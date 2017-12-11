«Русские - просто чертовы психи»: Иностранцы о мастерстве русских пилотов
В Сети продолжают обсуждать по-настоящему профессиональные действия пилота истребителя Су-30СМ, продемонстрированные, как сообщается, в небе над Сирией. Речь идёт о действиях пилота истребителя, который буквально «приклеился» к транспортнику ВКС РФ Ил-76 и в течение несколько минут держался буквально в паре метров от погрузочного отсека самолёта.
После сброса с борта Ил-76 грузов Су-30СМ ещё некоторое время «повисел» за самолётом военно-транспортной авиации так, что носовая часть истребителя, казалось, вот-вот окажется внутри «76-го». Далее пилот Су-30СМ эффектным маневром «отклеился» от хвоста транспортника и продолжил патрулирование воздушного пространства.
Можно предположить, что Су-30СМ выполнял боевую задачу по сопровождению военно-транспортного самолёта. Приближаясь максимально близко к борту Ил-76 на время сброса с его борта груза, истребитель мог прикрывать транспортник от удара с земли ракетой ПЗРК. Как только опасность миновала и Ил-76 набрал необходимую высоту после «воздушной разгрузки», пилот Су-30СМ и увёл самолёт в зрелищном маневре.
Мастерство пилота Су-30СМ и полнейшая невозмутимость военнослужащих, находившихся в момент сброса груза в спецотсеке военного транспортника, не остались без комментариев со стороны не только российских, но и зарубежных пользователей. Подавляющее большинство комментариев носит восторженный характер, причём восторженные комментарии возникают не только из-за богатейшего функционала истребителя, но и из-за действий лётчика.
Комментарии иностранных пользователей:
После сброса с борта Ил-76 грузов Су-30СМ ещё некоторое время «повисел» за самолётом военно-транспортной авиации так, что носовая часть истребителя, казалось, вот-вот окажется внутри «76-го». Далее пилот Су-30СМ эффектным маневром «отклеился» от хвоста транспортника и продолжил патрулирование воздушного пространства.
Можно предположить, что Су-30СМ выполнял боевую задачу по сопровождению военно-транспортного самолёта. Приближаясь максимально близко к борту Ил-76 на время сброса с его борта груза, истребитель мог прикрывать транспортник от удара с земли ракетой ПЗРК. Как только опасность миновала и Ил-76 набрал необходимую высоту после «воздушной разгрузки», пилот Су-30СМ и увёл самолёт в зрелищном маневре.
Мастерство пилота Су-30СМ и полнейшая невозмутимость военнослужащих, находившихся в момент сброса груза в спецотсеке военного транспортника, не остались без комментариев со стороны не только российских, но и зарубежных пользователей. Подавляющее большинство комментариев носит восторженный характер, причём восторженные комментарии возникают не только из-за богатейшего функционала истребителя, но и из-за действий лётчика.
Комментарии иностранных пользователей:
Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.
Это же очень рискованно. Но это достойно уважения!
Пилот - просто король воздуха
Чертовски удивительно, а изящное пикирование в конце просто захватывает дух.
Такое могут сделать только русские мастера. Приветствую Россию
Использованы фотографии: Русская Весна
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