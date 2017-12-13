Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка Манлихера образца 1895 года, Австро-Венгрия

Еще в 1888 г. Фридрих Манлихер создал магазинную 8-мм винтовку, которая была испытана и в том же году принята на вооружение в Австро-Венгрии. Это была первая винтовка Австро-Венгрии «малого» калибра под дымный порох. Винтовки данного образца служили в Австро-Венгрии до 1895 года, когда была принята на вооружение героиня нашего рассказа, Штейр Манлихер M1895.С 1890 г. в армии Австро-Венгрии был принят на вооружение бездымный порох, и Манлихер тут же создал патрон с этим порохом с пулей в стальной оболочке.Австрийский патрон послужил образцом при конструировании патронов для многих систем, в том числе и для русского патрона, который использовался в винтовке Мосина.Винтовка Манлихера образца 1895 г. сконструирована для того же 8-мм патрона, который применен для винтовки 1888 г. Хотя обе винтовки имеют общий патрон, но конструкции винтовок различны.Наиболее характерная особенности винтовки Манлихера — затвор «прямого действия», с прямым, без поворота, ходом при перезарядке.Поворот личинки затвора для запирания осуществлялся автоматически за счёт специальных спиральных канавок на его стебле. Это увеличивало скорострельность и удобство пользования оружием, но усложняло его конструкцию, снижало надёжность и увеличивало усилие, прилагаемое стрелком при перезарядке.Можно с полным правом назвать винтовку Манлихера «бабушкой» автомата Калашникова по принципу действия затвора.Неотъёмный магазин винтовки снаряжался металлической пачкой на 5 патронов, остающейся в магазине до их израсходования, после чего пачка выпадает через окно в дне магазина.Неизрасходованная пачка может быть извлечена через открытый затвор после нажатия на фиксатор, находящийся в задней части магазина, совмещённой со спусковой скобой. Данные винтовки использовали оригинальные пачки с рифлением в верхней части для облегчения заряжания.M1895 отличалась высокой точностью стрельбы, скорострельностью и прочностью. До Первой мировой войны в офицерской среде Русской императорской армии считалось хорошим тоном критиковать это оружие за чувствительность к загрязнениям из-за большого окна в ствольной коробке. Однако начало боевых действий не подтвердило сущности этой проблемы: загрязнения механизма безусловно имели место, но большая часть их самоустранялась с той же легкостью, с какой и возникала.Вместе с винтовкой образца 1895 года на вооружение армии Австро-Венгрии был принят клинковый штык. Винтовка пристреливалась без штыка. Штык носится отдельно от винтовки. Вес штыка без ножен — 280 г., длина клинка — 254 мм.Однако, карьера винтовки Манлихера оказалась весьма непродолжительной.В 1916 году, несмотря на высокую скорострельность, надежность, удобство, патрон с высокими характеристиками, руководством армии Австро-Венгрии было принято решение отказываться от винтовки Манлихера в пользу более простой и дешевой винтовки Маузера, конструкция которой оказалась более приспособленной к производству в условиях военного времени.Есть мнение, что в принятии такого решения не последнюю роль сыграла возможность использования промышленных ресурсов стратегического союзника Австро-Венгрии — Германской империи.В Русской Императорской армии винтовки Манлихера, попавшие в качестве трофеев, получили более высокую оценку, нежели перед войной. И вполне нормально участвовали в боях против бывших хозяев.Солдаты Австро-Венгрии расставались с оружием в таких количествах, что Петроградский патронный завод серийно производил боеприпасы для трофейных винтовок Манлихера.Винтовка принимала участие в Гражданской войне и дожила даже до Великой Отечественной, где в небольших количествах использовалась ополченцами.О винтовке, ее составляющих и прочих вещах рассказывает эксперт из клуба исторической реконструкции "Инфантерия" (Московская область) Андрей Бондарь.