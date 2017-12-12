Рельсовые войны Прибалтики



Мы очень удивились, что это разрешение латвийской стороной не было выдано. Есть такое слабое подозрение, что, может быть, это связано с этим нашим участком Реньге и что это скорее не экономический, а политический шаг

У трех маленьких лимитрофов, обреченных жить вместе на окраине Европы, незавидная судьба. Созданные на их территории инфраструктура после развала Российской Империи оказалась никому не нужна - они изначально были "заточены" на обслуживание огромной страны и её связей с Западной Европой. Ровно ту же функцию Прибалтика играла в составе СССР. Плюс была "вывеской" страны. За что отдельно получала дотации.С распадом СССР "доплачивать" за русофобию стал Евросоюз. Но так как после мирового финансового кризиса, толп беженцев и бегства Британии из ЕС, с деньгами стало ощутимо хуже, обострились и отношения между тремя Прибалтийскими государствами.Особенно старается Литва. Мало того, она еще и с Польшей умудряется поддерживать крайне напряженные отношения. Прежде всего из-за притеснений польского меньшинства и скрытых претензий Польши на Виленский край, включающий и Вильнюс, и почти весь выход к морю крохотной Литвы. А пока этого не произошло, идет настоящая "рельсовая война".В частности, Вильнюс сделал "доброе" дело латышам, разобрав часть железной дороги между двумя государствами. В результате, оказалось невозможным доставлять в Рижский порт нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода в Литве. Вильнюс в свое оправдание бредил какими-то "соображениями безопасности", когда разбирал пути.Вот только дело в том, что НПЗ принадлежит польскому нефтеконцерну Orlen, который контролирует нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе и нефтетерминал в Бутинге). В итоге, ЕС оштрафовал Lietuvos gelezinkeliai («Литовские железные дороги») на 27,87 млн евро за разбор рельсов на участке от Мажейкяя до Реньге (Латвия). Рассматривавшие спор еврочиновники признались, что не видели до сих пор более наглого примера борьбы с конкурентами.В результате Вильнюс пошел на попятный и до нового года обязался восстановить разобранные пути. Однако обиду затаили в Риге. В результате, Литва уже полгода не может согласовать с Латвией открытие железнодорожного сообщения на маршруте Вильнюс — Даугавпилс. Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис уверен, что это является ответной оеакцией на разобранные ранее литовцами пути.— сказал он на «правительственном часе» в Сейме ЛитвыВозможно, министр и прав. Но вся беда в том, что подобные "политические" шаги будут продолжаться на всех направлениях. ЕС уже начал сокращения по всем возможным программам помощи. Даже не дожидаясь 2020 года, когда завершится ныне действующий срок макрофинансовой помощи Прибалтике.А ведь дальше будет еще хуже. Не проблема восстановить небольшой участок разобранной ранее железной дороги. Как не проблема и согласовать пассажирское сообщение. Проблема в том, что даже многолетняя и многомиллиардная безвозмездная помощь из фондов ЕС не смогла остановить старение и разрушение существующей дорожной инфраструктуры.По признанию экспертов Мирового экономического форума, в рамках которого оценивалась инфраструктура различных стран, Латвия заняла 99-ю позицию, уступив даже Сенегалу (97 место), Зимбабве и Замбии (95−96 место). Согласно прошлогоднему отчету CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения), более 45 процентов машин не могут пройти техосмотр из-за неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.Министр Латвийских государственных дорог признался, что по состоянию на 2015 год, невзирая на помощь ЕС, 46 процентов асфальтированных дорог и почти 42 процента грунтовых находятся в неудовлетворительном состоянии. Ланге сообщил, что необходимо вдвое увеличить затраты на ремонт асфальтового покрытия и вчетверо - ремонт мостов.Но это-то как раз и невозможно - фонды ЕС сокращаются и каждый из трех прибалтийских лимитрофов вынужден выживать в одиночку. Их единственной общей радостью будет реализация проекта Балтийской железной дороги, которую частично финансируется из фондов ЕС.Вот только беда в том, что тощим бюджетам трех лимитрофов тоже придется вкладываться в эту стройку, которая уже определена как убыточная - республики не в состоянии обеспечить самоокупаемость проекта.Так что впереди Прибалтику ждут еще более сильные потрясения, неизбежно возникающие у тех, кто давит экономическую целесообразность политической конъюнктурой.