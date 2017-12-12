Беглое ворьё ставит условие России для возвращения капиталов "домой"
1 января наступает новый год, а также вступают в действие новые антироссийские санкционные меры. Соответствующий документ, порождённый в недрах Конгресса США и увязанный с санкциями против Ирана, ранее был подписан американским президентом Дональдом Трампом. Санкции коснутся нескольких крупнейших российских предприятий в том плане, что сотрудничество с ними запрещено компаниям американским. В списке: Роснефть, Газпром, Лукойл, их «дочки» и другие компании с российской юрисдикцией. Кроме того, Штаты намереваются взяться за представителей крупного российского бизнеса и пошерстить их счета в банках ряда зарубежных стран, включая оффшоры.
О том, что в понимании США, их юрисдикция распространяется на весь мир, свидетельствует хотя бы такой факт, как недавнее требование американского спецпрокурора Мюллера от Deutsche Bank о необходимости менеджмента этой немецкой структуры раскрыть банковскую тайну одного из своих клиентов. Этим клиентом является президент США Дональд Трамп. Спецпрокурор Мюллер требует данных о переводах на счета Трампа с целью «проверить эти переводы на возможную причастность к финансированию в рамках президентской кампании». В первую очередь, речь, конечно же, о поисках связей с Россией.
И если уж от банков той же Европы США требуют открыть данные о счетах американского президента, то можно предположить, что получение данных о зарубежных счетах российского олигархата (пусть – «бизнессообщества») для американской машины вряд ли станет нерешаемой задачей. И нет для США принципиальной важности – шерстить счета в классических банковских секторах или в оффшорных «гаванях», которые явно перестают быть тихими. Руки «демократии» дотянутся куда угодно.
Как выясняется, информация о том, что США действительно могут «пройтись» по счетам российских олигархов, в том числе и беглых, не осталась незамеченной самими «виновниками торжества». Лица, которые в своё время наварили миллиарды на фоне доступа к российскому бюджету и успели вывести эти миллиарды за рубеж, вынуждены засуетиться. Ведь с одной стороны можно именовать себя «политическими беженцами», но с другой стороны приходится осознавать, что и при наличии такого статуса можно в одночасье потерять «непосильным трудом заработанные» миллиарды. Никто в США особенно разбираться не будет: на сколько баллов бизнесмен из России с капиталами в оффшорных зонах лоялен действующему президенту России, а на сколько не лоялен. Ситуация с Кипром нескольких лет давности, когда со счетов российских «крупных вкладчиков» были списаны средства в размере не менее 5 млрд долларов, даёт понять, что в текущий период времени ситуация может оказаться ещё более жёсткой к тем самым держателям крупных сумм из числа российских бизнесменов. Если повод нашли тогда, то теперь всё ещё проще: любое изъятие будет объяснено необходимостью соблюдения санкционного режима.
Так вот... Денежные мешки зачесались. И реакция их была озвучена на минувшей неделе. Реакция весьма оригинальная. Как сообщило информационное агентство «Ридус» со ссылкой на источники, богатейшие россияне, хранящие свои средства за пределами Российской Федерации, выступили с предложением к российскому правительству оказать (внимание!) финансовую и юридическую помощь для возвращения средств из-за рубежа в Россию.
Смысл такой: мы вернём вывезенные ранее миллиарды «домой», а вы нам а) пообещайте гарантированную их неприкосновенность, б) гарантированную нашу (этих самых бизнесменов) неприкосновенность, в) полную анонимность, г) выплаты процента из федерального бюджета сверх банковских выплат только за то, что средства будут находиться в России.
Ну... Каково?..
Информацию такого рода фактически подтверждает человек, который объявил себя будущим кандидатом в президенты России Борис Титов (он же защитник прав российского бизнес-сообщества). Титов направил президенту список беглых бизнесменов, скрывающихся вместе с миллиардами от российского правосудия, на Туманном Альбионе. Эти люди, как сообщаются, «хотели бы вернуть средства в Россию и вернуться сами под государственные гарантии безопасности». И не только безопасности, но и сверхдоходности для себя любимых.
То есть государству предлагается сделка: ты (государство) закрываешь глаза на все наши экономические (уголовные) прегрешения, даёшь нам дополнительный процент дохода из государственного бюджета; мы (беглые бизнесмены) обещаем вернуть ранее выведенные из-под российской юрисдикции средства обратно в Россию. А речь о колоссальных средствах, которые могут составлять около 4% ВВП (и это как минимум). Для сравнения, примерно столько сегодня хранится в Фонде национального благосостояния (почти 4 трлн рублей или, если в долларовом эквиваленте, около 65 млрд долларов).
Другими словами, государству предлагают профинансировать возвращение «грязных» денег, превращение их в «чистые» - за счёт российского бюджета, то есть за счёт российского налогоплательщика.
Выглядит это всё какой-то фантасмагорией. Просить возвращения плюс закрытия уголовных дел – в обмен на возврат средств, которые в большинстве случаев были украдены у страны, у народа... Но ведь у нас возможно всё. Не исключено, что государство пойдёт на такую сделку.
Правда, тут возникает вопрос: а в чём, собственно, сделка? Эти средства, которые потенциально могут вернуться, заработают на реальный сектор экономики? Они пойдут на развитие производства, станкостроение, инфраструктуру? Судя по предложениям – нет. Ведь предложение, напомню, анонимность и сохранность средств. То есть, деньги будут лежать в одном из российских банков, который будет ещё и субсидироваться государством на доппроцент (из госбюджета). И какой от этого прок российской экономике (не говоря уже о репутации системы правосудия, которая и без того далеко не безупречна)? Для банковского сектора, прок есть. Но банковский сектор – это ещё не вся экономика.
Если допустить, что государство всё же готово приютить «блудных сыновей», убоявшихся репрессий со стороны Запада (например, требований активно поделиться миллиардами за сохранение «прописки» на фоне продолжения «обличения кремлёвского режима»), значит (если у государства есть стратегия, самолюбие и желание хоть как-то поиграть в интересы и законность), нужно делать и встречное предложение. Причём такое, от которого отказаться будет невозможно... В «белом и пушистом» смысле слова.
Безусловное требование – раз уж с конфискацией в России никак, понимаешь, не выходит, как и с отлавливанием кратно проворовавшихся беглых денежных мешков – значит, нужно, чтобы потенциально возвращённые средства не лежали мёртвым грузом, принося доход исключительно их владельцам. Нужен компромисс. Это за пресловутый украденный мешок картошки компромиссов от государства не нужно ждать, а тут на кону – огромные средства и «серьёзные люди». А потому ещё раз – всё возможно.
Это ворьё государство для сохранения лица должно либо попросту посадить далеко и надолго, либо перековать в «инвесторов». Молотом перековать.
А для перековки ведь механизмы имеются, особенно теперь – когда США вводят новые санкции. Аргумент прост: не хотите стать «честными инвесторами» в России на приемлемых для России условиях, придёт очередной американский прокурор и без лишних разговоров переведёт «ваши» средства на нужды самой демократичной демократии – причём все и сразу!
Выходит, что даже если такой возврат в Россию «перековавшегося» ворья состоится вместе с выведенными ранее средствами, то опять нужно будет говорить спасибо американским санкциям... А ведь ещё придётся говорить спасибо американским санкциям за то, что пока не сбежавшее из России крупное ворьё теперь задумалось: а куда бежать, если «тихих гаваней» больше нет...
О том, что в понимании США, их юрисдикция распространяется на весь мир, свидетельствует хотя бы такой факт, как недавнее требование американского спецпрокурора Мюллера от Deutsche Bank о необходимости менеджмента этой немецкой структуры раскрыть банковскую тайну одного из своих клиентов. Этим клиентом является президент США Дональд Трамп. Спецпрокурор Мюллер требует данных о переводах на счета Трампа с целью «проверить эти переводы на возможную причастность к финансированию в рамках президентской кампании». В первую очередь, речь, конечно же, о поисках связей с Россией.
И если уж от банков той же Европы США требуют открыть данные о счетах американского президента, то можно предположить, что получение данных о зарубежных счетах российского олигархата (пусть – «бизнессообщества») для американской машины вряд ли станет нерешаемой задачей. И нет для США принципиальной важности – шерстить счета в классических банковских секторах или в оффшорных «гаванях», которые явно перестают быть тихими. Руки «демократии» дотянутся куда угодно.
Как выясняется, информация о том, что США действительно могут «пройтись» по счетам российских олигархов, в том числе и беглых, не осталась незамеченной самими «виновниками торжества». Лица, которые в своё время наварили миллиарды на фоне доступа к российскому бюджету и успели вывести эти миллиарды за рубеж, вынуждены засуетиться. Ведь с одной стороны можно именовать себя «политическими беженцами», но с другой стороны приходится осознавать, что и при наличии такого статуса можно в одночасье потерять «непосильным трудом заработанные» миллиарды. Никто в США особенно разбираться не будет: на сколько баллов бизнесмен из России с капиталами в оффшорных зонах лоялен действующему президенту России, а на сколько не лоялен. Ситуация с Кипром нескольких лет давности, когда со счетов российских «крупных вкладчиков» были списаны средства в размере не менее 5 млрд долларов, даёт понять, что в текущий период времени ситуация может оказаться ещё более жёсткой к тем самым держателям крупных сумм из числа российских бизнесменов. Если повод нашли тогда, то теперь всё ещё проще: любое изъятие будет объяснено необходимостью соблюдения санкционного режима.
Так вот... Денежные мешки зачесались. И реакция их была озвучена на минувшей неделе. Реакция весьма оригинальная. Как сообщило информационное агентство «Ридус» со ссылкой на источники, богатейшие россияне, хранящие свои средства за пределами Российской Федерации, выступили с предложением к российскому правительству оказать (внимание!) финансовую и юридическую помощь для возвращения средств из-за рубежа в Россию.
Смысл такой: мы вернём вывезенные ранее миллиарды «домой», а вы нам а) пообещайте гарантированную их неприкосновенность, б) гарантированную нашу (этих самых бизнесменов) неприкосновенность, в) полную анонимность, г) выплаты процента из федерального бюджета сверх банковских выплат только за то, что средства будут находиться в России.
Ну... Каково?..
Информацию такого рода фактически подтверждает человек, который объявил себя будущим кандидатом в президенты России Борис Титов (он же защитник прав российского бизнес-сообщества). Титов направил президенту список беглых бизнесменов, скрывающихся вместе с миллиардами от российского правосудия, на Туманном Альбионе. Эти люди, как сообщаются, «хотели бы вернуть средства в Россию и вернуться сами под государственные гарантии безопасности». И не только безопасности, но и сверхдоходности для себя любимых.
То есть государству предлагается сделка: ты (государство) закрываешь глаза на все наши экономические (уголовные) прегрешения, даёшь нам дополнительный процент дохода из государственного бюджета; мы (беглые бизнесмены) обещаем вернуть ранее выведенные из-под российской юрисдикции средства обратно в Россию. А речь о колоссальных средствах, которые могут составлять около 4% ВВП (и это как минимум). Для сравнения, примерно столько сегодня хранится в Фонде национального благосостояния (почти 4 трлн рублей или, если в долларовом эквиваленте, около 65 млрд долларов).
Другими словами, государству предлагают профинансировать возвращение «грязных» денег, превращение их в «чистые» - за счёт российского бюджета, то есть за счёт российского налогоплательщика.
Выглядит это всё какой-то фантасмагорией. Просить возвращения плюс закрытия уголовных дел – в обмен на возврат средств, которые в большинстве случаев были украдены у страны, у народа... Но ведь у нас возможно всё. Не исключено, что государство пойдёт на такую сделку.
Правда, тут возникает вопрос: а в чём, собственно, сделка? Эти средства, которые потенциально могут вернуться, заработают на реальный сектор экономики? Они пойдут на развитие производства, станкостроение, инфраструктуру? Судя по предложениям – нет. Ведь предложение, напомню, анонимность и сохранность средств. То есть, деньги будут лежать в одном из российских банков, который будет ещё и субсидироваться государством на доппроцент (из госбюджета). И какой от этого прок российской экономике (не говоря уже о репутации системы правосудия, которая и без того далеко не безупречна)? Для банковского сектора, прок есть. Но банковский сектор – это ещё не вся экономика.
Если допустить, что государство всё же готово приютить «блудных сыновей», убоявшихся репрессий со стороны Запада (например, требований активно поделиться миллиардами за сохранение «прописки» на фоне продолжения «обличения кремлёвского режима»), значит (если у государства есть стратегия, самолюбие и желание хоть как-то поиграть в интересы и законность), нужно делать и встречное предложение. Причём такое, от которого отказаться будет невозможно... В «белом и пушистом» смысле слова.
Безусловное требование – раз уж с конфискацией в России никак, понимаешь, не выходит, как и с отлавливанием кратно проворовавшихся беглых денежных мешков – значит, нужно, чтобы потенциально возвращённые средства не лежали мёртвым грузом, принося доход исключительно их владельцам. Нужен компромисс. Это за пресловутый украденный мешок картошки компромиссов от государства не нужно ждать, а тут на кону – огромные средства и «серьёзные люди». А потому ещё раз – всё возможно.
Это ворьё государство для сохранения лица должно либо попросту посадить далеко и надолго, либо перековать в «инвесторов». Молотом перековать.
А для перековки ведь механизмы имеются, особенно теперь – когда США вводят новые санкции. Аргумент прост: не хотите стать «честными инвесторами» в России на приемлемых для России условиях, придёт очередной американский прокурор и без лишних разговоров переведёт «ваши» средства на нужды самой демократичной демократии – причём все и сразу!
Выходит, что даже если такой возврат в Россию «перековавшегося» ворья состоится вместе с выведенными ранее средствами, то опять нужно будет говорить спасибо американским санкциям... А ведь ещё придётся говорить спасибо американским санкциям за то, что пока не сбежавшее из России крупное ворьё теперь задумалось: а куда бежать, если «тихих гаваней» больше нет...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Твиттер
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