Бронеавтомобиль «Тип 92» / «Сумида» (Япония)



Броневик "Тип 2592" / "Сумида". Фото Wikimedia Commons



Вид сбоку. Фото Tanks-encyclopedia.com



Броневик в походном положении. Все лючки и крышки открыты. Фото Forum.warthunder.com



Солдат на фоне "Сумиды". Фото Forum.warthunder.com



Броневик "Тип 92" с маскировкой. Фото Aviarmor.net



Броневики Японии в Шанхае. Второй слева - "Тип 92" / "Сумида". 10 августа 1937 г. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://tanks-encyclopedia.com/

https://militaryfactory.com/

http://aviarmor.net/

Федосеев С. Бронетехника Японии 1939-1945 // Библиотека журнала «Техника – молодежи». – М.: «Восточный горизонт», 2003.

С конца двадцатых годов японская промышленность разрабатывала собственные проекты перспективных бронеавтомобилей. Первые образцы такой техники создавались в интересах сухопутных войск, но определенный момент один из заводов получил заказ от морской пехоты императорского флота, желавшей получить собственную технику подобного класса. Вскоре поставленная задача была решена, и на вооружение поступил новейший броневик с официальным обозначением «Тип 92». Через несколько месяцев серийным машинам этого типа пришлось отправиться на войну.Программа разработки новых броневиков была прямо связана с планами японских властей, предусматривавшими захват больших районов континентальной Азии. Для борьбы с местными армиями японским вооруженным силам требовались различные образцы техники, прежде всего легкие бронемашины с пулеметным вооружением. По объективным причинам, даже такая техника могла дать японской армии серьезное преимущество перед противником.В 1930-31 годах интерес к тематике бронеавтомобилей проявила морская пехота японского императорского флота. Было очевидно, что ей придется участвовать в некоторых будущих операциях, и потому она так же нуждалась в собственной бронетехнике. Результатом этого стало появление заказа на специализированный образец боевой бронированной машины. Любопытно, что требования морской пехоты почти не отличались от требований армии, однако она не стала закупать существующие броневики, созданные для сухопутных войск.Исходя из тех или иных соображений, по-видимому, связанных с конкуренцией разных родов войск, командование морской пехоты заказало разработку собственного проекта. Исполнителем работ выбрали токийский автомобильный завод «Исикавадзима», выпускавший грузовики под маркой «Сумида», а также одноименные бронеавтомобили для армии. Впоследствии такой выбор подрядчика был отражен в одном из названий проекта. Производить серийную технику предстояло организации-разработчику.Необходимо отметить, что броневик для поддержки морских десантов в настоящее время одновременно носит несколько названий, что приводит к нежелательной путанице. Его обозначают как «Тип 92», «Тип 2592» или «Тип 93». Кроме того, в отношении машины применяются имена «Сумида», «Кокусан» и «Хококу-Го». С большой долей вероятности можно предполагать, что обозначение «Тип 93» не соответствует действительности, т.к. броневик приняли на вооружение и отправили в бой в 2592 году по японскому календарю. Имена «Кокусан» и «Хококу-Го» так же сомнительны. Вероятнее всего, броневик именовался «Тип 92» или «Сумида».Несмотря на свое предназначение, перспективный броневик для морской пехоты не должен был серьезно отличаться от «сухопутных» машин. Заказчик желал получить колесную боевую машину без возможности плавания и пересечения глубоких бродов. Одновременно с этим требовалось обеспечить достаточно высокую проходимость на суше. Корпус должен был защищать экипаж от пуль и осколков. Броневик предлагалось оснастить несколькими пулеметами, способными одновременно атаковать цели на разных направлениях.По имеющимся данным, новый броневик в очередной раз решили строить на основе существующего грузового шасси. Согласно некоторым источникам, базой для «Типа 92» стало трехосное неполноприводное шасси фирмы Ford, выпускавшееся по лицензии под маркой «Сумида». Все агрегаты такого шасси собирались на единой металлической раме, в передней части которой помещалась силовая установка. Машина комплектовалась бензиновым двигателем мощностью 85 л.с. и механической трансмиссией, передававшей крутящий момент на две задние ведущие оси.Ходовая часть для броневика не отличалась особой сложностью. В ее составе имелись передний мост с управляемыми колесами и двухосная задняя тележка со средствами раздачи мощности. Применялась зависимая подвеска на основе листовых рессор. Все колеса вместо спиц получали металлические диски. Использовались только односкатные колеса требуемого размера. Сверху колеса прикрывались изогнутыми пластинчатыми крыльями. При этом крыло задних колес было частично утоплено внутрь бронекорпуса.Характерной особенностью задействованного шасси было значительное расстояние между передней и средней осями, из-за чего машина рисковала засесть даже на невысокой кочке. Для решения этой проблемы позади передних колес на раме закрепили металлические диски. На сложном рельефе эти устройства должны были выполнять функции дополнительных колес.В некоторых источниках упоминается возможность использования «Сумиды» на железных дорогах. В таком случае следовало заменять колеса либо снимать с имеющихся резиновые шины. После такой доработки броневик мог играть роль бронедрезины. Эти сведения, по всей видимости, не соответствуют действительности. Достойные доказательства наличия подобных возможностей отсутствуют. Кроме того, такая информация даже косвенно не подтверждается доступными сведениями о проекте.Известно, что бронеавтомобиль «Тип 92» получил корпус с разной толщиной отдельных деталей. Лобовые части корпуса предлагалось делать из 11-мм брони, прочие – из металла толщиной не менее 4 мм. Броневые листы при сборке закреплялись на каркасе из металлических профилей. Как и в других проектах, корпус имел капотную компоновку с размещением всех рабочих мест экипажа в общем обитаемом отсеке.Моторный отсек корпуса прикрыли капотом несложной формы. Спереди радиатор и двигатель защищались выгнутой решеткой, разделенной на две половины. Вне боевой обстановки половины решетки раскрывались в стороны, обеспечивая более эффективное охлаждение силовой установки. В бою воздух поступал к радиатору через имеющиеся щели. Использовались расходящиеся в стороны борта. Сверху двигатель прикрыли треугольной крышей с набором люков для доступа внутрь.Позади широкой части капота располагались лобовые детали обитаемого отсека. Сверху с капотом соединялся наклонный лобовой лист, сбоку – вертикальные борта. Для упрощения конструкции вертикальные бортовые листы корпуса устанавливались на одной линии, образуя ровную структуру. Из-за этого в кормовой части бортов пришлось предусмотреть вырезы, игравшие роль колесных арок. Сзади экипаж защищал наклонный прямоугольный бронелист. Корпус получил крышу необычной конструкции. Она была выполнена в виде усеченной пирамиды небольшой высоты с прямоугольным основанием. Наверху на ней предусматривалось место для установки башни. Крыша особой формы защищала бронемашину от гранат. Боеприпас попросту скатывался с броневика и взрывался на уровне сравнительно толстого борта, но не на тонкой крыше.Была разработана оригинальная башня, состоявшая из клиновидного лба и подковообразной задней части. Изогнутые детали выполняли функции бортов и кормы. Сверху башня прикрывалась горизонтальной крышей с люком. В крупном лобовом листе предусматривался проем для шаровой установки пулемета.Основной задачей перспективного броневика «Тип 92» / «Сумида» являлась огневая поддержка наступающего десанта. Подобные требования заказчика были выполнены самым оригинальным образом. Бронеавтомобиль получил сразу пять пулеметов винтовочного калибра. Основным оружием, отличающимся более высокими характеристиками и увеличенными углами наведения, являлся пулемет Vickers калибра 7,7 мм. Такой пулемет, имевший водяное охлаждение ствола, размещался в лобовой башенной установке. Поворотная башня обеспечивала круговую вертикальную наводку с точным наведением за счет шаровой установки.«Виккерс» дополнялся четырьмя новейшими пулеметами «Тип 91» калибра 6,5 мм. Первый из них располагался на шаровой установке в правой части лобового лба корпуса. Еще два установили в аналогичных системах в центре бортов. Шкворневая установка для четвертого пулемета располагалась в левой задней части башни. Для ее использования стрелку следовало высовываться из люка.Башенный пулемет использовал ленточное питание. Прочее оружие комплектовалось бункерными магазинами. Ленты и ящики с патронами двух типов размещались в свободных объемах корпуса. Общий боекомплект пяти пулеметов состоял из нескольких тысяч патронов. Размещение трех пулеметов в корпусе и двух на башне позволяло экипажу одновременно обстреливать несколько целей в разных направлениях. При этом конструкция башенных установок допускала огонь с большими углами наведения, что могло быть полезно в некоторых ситуациях.Управлять бронеавтомобилем для морской пехоты должен был экипаж из нескольких человек. В разных источниках приводятся сведения об экипаже размером от четырех до шести человек. В него должны были входить водитель, командир и несколько стрелков. Можно предположить, что количество стрелков не равнялось числу пулеметов, хотя нельзя исключать возможность усиления экипажа дополнительными членами. Однако и при этом броневик мог обойтись одним водителем и пятью стрелками.Доступ в машину обеспечивался набором дверей и люков. В передней части обитаемого отсека, на уровне поста управления, находились бортовые двери, открываемые поворотом назад. Еще одна дверь закреплялась на кормовом листе. Крыша башни имела собственный люк. Водитель должен был наблюдать за дорогой при помощи пары лючков в лобовом листе. Во время боя их следовало закрывать броневыми крышками со смотровыми щелями. Также пара лючков имелась в верхней части бортовых дверей. Боевое отделение не имело отдельных средств наблюдения. Стрелки могли искать цели только с использованием штатных средств своего вооружения.По известным данным, броневик «Тип 92» имел длину около 4,8-5 м при ширине не более 1,8-1,9 м и высоте до 2,3 м. Боевая масса достигала 6,8 т. При удельной мощности 12,5 л.с. на тонну машина могла показывать приемлемые ходовые характеристики. Более того, по некоторым данным, бронеавтомобиль для морской пехоты мог иметь выдающиеся характеристики. Так, в некоторых источниках упоминается максимальная скорость на шоссе на уровне 80 км/ч. Правда ли это – говорить трудно, хотя и имеются основания для сомнений. Наличие дополнительных колес позволяло в определенной мере улучшить проходимость на сложных ландшафтах, однако реальные характеристики шасси ограничивались отсутствием полного привода и гражданским происхождением.Известно, что первые бронеавтомобили «Тип 2592» / «Сумида» были построены не позднее конца 1931 или начала 1932 года. По-видимому, была построена небольшая партия таких машин, которую сразу передали заказчику. Именно этим можно объяснить тот факт, что новые броневики смогли принять участие в Первом Шанхайском сражении, начавшемся в конце января 1932-го.После авиационного удара по китайским объектам, выполненного палубными самолетами, Япония приступила к высадке морского десанта. На побережье Шанхая высадилось около 3 тыс. японских солдат и определенное количество техники. По разным данным, огневую поддержку наступающей группировке оказывали броневики «Тип 92». Их экипажи справились с поставленной боевой задачей и помогли морской пехоте захватить назначенные объекты. Впоследствии, вплоть до окончания Шанхайской войны, бронеавтомобили применялись для патрулирования и решения других сугубо сухопутных задач.По разным данным, к боям в Шанхае привлекли не более пяти броневиков типа «Сумида». Вероятно, столь малое количество техники, участвовавшей в сражениях, было связано с ограниченными темпами серийного производства. К началу боевых действий автомобильный завод «Исикавадзима» мог попросту не успеть построить большее число бронеавтомобилей. В дальнейшем производство такой техники могло продолжаться.Точное число построенных броневиков «Тип 92» неизвестно. В различных источниках приводятся самые разные оценки и предположения. Согласно одним материалам по проекту, было собрано лишь пять машин, тогда как другие говорят о пяти сотнях. Есть и менее смелые оценки – не более 100 единиц. Доступные сведения о программе строительства бронетехники и о последующих боях позволяют предполагать, что морская пехота получила не менее нескольких десятков машин «Сумида», но и не более сотни.Вне зависимости от своего числа, бронеавтомобили морской пехоты «Тип 92» / «Сумида» активно использовались в течение определенного времени. Следует заметить, что им уже не приходилось решать свои изначальные задачи. Новые десантные операции не проводились, из-за чего «морские» броневики использовались исключительно на суше, вместе с другой техникой своего класса. Их привлекали к патрулированию населенных пунктов и загородных трасс, к проведению полицейских операций и т.д.В такой роли машины «Тип 92» служили в течение нескольких следующих лет. Во второй половине тридцатых годов Япония запустила производство нескольких новых боевых бронированных машин разных классов. Некоторые из них могли заменить устаревающие бронеавтомобили старых типов. По-видимому, «Сумиды» морской пехоты со временем были списаны и разобраны, а их место заняла более новая техника. Вероятнее всего, все такие броневики были выведены из эксплуатации до начала Второй мировой войны. Ни один такой бронеавтомобиль не сохранился.Планируя захват китайских территорий, японские вооруженные силы строили новую технику различного назначения. Среди прочих образцов был создан бронеавтомобиль «Тип 92» / «Сумида», предназначавшийся для огневой поддержки морских десантов. Тем не менее, серийным машинам пришлось лишь однажды играть свою основную роль. В дальнейшем такая техника выполняла функции обычных «сухопутных» броневиков. Очевидно, что морская пехота императорского флота могла использовать подобным образом любой другой существующий бронеавтомобиль. Однако ее командование пожелало заказать свои собственные боевые машины, что привело к весьма интересным результатам.