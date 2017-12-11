Новый пистолет для армии США попадет на гражданский рынок
Компании SIG Sauer победила в тендере XM17 Modular Handgun System, проведённом Минобороны США и теперь модернизированный пистолет SIG Sauer P320, доработанный с учётом требований Минобороны США и получивший название M17 (укороченная версия – М18), будет поставляться в войска. Новое оружие будет выпускаться в калибре 9×19 Parabellum, при этом пистолет является модульным и может быть легко переоборудован для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.
Кроме этого SIG Sauer анонсировал создание лимитированной серии армейских пистолетов M17, предназначенной для всех желающих.
Всего планируется выпустить 5000 гражданских комплектов M17. Продажи должны стартовать уже весной 2018 года, цену и комплектацию «армейско-гражданского» пистолета SIG Sauer объявит незадолго до начала продаж. На сегодняшний день известно, что в комплекте с пистолетом будет идти номерная памятная монета и письмо подлинности с подписью генерального директора SIG Sauer.
Отличием гражданского M17 от армейского пистолета станет возможность выбирать расположение предохранителя (кнопка на рукоятке или флажок под большой палец). Кроме того, гражданский пистолет лишится специального твердого смазывающего покрытия внутренних деталей, которое помогает пистолету функционировать в экстремальных условиях, передает "Warspot"
Кроме этого SIG Sauer анонсировал создание лимитированной серии армейских пистолетов M17, предназначенной для всех желающих.
Всего планируется выпустить 5000 гражданских комплектов M17. Продажи должны стартовать уже весной 2018 года, цену и комплектацию «армейско-гражданского» пистолета SIG Sauer объявит незадолго до начала продаж. На сегодняшний день известно, что в комплекте с пистолетом будет идти номерная памятная монета и письмо подлинности с подписью генерального директора SIG Sauer.
Отличием гражданского M17 от армейского пистолета станет возможность выбирать расположение предохранителя (кнопка на рукоятке или флажок под большой палец). Кроме того, гражданский пистолет лишится специального твердого смазывающего покрытия внутренних деталей, которое помогает пистолету функционировать в экстремальных условиях, передает "Warspot"
Использованы фотографии: military.com
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