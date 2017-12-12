07:41 12 декабря

Новые сводки о концлагере в Идлибе

От сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба продолжают приходить сообщения о бесчинствах боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) на территории провинции Идлиб. Журналист подтверждает, что в Идлибе террористы организовали самый настоящий концентрационный лагерь, который стал, по сути, центром работорговли.

Если верить сообщениям собеседников Фарида, то из лагеря боевики осуществляют продажу молодых девушек на другие рынки работорговли – в частности, в Ливию. Мужчин, которые оказываются в лагере, боевики стараются либо вовлечь в свои вооружённые структуры, в частности, превратить в смертников, либо за немалый выкуп передать родственникам, если те платёжеспособны. Тех, кто не может быть выкуплен или не в состоянии пополнить ряды террористов, попросту убивают.

Новые сводки о концлагере в Идлибе



Фарид побеседовал с одной из сирийских женщин, которой удалось вырваться из лагеря в Идлибе. По её словам, находясь в заточении и подвергаясь постоянным побоям и издевательствам, она надеялась на то, что сирийская армия освободит всех пленников, а затем сровняет террористическое логово с землёй.

На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Напомним, что накануне соответствующий приказ отдал лично Владимир Путин, посетивший Сирию с коротким рабочим визитом. В САР останутся только те российские военнослужащие, которые продолжат осуществлять мониторинг режима прекращения огня – для начала полномасштабного политического процесса. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских военнослужащих за оказанную неоценимую помощь по сохранению суверенитета Сирийского государства.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Segel Сегодня, 06:22
    На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы

    Помогли,чем смогли?Дальше сами!!!
    Segel
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      Главное что бы справились.И нашим не пришлось бы возвращаться..
      Цитата: Segel
      На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы

      Помогли,чем смогли?Дальше сами!!!
      210окв
    2. Scoun Сегодня, 06:35
      Цитата: Segel
      Помогли,чем смогли?Дальше сами!!!

      Что значит "чем смогли"? Своими Жизнями и помогли.

      Если верить сообщениям собеседников Фарида,.....

      На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход

      Камрады... я конечно всё понимаю и понимаю что и Фарид и кто помогал, начинающие журналисты.... но не надо путать следствия и причины.
      Если и говорить о "фоне" то в другой последовательности, а то "плохие" русские уходят а там в Идлибе рабов продавали...
      Именно такое получается впечатление от прочитанного. hi
      Scoun
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Сказки все это -раз мы войска выводим, значит, и боевиков нету -почему игиловцам не сообщили, что их больше не существует? belay
    Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:30
    Меня просто шокирует такой быстрый уход -больно уж напоминает ГДР, Чехословакию, Польшу -как будто на пятки нам наступают, не уходить, а убегать приходится! Почему когда треть страны -крупные части многих провинций -под властью боевиков и сша, мы вдруг начали срочно уходить? Денег либералы на войну не дали? Какая в таком решении была причина ????
    Геркулесыч
    1. karelia-molot Сегодня, 06:52
      Что ж там - вечно такую массу войск держать? Базы остались, при необходимости развернуть повторно можно достаточно быстро.
      karelia-molot
  4. Masya Masya Сегодня, 06:59
    На Россию надейся, но сам не плошай!
    Masya Masya
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