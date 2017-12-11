Су-35 эффектно обгоняет Су-30СМ в сирийском небе

Операция Воздушно-космических сил РФ в Сирии подходит к концу. За два с лишним года наши летчики отработали по тысячам целей, уничтожив огромное количество военной техники и живой силы боевиков.



Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиации получили бесценный опыт, которого так не хватало российским ВКС. Как сообщил бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, через сирийский конфликт прошли все летчики этого рода войск.



Боевой опыт получили и летчики армейской авиации. Ударные вертолеты Ми-35, Ми-24, Ка-52 и Ми-28 подтвердили свои характеристики и оказались крайне эффективными, осуществляя непосредственную поддержку сирийских войск на земле.





Сегодня, 11 декабря, часть авиакрыла покинет авиабазу Хмеймим и отправится домой. Напоследок российские экипажи позволяют себе немного "поиграть" в сирийской небе.









