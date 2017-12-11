16:51 11 декабря

Для ВСУ разработан новый грузовик

АО «АК "Богдан Моторс"» завершило разработку конструкторской документации и выпустило для ВСУ первые образцы грузовых автомобилей «Богдан (МАЗ) 6317» с новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай), сообщает bmpd со ссылкой на ресурс AUTO-Consulting.

Для ВСУ разработан новый грузовик


«Использование новых двигателей на автомобилях серии "Богдан (МАЗ) " позволили полностью отказаться от использования комплектующих российского производства по всей линейке продукции. Ранее армейские Богдан-МАЗ комплектовались российским двигателем ЯМЗ», – пишет ресурс.


Трехосный "Богдан (МАЗ) 63172" – грузовик повышенной проходимости, «предназначен для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог и бездорожью, оборудован системой регулирования давления воздуха в шинах, лебедкой с тяговым усилием 12000 кгс и тросом длиной 60 метров, предпусковым подогревателем».



Мощность дизельного двигателя – 380 л.с. Максимальная скорость автомобиля – 85 км/час, запас хода – до 1447 км. Способен перевозить до 1000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. В кабине имеется спальное место.

«Испытания, которые завершились в начале декабря этого года, подтвердили надлежащий технический уровень подготовки автомобиля, который обеспечивает выполнение возложенных на него задач в вооруженных силах Украины», – отмечается в материале.

Использованы фотографии: www.autoconsulting.com.ua
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Михаил177 Сегодня, 15:42
    Тот же МАЗ, только в бандеровской шляпе.
    Михаил177
    1. avt Сегодня, 15:45
      Цитата: Михаил177
      Батька бандерам МАЗами помогает.

      Да .Подарунок от Бацки , причём лично Поросю - собирает то ,,Богдан", ну теперь по закону о сообщающихся сосудах - КраЗ накрывается даже не медным - эмалированным тазом.
      avt
      1. роман66 Сегодня, 15:57
        Мундир английский, Погон французский, Табак японский, Правитель омский.
        роман66
    2. svp67 Сегодня, 16:36
      Цитата: Михаил177
      Тот же МАЗ, только в бандеровской шляпе.

      И всё в империю Порошенко... вот везет же человеку, наверное случайно...
      svp67
  2. assa67 Сегодня, 15:47
    от российских комплектующих отказались....движки китайские,остальное от батьки..прорыв прямо-лебедку поставили,это как в космос слетать...предпусковой.подогреватель,видимо,лампа паяльная
    assa67
  3. Stas157 Сегодня, 15:57
    с новым двигателем производства компании WeichalPower (Китай)

    Вот интересно какой двигатель лучше, экономичнее, надежнее, китайский или же ЯМЗ? Надо отдать должное, что эта китайская компания делает свои двигатели совместно с немецкой компанией Deutz AG, так что я не удивлюсь, если эти двигателя будут высокого качества.
    Stas157
  4. Романенко Сегодня, 16:00
    Не совсем понял, наверное опечатка "Способен перевозить до 1000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках"
    Маловато как-то для такого точила с движком в 380 кобыл...
    Скорее всего десятитонник, больше похоже на МАЗ
    Романенко
  5. Симон Сегодня, 16:03
    И на кой он нужен такой если будет перевозить только до 1000 кг груза! belay fool Способен перевозить до 1000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. В кабине имеется спальное место.
    Симон
    1. Сергей-8848 Сегодня, 16:13
      И радиоприёмник с СВ и ДВ-диапазонами!
      Сергей-8848
    2. kolkulon Сегодня, 16:33
      На шоссейных двускатках наверное побольше возмет.
      kolkulon
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:39
    Для ВСУ разработан новый грузовик
    Ни че не понял. Один и трубят на весь мир.
    Волонтеров - стада. Краски - океан. Каждому по кисточке. Нарисуют Торговые бренды (уже названия броневиков), на брезентухе напишут города Руины (уже названия производителей).... И все, войнушка выйграна, запад уважает, США - гроши дает....
    Ну а эти, что за Великой канавой Великого кролика живут, или за непреступным забором....., ну где то там, завидовать будут: "Вот это ускорение!"
    Mavrikiy
Картина дня