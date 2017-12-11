20:09 11 декабря

Россия и Китай проводят совместные учения по отражению ракетных атак

Российско-китайские компьютерные командно-штабные учения по противоракетной обороне (ПРО) "Воздушно-космическая безопасность - 2017" начались в Пекине, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Будут отработаны вопросы взаимодействия группировок ПВО-ПРО России и Китая по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран. К участию в учениях привлечены военнослужащие оперативного и тактического звеньев управления Вооруженных сил двух стран
- говорится в сообщении

Россия и Китай проводят совместные учения по отражению ракетных атак



Отмечается, что на учениях "отрабатываются различные варианты взаимодействия органов управления с использованием российских и китайских сил и средств ПВО-ПРО".

Учения продлятся до 16 декабря, говорится в пресс-релизе.

Эти учения - вторые по счёту. Они идут в Пекине на базе Научно-исследовательского института противовоздушной (ПВО) и ПРО академии Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Сценарием предусмотрены задачи и ситуации, в решении которых участники манёвров "должны максимально задействовать как теоретические знания, так и практические навыки владения техникой, стоящей на вооружении Воздушно-космических сил России и ПВО НОАК", говорится в пресс-релизе.

Учения проводятся в соответствии с решением глав оборонных ведомств России и Китая, сказано в сообщении, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 19:20
    Всегда бы совместно выступали-"гегимон"бы приутих..
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:23
      Цитата: 210окв
      Всегда бы совместно выступали-"гегимон"бы приутих..

      Китаю пока не выгодно - кто покупать его товар будет, но уже готовятся
      Angel_and_Demon
  2. san4es Сегодня, 19:24
    Предпоследние известия soldier
    АудиоОбзор Ноябрь 2017
    san4es
    1. 9К35 Сегодня, 19:50
      Готовятся прикрыть КНДР, радиоактивный очаг под боком никому не нужен.
      9К35
      1. san4es Сегодня, 19:52
        Цитата: 9К35
        Готовятся прикрыть КНДР,.

        ...Должны будут fellow
        san4es
  3. Puler Сегодня, 19:27
    Тяжело в ученье, легко в бою...
    Puler
    1. 34 регион Сегодня, 20:04
      Puler, 19:27.
      Тяжело в ученье, легко в бою... Звучит не так. тяжело в учении, легко в походе. hi
      34 регион
  4. Синий Мент Сегодня, 19:34
    Все как в жизни
    Партнер - он же потенциальный противник
    Синий Мент
  5. Yoshi Сегодня, 20:07
    Ощущение такое, что только у меня параноя на тему "Китай не друг России. Китай делает СВОИ дела."
    Yoshi
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