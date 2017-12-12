07:41 12 декабря

Беглое ворьё ставит условие России для возвращения капиталов "домой"

1 января наступает новый год, а также вступают в действие новые антироссийские санкционные меры. Соответствующий документ, порождённый в недрах Конгресса США и увязанный с санкциями против Ирана, ранее был подписан американским президентом Дональдом Трампом. Санкции коснутся нескольких крупнейших российских предприятий в том плане, что сотрудничество с ними запрещено компаниям американским. В списке: Роснефть, Газпром, Лукойл, их «дочки» и другие компании с российской юрисдикцией. Кроме того, Штаты намереваются взяться за представителей крупного российского бизнеса и пошерстить их счета в банках ряда зарубежных стран, включая оффшоры.

Беглое ворьё ставит условие России для возвращения капиталов "домой"


О том, что в понимании США, их юрисдикция распространяется на весь мир, свидетельствует хотя бы такой факт, как недавнее требование американского спецпрокурора Мюллера от Deutsche Bank о необходимости менеджмента этой немецкой структуры раскрыть банковскую тайну одного из своих клиентов. Этим клиентом является президент США Дональд Трамп. Спецпрокурор Мюллер требует данных о переводах на счета Трампа с целью «проверить эти переводы на возможную причастность к финансированию в рамках президентской кампании». В первую очередь, речь, конечно же, о поисках связей с Россией.


И если уж от банков той же Европы США требуют открыть данные о счетах американского президента, то можно предположить, что получение данных о зарубежных счетах российского олигархата (пусть – «бизнессообщества») для американской машины вряд ли станет нерешаемой задачей. И нет для США принципиальной важности – шерстить счета в классических банковских секторах или в оффшорных «гаванях», которые явно перестают быть тихими. Руки «демократии» дотянутся куда угодно.

Как выясняется, информация о том, что США действительно могут «пройтись» по счетам российских олигархов, в том числе и беглых, не осталась незамеченной самими «виновниками торжества». Лица, которые в своё время наварили миллиарды на фоне доступа к российскому бюджету и успели вывести эти миллиарды за рубеж, вынуждены засуетиться. Ведь с одной стороны можно именовать себя «политическими беженцами», но с другой стороны приходится осознавать, что и при наличии такого статуса можно в одночасье потерять «непосильным трудом заработанные» миллиарды. Никто в США особенно разбираться не будет: на сколько баллов бизнесмен из России с капиталами в оффшорных зонах лоялен действующему президенту России, а на сколько не лоялен. Ситуация с Кипром нескольких лет давности, когда со счетов российских «крупных вкладчиков» были списаны средства в размере не менее 5 млрд долларов, даёт понять, что в текущий период времени ситуация может оказаться ещё более жёсткой к тем самым держателям крупных сумм из числа российских бизнесменов. Если повод нашли тогда, то теперь всё ещё проще: любое изъятие будет объяснено необходимостью соблюдения санкционного режима.

Так вот... Денежные мешки зачесались. И реакция их была озвучена на минувшей неделе. Реакция весьма оригинальная. Как сообщило информационное агентство «Ридус» со ссылкой на источники, богатейшие россияне, хранящие свои средства за пределами Российской Федерации, выступили с предложением к российскому правительству оказать (внимание!) финансовую и юридическую помощь для возвращения средств из-за рубежа в Россию.

Смысл такой: мы вернём вывезенные ранее миллиарды «домой», а вы нам а) пообещайте гарантированную их неприкосновенность, б) гарантированную нашу (этих самых бизнесменов) неприкосновенность, в) полную анонимность, г) выплаты процента из федерального бюджета сверх банковских выплат только за то, что средства будут находиться в России.

Ну... Каково?..

Информацию такого рода фактически подтверждает человек, который объявил себя будущим кандидатом в президенты России Борис Титов (он же защитник прав российского бизнес-сообщества). Титов направил президенту список беглых бизнесменов, скрывающихся вместе с миллиардами от российского правосудия, на Туманном Альбионе. Эти люди, как сообщаются, «хотели бы вернуть средства в Россию и вернуться сами под государственные гарантии безопасности». И не только безопасности, но и сверхдоходности для себя любимых.

То есть государству предлагается сделка: ты (государство) закрываешь глаза на все наши экономические (уголовные) прегрешения, даёшь нам дополнительный процент дохода из государственного бюджета; мы (беглые бизнесмены) обещаем вернуть ранее выведенные из-под российской юрисдикции средства обратно в Россию. А речь о колоссальных средствах, которые могут составлять около 4% ВВП (и это как минимум). Для сравнения, примерно столько сегодня хранится в Фонде национального благосостояния (почти 4 трлн рублей или, если в долларовом эквиваленте, около 65 млрд долларов).

Другими словами, государству предлагают профинансировать возвращение «грязных» денег, превращение их в «чистые» - за счёт российского бюджета, то есть за счёт российского налогоплательщика.

Выглядит это всё какой-то фантасмагорией. Просить возвращения плюс закрытия уголовных дел – в обмен на возврат средств, которые в большинстве случаев были украдены у страны, у народа... Но ведь у нас возможно всё. Не исключено, что государство пойдёт на такую сделку.

Правда, тут возникает вопрос: а в чём, собственно, сделка? Эти средства, которые потенциально могут вернуться, заработают на реальный сектор экономики? Они пойдут на развитие производства, станкостроение, инфраструктуру? Судя по предложениям – нет. Ведь предложение, напомню, анонимность и сохранность средств. То есть, деньги будут лежать в одном из российских банков, который будет ещё и субсидироваться государством на доппроцент (из госбюджета). И какой от этого прок российской экономике (не говоря уже о репутации системы правосудия, которая и без того далеко не безупречна)? Для банковского сектора, прок есть. Но банковский сектор – это ещё не вся экономика.

Если допустить, что государство всё же готово приютить «блудных сыновей», убоявшихся репрессий со стороны Запада (например, требований активно поделиться миллиардами за сохранение «прописки» на фоне продолжения «обличения кремлёвского режима»), значит (если у государства есть стратегия, самолюбие и желание хоть как-то поиграть в интересы и законность), нужно делать и встречное предложение. Причём такое, от которого отказаться будет невозможно... В «белом и пушистом» смысле слова.

Безусловное требование – раз уж с конфискацией в России никак, понимаешь, не выходит, как и с отлавливанием кратно проворовавшихся беглых денежных мешков – значит, нужно, чтобы потенциально возвращённые средства не лежали мёртвым грузом, принося доход исключительно их владельцам. Нужен компромисс. Это за пресловутый украденный мешок картошки компромиссов от государства не нужно ждать, а тут на кону – огромные средства и «серьёзные люди». А потому ещё раз – всё возможно.

Это ворьё государство для сохранения лица должно либо попросту посадить далеко и надолго, либо перековать в «инвесторов». Молотом перековать.

А для перековки ведь механизмы имеются, особенно теперь – когда США вводят новые санкции. Аргумент прост: не хотите стать «честными инвесторами» в России на приемлемых для России условиях, придёт очередной американский прокурор и без лишних разговоров переведёт «ваши» средства на нужды самой демократичной демократии – причём все и сразу!

Выходит, что даже если такой возврат в Россию «перековавшегося» ворья состоится вместе с выведенными ранее средствами, то опять нужно будет говорить спасибо американским санкциям... А ведь ещё придётся говорить спасибо американским санкциям за то, что пока не сбежавшее из России крупное ворьё теперь задумалось: а куда бежать, если «тихих гаваней» больше нет...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13

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  1. Severok Сегодня, 06:32
    Вот тут никаких компромиссов быть просто не должно. Или возвращают деньги или пускай катятся к едрени фене. Давно, кстати, пора перекрыть вывод капиталов из страны! Чем дальше смотрю на происходящее в "нашем" государстве, тем больше убеждаюсь, что верхушка государства насквозь гнилая и продажная. От премьера до последнего главы райцентра.
    Severok
    1. Chertt Сегодня, 06:49
      Цитата: Severok
      Вот тут никаких компромиссов быть просто не должно

      Полагаю, большинство комментарий будет именно такими. А может это тот случай, когда стоит подумать. Разумеется на выгодных России условиях.
      Chertt
      1. igor.borov775 Сегодня, 07:28
        Привет!! Давали уже подумать и срок был солидный.. Ну не желают они .считаться с нашими проблемами флаг этим господам. У нас чиновник от спорта уважаемый человек спортсмен назвал г. Родченкова просто запутавшегося человеком. Браво . И, что ВЫ желаете знать об этих запутавшихся владельцах состояний, что в бегах. Ну с кем не бывает мол ошибся человек.
        igor.borov775
    2. Login_Off Сегодня, 06:50
      Внимательно статью прочитай.
      1. Выставлены требования - со слов не понятно кого.
      2. Титов направил список беглых бизнесменов которые готовы вернуть свои деньги в РФ.
      Где тут прямая связь?
      За уши притянутая консперологическая теория?

      И ещё добавлю. Для привлечения инвестиций государство вкладывает гораздо больший процент, куда как больше ставки ЦБ. И кстати, считают не от ставки ЦБ, а от ставки по займам Американских долговых расписок на 30 лет., т.к. они самые стабильные со времён ВОВ и считаются эталоном. А там 4% вроде. Вот ниже этого, вкладывать не выгодно.
      Вот теперь и считайте.
      Login_Off
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:04
        Цитата: Login_Off
        т.к. они самые стабильные со времён ВОВ и считаются эталоном

        А кто их не считает эталоном - враг человечества, тиран, и ему срочно нужно принести демократию. laughing
        Ингвар 72
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:34
    Спасибо Трампу, наше ворье за бугром прищучил !
    А вот нет предела наглости у беглого ворья ! Ведь плакали денежки - а еще условия ставят !
    Uncle Lee
    1. Chertt Сегодня, 06:56
      Цитата: Uncle Lee
      А вот нет предела наглости у беглого ворья

      Вспоминая времена 90х Я понимаю, что основной вред стране, наносил Президент России, а олигархи, так кусочки растаскивали. И кому сейчас АлкоЦентр построили,
      Цитата: Uncle Lee
      Ведь плакали денежки - а еще условия ставят !

      Конечно условия ставят, они же барыги, Нужно поставить условия выгодные России
      Chertt
  3. Stas157 Сегодня, 06:37
    . мы вернём вывезенные ранее миллиарды «домой», а вы нам а) пообещайте гарантированную их неприкосновенность, б) гарантированную нашу (этих самых бизнесменов) неприкосновенность, в) полную анонимность, г) выплаты процента из федерального бюджета сверх банковских выплат только за то, что средства будут находиться в России.
    Ну... Каково?..

    С одной стороны - верх наглости и бесстыдства. А с другой... вполне реалистичные требования к нашему либеральному правительству. Ведь олигархи, они же не полу умные, требуют только то, что им могут дать! Поэтому я не удивлюсь, если их бессовестные требования получат одобрение от Кремля. В конце-концов одна шайка-лейка, все друг друга знают как облупленных, и поди уже обо всём договорились.
    Stas157
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:02
      Цитата: Stas157
      одна шайка-лейка

      Да договорятся, и преподнесут как победу над супостатом, посягнувшем на самое святое !
      Uncle Lee
    2. BecmepH Сегодня, 07:05
      Цитата: Stas157
      Поэтому я не удивлюсь, если их бессовестные требования получат одобрение от Кремля. В конце-концов одна шайка-лейка, все друг друга знают как облупленных, и поди уже обо всём договорились.

      В точку!
      BecmepH
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Деньги ворья (авторское), которые находятся за рубежом в российскую экономику не вкладываются, в учет не берутся поэтому государству должно быть фиолетово на выдвигаемые условия. Есть желание вернуться в Россию вместе с деньгами возвращайтесь, но на условиях выгодных стране.
    rotmistr60
  5. Deck Сегодня, 07:06
    "Reuters сообщает, что для состоятельных россиян, попавших под американские санкции, в России планируют выпустить специальные гособлигации с процентными ставками выше банковских, чтобы они смогли их купить. Перевожу на русский язык: ох@вшие миллиардеры, сделавшие состояние за счёт близости с властью и за это попавшие под западные ограничения, хотят, чтобы простые россияне возместили их потери. То есть сначала они вы@ли народ в ж@пу, когда вывозили деньги из страны эшелонами, а теперь ещё планируют вы@ать в рот, переложив на русских людей, у которых средняя зарплата 20 тысяч, все свои обязательства за пр@банные за океаном капиталы. Прекраснейшая инициатива, особенно на фоне сокращений расходов буквально на всё, от медицины до образования. В то время, когда большинство регионов находится в преддефолтном состоянии, спасать владельцев гигантских яхт, спортивных команд и вилл на лазурном берегу - это мудрое государственно решение. Ну, а все остальные так и продолжат тихо умирать, не успев собрать смсками денег на лечение"
    Deck
  6. sa-ag Сегодня, 07:12
    "...Правда, тут возникает вопрос: а в чём, собственно, сделка?"
    Ну как бы секрет Полишинеля, входной билет - миллиардик пожертвований, можно больше:-)
    Это еще Остап Бендер на заседании "Меча и Орала" практиковал, ничего нового...
    sa-ag
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