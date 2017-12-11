16:53 11 декабря

В РФ начались испытания нового робототехнического комплекса для ВДВ

Новый многофункциональный дрон для обеспечения Воздушно-десантных и Сухопутных войск выходит на этап госиспытаний, передает РИА Новости сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

В РФ начались испытания нового робототехнического комплекса для ВДВ
Многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий "Нерехта" (архивное фото).

На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ,
сказал Сердюков на сборе руководящего состава войск, проходящего в Рязани.


Он также рассказал о разработке новых грузовых парашютных систем и конструкторские разработки по созданию парашютной системы, работающей без вмешательства человека и поступлении в ВДВ разведывательных химических машин, созданные в рамках ОКР «Повозка-2».

Кроме того командующий сообщил о работе над новым комплексом управления средствами ПВО по ОКР «Барнаул-Т».

В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР «Кассиопея-Д». В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ,
добавил Сердюков.

Использованы фотографии: Алексей Хомяков / /www.vestnik-rm.ru
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Комментарии 5

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  1. rocket757 Сегодня, 15:28
    Эт шо у него на горбу "Корд".
    Укропный "фантом" выглядит бледно по сравнению с реальной боевой техникой.
    rocket757
  2. Лена Петрова Сегодня, 15:39
    И выполнение голосовых команд. Так и представляю картину: - Ну ка, браток, сгоняй в ту низинку, разведай обстановку!
    Или раненых с поля боя вывезти, - прицепил волокушу: - Домой, - охранять!
    Лена Петрова
  3. assa67 Сегодня, 16:01
    для всего этого нужны эффективные и защищенные средства связи(управления)..а тут мы прилично отстаем...включатся средства РЭБ и встанет вся эта техника...за каждым дроном кабель не протянешь
    Цитата: Лена Петрова
    Или раненых с поля боя вывезти, - прицепил волокушу: - Домой, - охранять!

    и поползут по полю санитарочки...
    assa67
    1. Вежливый Лось Сегодня, 16:35
      Цитата: assa67
      включатся средства РЭБ и встанет вся эта техника...за каждым дроном кабель не протянешь

      Андрей! hi Не все так печально. Решение вопроса упирается в финансы. Псевдослучайную перестройку частоты еще никто не отменял. Не знаю, в каком сейчас состоянии разработка средств связи с ПСПЧ с уровнем излучения на уровне естественных эфирных шумов, но несколько лет назад читал про такую в нашем ВПК. Да, если даже задушить РЭБом весь радиодиапазон, то на прямую видимость можно организовать канал связи по лазерному лучу, что вполне успешно на своей бронетехнике применяют китайцы. Если нет прямой видимости, то поможет летающий дрон-ретранслятор. Все это несложно технически, но приводит к удорожанию готового изделия. Назреет необходимость в таких наворотах - новую башку дронам прикрутят в 5 сек.
      Вежливый Лось
      1. assa67 Сегодня, 16:45
        приветствую hi ..с удовольствие читаю Ваши комменты....лазер-это хорошо...но,я упомянул,что мы отстаем в этом плане.да,разработки велись,причем довольно успешно...взять к примеру закрытые каналы правительственной связи..и опять же согласен,что все упирается в финансирование...а какой при Союзе лозунг был замечательный:ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ good
        assa67
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