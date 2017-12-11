Польский посол на Украине посоветовал Киеву требовать репарации с России за Вторую мировую войну
Польша и Украина были частью коммунистического лагеря, но все немецкие репарации достались СССР и России, заявил польский посол в Киеве Ян Пекло.
При этом идею требовать репараций от России за коммунистический период в польской истории он назвал интересной.
Стоит отметить, что Украина была частью Советского Союза, то есть в составе СССР получала военные репарации.
В августе министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна выплатить его стране военные репарации за материальный ущерб и преступления против польского народа в 1939-1945 годах. В ответ Берлин заявил, что Польша получила все, что было положено и вопрос с репарациями закрыт навсегда.
Отметим, что по итогам Потсдамской конференции 1945 года было решено, что репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли. Однако в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций из Германии. Кроме того, в 1990 году Варшава подписала «Договор 2+4» об окончательном урегулировании отношений с Германией, который также «исключает любые требования репараций», передает газета "Взгляд"
Польша, как и Украина, была частью коммунистического лагеря, и все немецкие репарации забрал СССР (то есть Россия). А Польше и Украине ничего не досталось- заявил он в интервью «Деловой столице».
При этом идею требовать репараций от России за коммунистический период в польской истории он назвал интересной.
Хотя шансы здесь еще меньше, чем с Германией. Но время покажет- отметил он. При этом, считает Пекло, Украина может требовать репарации и от России, и от Германии, так как не получила их ни от одной из этих стран.
Стоит отметить, что Украина была частью Советского Союза, то есть в составе СССР получала военные репарации.
В августе министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна выплатить его стране военные репарации за материальный ущерб и преступления против польского народа в 1939-1945 годах. В ответ Берлин заявил, что Польша получила все, что было положено и вопрос с репарациями закрыт навсегда.
Отметим, что по итогам Потсдамской конференции 1945 года было решено, что репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли. Однако в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций из Германии. Кроме того, в 1990 году Варшава подписала «Договор 2+4» об окончательном урегулировании отношений с Германией, который также «исключает любые требования репараций», передает газета "Взгляд"
Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua/
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