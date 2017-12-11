20:11 11 декабря

Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну

Польша и Украина были частью коммунистического лагеря, но все немецкие репарации достались СССР и России, заявил польский посол в Киеве Ян Пекло.

Польша, как и Украина, была частью коммунистического лагеря, и все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось
- заявил он в интервью «Деловой столице».

Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну



При этом идею требовать репараций от России за коммунистический период в польской истории он назвал интересной.

Хотя шансы здесь еще меньше, чем с Германией. Но время покажет
- отметил он. При этом, считает Пекло, Украина может требовать репарации и от России, и от Германии, так как не получила их ни от одной из этих стран.

Стоит отметить, что Украина была частью Советского Союза, то есть в составе СССР получала военные репарации.

В августе министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна выплатить его стране военные репарации за материальный ущерб и преступления против польского народа в 1939-1945 годах. В ответ Берлин заявил, что Польша получила все, что было положено и вопрос с репарациями закрыт навсегда.

Отметим, что по итогам Потсдамской конференции 1945 года было решено, что репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли. Однако в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций из Германии. Кроме того, в 1990 году Варшава подписала «Договор 2+4» об окончательном урегулировании отношений с Германией, который также «исключает любые требования репараций», передает газета "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Mavrikiy Сегодня, 17:10
    Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну
    Точно, а Германия потребует Гданьск.
    Mavrikiy
    1. Идущий Сегодня, 17:14
      Когда Польша затевала какие то интриги , всегда заканчивалось разделом её самой , совсем не хотят помнить историю.
      Идущий
      1. bulvas Сегодня, 17:18
        Да пусть требуют, они же впятером друг перед другом пляшут
        (три соседа около Балтийского моря, Польша и еще вот Украина).

        Кто выше подпрыгнет в своих фантазиях
        bulvas
        1. 210окв Сегодня, 17:34
          Мне это напоминает отдаленно индусов и пакистанцев на границе..Кто из них выше ногу задерет..Рисуются друг перед другом..
          Цитата: bulvas
          Да пусть требуют, они же впятером друг перед другом пляшут
          (три соседа около Балтийского моря, Польша и еще вот Украина).

          Кто выше подпрыгнет в своих фантазиях
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 17:41
            А эти глотку рвут , кто громче крикнет.
            Идущий
            1. роман66 Сегодня, 18:49
              неет, они поют песенку
              " какое небо голубое!"
              роман66
              1. opus Сегодня, 19:31
                Цитата: роман66
                неет, они поют песенку

                итог один
                Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну

                и кааклам и ляхам:



                /Классику читать надо
                opus
            2. volodya Сегодня, 19:23
              Цитата: Идущий
              А эти глотку рвут , кто громче крикнет.

              volodya
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:43
            Цитата: 210окв
            Мне это напоминает отдаленно индусов и пакистанцев на границе..Кто из них выше ногу задерет..Рисуются друг перед другом..

            это не рисуются - это оскорбление, нужно противоположной стороне дать понюхать потную ногу
            Angel_and_Demon
      2. Mavrikiy Сегодня, 17:20
        Цитата: Идущий
        Когда Польша затевала какие то интриги , всегда заканчивалось разделом её самой , совсем не хотят помнить историю.

        Помнить польскую историю, пан, не возможно, ее там нет. Там другие писатели. Ватикан.
        Mavrikiy
        1. Alex777 Сегодня, 17:37
          Где они столько идиотов в правительство набрали? Я в шоке. bully
          Alex777
        2. Pirogov Сегодня, 17:52
          Цитата: Mavrikiy
          Помнить польскую историю, пан, не возможно, ее там нет. Там другие писатели. Ватикан.

          Сто % в точку .
          Pirogov
      3. Pancir026 Сегодня, 17:44
        Цитата: Идущий
        совсем не хотят помнить историю.

        Надо напомнить
        Поэтесса Юнна Мориц написала стихотворение, посвящённое польской государственной политики русофобии.

        Образ Польши – полячка лежит враскорячку,
        Воин русский насилует эту полячку,
        Польский памятник образу Польши – таков:
        На Второй Мировой её трахает русский!
        И с такой мозговой, русофобской нагрузкой
        Польша памятник лепит для польских мозгов,
        Где лежит враскорячку она не под немцем,
        А под русским, спасающим польский Освенцим
        От немецких фашистов и польской обслуги!
        Это – памятник Польше, Едвабне, упруги
        Перепонки у памяти!.. Трахнуть вас мало –
        Так пылала Едвабня и гетто пылало!..
        А сегодня у вас – русофобские корчи,
        Русофобская память, художество порчи
        Русофобской: полячка лежит враскорячку,
        Воин русский насилует эту полячку, —
        Ваша память накрылась таким потолком,
        Вас фашисты приветствуют в виде таком!
        Едут ваши фашисты в Россию звездеть
        В телеящике, Польша в такой передачке –
        Русофобское гноище польской болячки,
        Денег требует Польша от нас (обалдеть!),
        Дух фашизма в её русофобской горячке, —
        Потому что Россия, народы её
        Умирали за Польшу, громя гитлерьё!
        Pancir026
    2. LiSiCyn Сегодня, 17:17
      Аха-ха-ха... Попрошайки..!!! Не, надо сначала отобрать все, что "дадено", а потом, чуть-чуть поделиться... Польша " проститутка", учит профессии подругу Урину. laughing
      LiSiCyn
      1. Лексус Сегодня, 17:26
        Цитата: LiSiCyn
        Аха-ха-ха... Попрошайки..!!! Не, надо сначала отобрать все, что "дадено", а потом, чуть-чуть поделиться... Польша " проститутка", учит профессии подругу Урину. laughing

        При этом указывает ей, что эта обочина (Германия) - уже занята!
        Лексус
        1. LiSiCyn Сегодня, 17:38
          Просто, с российскими "дальнобойщиками" боится связываться... У нас, ведь как, договорились о цене и услугах... Давай исполняй.. А эта старая ......, думала миньетом ограничиться. Но не прокатывает laughing А немцы, они добрые и деньгу дадут и требовать не будут. Главное , орать по громче и прилюдно.
          LiSiCyn
      2. Хагалаз Сегодня, 17:32
        А ученица то способная, надо заметить.....
        Хагалаз
        1. Лелёк Сегодня, 19:02
          Цитата: Хагалаз
          А ученица то способная, надо заметить..


          Привет.Это по тому, что учителей тьма. "У семи нянек дитя без головы".
          Лелёк
          1. LiSiCyn Сегодня, 19:54
            Цитата: Лелёк
            дитя без головы".

            Есть у нас на сайте "клиент" один.. Нормаль ОК. Говорит ,бывает в ато. Побеседовали с ним, как то. Спросил, на что надеются простые бойцы, не идейные? Ответ, был такой : 1- американцы впрягаются по полной, и они, вместе с ними прут вперед, до куда смогут, хоть до Урала.. 2- Россию, санкциями душат, до такой степени, что... Ну про "ежей", Вы наверно слышали ? wink И нам, становится не до них, а они Донбасс... Про договариваться, версий не было. Вот так...А, чувачок этот мутный, пробежался по его коментам... Наводит на подозрения what
            LiSiCyn
    3. svp67 Сегодня, 17:30
      Цитата: Mavrikiy
      Точно, а Германия потребует Гданьск.

      Только то? От Германии в пользу Польши были отторгнуты Силезия, Восточная Пруссия, Померания, а это где то четверть нынешней территории Польши. Скажем так, не мало...Особенно Силезия
      svp67
      1. Подрезчик Сегодня, 18:04
        Цитата: svp67
        Цитата: Mavrikiy
        Точно, а Германия потребует Гданьск.

        Только то? От Германии в пользу Польши были отторгнуты Силезия, Восточная Пруссия, Померания, а это где то четверть нынешней территории Польши. Скажем так, не мало...Особенно Силезия

        А Польше и Украине ничего не досталось
        - заявил он в интервью «Деловой столице».

        hi Вы совершенно правы, и особенно Южная Силезия, богатая залежами угля, а теперь закрытыми шахтами, ибо современное польское правительство предпочитает закупать "дешевый" австралийский уголь в угоду новым хозяевам из Евросоюза. Но получив столько, пшецкие дипломаты не стесняются заявлять о своей "обделенности"...
        Подрезчик
    4. Trotil42 Сегодня, 19:27
      Зачем Германия....надо спросить за смутное время...чё они там мутили с Россией? и проценты влупить...
      Trotil42
    5. Trotil42 Сегодня, 19:45
      Считаю Россия виновата...Ну мы просто давно не убеждали Польшу сугубо на добровольных началах присоедениться к России...ну просто убедительно надо напомнить...и убедить как обычно..а то балуют...и вообще если рассмотреть эту ситуацию в историческом аспекте...воще какой-то садомазохизм со стороны поляков...только про них забудем...они тут как тут...ну просто жуть какая-то...ща найду Мосинку у деда и поеду пару тройку репараций отдам...
      Trotil42
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:11
    Хотя шансы здесь еще меньше, чем с Германией. Но время покажет
    если только кукиш laughing
    Angel_and_Demon
    1. Идущий Сегодня, 17:13
      Даже лень будет плюнуть в их сторону , пусть надрываются.
      Идущий
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:40
        Цитата: Идущий
        пусть надрываются.

        так они и надрываются - за залужную косточку
        Angel_and_Demon
  3. razved Сегодня, 17:11
    Сколько же еще этих и.д.и.о.т.о.в... И такое впечатление, что они специально кучкуются где-то поблизости или считают (а может им внушили), что должны высказаться по поводу России...
    razved
    1. Идущий Сегодня, 17:15
      Шакалы всегда сбиваются в кучу , в надежде поживиться за чужой счет.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 17:37
        Ну,если это кто то сдох..А тут другая ситуация..Как в курятнике.Кто успел кукарекнуть раньше.Тот....петух.
        Цитата: Идущий
        Шакалы всегда сбиваются в кучу , в надежде поживиться за чужой счет.
        210окв
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:48
          Цитата: 210окв
          Кто успел кукарекнуть раньше.Тот....петух.

          полностью согласен - и место его у па.......
          Angel_and_Demon
  4. Идущий Сегодня, 17:12
    “Хотя шансы здесь еще меньше, чем с Германией. Но время покажет
    - отметил он. При этом, считает Пекло, Украина может требовать репарации и от России, и от Германии, так как не получила их ни от одной из этих стран.


    Опять тухлячком потянуло.
    Идущий
    1. LSA57 Сегодня, 17:16
      Цитата: Идущий
      Опять тухлячком потянуло.

      уже не знают с какой стороны тявкнуть
      LSA57
  5. DEZINTO Сегодня, 17:14
    Следующая речь очередного гения от истории будет про Кёнигсберг, вот как пить дать.
    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
      1. DEZINTO Сегодня, 17:48
        всё под колпаком.


        В смысле. ?
        DEZINTO
        1. LiSiCyn Сегодня, 18:46
          Цитата: DEZINTO
          В смысле. ?

          Я думаю, но имел ввиду A2/AD..
          LiSiCyn
    2. Trouble Сегодня, 17:26
      Особенно если учитывать, что две трети Восточной Пруссии отошли Польше. wink
      Trouble
    3. LiSiCyn Сегодня, 19:00
      А "берлинку" (дорогу) в области никто и не разбирал.. wink Плиты, только асфальтом закрыли.. Так что , "броня крепка и танки наши быстры"... До Гданьска (Данцига), чуть больше 100-а км по дороге.. А без дороги меньше lol
      LiSiCyn
  6. assa67 Сегодня, 17:14
    пусть посполитая нам репарации выплачивает за всю историю нападений на Русь....этому пшеку пекло пора самому в пекло,т.е в ад....или хотя бы в дурку
    assa67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:50
      Цитата: assa67
      пусть посполитая нам репарации выплачивает за всю историю нападений на Русь....этому пшеку пекло пора самому в пекло,т.е в ад....или хотя бы в дурку

      да где ж столько то дурок взять - чтоб их всех туда поместить?
      Angel_and_Demon
  7. Сергей Аверченков Сегодня, 17:18
    А это ничего что Россия взяла на себя все долги СССР? Может тоже надо было поделить?
    Сергей Аверченков
  8. Sergey53 Сегодня, 17:18
    Полякам можно посоветовать соразмерить сои желания со своими возможностями. Как бы не надорвались бедолаги.
    Sergey53
  9. solzh Сегодня, 17:19
    Ох... Ну и ляхи, ну и ... Договорятся, эти нехорошие ляхи, до нового раздела Польши.
    solzh
  10. Alexey RA Сегодня, 17:21
    Польша, как и Украина, была частью коммунистического лагеря, и все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось

    Хотите потребовать немецкие репарации с России - оплатите свою часть долгов СССР. Которые выплачивала Россия все эти годы.
    Да, кстати, а почему именно с России? Кто в СССР был дотационными республиками? Вот туда и ушли репарации, с них и спрашивайте. laughing
    Alexey RA
    1. Дирижер Сегодня, 17:27
      С Киргизов и таджиков стребовать , ну и туркменов там прибавить.
      Дирижер
      1. solzh Сегодня, 17:34
        Не только, ещё с Закавказья и обязательно с Прибалтики.
        solzh
      2. Sergey53 Сегодня, 17:35
        А чего ты про себя забыл добавить?
        Sergey53
    2. Идущий Сегодня, 17:28
      Украина получила не самый маленький кусок , при послевоенном восстановлении.
      Идущий
    3. Дирижер Сегодня, 17:28
      Да и посла объявить в розыск , как буйнопомешанного .
      Дирижер
      1. solzh Сегодня, 17:36
        Слишком много ему чести, объявлять в розыск, телефон скорой 103 и всё, он в больничке под присмотром врачей.
        solzh
    4. Николай Фёдоров Сегодня, 18:13
      Цитата: Alexey RA
      Польша, как и Украина, была частью коммунистического лагеря, и все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось

      Хотите потребовать немецкие репарации с России - оплатите свою часть долгов СССР. Которые выплачивала Россия все эти годы.
      Да, кстати, а почему именно с России? Кто в СССР был дотационными республиками? Вот туда и ушли репарации, с них и спрашивайте. laughing

      А зачем вообще бред высокопоставленного ду рака обсуждать?
      Николай Фёдоров
  11. Azazelo Сегодня, 17:23
    Развелось "умников"
    Azazelo
    1. solzh Сегодня, 17:42
      Это точно, даже плюнуть не в кого, одни умники. И главное, все эти умники из польшы, США, Германии.
      solzh
  12. Alekseits Сегодня, 17:25
    Какая многоговорящая фамилия у этого посла- Пекло laughing
    Alekseits
    1. solzh Сегодня, 17:43
      Вы предлагает его ввергнуть в ад? wink laughing
      solzh
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:52
        Цитата: solzh
        Вы предлагает его ввергнуть в ад? wink laughing

        не возьмут - ему и там будет то слишком жарко, то слишком холодно laughing
        Angel_and_Demon
  13. Trouble Сегодня, 17:25
    А вот как Германия пересчитает территории отошедшие Польше, так п.шеки ещё и должны будут.
    Trouble
  14. Black_PR Сегодня, 17:34
    Пекло в пекло ! И дверцу на замок !
    Black_PR
  15. изя топ Сегодня, 17:39
    что то слишком быстро хохлоглист головного мозга овладевает поленьями what
    изя топ
    1. solzh Сегодня, 17:50
      Предлагаю в 2018 году выставить претензию Польше с требованием переименовать Краков в Березняк, в честь Евгения Степановича Березняк одного из спасителей данного города в январе 1945 года
      solzh
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:54
        Цитата: solzh
        Предлагаю в 2018 году выставить претензию Польше с требованием переименовать Краков в Березняк, в честь Евгения Степановича Березняк одного из спасителей данного города в январе 1945 года

        и вернуть Белосток
        Angel_and_Demon
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 18:10
      Цитата: изя топ
      что то слишком быстро хохлоглист головного мозга овладевает поленьями what

      Улыбнуло... smile Только я бы изменил немного пункт третий (за 2018 год): Германия и Россия берут с Польши компенсацию. Компенсации брать надо, а не требовать.
      Николай Фёдоров
  16. коноправ Сегодня, 17:39
    Ну почему в природе всё так ? Утонченная элегантность, доброта и красота полячек, уравновешивается жадностью, гонором и предательством их мужчин. " Пепша вепша пепшем пепшил - Пепша вепша перепепшил!"
    коноправ
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:56
      Цитата: коноправ
      доброта и красота полячек,

      ну красоты особой не видел, а добротой там и не пахнет - жадность, ну или, толерантнее, хозяйственность hi
      Angel_and_Demon
      1. коноправ Сегодня, 18:57
        Значит мне повезло........
        коноправ
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:10
          Цитата: коноправ
          Значит мне повезло........

          возможно
          Angel_and_Demon
  17. Горбунков Сегодня, 17:40
    Неплохо бы полякам вернуть украинский Перемышль.
    Горбунков
  18. Балаган Сегодня, 17:47
    А заодно Руина пусть выплатит репарации России!
    Балаган
  19. К-50 Сегодня, 17:51
    все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось

    Как всякая пог ань любит Историю перевирать!!! am
    Ну ничего, по тявкайте ещё, потом на коленях будете милости выпрашивать. Мы не злопамятные, просто злимся на лгунов и мракобесов-русофобов, а с памятью у нас всё в порядке. Придёт время каждую мр азь к ответу привлечём!!! angry
    К-50
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 18:05
      Цитата: К-50
      все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось

      Как всякая пог ань любит Историю перевирать!!! am
      Ну ничего, по тявкайте ещё, потом на коленях будете милости выпрашивать. Мы не злопамятные, просто злимся на лгунов и мракобесов-русофобов, а с памятью у нас всё в порядке. Придёт время каждую мр азь к ответу привлечём!!! angry

      А мой комбат, светлая ему память, любил говаривать: "Память у меня плохая, потому всё и записываю. Лучше иметь тупой карандаш, чем острую память". hi
      Николай Фёдоров
  20. Коллега Сегодня, 17:54
    пр@ститутки все таки эти пшеки, лучше бы им мылом быть, тв@ри безбожные!
    Коллега
    1. polkovnik manuch Сегодня, 18:02
      Они быстро забыли , что именно мылом и удобрением и стали-бы ! Забыли о 642 тысячах советских солдат отдавших свои жизни за освобождение Польши !
      polkovnik manuch
  21. Dartys Сегодня, 17:58
    Что ни поляк,так контуженный...на всю голову.
    Dartys
  22. MAZANDARAN Сегодня, 17:58
    Ну пшеки какие тупые!!!Хохлы сами отказались от прошлого,всё ДЭКОММУНИЗИРОВАЛИ,поэтому им ПШЕКИ МОГУТ ПОСОВЕТОВАТЬ ПО СОСАТЬ ЛАЛИПАД!!!
    MAZANDARAN
  23. Николай Фёдоров Сегодня, 18:03
    Польша, как и Украина, была частью коммунистического лагеря, и все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось - заявил польский посол в Киеве Ян Пекло.

    Зато мы теперь знаем, как по-польски звучит слово "д ура к".
    Николай Фёдоров
  24. aries2200 Сегодня, 18:05
    ну а нам потребовать гос долг странам что у украины был за период вхождения в ссср , что мы россия заплатили+ все что построили за деньги СССР на украине тоже оплатить или отдать в гос собственность россии как правоприемнице СССР
    aries2200
    1. Васян1971 Сегодня, 19:32
      Цитата: aries2200
      + все что построили за деньги СССР на украине тоже оплатить или отдать в гос собственность россии как правоприемнице СССР

      Щаз-з-з! А скакуасы заявят, как недоприбалты, что от СССР им достались лишние люди и лишние фабрики и заводы. И что они их не просили...
      Васян1971
  25. Лена Петрова Сегодня, 18:07
    Тяга к халяве - неистребима. Под любым предлогом.
    Лена Петрова
  26. AID.S Сегодня, 18:09
    Во штырит-то их. Прошло время, когда их Европа целовала в попку и денюшку подбрасывало, выросло дитятко несгинелое, а хотелочки остались.
    AID.S
  27. Livonetc Сегодня, 18:14
    Цитата: Mavrikiy
    Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну
    Точно, а Германия потребует Гданьск.

    Гданьск это Данциг.
    Продолжим.
    Вроцлав это Бреслау.
    Livonetc
  28. NKVD Сегодня, 18:18
    Репарации платит побежденный. Этот дэбил забыл значение слов
    NKVD
  29. Балаган Сегодня, 18:20
    Кстати, и с поленьев тоже стребовать репарации, за то, что немцев пропустили в Россию )))
    Балаган
  30. ПРАВОкатор Сегодня, 18:29
    2016 г. Польша подает в суд на Германию и Россию (СССР)- за раздел Польши перед второй мировой войной.
    2017 г. Второй иск......на Германию за оккупацию Польши при нападение на СССР в 1941.
    2018 г. Третий иск.....на СССР за оккупацию Польши при преследование фашистских войск в 1944-1945 г.
    2019 г. Россия и Германия подают встречный иск Польше, за то что путалась под ногами во время второй мировой войны.
    ПРАВОкатор
  31. Волька Сегодня, 18:39
    больно горазд советовать глупенький
    Волька
  32. 1536 Сегодня, 18:44
    Этот посол пожилой человек, но нет у него ни стыда, ни совести. СССР (Россией) после окончания второй мировой войны была оказана помощь этим польским хамам, что позволило Польше стать индустриальной страной. После 1990 года поляки разрушили свою промышленность, уничтожили все социальные достижения. Россия же отрывала от своего народа то, что отправлялось полякам. Нет им прощенья и не будет!
    1536
  33. Симон Сегодня, 19:00
    Пускай "умоются" - хрен им, а не репарации! Еще насчитаем им, Сколько они нам должны, за восстановления экономики после войны! Варшава, в месте с Киевом будут платить! Документы хранятся в архиве, доказательства есть. Прибалты уже помалкивают о репарации, когда наши им предъявили, сразу замолчали. request
    Симон
  34. ul_vitalii Сегодня, 19:05
    А им баранам всё равно, лишь бы ворота найти, желательно новые. У них на любовном фронте всё впереди, вот и подкидывают друг другу конфетки.
    ul_vitalii
  35. Симон Сегодня, 19:07
    Цитата: NKVD
    Репарации платит побежденный. Этот дэбил забыл значение слов

    Да и вообще они должны нам за восстановление и Польши, и Украины энную суммы денег! По приказу Сталина отправляли туда строительные материалы и деньги, для восстановления городов Польши. А Украина вообще бы молчала - весь Союз восстанавливал города и промышленность Украины. fool tongue
    Симон
  36. Altona Сегодня, 19:11
    Украина нам вообще-то должна за выплаченные долги СССР и за выход из СССР. Британия же платит ЕС за Брексит.
    Altona
  37. Васян1971 Сегодня, 19:26
    " Хотя шансы здесь еще меньше, чем с Германией. Но время покажет."
    Троллинг 99-го уровня. А скакуасы-то поведутся! Век горилки не видать!
    Васян1971
  38. Оверлок Сегодня, 19:45
    Россия увлеклась игрой в поддавки с ЕС и США. Сейчас она пожинает плоды своей мягкотелости. Дальше -больше.Как там у Черчилля?
    Оверлок
  39. gromoboj Сегодня, 19:49
    Хороший подход. Пусть мол пойдут потребуют, а мы посмотрим далеко ли пошлют.
    gromoboj
  40. seregatara1969 Сегодня, 19:50
    а как польша гнобила хохлов или не считается уже?
    seregatara1969
  41. Николай Р-ПМ Сегодня, 19:55
    При распаде СССР Российская Федерация назвала себя его приемником и получила права на все его наследство: технологии, ресурсы, заводы и т.д., но со всеми этими богатствами пришло и еще одно наследие - долги распавшегося Союза, которые были погашены в первом десятилетии 20 века. Если бывшие страны соц.лагеря хотять нагреть руки на чем-то, что полагалось СССР и теперь полагается РФ, то пусть компенсируют "убыточную" часть советского наследства, а уж там и видно будет кому и сколько репараций
    Николай Р-ПМ
  42. faiver Сегодня, 19:59
    господи, чо ж они курят то такое забористое? laughing
    faiver
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