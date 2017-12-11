16:54 11 декабря

Новый пистолет для армии США попадет на гражданский рынок

Компании SIG Sauer победила в тендере XM17 Modular Handgun System, проведённом Минобороны США и теперь модернизированный пистолет SIG Sauer P320, доработанный с учётом требований Минобороны США и получивший название M17 (укороченная версия – М18), будет поставляться в войска. Новое оружие будет выпускаться в калибре 9×19 Parabellum, при этом пистолет является модульным и может быть легко переоборудован для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

Новый пистолет для армии США попадет на гражданский рынок


Кроме этого SIG Sauer анонсировал создание лимитированной серии армейских пистолетов M17, предназначенной для всех желающих.


Всего планируется выпустить 5000 гражданских комплектов M17. Продажи должны стартовать уже весной 2018 года, цену и комплектацию «армейско-гражданского» пистолета SIG Sauer объявит незадолго до начала продаж. На сегодняшний день известно, что в комплекте с пистолетом будет идти номерная памятная монета и письмо подлинности с подписью генерального директора SIG Sauer.

Отличием гражданского M17 от армейского пистолета станет возможность выбирать расположение предохранителя (кнопка на рукоятке или флажок под большой палец). Кроме того, гражданский пистолет лишится специального твердого смазывающего покрытия внутренних деталей, которое помогает пистолету функционировать в экстремальных условиях, передает "Warspot"

Использованы фотографии: military.com
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Комментарии 9

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 15:58
    Когда уже закон примут,чтоб я мог на законных основаниях подобной красотой владеть?
    Фрол 7525
    1. Сергей Аверченков Сегодня, 16:06
      А вам зачем? Лично я против короткостволов. Купите лучше хорошее ружье.
      Сергей Аверченков
      1. Фрол 7525 Сегодня, 16:13
        Сергий hi Ты об охотничьем?Так оно не завсегда в жизни повседневной пригодится,тем более,что в сейфе..Мы же законопослушные граждане..
        Фрол 7525
        1. Сергей Аверченков Сегодня, 16:39
          Цитата: Фрол 7525
          Сергий hi Ты об охотничьем?Так оно не завсегда в жизни повседневной пригодится,тем более,что в сейфе..Мы же законопослушные граждане..

          Так вам все же зачем? Если в городе стрелять, то да. А если в тайгу... лучше ружьё.
          Сергей Аверченков
    2. vkl.47 Сегодня, 16:07
      Есжай в штаты или в тир сходи. А то у нас на законных основаниях народ и так топорами и утюгами с битами друг друга гасит. А когда ствол на кармане у большинства соблазн применить его. Только повод дай. На МКАДе и в пробках вообще 3-я мировая начнётся
      vkl.47
  2. Макаров Сегодня, 16:05
    Хотел бы его опробовать...Зауэр хорошие вещи делает...
    Макаров
  3. san4es Сегодня, 16:09
    SIG Sauer P320, доработанный с учётом требований Минобороны США и получивший название M17


    Всего планируется выпустить 5000 гражданских комплектов M17

    ...по 200$ за ствол.
    san4es
  4. Dzafdet Сегодня, 16:22
    НЕт пророков в своём отечестве :
    ОЦ-27 «Бердыш» — российский пистолет, разработанный в начале 1990-х годов группой конструкторов ЦКИБ СОО под руководством И. Я. Стечкина и Б. В. Авраамова.

    Разработка нового армейского пистолета, способного после замены ствола и магазина использовать различные типы патронов (7,62×25 мм ТТ, 9×18 мм ПМ и ПММ, 9×19 мм Парабеллум) была начата в Тульском ЦКИБ СОО в начале 1990-х годов в рамках темы НИОКР «Грач». Для испытаний был изготовлен первый прототип нового пистолета ПСА (заводской индекс ТКБ 0220).

    В 1994 году предсерийный образец пистолета ОЦ-27 был представлен на оружейной выставке в Москве, примерно тогда же пистолет был снят с армейского конкурса и дальнейшая разработка велась для МВД РФ. После того, как ЦКИБ СОО вошел в состав Тульского КБ Приборостроения, разработка и производство пистолета были сосредоточены в КБП.

    Некоторое количество пистолетов ОЦ-27 поступило на вооружение различных подразделений МВД РФ (в частности, вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана»). С 2006 года ОЦ-27 находится на вооружении прокуратуры РФ в качестве оружия самозащиты для прокуроров и следователей
    Кроме того, с декабря 2005 года они являются наградным оружием (в комплекте с пистолетом — 2 магазина и 36 шт. патронов).
    Dzafdet
  5. SlavaSSL Сегодня, 16:29
    Цитата: vkl.47
    Есжай в штаты или в тир сходи. А то у нас на законных основаниях народ и так топорами и утюгами с битами друг друга гасит. А когда ствол на кармане у большинства соблазн применить его. Только повод дай. На МКАДе и в пробках вообще 3-я мировая начнётся

    С точностью наоборот. И биты с утюгами все забудут. А вдруг у того на кого наехал ствол В кармане. Вот и будут как в штатах все улыбаться, и ждать приезда полиции.
    SlavaSSL
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