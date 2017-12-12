Новые сводки о концлагере в Идлибе

От сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба продолжают приходить сообщения о бесчинствах боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) на территории провинции Идлиб. Журналист подтверждает, что в Идлибе террористы организовали самый настоящий концентрационный лагерь, который стал, по сути, центром работорговли.Если верить сообщениям собеседников Фарида, то из лагеря боевики осуществляют продажу молодых девушек на другие рынки работорговли – в частности, в Ливию. Мужчин, которые оказываются в лагере, боевики стараются либо вовлечь в свои вооружённые структуры, в частности, превратить в смертников, либо за немалый выкуп передать родственникам, если те платёжеспособны. Тех, кто не может быть выкуплен или не в состоянии пополнить ряды террористов, попросту убивают.Фарид побеседовал с одной из сирийских женщин, которой удалось вырваться из лагеря в Идлибе. По её словам, находясь в заточении и подвергаясь постоянным побоям и издевательствам, она надеялась на то, что сирийская армия освободит всех пленников, а затем сровняет террористическое логово с землёй.На таком фоне из Сирии приходят сообщения о том, что первые группы российских военнослужащих начали выход с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Напомним, что накануне соответствующий приказ отдал лично Владимир Путин, посетивший Сирию с коротким рабочим визитом. В САР останутся только те российские военнослужащие, которые продолжат осуществлять мониторинг режима прекращения огня – для начала полномасштабного политического процесса. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских военнослужащих за оказанную неоценимую помощь по сохранению суверенитета Сирийского государства.