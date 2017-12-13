Нацистский дух WADA

Известие о не допуске сборной России на Олимпиаду находится в центре общественного внимания не только в нашей стране, но и в мире в целом.Решение принято на показаниях одного человека. Насколько им можно верить? Какие-то сомнения могли оставаться до недавнего времени. Но появилась лакмусовая бумажка, которая чётко освещает ситуацию. Это дневник Родченкова.Почему он появился спустя лишь два года после бегства «борца за справедливость» под крылышко американских спецслужб? Это однозначно свидетельствует о том, что изначально этого дневника не было, иначе о нём обязательно было бы упомянуто сразу. Не надо быть Шерлоком Холмсом или Пуаро, чтобы увидеть здесь рядовую операцию американских служб по поиску и подкупу мальчиша-плохиша от спорта. Как пели Лиса Алиса и Кот Базилио: «На жадину не нужен нож: ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь!»Без микроскопа видно, что это как раз тот случай. Жадина нашёлся, хотя не исключаю, что он к тому же и дурак и/или хвастун. А появление дневника именно сейчас говорит о том, что всё это время он сочинялся не без заботливого участия этих служб.При этом ВАДА и МОК в своей повседневной деятельности руководствуются двойными стандартами: репрессируя спортсменов России и ряда других (не западных) стран, спортсменам из США и Европы официально разрешают приём допинга. (Не стану называть конкретные примеры — их сейчас часто приводят в теленовостях.) Не знаю, объясняется ли это банальной коррупцией «разрешателей», но налицо также расистский подход. Точнее, нацистский, так как среди спортсменов США, которым разрешен допинг, имеются представители разных рас. Поэтому точнее в данном случае говорить именно о нацизме.Об этом свидетельствуют и методы действий ВАДА и МОК, когда за проступки отдельных спортсменов наказывается вся сборная. Точнее, вся страна, весь народ. Так поступали гитлеровцы на оккупированных территориях, когда за связь с партизанами одного из жителей уничтожалось всё селение, включая женщин, стариков и грудных младенцев. Об этом снят хороший художественный фильм «Иди и смотри». Подобных реальных исторических событий на деле были многие тысячи. И функционеры ВАДА и МОК действуют именно в этом ключе.По результатам расследований комиссий было установлено, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. А вот в действиях ВАДА и МОК подобная система налицо. Только не государственная, а наднациональная. А это тем более недопустимо. И виновные должны ответить за это в суде.Вот три направления:— расследование коррупционной ситуации в ВАДА и МОК;— расследование нацистской практики ВАДА и МОК;— расследование системы наднациональная поддержки допинга в ВАДА и МОК.По ним должны работать наши спортивные функционеры и дипломаты. Как минимум они должны инициировать создание комиссий при ООН по этим вопросам. Не исключено, что немало стран поддержат эти инициативы.Спорт должен объединять народы, а не делить их на избранных и париев.Ну а нам (рядовым гражданам) надо чаще поднимать эти вопросы в прямом эфире радио- и телепередач, дабы лица ответственные случайно об этом не забыли.