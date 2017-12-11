В РФ начались испытания нового робототехнического комплекса для ВДВ

На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ,

В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР «Кассиопея-Д». В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ,