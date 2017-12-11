13:08 11 декабря

«Русские - просто чертовы психи»: Иностранцы о мастерстве русских пилотов

В Сети продолжают обсуждать по-настоящему профессиональные действия пилота истребителя Су-30СМ, продемонстрированные, как сообщается, в небе над Сирией. Речь идёт о действиях пилота истребителя, который буквально «приклеился» к транспортнику ВКС РФ Ил-76 и в течение несколько минут держался буквально в паре метров от погрузочного отсека самолёта.

После сброса с борта Ил-76 грузов Су-30СМ ещё некоторое время «повисел» за самолётом военно-транспортной авиации так, что носовая часть истребителя, казалось, вот-вот окажется внутри «76-го». Далее пилот Су-30СМ эффектным маневром «отклеился» от хвоста транспортника и продолжил патрулирование воздушного пространства.

Можно предположить, что Су-30СМ выполнял боевую задачу по сопровождению военно-транспортного самолёта. Приближаясь максимально близко к борту Ил-76 на время сброса с его борта груза, истребитель мог прикрывать транспортник от удара с земли ракетой ПЗРК. Как только опасность миновала и Ил-76 набрал необходимую высоту после «воздушной разгрузки», пилот Су-30СМ и увёл самолёт в зрелищном маневре.




Мастерство пилота Су-30СМ и полнейшая невозмутимость военнослужащих, находившихся в момент сброса груза в спецотсеке военного транспортника, не остались без комментариев со стороны не только российских, но и зарубежных пользователей. Подавляющее большинство комментариев носит восторженный характер, причём восторженные комментарии возникают не только из-за богатейшего функционала истребителя, но и из-за действий лётчика.

Комментарии иностранных пользователей:
Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.


Это же очень рискованно. Но это достойно уважения!


Пилот - просто король воздуха


Чертовски удивительно, а изящное пикирование в конце просто захватывает дух.


Такое могут сделать только русские мастера. Приветствую Россию

Использованы фотографии: Русская Весна
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. Миханище Сегодня, 12:41
    Молодцы наши!!!
    Только наши так умеют, американцы трусят так делать! Только мы и только русские!
    Миханище
    1. Dimontius Сегодня, 12:45
      Надо было мужику подержаться за нос истребителя. Вот это было бы вообще уникальное видео
      " Русский мужик держит за нос истребитель летящий на скорости 1000 км в час" laughing
      Dimontius
      1. Shurik70 Сегодня, 12:56
        В конце видео тех, кто груз сбрасывал, показали.
        У НИХ НЕТ СТРАХОВКИ !!! При открытом отсеке !!!
        belay
        Shurik70
        1. Chertt Сегодня, 13:03
          Цитата: Shurik70
          В конце видео тех, кто груз сбрасывал, показали.

          А центральный персонаж, в неуставном тельнике. Знающие вояки говорят "для форсу"
          Chertt
    2. Донской Сегодня, 12:45
      Цитата: Миханище
      Молодцы наши!!!
      Только наши так умеют, американцы трусят так делать! Только мы и только русские!

      хорошо наверное вам живется в розовых очках laughing
      Донской
      1. Владыка Ситх Сегодня, 12:55
        Да это спамер, у него все комментарии одинаковые.
        Владыка Ситх
      2. Hammerlock Сегодня, 12:56
        смените аватар - Чапай на Дону не был
        Hammerlock
      3. Ванёк Сегодня, 13:01
        Цитата: Донской
        хорошо наверное вам живется в розовых очках


        Кто ещё так может? американец? француз? А? КТО, КТО ТАК СМОЖЕТ? Ты знаешь? Нет?

        Нет? Ну вот и не х.. говорить!
        Ванёк
    3. василий50 Сегодня, 12:49
      Даааа, уж! Сплошь эмоции и восторг.
      василий50
      1. 210окв Сегодня, 12:56
        Это пахнет хулиганством...Нет,может летчик и ас...Но и ведь надо вспомнить и трагедию с "Максимом Горький"....Там тоже летчик покрасовался.Вот если бы этот маневр был бы необходим,скажем для дозаправки,то да.
        Цитата: василий50
        Даааа, уж! Сплошь эмоции и восторг.
        210окв
        1. svp67 Сегодня, 13:04
          Цитата: 210окв
          Это пахнет хулиганством..

          Увы, но это НЕОБХОДИМОСТЬ. Благодаря их мастерству и умению, мы не получаем новостей о потерях наших самолетов....
          svp67
        2. Ванёк Сегодня, 13:07
          Цитата: 210окв
          Вот если бы этот маневр был бы необходим,скажем для дозаправки,то да.


          Да ладно Вам... Пацан просто выпендрился*.

          ... Зато как эффектно!
          Ванёк
    4. Svarog Сегодня, 13:07
      Красавцы! Гордость берет!
      Svarog
  2. Андрей К Сегодня, 12:41
    ...«Русские просто чертовы психи»...

    Русские не психи, русские - высококлассные пилоты!!!!
    Даже в выражении восхищения надо ущипнуть, сравнить мастерство пилотажа с психикой...
    Андрей К
    1. Джедай Сегодня, 12:51
      Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.

      Обзываются, но боятся. Не это ли признание превосходства? wink
      Джедай
      1. Андрей К Сегодня, 12:59
        Цитата: Джедай
        ...Обзываются, но боятся. Не это ли признание превосходства? wink

        Согласен... good
        Андрей К
      2. Идущий Сегодня, 13:00
        Но все равно периодически задираются.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:07
          Цитата: Идущий
          Но все равно периодически задираются.

          А потом жёны таких "задир" обтрюханные лётные комбезы стирают... feel
          Джедай
  3. Istiqlal Сегодня, 12:44
    Зрелищно! маневр ухода супер good
    Istiqlal
  4. _Jack_ Сегодня, 12:44
    Не пойму восторга по этому поводу. Обычный маневр, при дозаправке в воздухе примерно тоже самое происходит. Но смотрится эффектно, не спорю.
    _Jack_
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 12:50
    Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.

    Ну так и не воюйте... Вас кто-то заставляет?
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 12:52
      Вася! hi
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну так и не воюйте... Вас кто-то заставляет?

      Из собственной конуры и тявкать не так боязно...
      Джедай
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:08
        Привет, Макс.
        Из собственной конуры и тявкать не так боязно...

        А что им еще делать? Пока хозяин пенделем не выгонит в поля против русских будут тявкать.... А после - в полях - получать зведюлей.. От и беспокоятся, болезные...
        КОТ БАЮН
    2. Masya Masya Сегодня, 12:53
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну так и не воюйте... Вас кто-то заставляет?

      Прям с клавы снял... lol love
      Masya Masya
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:08
        Прям с клавы снял...

        Тысяча извинений... love
        КОТ БАЮН
  6. TatrA-50 Сегодня, 12:51
    Нарушение мер безопасности полётов налицо
    TatrA-50
    1. Piramidon Сегодня, 13:07
      Цитата: TatrA-50
      Нарушение мер безопасности полётов налицо

      Перечислите пункты НПП, которые были нарушены?
      Piramidon
  7. TatrA-50 Сегодня, 12:52
    Но красава свисток)))
    TatrA-50
  8. voyaka uh Сегодня, 12:53
    А столкнулись бы, не дай бог, и погибли бы два самолета и несколько
    летчиков. И - совсем другая статья на ВО: с осуждением лихачества
    и недостатка ответственности.
    voyaka uh
    1. Segel Сегодня, 12:59
      good Я тоже стараюсь быть реалистом...
      Segel
  9. Egorovich Сегодня, 13:06
    Самый лучший комплимент можно услышать только от потенциального врага или врагов, что мы и увидели. Хвала нашим летчикам!!!
    Egorovich
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