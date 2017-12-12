Новые сводки о концлагере в Идлибе
От сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба продолжают приходить сообщения о бесчинствах боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) на территории провинции Идлиб. Журналист подтверждает, что в Идлибе террористы организовали самый настоящий концентрационный лагерь, который стал, по сути, центром работорговли.
Если верить сообщениям собеседников Фарида, то из лагеря боевики осуществляют продажу молодых девушек на другие рынки работорговли – в частности, в Ливию. Мужчин, которые оказываются в лагере, боевики стараются либо вовлечь в свои вооружённые структуры, в частности, превратить в смертников, либо за немалый выкуп передать родственникам, если те платёжеспособны. Тех, кто не может быть выкуплен или не в состоянии пополнить ряды террористов, попросту убивают.
Фарид побеседовал с одной из сирийских женщин, которой удалось вырваться из лагеря в Идлибе. По её словам, находясь в заточении и подвергаясь постоянным побоям и издевательствам, она надеялась на то, что сирийская армия освободит всех пленников, а затем сровняет террористическое логово с землёй.
На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Напомним, что накануне соответствующий приказ отдал лично Владимир Путин, посетивший Сирию с коротким рабочим визитом. В САР останутся только те российские военнослужащие, которые продолжат осуществлять мониторинг режима прекращения огня – для начала полномасштабного политического процесса. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских военнослужащих за оказанную неоценимую помощь по сохранению суверенитета Сирийского государства.
Если верить сообщениям собеседников Фарида, то из лагеря боевики осуществляют продажу молодых девушек на другие рынки работорговли – в частности, в Ливию. Мужчин, которые оказываются в лагере, боевики стараются либо вовлечь в свои вооружённые структуры, в частности, превратить в смертников, либо за немалый выкуп передать родственникам, если те платёжеспособны. Тех, кто не может быть выкуплен или не в состоянии пополнить ряды террористов, попросту убивают.
Фарид побеседовал с одной из сирийских женщин, которой удалось вырваться из лагеря в Идлибе. По её словам, находясь в заточении и подвергаясь постоянным побоям и издевательствам, она надеялась на то, что сирийская армия освободит всех пленников, а затем сровняет террористическое логово с землёй.
На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Напомним, что накануне соответствующий приказ отдал лично Владимир Путин, посетивший Сирию с коротким рабочим визитом. В САР останутся только те российские военнослужащие, которые продолжат осуществлять мониторинг режима прекращения огня – для начала полномасштабного политического процесса. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских военнослужащих за оказанную неоценимую помощь по сохранению суверенитета Сирийского государства.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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