16:48 11 декабря

Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке

Из Нью-Йорка приходят сообщения о том, что на Манхэттене прогремел взрыв. Сообщается, что о взрыве заявили очевидцы, находившиеся на одном из автовокзалов крупнейшего города США. Департамент полиции Нью-Йорка публикует сводку, в которой говорится, что «взорвалось неизвестное устройство на 42-й улице близ 8-й авеню».

Местные жители сообщают в социальных сетях, что экстренные службы проводят эвакуацию пассажиров с трёх станций метро Нью-Йорка.

На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.


Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке


В соцсетях уже распространяются сообщения о том, что это "атака террористов". Однако в полицейском департаменте эта информация не подтверждается.

В районе прогремевшего взрыва оцеплены несколько улиц. Работает кинологическая служба и специалисты-взрывотехники.

Через некоторое время после первых сообщений о взрыве появилась информация о "нескольких раненых". Кроме того, в департаменте нью-йоркской полиции заявлено, что в районе автовокзала обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были подготовлены к срабатыванию. Взрывные устройства были обезврежены представителями правоохранительных структур.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:09
    На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.
    Что, успели, амеров обошли?
    Mavrikiy
    1. Anarchist Сегодня, 16:17
      Америкосы - прародители исламского радикализма! Именно они взрастили Бен ладана и ему подобных...
      Посеешь ветер...!
      А тут ещё и забыли, Что значит для мусульман Иерусалим!
      Anarchist
      1. Svarog Сегодня, 16:29
        Цитата: Anarchist
        Америкосы - прародители исламского радикализма! Именно они взрастили Бен ладана и ему подобных...
        Посеешь ветер...!
        А тут ещё и забыли, Что значит для мусульман Иерусалим!

        Сейчас найдут виновника и это будет сириец,после чего решат Сирию бомбить..
        Svarog
      2. saturn.mmm Сегодня, 16:44
        Цитата: Anarchist
        А тут ещё и забыли, Что значит для мусульман Иерусалим!

        Чего то подозрительно все это, взрыв прогремел, двое легко раненых, быстро нашли еще два взрывных устройства? Не спецслужбы ли это? Сейчас начнут волну поднимать о террористической угрозе из Сирии, типа веская причина чтоб остаться.
        saturn.mmm
    2. Николай Грек Сегодня, 16:34
      Цитата: Mavrikiy
      На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.
      Что, успели, амеров обошли?

      американцы до последнего отпираться будут, что это все так и должно быть!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
    3. Николай Грек Сегодня, 16:43
      Цитата: Mavrikiy
      На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.
      Что, успели, амеров обошли?

      Николай Грек
  2. pvv113 Сегодня, 16:11
    Уж не отголоски ли переноса столицы Израиля?
    pvv113
    1. volodya Сегодня, 16:13
      Цитата: pvv113
      Уж не отголоски ли переноса столицы Израиля?

      Всего одно заявление Трампа и вот подарок!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 16:17
        Ну,если есть погибшие,то злорадствовать не будем.А так да,всего одно безответственное трепло приводит к печальным последствиям..Хотя что и как..Может как и 11 сентября..И тут сразу сыщутся северокорейцы..
        210окв
        1. Николай Грек Сегодня, 16:37
          Цитата: 210окв
          ,то злорадствовать не будем

          злорадствовать не будем, но и не будем отбирать право борьбы у "борцов за демократию"!! request request
          Николай Грек
      2. pvv113 Сегодня, 16:23
        Я уже говорил, что у Трампа отсутствует понятие причинно-следственных связей. Кедми сказал, что заявление Трампа "«это очередной рекламный трюк», который дорого обойдется Израилю и США....
        Источник: https://newinform.com/95426-yakov-kedmi-o-posleds
        tviyakh-zayavleniya-trampa-ob-ierusalime-eto-doro
        go-oboidetsya-izrailyu-i-ssha?utm_source=politobz
        or.net"
        pvv113
        1. Kiosk Сегодня, 16:36
          Кедми этот хороший израильский тролль, которого любят в России за про российские высказывания. Почти вся его аналитика оказывается пустыми словами.
          Kiosk
          1. ul_vitalii Сегодня, 16:46
            Мы его не любим, это вы его любили, но что-то пошло не так.
            ul_vitalii
      3. ul_vitalii Сегодня, 16:48
        И похоже не один, чем дальше тем больше.
        ul_vitalii
  3. МВГ Сегодня, 16:12
    Народ жалко, за своих лидеров отдуваются. Дай бог, что бы без жертв
    МВГ
    1. kolkulon Сегодня, 16:18
      80 из 100 за превинтивный ядерный удар по россии.Вообще не жалко.
      kolkulon
    2. Николай Грек Сегодня, 16:39
      Цитата: МВГ
      за своих лидеров отдуваются.

      ваще-то их лидер обещал прекратить лезть в дела других государств и прекратить распространять хаос!!! request request request
      Николай Грек
  4. Mavrikiy Сегодня, 16:12
    На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.
    Что успели? Штатьников обогнали? Фууууу.
    Не буду соболезновать, для соплей у нас желающих хватает.
    И был ли мальчик? Кстати, может они там гамбургеров своих обожрались.
    Mavrikiy
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:13
    Столица Израиля - Иерусалим? Получите...
    Горный стрелок
    1. Kiosk Сегодня, 16:38
      Ну давайте теперь в штаны делать и бояться мусульман.
      В России до чих пор теракты на северном Кавказе и что? Может оттуда уйти из-за боязни терактов?
      Kiosk
  6. Росомаха Сегодня, 16:13
    Вот жеж мляха, даже врагов жалко, крепитесь полосатики...
    Росомаха
    1. AVA77 Сегодня, 16:43
      Они наших спортсменов не очень то пожалели.и на Россию им плевать . им вообще на всех плевать с высокой колокольни .Так с какого перепоя я должен жалеть Америку. Получили то что заслужили
      AVA77
  7. Skay Сегодня, 16:14
    Сейчас найдут отпечаток северокорейского ботинка.
    Skay
  8. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:15
    Трумп явно относится к тем, кому лучше жевать, чем говорить...
    Анкыпельгыгыргын
  9. assa67 Сегодня, 16:16
    уу,может баллон бабахнул на автобусе...америкосы даже пук кошачий за сев.корейскую атаку воспринимают...
    assa67
  10. Rostislav Сегодня, 16:23
    в районе автовокзала обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были подготовлены к срабатыванию. Взрывные устройства были обезврежены представителями правоохранительных структур

    Молодцы, оперативно сработали, жизни простых людей спасли.
    За политику руководства страны, покрывающего террористов, простым гражданам расплачиваться. Хотя... Именно эти граждане себе такое руководство и выбрали. Как мы в свое время меченого и ЕБНа.
    Rostislav
  11. DEZINTO Сегодня, 16:33
    как передает местный телеканал WABC, несколько человек получили ранения. По данным CNN, силовики нашли еще одно или два взрывных устройства.

    РИА Новости https://ria.ru/world/20171211/1510663817.html
    DEZINTO
  12. Kiosk Сегодня, 16:41
    Цитата: volodya
    Всего одно заявление Трампа и вот подарок!


    Да, правильные действия иногда проводят к жертвам.
    Такова жизнь.
    Kiosk
  13. ul_vitalii Сегодня, 16:42
    Посеешь ветер, пожнёшь бурю.
    ul_vitalii
  14. ALSur Сегодня, 16:45
    Трамп проконсультируется с Порошенко и будет взрыв кондиционера или бытового газа в шаверме
    ALSur
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