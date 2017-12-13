07:53 13 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Нацистский дух WADA

Известие о не допуске сборной России на Олимпиаду находится в центре общественного внимания не только в нашей стране, но и в мире в целом.

Нацистский дух WADA


Решение принято на показаниях одного человека. Насколько им можно верить? Какие-то сомнения могли оставаться до недавнего времени. Но появилась лакмусовая бумажка, которая чётко освещает ситуацию. Это дневник Родченкова.


Почему он появился спустя лишь два года после бегства «борца за справедливость» под крылышко американских спецслужб? Это однозначно свидетельствует о том, что изначально этого дневника не было, иначе о нём обязательно было бы упомянуто сразу. Не надо быть Шерлоком Холмсом или Пуаро, чтобы увидеть здесь рядовую операцию американских служб по поиску и подкупу мальчиша-плохиша от спорта. Как пели Лиса Алиса и Кот Базилио: «На жадину не нужен нож: ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь!»

Без микроскопа видно, что это как раз тот случай. Жадина нашёлся, хотя не исключаю, что он к тому же и дурак и/или хвастун. А появление дневника именно сейчас говорит о том, что всё это время он сочинялся не без заботливого участия этих служб.

При этом ВАДА и МОК в своей повседневной деятельности руководствуются двойными стандартами: репрессируя спортсменов России и ряда других (не западных) стран, спортсменам из США и Европы официально разрешают приём допинга. (Не стану называть конкретные примеры — их сейчас часто приводят в теленовостях.) Не знаю, объясняется ли это банальной коррупцией «разрешателей», но налицо также расистский подход. Точнее, нацистский, так как среди спортсменов США, которым разрешен допинг, имеются представители разных рас. Поэтому точнее в данном случае говорить именно о нацизме.

Об этом свидетельствуют и методы действий ВАДА и МОК, когда за проступки отдельных спортсменов наказывается вся сборная. Точнее, вся страна, весь народ. Так поступали гитлеровцы на оккупированных территориях, когда за связь с партизанами одного из жителей уничтожалось всё селение, включая женщин, стариков и грудных младенцев. Об этом снят хороший художественный фильм «Иди и смотри». Подобных реальных исторических событий на деле были многие тысячи. И функционеры ВАДА и МОК действуют именно в этом ключе.

По результатам расследований комиссий было установлено, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. А вот в действиях ВАДА и МОК подобная система налицо. Только не государственная, а наднациональная. А это тем более недопустимо. И виновные должны ответить за это в суде.

Вот три направления:

— расследование коррупционной ситуации в ВАДА и МОК;
— расследование нацистской практики ВАДА и МОК;
— расследование системы наднациональная поддержки допинга в ВАДА и МОК.

По ним должны работать наши спортивные функционеры и дипломаты. Как минимум они должны инициировать создание комиссий при ООН по этим вопросам. Не исключено, что немало стран поддержат эти инициативы.

Спорт должен объединять народы, а не делить их на избранных и париев.

Ну а нам (рядовым гражданам) надо чаще поднимать эти вопросы в прямом эфире радио- и телепередач, дабы лица ответственные случайно об этом не забыли.
Автор: И. Бондарев


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 05:47
    Все отстранённы спортсмены должны обратится в суды. Желательно, чтобы суды были вне юрисдикции МОК. А там будем посмотреть. Интересно, Жуков и Мутко будут судиться с МОК по поводу запрета на их посещения ОИ?
    ИмПерц
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:54
      А вот в действиях ВАДА и МОК подобная система налицо. Только не государственная, а наднациональная. А это тем более недопустимо. И виновные должны ответить за это в суде.
      чего...? разве "озабоченности и сожаления" не хватит? Игрища-вот они,а суд может "киснуть" годами,смысл какой? за это время забудут о чём речь то...там скоро ЧМ на подходе,тоже "подлянку" выкинут,к бабке не ходи.Можно новые "озабоченности" готовить.
      андрей юрьевич
      1. ИмПерц Сегодня, 06:01
        Отстранённые в любом случае участвовать не будут. Зато есть серьёзный шанс добиться восстановления справедливости. Пусть это будут годы.
        ИмПерц
        1. BecmepH Сегодня, 06:13
          Цитата: ИмПерц
          Зато есть серьёзный шанс добиться восстановления справедливости. Пусть это будут годы.

          Вы всё ещё в сказки верите? Без обид. Ни какими судами мы ничего не добьёмся. Нужно действовать их методами. Ведь не правде верят, а лжи. Подкидывать утки, делать подставы. Зеркалить, зеркалить и ещё раз зеркалить. Хватит извиняться, в надежде, что простят ни за что ( я про Жукова)
          BecmepH
          1. ИмПерц Сегодня, 07:24
            Цитата: BecmepH
            Без обид

            Да как то и не обижаюсь.
            Цитата: BecmepH
            Вы всё ещё в сказки верите?

            Цитата: BecmepH
            Ни какими судами мы ничего не добьёмся.

            Я считаю, что должны быть задействованы все варианты.
            ИмПерц
            1. BecmepH Сегодня, 07:33
              Цитата: ИмПерц
              Я считаю, что должны быть задействованы все варианты.

              Я с Вами
              BecmepH
          2. Сергей-svs Сегодня, 07:30
            ...По ним должны работать наши спортивные функционеры и дипломаты. Как минимум они должны инициировать создание комиссий при ООН по этим вопросам...

            Интересно и про каких это НАШИХ спортивные функционерах и дипломатах пишет автор? recourse Мутко? Жуков и прочие, да они на госслужбе занимаются только одним, тем что их действительно волнует - зарабатыванием БАБЛА в свой карман, а всё остальное: Россия, Честь, Родина - это для них вторично! negative
            Для примера возьмём г-на Мутко и что видим , а неплохо так заработал Мутко на развале нашего спорта:

            sad sad sad
            Сергей-svs
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:22
    И виновные должны ответить за это в суде.
    И какой суд будет судить тех, кто "добросовестно" выполнил поставленную перед ним задачу? Тут остается только суд совести, который функционерам ВАДА и МОК совершенно не понятен, т.к. понятие совесть, справедливость у них полностью отсутствуют. Остается уповать только на проведение, которое накажет этих упырей от "спорта".
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:37
      Цитата: rotmistr60
      И какой суд будет судить тех, кто "добросовестно" выполнил поставленную перед ним задачу?

      в киевский... там- с гарантией. fellow
      андрей юрьевич
  3. Hard Rock Сегодня, 06:36
    Надо ставить вопрос о "профпригодности" всей этой своры, имя которой МОК! Переносить всё на восток! Нанимать могучих адвокатов, по типу Шапиро, который симпсона защищал, которые чёрта до бела отмыть могут! И шаг за шагом двигаться дальше! Приводя к знаменателю каждого "подписавшегося". На макларена уже подали в суд, в Канаде. Он сразу в отказ пошёл, мол, ошибка вышла! Ошибся - плати! Вплоть до тюремных сроков! Понимаю, что это тяжело, но исполнимо!
    Hard Rock
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:50
    Санкции это ! Мало им политических, экономических, музыкальных, теперь и спортивные ввели ! Привет, ребята !
    Uncle Lee
Картина дня