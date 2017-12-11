Филиппины закупили 345 южнокорейских грузовиков
Минобороны Филиппин заключило контракты с южнокорейским внешнеторговым объединением Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) на поставку 345 военных грузовых автомобилей производства южнокорейской корпорации KIA Motors, сообщает bmpd.
Один контракт стоимостью $ 28 млн. предусматривает поставку 227 грузовых автомобилей KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 6х6, а также десять таких автомобилей в варианте ремонтно-эвакуационных машин.
Согласно второму контракту, морской пехоте Филиппин будут поставлены 108 легких военных грузовых автомобилей KIA KM450 грузоподъемностью 1,25 тонны с колесной формулой 4х4. Часть этих машин будет использована для установки вооружений. Стоимость сделки составила $ 6,2 млн.
Справка bmpd: «за последнее десятилетие Минобороны Филиппин уже приобрело в Южной Корее до 1800 автомобилей КМ450, до 250 грузовиков КМ250 и 20 пятитонных грузовиков КМ500. Сейчас военные ведут переговоры о закупке разработанной KIA Motors новой легкой бронированной машины KLTV, в том числе с возможностью организации ее сборки на Филиппинах».
Один контракт стоимостью $ 28 млн. предусматривает поставку 227 грузовых автомобилей KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 6х6, а также десять таких автомобилей в варианте ремонтно-эвакуационных машин.
Согласно второму контракту, морской пехоте Филиппин будут поставлены 108 легких военных грузовых автомобилей KIA KM450 грузоподъемностью 1,25 тонны с колесной формулой 4х4. Часть этих машин будет использована для установки вооружений. Стоимость сделки составила $ 6,2 млн.
Справка bmpd: «за последнее десятилетие Минобороны Филиппин уже приобрело в Южной Корее до 1800 автомобилей КМ450, до 250 грузовиков КМ250 и 20 пятитонных грузовиков КМ500. Сейчас военные ведут переговоры о закупке разработанной KIA Motors новой легкой бронированной машины KLTV, в том числе с возможностью организации ее сборки на Филиппинах».
Использованы фотографии: www.facebook.com/TimberlandMotorParts
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