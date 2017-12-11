Как первый залп "Катюши" лишил немцев веры в победу

14 июля 1941 года. В направлении белорусской железнодорожной станции Орша двигается автоколонна советских войск. В составе колонны семь необычных грузовиков. Они везут на место испытаний новое, невиданное ранее оружие. Даже командир батареи не знает о его реальных возможностях и масштабе применения.



Станция Орша. Германские войска готовятся к удару по Смоленску. В три часа дня 14 июля 1941 года на немецкие части обрушился огненный смерч. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов. Они уничтожили полностью станцию Орша вместе с техникой и живой силой врага.



Это был первый в истории боевой залп "Катюши" - самой мощной машины реактивной артиллерии Второй мировой войны.





После первого применения "Катюш" Гитлер вызвал на ковер начальника военной разведки адмирала Канариса и устроил ему форменный разнос. Абвер проспал разработку новейшего советского оружия. К тому же, по поступающим данным, русские используют снаряды с белым фосфором, который может гореть даже под водой.









