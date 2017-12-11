Президент Болгарии вспомнил о роли русской армии в истории страны

140 лет назад европейские газеты громко сообщили о взятии Плевена, но лишь немногие тогда осознавали истинное значение этой новости . Плевен был взят, чтобы переродилась Болгария. После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной Русско-турецкой войны,

За победу (под Плевеном) было заплачено мавзолеями и братскими могилами, которые можно встретить по всему Плевенскому краю. Здесь подвиг был обычным явлением. И именно отсюда начался путь, который привел к свободе Болгарии. Поклон всем погибшим за болгарскую свободу,