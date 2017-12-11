16:51 11 декабря

Филиппины закупили 345 южнокорейских грузовиков

Минобороны Филиппин заключило контракты с южнокорейским внешнеторговым объединением Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) на поставку 345 военных грузовых автомобилей производства южнокорейской корпорации KIA Motors, сообщает bmpd.



Один контракт стоимостью $ 28 млн. предусматривает поставку 227 грузовых автомобилей KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 6х6, а также десять таких автомобилей в варианте ремонтно-эвакуационных машин.


Согласно второму контракту, морской пехоте Филиппин будут поставлены 108 легких военных грузовых автомобилей KIA KM450 грузоподъемностью 1,25 тонны с колесной формулой 4х4. Часть этих машин будет использована для установки вооружений. Стоимость сделки составила $ 6,2 млн.

Филиппины закупили 345 южнокорейских грузовиков


Справка bmpd: «за последнее десятилетие Минобороны Филиппин уже приобрело в Южной Корее до 1800 автомобилей КМ450, до 250 грузовиков КМ250 и 20 пятитонных грузовиков КМ500. Сейчас военные ведут переговоры о закупке разработанной KIA Motors новой легкой бронированной машины KLTV, в том числе с возможностью организации ее сборки на Филиппинах».

Использованы фотографии: www.facebook.com/TimberlandMotorParts
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. assa67 Сегодня, 16:05
    вот филлипки обидели...не хватило пяти наших"камазов"подаренных?...
    assa67
    1. Anyone Сегодня, 16:14
      Вот тоже подумал ))
      Anyone
      1. assa67 Сегодня, 16:22
        а вообще закупки не плохие...две с лишним тысячи...нам бы подсуетиться
        assa67
    2. Mavrikiy Сегодня, 16:20
      Цитата: assa67
      вот филлипки обидели...не хватило пяти наших"камазов"подаренных?...

      У нас есть конечно "легкие Камазы", тонн так под 7-9, но не 1,25.
      На Камазах весь этот мусор можно поднять за раз. Только задача другая.
      Mavrikiy
      1. assa67 Сегодня, 16:24
        а из "легких" всю линейку УАЗа можно гнать...ну,или "тигры",к примеру
        assa67
        1. donavi49 Сегодня, 16:45
          УАЗы им и даром не надо. У них Тойоты дешевые - если на то пошло wink .
          donavi49
    3. donavi49 Сегодня, 16:45
      Ну, у них вполне себе серьезная война была. Вот довольно интересное Кино.

      Как я и писал ранее - пехота там очень ок, в отличии от недостатка техники.

      Камазы там не пришей рукав. Ну то есть это как и Калашниковы, инородное тело в армейском механизме. Они сидят на Ароидах, сидят на корейских грузовиках - обучение, снабжение, ремонт, закупка ГСМ - все оптимизированно под это.
      donavi49
  2. kolkulon Сегодня, 16:15
    Майкл Дудикофф на таком гонял в американском нинзе lol
    kolkulon
    1. vkl.47 Сегодня, 16:24
      Точно. И индийский "камандос")))))
      vkl.47
  3. Mavrikiy Сегодня, 16:17
    Часть этих машин будет использована для установки вооружений.
    Опыт Сирии? Кто на них будет ездить?
    Mavrikiy
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