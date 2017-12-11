Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке

Из Нью-Йорка приходят сообщения о том, что на Манхэттене прогремел взрыв. Сообщается, что о взрыве заявили очевидцы, находившиеся на одном из автовокзалов крупнейшего города США. Департамент полиции Нью-Йорка публикует сводку, в которой говорится, что «взорвалось неизвестное устройство на 42-й улице близ 8-й авеню».Местные жители сообщают в социальных сетях, что экстренные службы проводят эвакуацию пассажиров с трёх станций метро Нью-Йорка.На данный момент не сообщается подробностей о взрыве. Нет данных о возможных погибших и пострадавших.В соцсетях уже распространяются сообщения о том, что это "атака террористов". Однако в полицейском департаменте эта информация не подтверждается.В районе прогремевшего взрыва оцеплены несколько улиц. Работает кинологическая служба и специалисты-взрывотехники.Через некоторое время после первых сообщений о взрыве появилась информация о "нескольких раненых". Кроме того, в департаменте нью-йоркской полиции заявлено, что в районе автовокзала обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были подготовлены к срабатыванию. Взрывные устройства были обезврежены представителями правоохранительных структур.