Для ВСУ разработан новый грузовик
АО «АК "Богдан Моторс"» завершило разработку конструкторской документации и выпустило для ВСУ первые образцы грузовых автомобилей «Богдан (МАЗ) 6317» с новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай), сообщает bmpd со ссылкой на ресурс AUTO-Consulting.
«Использование новых двигателей на автомобилях серии "Богдан (МАЗ) " позволили полностью отказаться от использования комплектующих российского производства по всей линейке продукции. Ранее армейские Богдан-МАЗ комплектовались российским двигателем ЯМЗ», – пишет ресурс.
Трехосный "Богдан (МАЗ) 63172" – грузовик повышенной проходимости, «предназначен для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог и бездорожью, оборудован системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс и тросом длиной 60 метров, предпусковым подогревателем».
Мощность дизельного двигателя – 380 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 85 км/час, запас хода – до 1447 км. Способен перевозить до 1000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. В кабине имеется спальное место.
«Испытания, которые завершились в начале декабря этого года, подтвердили надлежащий технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач в вооруженных силах Украины», – отмечается в материале.
«Использование новых двигателей на автомобилях серии "Богдан (МАЗ) " позволили полностью отказаться от использования комплектующих российского производства по всей линейке продукции. Ранее армейские Богдан-МАЗ комплектовались российским двигателем ЯМЗ», – пишет ресурс.
Трехосный "Богдан (МАЗ) 63172" – грузовик повышенной проходимости, «предназначен для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог и бездорожью, оборудован системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс и тросом длиной 60 метров, предпусковым подогревателем».
Мощность дизельного двигателя – 380 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 85 км/час, запас хода – до 1447 км. Способен перевозить до 1000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. В кабине имеется спальное место.
«Испытания, которые завершились в начале декабря этого года, подтвердили надлежащий технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач в вооруженных силах Украины», – отмечается в материале.
Использованы фотографии: www.autoconsulting.com.ua
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