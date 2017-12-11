Стало известно, какая российская техника покинет Сирию

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Сирию. Визит был необъявленным и носил скрытный характер. На это указывает и тот факт, что президент использовал в качестве транспорта Ту-214ПУ, а не президентский Ил-96.



Владимира Путина встретили на авиабазе "Хмеймим" президент САР Башар Асад и командование российской группировкой войск в этой стране. После дружеского рукопожатия с Асадом, Путин выступил с речью перед российскими военными. Он поблагодарил за службу летчиков, разведку, бойцов специальных сил, военную полицию и всех тех, кто принимал участие в операции против международного терроризма в Сирии.



Далее командующий российскими силами в САР генерал-полковник Сергей Суровикин провел короткий брифинг для президента Путина, где рассказал о выполненных задачах в Сирии и о ближайших планах по выводу войск из республики. Согласно плану, уже сегодня в Родину отправятся первые экипажи российских ВКС.











