20:07 11 декабря

Су-35 эффектно обгоняет Су-30СМ в сирийском небе

Операция Воздушно-космических сил РФ в Сирии подходит к концу. За два с лишним года наши летчики отработали по тысячам целей, уничтожив огромное количество военной техники и живой силы боевиков.

Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиации получили бесценный опыт, которого так не хватало российским ВКС. Как сообщил бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, через сирийский конфликт прошли все летчики этого рода войск.

Боевой опыт получили и летчики армейской авиации. Ударные вертолеты Ми-35, Ми-24, Ка-52 и Ми-28 подтвердили свои характеристики и оказались крайне эффективными, осуществляя непосредственную поддержку сирийских войск на земле.


Сегодня, 11 декабря, часть авиакрыла покинет авиабазу Хмеймим и отправится домой. Напоследок российские экипажи позволяют себе немного "поиграть" в сирийской небе.



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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 19:14
    Вот "воздушное фулиганье" то...Топлива до базы то хватит....
    В Сирии сейчас наши лучшие пилоты, без всякого преувеличения.
    svp67
    1. фигвам Сегодня, 19:21
      Су-35 эффектно обгоняет Су-30СМ в сирийском небе

      Ну это не особенности конструкции, просто сняли красивый пролёт, одного относительно другого.
      Хозяева неба могут и пофулиганить напоследок.
      фигвам
      1. svp67 Сегодня, 19:29
        Цитата: фигвам
        Ну это не особенности конструкции

        Конечно нет, это особенности пилотирования. Именно так они чужие самолеты "обгоняют и подрезают", а те потом своим СМИ "жалуються"
        svp67
  2. polpot Сегодня, 19:49
    Делу время потехе час пусть ребята похулиганят заслужили
    polpot
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