истории страны


140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости. Плевен был взят, чтобы переродилась Болгария. После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной Русско-турецкой войны,
сказал Радев на торжественном мероприятии по случаю 140-летия героической Плевенской эпопеи.


Он указал, что именно с Плевена началось освобождение страны от 500-летнего турецкого рабства.

За победу (под Плевеном) было заплачено мавзолеями и братскими могилами, которые можно встретить по всему Плевенскому краю. Здесь подвиг был обычным явлением. И именно отсюда начался путь, который привел к свободе Болгарии. Поклон всем погибшим за болгарскую свободу,
сказал президент.

Кульминацией юбилейной даты Плевенской эпопеи в воскресенье стал свето-музыкальный спектакль «Плевен взят! День велик!». В мероприятиях участвовала российская делегация вместе с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым.

Напомним, осада и освобождение Плевена (до начала XX века на русском языке город назывался Плевна) продолжались с 19 июля по 10 декабря 1877 года. В боях за город погибли более 30 тыс. русских воинов, болгарских ополченцев и солдат семи государств Освободительной коалиции.

Отвечая на вопрос агентства о предстоящем в марте праздновании освобождения Болгарии, Радев сообщил, что мероприятия будут яркими.

Жду великолепного праздника, который заслужили и русский, и болгарский народы, сказал он.

Использованы фотографии: Игорь Ленкин/ТАСС
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Комментарии 24
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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:31 Новый
    амнезия отпустила на пару часов или очень,очень бабки нужны и никто не дает))
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    Ратник с пулеметом
    1. шура матросов Сегодня, 12:37 Новый
      Видать не все так просто в "датском королевстве". Верить в покаяние "братушек" не стоит (история тому пример). Очередная попытка прогнуться "и вашим и нашим", не более
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      шура матросов
      1. Anarchist Сегодня, 12:41 Новый
        Жень, привет!
        Цитата: Ратник с пулеметом
        амнезия отпустила на пару часов или очень,очень бабки нужны и никто не дает))

        Запад их правительство сильно держит за... А народ... Хотя, фиг его знает, чего хочет их народ?
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        Anarchist
      2. Шура пермский Сегодня, 12:57 Новый
        Болгары кинут при любом поводе,я хорошо 2 мировую войну понял за них
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        Шура пермский
    2. василий50 Сегодня, 12:44 Новый
      Нет это не амнезия отпустила. Болгарам срочно требуется от РОССИИ газ или в крайнем случае кредит, безвозвратный.
      То что даётся *за так* никогда не ценится. Среди болгар если кто и мечтал о независимости то жил где угодно только не в Болгарии. Независимость Болгарии была навязана РОССИЕЙ. Вот болгары и мстили когда воевали против в двух мировых войнах против РУССКИХ. И сегодня бы мстили, да вот войны пока нет. Да и денег нужно.
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      василий50
      1. volodya Сегодня, 12:56 Новый
        Цитата: василий50
        Нет это не амнезия отпустила. Болгарам срочно требуется от РОССИИ газ или в крайнем случае кредит, безвозвратный.

        Так им же предлагали трубу с газом,но они отказались! Видимо хозяин не велел!
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        volodya
    3. Chertt Сегодня, 12:58 Новый
      Цитата: Ратник с пулеметом
      амнезия отпустила на пару часов или очень,очень бабки нужны и никто не дает))

      Хотя это и неприятно, но видимо вы правы. Братушки кредит доверия исчерпали на сотню лет вперед
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      Chertt
  2. Подрезчик Сегодня, 12:32 Новый
    Хоть совесть "проснулась" у руководства Болгарии... yes
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    Подрезчик
    1. Джедай Сегодня, 12:38 Новый
      А надолго ли? negative
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      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:40 Новый
        Скоро все узнаем , ждать мы умеем.
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        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:42 Новый
          Посмотрим что болгарам на этот раз от России нужно.
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          Джедай
      2. Anarchist Сегодня, 12:43 Новый
        Александр, Макс hi ! Это болезнь называется - денежный склероз! Зараза распространяется по всему миру валютно денежными переводами... А лечится - турками!
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        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 12:45 Новый
          Цитата: Anarchist
          А лечится - турками!


          Или сапогом.
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          Идущий
    2. шура матросов Сегодня, 12:40 Новый
      Где была совесть, там вырос мужской детородный орган. Особо касается бывших друзей России
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      шура матросов
    3. Не либероид Русский Сегодня, 12:50 Новый
      скорее желание халявного кредита или скидок на газ или другие плюшки
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      Не либероид Русский
  3. Segel Сегодня, 12:33 Новый
    Братушки,да идите вы лесом-ваше отношение к нам вы давно проявили,все мировые войны на стороне врагов наших будучи...Плевну теперь вспомнили.Святое хоть бы не трогали...
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    Segel
  4. rocket757 Сегодня, 12:36 Новый
    Эт что? У них там жареный петух в проекте нарисовался, северный пушистый зверёк под дверью заскрёбся???
    Запасной аэродром зарезервировать хотят?
    Эх-х-х братушки! Какие ж вы безпамятливые!!!
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    rocket757
    1. Джедай Сегодня, 12:39 Новый
      "Предавший единожды - предаст снова" (с)
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      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:41 Новый
        Народ может и нет , а вот политики все продали.
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        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:43 Новый
          Так политиков и подразумеваю в первую очередь.
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          Джедай
  5. solzh Сегодня, 12:45 Новый
    Да ладно! Не уж то русские освободили? А куда делась европейская русофобия и почему историю не переписали ещё, не успели?
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    solzh
  6. Egorovich Сегодня, 12:46 Новый
    Мне кажется только к своему празднику о русских вспомнили, а после всех этих местных торжеств начнется очередное поливание России грязью.
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    Egorovich
  7. Ingvar0401 Сегодня, 12:47 Новый
    Так чем же им памятник Алеше не угодил?
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    Ingvar0401
  8. Ingvar0401 Сегодня, 12:48 Новый
    Так чем же им памятник Алеше не угодил?
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    Ingvar0401
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