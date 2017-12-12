День Конституции. Может ли Основной закон стать обязательным законом для всех?
Конституция Российской Федерации. Какие ассоциации возникают у тех граждан России, которые были, если можно так выразиться, в сознательном возрасте, когда основной документ страны через пару лет после распада СССР принимался? Социологические исследования показывают, что среди богатства мнений россиян о принятии Конституции 12 декабря 1993 года превалирует мнение о своего рода навязанности большинства пунктов новой версии основного свода законов. Навязанности извне.
В интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, принимавший участие в подготовке Конституции 1993 года, заявляет, что никакой навязанности не было. Якобы Конституция РФ рождалась сугубо суверенно – с единственной ремаркой на то, что «российские эксперты изучали комплекс конституционных актов других стран». В качестве примеров Павел Крашенинников приводит основные законы США, стран Европы и даже конституцию Индии – государств с федеративной формой устройства.
Однако изучать можно множество зарубежных примеров, но тут главное итоговый вариант. И вариант имеет явный уклон в сторону конституций так называемых «прогрессивных демократий». С одной стороны – это замечательно, ведь демократия – как бы власть народа. Но после рождения новой Конституции буквально сразу же выяснилось, что Основной закон – сам по себе, а жизнь в стране – сама по себе. В качестве одного из примеров можно привести Статью 2 Конституции РФ. Так она звучит:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
На фоне тотального кризиса, парализовавшего государство после распада СССР, само понятие «права и свободы человека» стали откровенной насмешкой над десятками миллионов россиян. Когда большинство граждан страны были заняты вопросами: «как выжить?», «как прокормить семью?», то о правах и свободах как-то и не вспоминалось. Тем более людям не хотелось думать о том, что свобода оказаться инженером, учёным, педагогом, торгующим радиодеталями на барахолке, может являться «высшей ценностью» и даже защищаться государством.
Статья 3, из пункта 2: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления», из пункта 3 той же статьи: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».
Если высшим непосредственным выражением народной власти является выборы и референдум, то, получается, что есть ещё и некая «невысшая» возможность у народа осуществлять власть. Судя по всему, речь о собраниях, митингах и тому подобных вещах, проведение которых описывается уже отдельными законами. Да уж, в 90-е хватало и митингов и собраний, вот только как-то с реализацией с их помощью народной воли не ладилось. Да что там собрания, когда и референдумы, и свободные выборы превращались в итоге в фарс.
Стоит напомнить, что фальсификация результатов выборов 1996 года была признана не только проигравшим кандидатом, но и многими российскими политиками, знающими, о чём идёт речь. Народ, который пришёл тогда на участки осуществить «высшее непосредственное выражение власти через свободные выборы», оказался в итоге обманут. Фактически речь идёт об обмане со стороны тех, кто в своё время и создавал новую Конституцию. И это показало, что сами создатели Основного закона легко могут превратиться в его главных нарушителей – был бы личный интерес.
Статья 4. Пункт 1 «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию». Пункт 2 той же статьи: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
Да?
Год 1996-й. Западные «друзья» активно продвигали идею подписания знаменитых позорных Хасавюртовских соглашений, когда суверенитет РФ открыто переставал распространяться на Чечню. А уж о соблюдении там российского законодательства речи не шло сразу же после выхода в свет нового Основного закона страны. А ведь это те самые «друзья», которые изначально показывали большой палец вверх, демонстрируя одобрение новой Конституции России. Выходит, открыто способствовали нарушению.
В общем, Конституция наша, которую, как сами заявляют, так стараются защищать ультралибералы – воспеватели «великих отцов Основного закона», на самом деле подверглась надругательствам с момента подписания главным демократом того времени в России – Борисом Ельциным. Надругательства совершали в первую очередь сами же лица, которые сегодня стараются заявлять о современных антиконституционных нарушениях. Если так, что с чего сами начали? Разве не с нарушений? С них, с них.
Вот это и настораживает. Люди, которые в 90-е оказались в высших эшелонах власти, по сути, совершив государственный (антиконституционный) переворот, теперь всеми силами рвутся к власти, апеллируя при этом именно к Конституции. Ещё и смешно, на самом деле. Этакие поборники конституционных принципов, которые про... гуляли страну однажды и теперь заявляют, что Конституцию они бы точно соблюдали неукоснительно в отличие «от этих». Это лицемерие и одновременная жажда реваншизма – вернуть страну в то время, когда конституционные нормы трактовались так гибко, как это было нужно трактователям.
Они и сегодня остаются далеко не незыблемыми, но в этом и заключается наша основная задача – вносить свой собственный, посильный, вклад в то, чтобы Основной закон в итоге выправился действительно в Основной закон – для всех и для каждого, а не оставался книгой «137 трактовок». Чтобы Конституция стала сводом правил для любого гражданина страны, а не гибкой системой для кружка «избранных». Скажете: утопия утопией? Кто знает... Порой и утопии становятся реальностью. Отмахнуться, конечно, куда проще. Но не потому ли так часто отмахиваются и от нас?
В интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, принимавший участие в подготовке Конституции 1993 года, заявляет, что никакой навязанности не было. Якобы Конституция РФ рождалась сугубо суверенно – с единственной ремаркой на то, что «российские эксперты изучали комплекс конституционных актов других стран». В качестве примеров Павел Крашенинников приводит основные законы США, стран Европы и даже конституцию Индии – государств с федеративной формой устройства.
Однако изучать можно множество зарубежных примеров, но тут главное итоговый вариант. И вариант имеет явный уклон в сторону конституций так называемых «прогрессивных демократий». С одной стороны – это замечательно, ведь демократия – как бы власть народа. Но после рождения новой Конституции буквально сразу же выяснилось, что Основной закон – сам по себе, а жизнь в стране – сама по себе. В качестве одного из примеров можно привести Статью 2 Конституции РФ. Так она звучит:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
На фоне тотального кризиса, парализовавшего государство после распада СССР, само понятие «права и свободы человека» стали откровенной насмешкой над десятками миллионов россиян. Когда большинство граждан страны были заняты вопросами: «как выжить?», «как прокормить семью?», то о правах и свободах как-то и не вспоминалось. Тем более людям не хотелось думать о том, что свобода оказаться инженером, учёным, педагогом, торгующим радиодеталями на барахолке, может являться «высшей ценностью» и даже защищаться государством.
Статья 3, из пункта 2: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления», из пункта 3 той же статьи: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».
Если высшим непосредственным выражением народной власти является выборы и референдум, то, получается, что есть ещё и некая «невысшая» возможность у народа осуществлять власть. Судя по всему, речь о собраниях, митингах и тому подобных вещах, проведение которых описывается уже отдельными законами. Да уж, в 90-е хватало и митингов и собраний, вот только как-то с реализацией с их помощью народной воли не ладилось. Да что там собрания, когда и референдумы, и свободные выборы превращались в итоге в фарс.
Стоит напомнить, что фальсификация результатов выборов 1996 года была признана не только проигравшим кандидатом, но и многими российскими политиками, знающими, о чём идёт речь. Народ, который пришёл тогда на участки осуществить «высшее непосредственное выражение власти через свободные выборы», оказался в итоге обманут. Фактически речь идёт об обмане со стороны тех, кто в своё время и создавал новую Конституцию. И это показало, что сами создатели Основного закона легко могут превратиться в его главных нарушителей – был бы личный интерес.
Статья 4. Пункт 1 «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию». Пункт 2 той же статьи: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
Да?
Год 1996-й. Западные «друзья» активно продвигали идею подписания знаменитых позорных Хасавюртовских соглашений, когда суверенитет РФ открыто переставал распространяться на Чечню. А уж о соблюдении там российского законодательства речи не шло сразу же после выхода в свет нового Основного закона страны. А ведь это те самые «друзья», которые изначально показывали большой палец вверх, демонстрируя одобрение новой Конституции России. Выходит, открыто способствовали нарушению.
В общем, Конституция наша, которую, как сами заявляют, так стараются защищать ультралибералы – воспеватели «великих отцов Основного закона», на самом деле подверглась надругательствам с момента подписания главным демократом того времени в России – Борисом Ельциным. Надругательства совершали в первую очередь сами же лица, которые сегодня стараются заявлять о современных антиконституционных нарушениях. Если так, что с чего сами начали? Разве не с нарушений? С них, с них.
Вот это и настораживает. Люди, которые в 90-е оказались в высших эшелонах власти, по сути, совершив государственный (антиконституционный) переворот, теперь всеми силами рвутся к власти, апеллируя при этом именно к Конституции. Ещё и смешно, на самом деле. Этакие поборники конституционных принципов, которые про... гуляли страну однажды и теперь заявляют, что Конституцию они бы точно соблюдали неукоснительно в отличие «от этих». Это лицемерие и одновременная жажда реваншизма – вернуть страну в то время, когда конституционные нормы трактовались так гибко, как это было нужно трактователям.
Они и сегодня остаются далеко не незыблемыми, но в этом и заключается наша основная задача – вносить свой собственный, посильный, вклад в то, чтобы Основной закон в итоге выправился действительно в Основной закон – для всех и для каждого, а не оставался книгой «137 трактовок». Чтобы Конституция стала сводом правил для любого гражданина страны, а не гибкой системой для кружка «избранных». Скажете: утопия утопией? Кто знает... Порой и утопии становятся реальностью. Отмахнуться, конечно, куда проще. Но не потому ли так часто отмахиваются и от нас?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: classpic.ru
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