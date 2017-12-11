На региональных выборах на Корсике победили националисты
Коалиция националистов «За Корсику», в которую входят как сторонники расширенной автономии острова, так и политики, выступающие за независимость от Франции, одержала убедительную победу на выборах в региональное законодательное собрание (Ассамблею), передает ТАСС сообщение агентства France-Presse.
«В воскресенье на Корсике проходил второй тур выборов в островную Ассамблею – единый орган местного самоуправления, который объединяет оба департамента острова – Верхнюю Корсику и Южную Корсику. Решалась судьба 63 депутатских мандатов. В голосовании могли принять участие 234 тыс. корсиканцев, обладающих правом голоса», – говорится в сообщении.
По итогам подсчета бюллетеней было объявлено, что победу одержал блок «За Корсику», набрав 56,5% голосов. Корсиканские правые на втором месте с 18,29 процентами голосов. Правящая президентская партия «Республика на марше» оказалась на третьем месте (12,67%).
Сообщается, что националисты контролируют органы власти Корсики с 2015 года, когда прошли выборы в новую Ассамблею, объединившую оба департамента. Новому составу собрания предстоит управлять регионом в переходный период: с 1 января 2018 года два островных департамента объединятся в общую административно-территориальную единицу с особым статусом.
При этом, по данным агентства, речь о попытках отделения от Франции пока не идет: «коалиция выступает с подчеркнуто умеренных позиций, тем самым привлекая на свою сторону максимальное число голосов». Однако в предвыборной программе блока – расширение прав корсиканской автономии через 3 года, требование предоставить корсиканскому языку официальный статус на острове и введение на Корсике «особого статуса резидентов для местных жителей» в целях создания препятствия заезжим спекулянтам, взвинчивающим цены на объекты недвижимости.
«В воскресенье на Корсике проходил второй тур выборов в островную Ассамблею – единый орган местного самоуправления, который объединяет оба департамента острова – Верхнюю Корсику и Южную Корсику. Решалась судьба 63 депутатских мандатов. В голосовании могли принять участие 234 тыс. корсиканцев, обладающих правом голоса», – говорится в сообщении.
По итогам подсчета бюллетеней было объявлено, что победу одержал блок «За Корсику», набрав 56,5% голосов. Корсиканские правые на втором месте с 18,29 процентами голосов. Правящая президентская партия «Республика на марше» оказалась на третьем месте (12,67%).
Сообщается, что националисты контролируют органы власти Корсики с 2015 года, когда прошли выборы в новую Ассамблею, объединившую оба департамента. Новому составу собрания предстоит управлять регионом в переходный период: с 1 января 2018 года два островных департамента объединятся в общую административно-территориальную единицу с особым статусом.
При этом, по данным агентства, речь о попытках отделения от Франции пока не идет: «коалиция выступает с подчеркнуто умеренных позиций, тем самым привлекая на свою сторону максимальное число голосов». Однако в предвыборной программе блока – расширение прав корсиканской автономии через 3 года, требование предоставить корсиканскому языку официальный статус на острове и введение на Корсике «особого статуса резидентов для местных жителей» в целях создания препятствия заезжим спекулянтам, взвинчивающим цены на объекты недвижимости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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