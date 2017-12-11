22:57 11 декабря

София обратилась к России за ремонтом МиГ-29 болгарских ВВС

Власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29, сообщает министерство обороны страны в понедельник.

Предложенная сделка на сумму 81,3 млн левов (49 млн долларов) рассчитана на четыре года, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство.

София обратилась к России за ремонтом МиГ-29 болгарских ВВС



Как отмечается в заявке на госзакупку, ремонт истребителей необходим из-за «исключительной важности национальной безопасности и обороны страны», а также «бесперебойного исполнения задач по <…> международным обязательствам Болгарии по охране воздушного пространства НАТО».

Самолет МиГ-29 — основной истребитель, который несет непрерывное боевое дежурство для выполнения этих задач
— говорится в заявке.

Советские машины, как сообщалось, требовали глубокой модернизации, которая обошлась бы не дешевле, чем новые самолеты. Правда, Болгария ранее отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше. В МиГе тогда говорили, что в этом случае откажутся от предоставления болгарской стороне технической помощи.

Согласно документам, речь идет о 15 истребителях — 12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ.

Истребители МиГ-29 были поставлены на вооружении болгарской армии в конце 1980-х годов. В 2015 году власти Болгарии вопреки протестам РСК «МиГ» договорились о ремонте двигателей шести МиГ-29 в Польше.

Использованы фотографии: bmpd
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. 210окв Сегодня, 20:09
    Можно и отремонтировать.Главное что бы они в руине не оказались..
    210окв
    1. kapitan92 Сегодня, 20:13
      Цитата: 210окв
      Можно и отремонтировать.Главное что бы они в руине не оказались..

      А руина то здесь каким боком? Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно! hi
      kapitan92
      1. 210окв Сегодня, 20:19
        Я так говорю потому что мы знаем как ведут себя братушки.Окрик из за океона и начнут куролесить.
        Цитата: kapitan92
        Цитата: 210окв
        Можно и отремонтировать.Главное что бы они в руине не оказались..

        А руина то здесь каким боком? Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно! hi
        210окв
        1. kapitan92 Сегодня, 20:24
          Цитата: 210окв
          Я так говорю потому что мы знаем как ведут себя братушки.Окрик из за океона и начнут куролесить.

          Они уже покуралесили. Ресурс практически выработан, болгарские летуны отказывались на них летать. В Польше, бывшие замы МО Болгарии деньжат "намыли" и сейчас под следствием.
          Поживем поглядим! Да и оплачиваемая работа для завода не помешает. hi
          kapitan92
          1. Татьяна Сегодня, 20:30
            Как отмечается в заявке на госзакупку, ремонт истребителей необходим из-за «исключительной важности национальной безопасности и обороны страны», а также «бесперебойного исполнения задач по <…> международным обязательствам Болгарии по охране воздушного пространства НАТО».
            Может не стоит брать этот заказ России от Болгарии? Ситуация изменилась. Впереди ТМВ! Вспомним хотя бы, против кого воевала Болгария во время ВМВ?
            Я бы отказалась от такого заказа, тем более, что ранее от него отказывалась сама Болгария.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:36
              Танюша , доброго вечера ! love
              Цитата: Татьяна
              Я бы отказалась от такого заказа, тем более что ранее от него отказывалась сама Болгария.

              Ключевая фраза , я преклоняюсь .
              bouncyhunter
              1. maxim947 Сегодня, 20:42
                Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно!

                Очко прижало, разум не причем.
                С ними вообще лучше не связываться, или если делать ремонт то капитальный, а это гораздо больше 40 млн.
                И хотелось бы чтобы деньги вперед и никаких кредитов. Хватит уже добренькими быть...
                maxim947
              2. sabakina Сегодня, 21:20
                Паш, hi , лично я не могу определиться. Это как в шахматах, можно думать на один ход вперёд, а можно на пять....
                sabakina
              3. Касым Сегодня, 21:58
                Привет, Паша! Лучше РФ взять эту работу, иначе Украина (Одесса) может это сделать. Хочу также отметить, что ремонт советских (российских) истребителей заметно меньше ремонта западных аналогов. Там было бы на порядок дороже те же Ф-16. И еще момент. Вся эта Центр. и Вост. Европа сильно еще пожалеет о своем вхождении в НАТО. Перевооружение встанет в копейку. СССР поставлял своим союзникам порой бартером на помидорчики или бесплатно (смотрите списание долгов Россией). А теперь либо выкладывайся на 100%, либо принимай списанный натовский хлам. Помнится история с англ. броневичками, которые на Украине до части с порта доехать не смогли. Представь теперь замену арты, БТТ или авиации, например, Румынией - караул, выдоят, как сидоровых коз, дело десятками млрд. пахнет. Без штанов оставит Трамп - поляки от Патриотов отказываются, когда ценник увидели. Причем поляки по сравнению с другими в "порядке". hi
                Касым
      2. INVESTOR Сегодня, 20:20
        Зачем им миги? Они же в нате, пусть ф-35 закупают... fellow
        INVESTOR
        1. 210окв Сегодня, 20:38
          Ну наверное для Ф35 ещё не созрели...В позу "Ку" нужно почаще..пацаки...
          Цитата: INVESTOR
          Зачем им миги? Они же в нате, пусть ф-35 закупают... fellow
          210окв
          1. Касым Сегодня, 22:05
            Натовская мелочь сидит на дотациях. В лучшем случаи старые и списанные Ф-16 у "паханов" позаимствуют. hi
            Касым
      3. Смог Сегодня, 20:24
        Цитата: kapitan92
        Разум восторжествовал

        Разум???? Откуда?????
        Все элементарно- денег нет. А Россия она такая, душа добрая, может и в долг, может и подешевше....Пусть дальше мечтают. " Братушки".....
        Смог
        1. kapitan92 Сегодня, 20:31
          Цитата: Смог
          Разум???? Откуда?????

          Президент Болгарии Радев бывший летчик, прекрасно знающий функционал МИГ 29.
          Цитата: Смог
          Все элементарно- денег нет.

          С деньгами у них действительно туго, поэтому проще заплатить "Мигу" 49 лямов, чем покупать новое. hi
          kapitan92
          1. Смог Сегодня, 20:39
            Цитата: kapitan92
            Президент Болгарии Радев бывший летчик

            И что?
            Цитата: kapitan92
            прекрасно знающий функционал МИГ 29.

            Ну и пусть прекрасно изучает функционал авиации своих папов из за океана.
            Цитата: kapitan92
            С деньгами у них действительно туго

            И тут они вспомнили Россию.Ну да, ну да, когда тяжко всегда Россию вспоминают.Ну как с газопроводом... Ага....
            Пусть сначала этот летчик- президент памятник Алеше от краски отмоет. Лично.
            Смог
            1. kapitan92 Сегодня, 20:48
              Цитата: Смог
              И тут они вспомнили Россию

              Лучше держать авиацию страны члена НАТО в "узде", ремонтом, поставками з/частей, гарантией на узлы, чем дать им возможность перевооружиться на натовские самолеты.
              Если Вы были внимательны, читая статью, речь не идет о модернизации самолетов до уровня Миг29смт.
              А "южный поток" - да и хрен с ним, стал "турецким потоком"!
              kapitan92
              1. Смог Сегодня, 20:51
                Цитата: kapitan92
                А "южный поток" - да и хрен с ним, стал "турецким потоком"!

                Хрен то хреном! Но осадочек остался. Дюже неприятный!
                Цитата: kapitan92
                Лучше держать авиацию страны члена НАТО в "узде",

                А МиГи подходят под натовские стандарты.?
                Смог
                1. kapitan92 Сегодня, 21:00
                  Цитата: Смог
                  А МиГи подходят под натовские стандарты.?

                  Не отслеживал конкретно Миг 29, но первым шагом в модернизации парка летательных аппаратов ВВС Болгарии под стандарты НАТО стала принятая в мае 2003 г. программа оснащения навигационным и радиосвязным оборудованием, принятым в НАТО и ICAO, шести-восьми истребителей МиГ-21бис, шести-восьми штурмовиков Су-25К/УБК, четырех реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39ZA.
                  Министр обороны Болгарии в феврале 2002 г. анонсировал программу модернизации состоящих на вооружении ВВС 20 истребителей МиГ-29 (в том числе два МиГ-29УБ). Свои варианты модернизации предлагали фирмы Еропеан Аэронотикс, Элбит и АРЗ в Барановичах.
                  Возможно и на МИГ 29 поставили французскую авионику и средства связи.
                  kapitan92
                  1. Комментарий был удален.
                    1. kapitan92 Сегодня, 21:19
                      Цитата: Смог
                      А не толкнут потом братушки эти миги самой "демократичной" территории в Европе? Как такая теория заговора? Имеет право на существование?

                      Безусловно имеет право! Я не спорю.
                      Цитата: Смог
                      Так прикинул в наших тугриках, это примерно 2,3 ляма. Всего! Дешевато, ох дешевато. Вот пшеки и отказались.

                      В наших "тугриках" это около 285000000 рублей !!! 1 лев - 35,6 рублей.
                      kapitan92
                      1. Смог Сегодня, 21:27
                        Цитата: kapitan92
                        В наших "тугриках" это около 285000000 рублей !!! 1 лев - 35,6 рублей.

                        Пардоньте, перемкнуло. Сообразил, сразу исправил,т.е. удалил. Но..... Еще раз- пардоньте.. soldier
                        Смог
                      2. Dimachrus Сегодня, 21:51
                        Ещё варианты теории заговора : На момент начала бд в случае ТМВ машины прошедшие/проходящие ремонт остаются на нашей территории?
                        Либо использование техники для глобальной провокации?
                        Dimachrus
            2. sabakina Сегодня, 21:23
              Костя, hi , есть политика, а есть геополитика....Если что, мой пост выше.
              sabakina
        2. AID.S Сегодня, 20:46
          Цитата: Смог
          Цитата: kapitan92
          Разум восторжествовал
          Разум???? Откуда?????
          Все элементарно- денег нет. А Россия она такая, душа добрая, может и в долг, может и подешевше....Пусть дальше мечтают. " Братушки".....

          Если верить новостям, то они могут и 35-е прикупить, повезло ,как в лотерею:
          AID.S
          1. Смог Сегодня, 20:54
            Цитата: AID.S
            могут и 35-е прикупить,

            Дудку им на шею, барабан в руки и кривой стартер в задницу.
            Поговорку вспомнил:
            Если хочешь разорить маленькую страну, подари ей авианосец.
            Так что пущай купляют. Эти самые Фу-35.
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 21:01
              Дудку им на шею, барабан в руки и кривой стартер в задницу.

              Лучше коленвал , но дело не в этом , братушки что то затеяли.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 21:17
                Цитата: Идущий
                Лучше коленвал ,

                Витя! drinks soldier Да хоть якорь....
                Цитата: Идущий
                братушки что то затеяли.

                Да толкнут каклам, как пить дать.
                Смог
                1. Идущий Сегодня, 21:26
                  Костя вот и я подозреваю , а ещё как бы этих аппаратов не стало больше , чем было до того. А якорь это да. drinks
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 21:36
                    Все в этой жизни может быть. Это я про количество самолетов.
                    Смог
            2. AID.S Сегодня, 22:07
              Цитата: Смог
              Если хочешь разорить маленькую страну, подари ей авианосец.
              Так что пущай купляют. Эти самые Фу-35.

              Дык, МиГи хотят отремонтировать "записят", хитрые, однако, не хотят разоряться. laughing
              AID.S
              1. Смог Сегодня, 22:14
                Цитата: AID.S
                не хотят разоряться.

                А зря! Надо все таки им ФУ-35 купить. Полбюджета на содержание. Гуляй рванина , от рубля и выше..... laughing
                Смог
      4. Комментарий был удален.
        1. Anarchist Сегодня, 20:28
          Они же сегодня историю вспомнили! Россию поблагодарили... Как же им теперь откажешь?
          Татьяна, доброго вечера! love
          Anarchist
        2. kapitan92 Сегодня, 20:33
          Цитата: Татьяна
          Может не стоит России вооружать Болгарию против РФ? ТМВ на носу! Я бы отказала, тем более что ранее болгары сами отказались от российских услуг!

          Татьяна, hi ! Перейдут они на старые "фантомы" или "тайфуны" - нам от этого легче станет?
          kapitan92
      5. Pirogov Сегодня, 20:33
        Цитата: kapitan92
        А руина то здесь каким боком? Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно!

        Да как сказать ,100% доверия быть не может . Уж слишком много болгары хвостом виляли.
        Pirogov
      6. svp67 Сегодня, 21:30
        Цитата: kapitan92
        Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно!

        Да как бы это по мягче сказать...Болгары сильно рискуют. И по линии НАТО и ЕС... Не стоит забывать, что Россия под санкциями и страна их нарушившая, может тоже оказаться под ними. И другой вопрос, а надо ли сейчас это России, восстанавливать авиацию своего вероятного противника....
        svp67
        1. kapitan92 Сегодня, 21:39
          Цитата: svp67
          Цитата: kapitan92
          Разум восторжествовал у болгарских политиков, прижало шибко сильно!

          Да как бы это по мягче сказать...Болгары сильно рискуют. И по линии НАТО и ЕС... Не стоит забывать, что Россия под санкциями и страна их нарушившая, может тоже оказаться под ними.

          Рискуют, если это не многоходовка вашингтонского обкома. С другой стороны им действительно не на чем летать, даже патрулировать свою зону ответственности.
          Полгода назад на ВО уже обсуждали похожую тему. Штаты им предлагали закупить 12 Ф18е и с хранения десяток ф5. Суммы не помню , но они на порядок выше.
          Радев президент Болгарии социалист, а Борисов премьер - партия Герб. У них там в парламенте "война" идет. Одним словом поживем увидим. hi
          kapitan92
    2. гурт Сегодня, 20:14
      Цитата: 210окв
      Можно и отремонтировать

      а на кой,пущай на тряпочных бипланах лётают....не ценят они и дружбы,и постоянно стремятся под чьё нибудь ярмо влезть
      гурт
      1. kapitan92 Сегодня, 20:18
        Цитата: гурт
        а на кой,пущай на тряпочных бипланах лётают..

        50 лямов зеленью для "МиГа" на дороге не валяются. hi
        kapitan92
      2. фигвам Сегодня, 20:19
        А тем временем британский разведчик кружит вокруг Сирии, наблюдая переброску наших войск.
        фигвам
        1. sabakina Сегодня, 21:29
          Сергей, hi Путин только озвучил, а он уже летает. Утечка инфы из Генштаба что ль?
          sabakina
          1. фигвам Сегодня, 21:41
            Цитата: sabakina
            Сергей, hi Путин только озвучил, а он уже летает. Утечка инфы из Генштаба что ль?
            Они всё это время, рядом на Кипре сидят, постоянно высматривая и вынюхивая.
            фигвам
            1. sabakina Сегодня, 21:46
              Серж, а нашим слабо постучать шасси в их потолок?
              sabakina
        2. Cook Сегодня, 21:48
          Вообще то КС2 это заправщик/транспортник, а не разведчик.
          Cook
          1. фигвам Сегодня, 22:00
            Цитата: sabakina
            Серж, а нашим слабо постучать шасси в их потолок?

            Обязательно бахнем, но потом!
            Цитата: Cook
            Вообще то КС2 это заправщик/транспортник, а не разведчик.

            Официально да, заправщик, но что у него на борту мы не знаем, а летает вдоль Сирии с утра и вот опять. Причём транспондер включает перед входом в зону нашей ПВО и выключает как из неё выходит, ну и если он реально заправщик, то кого заправляет не видно.
            фигвам
    3. тол100в Сегодня, 20:18
      Цитата: 210окв
      Можно и отремонтировать.

      Для НАТО, и отремонтировать? Это уже перегиб! Пусть уж СГА этим занимается!
      тол100в
    4. Маз Сегодня, 20:50
      Не прошло и полгода. Надо так их отремонтировать чтоб сами падали над территорией краины
      Маз
    5. opus Сегодня, 21:14
      Цитата: 210окв
      Можно и отремонтировать.

      себе же на шею и отремонтируем .

      А чего


      ведь это "братушки"

      Действующее соглашение между Болгарией и США о размещении военных баз было заключено в 2006 году и должно действовать 10 лет. Согласно ему, на территории страны может находиться 2500 солдат, и еще 2500 могут быть размещены на срок до 90 дней.

      США разрешено пользоваться двумя болгарскими военными базами, тренировочным центром и складом. На обустройство инфраструктуры полигона «Ново село» Соединенные Штаты потратили уже около 60 миллионов долларов.

      opus
    6. Silkway0026 Сегодня, 21:14
      Послать их подальше и к их "болгарской матери" !!!
      Silkway0026
    7. zloybond Сегодня, 21:25
      за деньги говорите можно и продаться?
      zloybond
    8. BlombiRus Сегодня, 21:25
      Всем опять здрасти. Болгары от кого собираются небо мироточивого НАТО защищать? От России? И от России же клянчут оружия? Мерзость то какая!
      BlombiRus
    9. Кент0001 Сегодня, 22:47
      А зачем ремонтировать и модернизировать самолеты портенциальному противнику в составе НАТО? Пусть хохлов подряжают, те вон свои МиГи уже говорят починили.
      Кент0001
  2. Смог Сегодня, 20:12
    О как! Возвращение блудного попугая?
    Болгария ранее отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше.

    Ну что, "братушки" помогли вам ваши ляхи?????? am
    Смог
    1. To be or not to be Сегодня, 20:15
      Новая Доктрина ВС Болгарии
      https://www.md.government.bg/bg/doc/strategichesk
      i/20171211_Doktrina_VS.pdf
      16.Въоръжените сили на Република България участват в колективната отбрана на НАТО и в реализирането на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Те допълват усилията на страната в подкрепа на мира и стабилността в света



      To be or not to be
    2. bouncyhunter Сегодня, 20:17
      Костик , soldier drinks Вот ты мне скажи - ты им веришь ?
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 20:21
        Цитата: bouncyhunter
        ты им веришь ?

        Кому Паша! drinks soldier Кому???????????
        Им за одного испачканного Алешу руки оторвать вместе с головой и в детородный женский орган засунуть , на переделку.....Паш, дальше мат и эмоции.... тоже матерные..... сильно..... am
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:31
          Вот и я о том же , братка ... soldier drinks
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:41
            Печально все это Паша! Ох печально...слов нет...
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:43
              Печально это мягко сказано . Пулемётноубедительно - было бы на порядок правильнее .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 21:03
                Добрый вечер Паша! hi , много раз говорили , что братушки не в той колее , нет им веры.
                Идущий
        2. Околоточный Сегодня, 20:35
          Костя, спокойствие, только спокойствие. Кстати, Алёшу отмывали простые болгары. И охраняли потом они же по очереди. У нас же тоже находятся такие...., которые сосиски на Вечном Огне жарят.
          Околоточный
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:38
            Лёша hi , а тем сосисочникам что не мешало бы сделать ? bully
            bouncyhunter
            1. Околоточный Сегодня, 21:04
              Паш, отрывать, всё что рвётся. Иначе мальчиков Колей будет очень много.
              Околоточный
              1. Идущий Сегодня, 21:15
                Лучше сразу сверху . hi
                Идущий
          2. Смог Сегодня, 20:46
            Цитата: Околоточный
            спокойствие, только спокойствие

            Леша! Приветствую! soldier drinks Сколько лет сколько зим- и все холодные.
            Да какое уж тут спокойствие. Переобуваются в полете. Подстилки заокеанские. Нет им веры ни на йоту.....
            А сосиски! Леш, да вспомни колюсуренгоя.....Дитятки болонской системы, егешные выкидыши....
            Смог
            1. Околоточный Сегодня, 21:08
              Костя, привет. Да ты знаешь, сам был настроен также. А вот форумчане болгары «лучше» меня сделали. Стал к ним лучше относится, когда они разместили статью о том, что болгарские солдаты отказались на учениях НАТО стрелять по мишеням, изображающим наших солдат. Греки по моему тоже отказались. Болгарские вояки, вояки НАТО, и отказались. После этого подумал, что не всё потеряно.
              Околоточный
              1. Смог Сегодня, 21:25
                Еще раз, вечер добрый! Не знаю, я, ой не знаю. Верить им после всех их вывертов..... Нееее, не могу я им поверить.
                Смог
            2. sabakina Сегодня, 21:39
              Кинстинтин, остынь же наконец! Иначе посажу на гаупвахту без права выхода на работу!
              sabakina
              1. Смог Сегодня, 21:55
                Цитата: sabakina
                без права выхода на работу!

                А нам, ПЕНСИОНЕРАМ, все по барабану.......
                Смог
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:13
    София обратилась к России за ремонтом МиГ-29 болгарских ВВС
    Да ладно!Болгары купите Ф35-е.Что денег нет? Так выж европейцы теперь.И вообще накой болгарам авиация.Вас НАТО спасёт если что .От турок например.Нам вы 100% не нужны ни в какой ипостасии.Вышли из доверия навсегда.
    Наблюдатель2014
  4. Piramidon Сегодня, 20:18
    А что, пшеки сдулись? Ведь били себя в грудь копытом, обещая все МиГ-и отремонтировать.
    Piramidon
    1. Смог Сегодня, 20:25
      Цитата: Piramidon
      Ведь били себя в грудь копытом,

      Наверное копыто отвалилось.... wassat
      Смог
      1. Идущий Сегодня, 21:05
        Хотелки поляков зашкалили , вот и вспомнили матушку Россию.
        Идущий
  5. частное лицо Сегодня, 20:18
    А потом продадут их хохлам как новые.
    частное лицо
  6. Puler Сегодня, 20:18
    О, как ?! а янки разрешили? а апосля ремонта они нам же этими мигами грозить будут.
    Puler
  7. Livonetc Сегодня, 20:31
    Цитата: Puler
    О, как ?! а янки разрешили? а апосля ремонта они нам же этими мигами грозить будут.

    Какая разница чем они грозить будут.
    Братушки что не сделают все задница получается.
    Livonetc
  8. Radikal Сегодня, 20:35
    Цитата: 210окв
    Можно и отремонтировать.Главное что бы они в руине не оказались..

    А вот это очень даже может быть - отремонтировать, и скинуть! Стандарты НАТО не позволяют иметь технику не их производства! И наши при этом ничего не сделают.
    Radikal
  9. Antor Сегодня, 20:41
    Вперед,за бабло мы всех своих врагов отремонтируем,жаль только не в голове болгарской русофобской элите,а всего лишь в технике. Только вот отремонтируемые и пригодные к полетам болгарские МИГи против кого будут воевать в составе НАТО!!????
    Antor
    1. казак 471 Сегодня, 20:55
      Раз их министр обороны знает функционал МИГов . то надо подогнать им тренажёр . пусть совершенствуются " Ты веди среди меня разъяснительную работу . а я буду расти над собой "
      казак 471
      1. kapitan92 Сегодня, 22:14
        Цитата: казак 471
        Раз их министр обороны знает функционал МИГов

        Я писал президент , а не министр обороны. Ознакомьтесь для самообразования!
        Румен Радев родился 18 июня 1963 года в Димитровграде.
        В 1982 году окончил математическую школу в Хасково с золотой медалью. В 1987 году окончил болгарский Университет воздушных сил имени Георгия Бенковского как лучший выпускник. В 1992 году окончил эскадронную офицерскую школу «Максвелл» в Соединенных Штатах Америки. С 1994 по 1996 год учился в оборонном и штабном колледже имени Раковского, где также был лучшим выпускником. Доктор военных наук в области совершенствования тактической подготовки летных экипажей и имитации воздушного боя.

        В 2003 году окончил военно-воздушный колледж в Максвелле АФБ в США как магистр стратегических исследований с отличием.


        .
        Владеет английским, немецким и русским языками.
        Военная карьера.
        1987—1988: младший пилот в 15-м Истребительном авиационном полку — Равнец
        1989—1990: заместитель командира подразделения в 15-м Истребительном авиационном полку — Равнец
        1990—1994: командир подразделения в 15-м Истребительном авиационном полку — Равнец
        1996—1998: МиГ-29 командир эскадрильи на Пятой авиабазе истребителей — Равнец
        1998—1999: заместитель командира по подготовке к полету на Пятой авиабазе истребителей — Равнец
        1999—2000: заместитель командира по летной подготовке на третьей истребительной авиабазе граф Игнатиево
        2000 — изучение противовоздушной обороны Республики Болгария — НАТО, Брюссель
        2000—2002: начальник штаба третьей авиабазы истребителей — граф Игнатиево
        2003—2005: начальник штаба третьей авиабазы истребителей — граф Игнатиево
        2005—2009: командир третьей авиабазы истребителей — граф Игнатиево
        2009—2014: заместитель командира болгарских ВВС
        2014—2016: командующий ВВС Болгарии
        С 2017г президент Болгарии! hi
        kapitan92
  10. Громобой Сегодня, 20:52
    Правильное и мудрое решение.Болгар без самолётов оставлять нельзя,а то им нечем будет прикрывать свою ВМБ и аэродромы на которых стоят малые,дежурные силы НАТО.Скоро их будет больше.
    Громобой
  11. SCHMEL Сегодня, 20:52
    У болгар на вооружении ещё Су-25 есть. Вели переговоры с SAAB по покупке JAS 39 Gripen (Грифон) поколения 4+, но всё-таки капремонт в России значительно дешевле оказался, а бывший МО Болгарии под следствием... winked
    SCHMEL
  12. shura7782 Сегодня, 21:00
    Моё мнение однозначно, надо брать заказ.
    И конечно, не из-за бобла.
    shura7782
  13. Иван Матвеев Сегодня, 21:01
    Можно и отремонтировать))) но с маленьким секретом))) Если задействуют против нас - чик и электроника в отрубе))
    Иван Матвеев
    1. Идущий Сегодня, 21:52
      Я думаю , мы и не только мы , давно так делаем , только не афишируем.
      Идущий
  14. Sergey53 Сегодня, 21:05
    Возвращение на круги своя. А как взбрыкивали?
    Sergey53
  15. Симон Сегодня, 21:13
    Ну, что - без России никуда! Наступит время, поймете, обратно к нам в "братушки" просится будете. Много вам НАТО и ЕС дали?! fool
    Симон
  16. Ихрек Сегодня, 21:14
    Можно и отремонтировать если платят. А ещё не плохо бы туда секреток заложить.
    Ихрек
  17. Симон Сегодня, 21:16
    Цитата: Sergey53
    Возвращение на круги своя. А как взбрыкивали?

    Ага, поняли, что без нас никуда! Будете против России - будете битыми, а с Россией будете победителями! Вспомните "Вторую мировую" войну. fool
    Симон
  18. Симон Сегодня, 21:18
    Цитата: SCHMEL
    У болгар на вооружении ещё Су-25 есть. Вели переговоры с SAAB по покупке JAS 39 Gripen (Грифон) поколения 4+, но всё-таки капремонт в России значительно дешевле оказался, а бывший МО Болгарии под следствием... winked

    Не только дешевле, но и лучше! wink
    Симон
  19. demo Сегодня, 21:18
    Ни чего не делать.
    От слова ВООБЩЕ!
    А оно нам надо - охрана зон ответсвенности в рамках деятельности НАТО.
    Пусть болгары попросят турок их охранять.
    Тем более три сотни лет их и так турки охраняли.
    Пока эти русские, по глупости, взяли и освободили от гнета.
    demo
  20. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:49
    3,2 млн. долларов за ремонт одного самолета - это копейки.... За 49 млн. долларов можно полтора истребителя F-16 купить )))...
    Ratmir_Ryazan
  21. ушкуйник Сегодня, 22:10
    Какое-то зазеркалье: "...а также «бесперебойного исполнения задач по <…> международным обязательствам Болгарии по охране воздушного пространства НАТО». Братушки:"Русские, отремонтируйте нам по дешевке миги, а то нечем охранять от Вас воздушное пространство НАТО». В принципе, за более, чем 500млн. американских тугриков, наверное сторгуются.
    ушкуйник
  22. Сергей Аверченков Сегодня, 22:38
    Главное что бы как ВОВ не оказалось.
    Сергей Аверченков
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