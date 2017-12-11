София обратилась к России за ремонтом МиГ-29 болгарских ВВС

Самолет МиГ-29 — основной истребитель, который несет непрерывное боевое дежурство для выполнения этих задач

Власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29, сообщает министерство обороны страны в понедельник.Предложенная сделка на сумму 81,3 млн левов (49 млн долларов) рассчитана на четыре года, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство.Как отмечается в заявке на госзакупку, ремонт истребителей необходим из-за «исключительной важности национальной безопасности и обороны страны», а также «бесперебойного исполнения задач по <…> международным обязательствам Болгарии по охране воздушного пространства НАТО».— говорится в заявке.Советские машины, как сообщалось, требовали глубокой модернизации, которая обошлась бы не дешевле, чем новые самолеты. Правда, Болгария ранее отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше. В МиГе тогда говорили, что в этом случае откажутся от предоставления болгарской стороне технической помощи.Согласно документам, речь идет о 15 истребителях — 12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ.Истребители МиГ-29 были поставлены на вооружении болгарской армии в конце 1980-х годов. В 2015 году власти Болгарии вопреки протестам РСК «МиГ» договорились о ремонте двигателей шести МиГ-29 в Польше.