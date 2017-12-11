В РФ начались испытания нового робототехнического комплекса для ВДВ
Новый многофункциональный дрон для обеспечения Воздушно-десантных и Сухопутных войск выходит на этап госиспытаний, передает РИА Новости сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
Он также рассказал о разработке новых грузовых парашютных систем и конструкторские разработки по созданию парашютной системы, работающей без вмешательства человека и поступлении в ВДВ разведывательных химических машин, созданные в рамках ОКР «Повозка-2».
Кроме того командующий сообщил о работе над новым комплексом управления средствами ПВО по ОКР «Барнаул-Т».
Многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий "Нерехта" (архивное фото).
На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ,сказал Сердюков на сборе руководящего состава войск, проходящего в Рязани.
Он также рассказал о разработке новых грузовых парашютных систем и конструкторские разработки по созданию парашютной системы, работающей без вмешательства человека и поступлении в ВДВ разведывательных химических машин, созданные в рамках ОКР «Повозка-2».
Кроме того командующий сообщил о работе над новым комплексом управления средствами ПВО по ОКР «Барнаул-Т».
В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР «Кассиопея-Д». В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ,добавил Сердюков.
Использованы фотографии: Алексей Хомяков / /www.vestnik-rm.ru
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