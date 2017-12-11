Россия и Китай проводят совместные учения по отражению ракетных атак

Будут отработаны вопросы взаимодействия группировок ПВО-ПРО России и Китая по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран. К участию в учениях привлечены военнослужащие оперативного и тактического звеньев управления Вооруженных сил двух стран

Российско-китайские компьютерные командно-штабные учения по противоракетной обороне (ПРО) "Воздушно-космическая безопасность - 2017" начались в Пекине, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.- говорится в сообщенииОтмечается, что на учениях "отрабатываются различные варианты взаимодействия органов управления с использованием российских и китайских сил и средств ПВО-ПРО".Учения продлятся до 16 декабря, говорится в пресс-релизе.Эти учения - вторые по счёту. Они идут в Пекине на базе Научно-исследовательского института противовоздушной (ПВО) и ПРО академии Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).Сценарием предусмотрены задачи и ситуации, в решении которых участники манёвров "должны максимально задействовать как теоретические знания, так и практические навыки владения техникой, стоящей на вооружении Воздушно-космических сил России и ПВО НОАК", говорится в пресс-релизе.Учения проводятся в соответствии с решением глав оборонных ведомств России и Китая, сказано в сообщении, передает "Интерфакс"