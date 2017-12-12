Записки Колорадского Таракана. И даже вместо свиньи теперь подкладывают верблюда, а вместо Порошенко видится Янукович
Приветствую вас, дорогие друзья и читатели! Начну сегодня с новости, которая продолжает будоражить умы украинцев и всех наших соседей. Ну не отнять у нас способности влезать в такое дерьмо, чтобы не только самим противно стало, но и всех вокруг от вони тошнило. Как вы догадались, наверное, речь пойдет о законе "Об образовании". Причем не о законе в целом, об одной конкретной статье — седьмой. Именно о той статье, где сказано о языке.
Мы победили в очередной раз. Венецианская комиссия признала закон соответствующим европейским нормам. Вот так! А вы говорите — Европа… Любые наши действия там одобряют и поддерживают. Даже если эти действия направлены не только против России, но и против самих европейцев. Всё-таки мы и есть этот самый рубеж... Только вот рубеж чего?
Кстати, знаете, смотрю я на наше правительство и всех тех, кто рядышком с властью сидит, и прихожу к выводу, что, оказывается, совсем не всё, что приходит в голову и озвучивается на наших телеэкранах, есть мысли. Странно, да? А как вы посмотрите на ситуацию с нашим популярным клоуном-юмористом Зеленским?
Помните недавний скандал с сериалом "Сваты"? Ну, тот, в котором ваш артист играет? Которому запретили въезд на Украину? Хороший такой сериал для домохозяек. Про жизнь. С юмором и всяческими комическими ситуациями. Так вот, главный там именно наш Зеленский. Его сериал, и деньги основные получает именно он. А кроме этого сериала, у нас есть ещё один. С политическим душком. Называется "Слуга народа".
О человеке, который в силу обстоятельств, стал случайно президентом Украины. Знаете, такой прикол о наших чиновниках и президенте в гротескной форме рассказывается. А вот теперь о том, что пришло в голову вместо мыслей. У нас зарегистрирована новая политическая партия под названием... "Слуга народа"! И возглавил её юрист "Квартала 95" (которым руководит Зеленский) Иван Баканов. Как вам фортель?
Как на политическую активность влияет толщина кошелька. Страшно, когда безбедное существование меняется на безбогатое. Хотя, судя по активной гастрольной деятельности "Квартала 95", голодные дни им не грозят. На кусок хлеба с большим куском сала зарабатывают.
Кто-то на сериалах зарабатывает, а кто-то старым способом гривну добывает. Тихо стырил и ушел — называется «нашел». Помните, с какой помпой открывали у нас в сквере на Контрактовой площади скамейки на солнечных батареях и интерактивные урны? С Wi-Fi и USB-портами. Сиди и заряжай на халяву телефон. И что? Это Украина, детка. Разломали все эти скамейки. Но по-европейски. Аккуратно вскрыли, сняли всё оборудование и ...нашли. Только и всего.
Вот у меня в голове сейчас появилась, по-моему, мысль. Если на помойке поставить огромную хрустальную вазу? Такую, нанотехнологичную. Как ваше Сколково? Сколько она простоит?
Учитывая, что вокруг бродят обозленные, голодные люди? И стоит ли удивляться тому, что через день-два её либо разобьют, либо украдут? Уж лучше бы на эти деньги на Подоле асфальт новый положили. Чтобы от России отличаться. Смывает его постоянно. Не дорога, а костотряс и подвескалом.
С другой стороны, а что их считать, эти самые гривны или доллары? Решили жить не богато, но свободно? Ну и живем. У Украины нет недостатков. У нас есть особенности! Вот смотрите, мы получили за год от МВФ транш на 1 млрд $. Много? А выплатили мы этому самому МВФ 858,7 млн.$. Если перевести эти самые права заимствования в нормальные доллары, получается, что мы выплатили в этом году 1,268 млрд.$.
Вспомнился старый престарый анекдот.
— Абрам, дай мне сто рублей взаймы.
— Дам, если через год двести отдашь. А что в залог оставишь?
— Топор оставлю, я его за триста покупал.
— По рукам, давай топор и держи стольник. Подожди, не уходи. Тебе ведь через год тяжело будет двести отдавать?
— Да, тяжело.
— Так давай, ты сейчас сто отдай, а через год еще сто отдашь. Тебе будет легче.
— Давай.
Идет мужик домой и думает: "Ни денег, ни топора, и ведь все верно".
Теперь о грустном. Действительно грустном и даже трагическом. Помните недавние события на Донбассе? Когда наши ВСУ "бескровно" заняли пару деревень. Читал я ваши комментарии об этих событиях. А теперь почитайте вы мои. Чтобы риторика малость изменилась. Я просто приведу вам один пост в Facebook. Его написала волонтер Главного военного госпиталя Наталья Юсупова.
"В киевском госпитале снова поток скорых, прилетел новый борт с ранеными и очень тяжёлый, крайне тяжёлые воины, точно, как в 14 году… Каждый раз ждём, что вот, война скоро закончится, а она начинается с новой силой. Много писать не буду, просто шок..". "Просим киевлян помогать, кто чем может. Нам нужны одноразовые пелёнки, кофе, чай, сахар, сыр, колбаса, вода, соки, салфетки, полотенца, из одежды спортивные костюмы, футболки, белье, куртки".
Не буду шутить по этому поводу. Написал просто потому, что война продолжается. И если такие потери в ВСУ, то нечто подобное и с другой стороны происходит. Война продолжает пожирать украинцев. И конца ей, увы, не видно. А ведь погибают лучшие. С обеих сторон...
Вот многие сейчас говорят и пишут, что у нас нет современной промышленности. Ой ли. А как вам фирма Daimler? Наше телевидение убедило нас, что вы такой фирмы не знаете. Так вот, просвещаю россиян. Это те самые немцы, что производят "Мерседесы". И теперь эти самые "Мерседесы" будут комплектоваться украинскими продуктами. Не в смысле сало туда будут вкладывать. Комплектующие! Шах и мат России.
Наше предприятие «Электрические системы» (входит в «Укроборонпром») стало официальным поставщиком "Мерседеса"! СУГС три раза. Теперь думать будете при покупке этих немецких машин. Провода-то скручиваем мы! А ведь можем ещё и колпачки для ниппелей на колеса делать. И клеммы для аккумуляторов. "Ще не вмерла Украинааа"...
Вот у меня родился к вам вопрос. Если Украина официальный поставщик "Мерседеса", то как-то страшно подумать, кто был официальным поставщиком ваших "Калин" или "Самар". Буркина-Фасо? И второй вопрос. А как теперь будет называться "Мерседес"? "Мерсерожец"? А что, красиво. Оригинально даже.
Есть у нас один братский народ, который нам Саакашвили в аренду предоставил. Братский то он братский, но вот свинью нам подложил. Точнее не свинью, тут бы мы обрадовались всей страной, а верблюда! И не подложил, а оставил на прокорм. И не народ, а грузинский цирк.
Представляете, в Тернопольской области выступал грузинский цирк. Хоростков, это город такой, радовался циркачам. Но все когда-то заканчивается. Шапито собрал манатки и уехал. А утром... Приходят работники на местный стадион. А там... верблюд пасется. Грузинам так понравилось на Украине, что они оставили верблюда и ламу местному предпринимателю на зимовку. А тот его травку пощипать выпустил на стадион.
Это у нас. Короче, стоит этот верблюд посреди футбольного поля по колено в грязи. Какая травка? Сено ему приносят. Но самое главное, забрать его сейчас невозможно. Теперь у всех работы прибавилось. Надо законы подготовить. Депутатские запросы. Спросить с кого попало и наказать кто подвернется.
Вы уже привыкли к тому, что в конце записок я пишу об очередных кознях России против Украины. А сегодня думаю закончить с точностью до наоборот. Но для начала напомню вам, уважаемые читатели, вашу, российскую Конституцию. Президентом России не может быть человек, осужденный за какое-то преступление. Так что готовьтесь.
Помните гуманный акт Путина по отношению двух лидеров крымско-татарского меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова? Когда по просьбе президента Турции ваш президент подписал указ об их помиловании и высылке в Турцию? Так вот, теперь за это на Путина подают в суд.
Представляете, Чийгоз и Умеров не получили никаких документов о помиловании. Только справки с указанием номера указа президента РФ (№ 515). А сам указ, оказывается, ДСП. И не подлежит разглашению. А как же им теперь вернуться в Крым? За что выслали татар? Они были счастливы сидеть в российской тюрьме. А их... Эх вы!
Ничего, Московский суд разберется. И накажет президента России по полной. Как раньше писали, по всей строгости закона. Пустите помилованных назад в тюрьму! Даешь арест достойным сынам народа!
Ну и козни. Как без них? Про «Киборгов» слышали? Ну это те, которые в Донецком аэропорту всех победили. Порошенко заявил, что "киборги" войдут в учебники истории Украины. Ну, кто войдет, кого внесут, оно не важно в принципе. А Госкино пообещало денег на драму о "киборгах".
Картина триумфально шествует по Украине, и вдруг такое… Два кинотеатра в Черновцах, имени Ольги Кобылянской и «Кинопалац» отказались брать фильм «Киборги» в прокат. Продюсер фильма жалуется, что писали, звонили, а там просто трубку не берут и на письма ноль на массу. Или болт положили.
Надо теперь однозначно принять меры будет. Там, видимо, что-то не в порядке. Либо агентура Кремля сработала, либо программа засбоила в головах. Первое, ясное дело, более возможно, ведь Кремль – он такой… Ночей не спит, думает, как бы еще нагадить.
Дурдом? Конечно. Но закончить сегодня хочу совсем другим. У нас один из телеканалов провел опрос на тему, какую Украину хотят граждане. Результат ошеломил даже меня. Примерно 40 000 человек приняли участие в голосовании. И за то, чтобы к власти вернулся Янукович… 92%! Вот такие результаты. Конечно, это не показатель для всей Украины. Это показатель выздоровления общества. Может, и правда не всё ещё потеряно?
А пока прощаюсь. Предновогодние хлопоты, знаете ли. Я, как организм умный и генетически заряженный на выживание, очень люблю на праздники здоровую пищу. Ну, знаете, если кусок сала, то здоровый. Если бутерброд, то тоже побольше. А для этого необходимо больше натаскать домой всяких вкусностей. Чего и вам от всей души желаю. Будем есть здоровую пищу вместе!
Мы победили в очередной раз. Венецианская комиссия признала закон соответствующим европейским нормам. Вот так! А вы говорите — Европа… Любые наши действия там одобряют и поддерживают. Даже если эти действия направлены не только против России, но и против самих европейцев. Всё-таки мы и есть этот самый рубеж... Только вот рубеж чего?
Кстати, знаете, смотрю я на наше правительство и всех тех, кто рядышком с властью сидит, и прихожу к выводу, что, оказывается, совсем не всё, что приходит в голову и озвучивается на наших телеэкранах, есть мысли. Странно, да? А как вы посмотрите на ситуацию с нашим популярным клоуном-юмористом Зеленским?
Помните недавний скандал с сериалом "Сваты"? Ну, тот, в котором ваш артист играет? Которому запретили въезд на Украину? Хороший такой сериал для домохозяек. Про жизнь. С юмором и всяческими комическими ситуациями. Так вот, главный там именно наш Зеленский. Его сериал, и деньги основные получает именно он. А кроме этого сериала, у нас есть ещё один. С политическим душком. Называется "Слуга народа".
О человеке, который в силу обстоятельств, стал случайно президентом Украины. Знаете, такой прикол о наших чиновниках и президенте в гротескной форме рассказывается. А вот теперь о том, что пришло в голову вместо мыслей. У нас зарегистрирована новая политическая партия под названием... "Слуга народа"! И возглавил её юрист "Квартала 95" (которым руководит Зеленский) Иван Баканов. Как вам фортель?
Как на политическую активность влияет толщина кошелька. Страшно, когда безбедное существование меняется на безбогатое. Хотя, судя по активной гастрольной деятельности "Квартала 95", голодные дни им не грозят. На кусок хлеба с большим куском сала зарабатывают.
Кто-то на сериалах зарабатывает, а кто-то старым способом гривну добывает. Тихо стырил и ушел — называется «нашел». Помните, с какой помпой открывали у нас в сквере на Контрактовой площади скамейки на солнечных батареях и интерактивные урны? С Wi-Fi и USB-портами. Сиди и заряжай на халяву телефон. И что? Это Украина, детка. Разломали все эти скамейки. Но по-европейски. Аккуратно вскрыли, сняли всё оборудование и ...нашли. Только и всего.
Вот у меня в голове сейчас появилась, по-моему, мысль. Если на помойке поставить огромную хрустальную вазу? Такую, нанотехнологичную. Как ваше Сколково? Сколько она простоит?
Учитывая, что вокруг бродят обозленные, голодные люди? И стоит ли удивляться тому, что через день-два её либо разобьют, либо украдут? Уж лучше бы на эти деньги на Подоле асфальт новый положили. Чтобы от России отличаться. Смывает его постоянно. Не дорога, а костотряс и подвескалом.
С другой стороны, а что их считать, эти самые гривны или доллары? Решили жить не богато, но свободно? Ну и живем. У Украины нет недостатков. У нас есть особенности! Вот смотрите, мы получили за год от МВФ транш на 1 млрд $. Много? А выплатили мы этому самому МВФ 858,7 млн.$. Если перевести эти самые права заимствования в нормальные доллары, получается, что мы выплатили в этом году 1,268 млрд.$.
Вспомнился старый престарый анекдот.
— Абрам, дай мне сто рублей взаймы.
— Дам, если через год двести отдашь. А что в залог оставишь?
— Топор оставлю, я его за триста покупал.
— По рукам, давай топор и держи стольник. Подожди, не уходи. Тебе ведь через год тяжело будет двести отдавать?
— Да, тяжело.
— Так давай, ты сейчас сто отдай, а через год еще сто отдашь. Тебе будет легче.
— Давай.
Идет мужик домой и думает: "Ни денег, ни топора, и ведь все верно".
Теперь о грустном. Действительно грустном и даже трагическом. Помните недавние события на Донбассе? Когда наши ВСУ "бескровно" заняли пару деревень. Читал я ваши комментарии об этих событиях. А теперь почитайте вы мои. Чтобы риторика малость изменилась. Я просто приведу вам один пост в Facebook. Его написала волонтер Главного военного госпиталя Наталья Юсупова.
"В киевском госпитале снова поток скорых, прилетел новый борт с ранеными и очень тяжёлый, крайне тяжёлые воины, точно, как в 14 году… Каждый раз ждём, что вот, война скоро закончится, а она начинается с новой силой. Много писать не буду, просто шок..". "Просим киевлян помогать, кто чем может. Нам нужны одноразовые пелёнки, кофе, чай, сахар, сыр, колбаса, вода, соки, салфетки, полотенца, из одежды спортивные костюмы, футболки, белье, куртки".
Не буду шутить по этому поводу. Написал просто потому, что война продолжается. И если такие потери в ВСУ, то нечто подобное и с другой стороны происходит. Война продолжает пожирать украинцев. И конца ей, увы, не видно. А ведь погибают лучшие. С обеих сторон...
Вот многие сейчас говорят и пишут, что у нас нет современной промышленности. Ой ли. А как вам фирма Daimler? Наше телевидение убедило нас, что вы такой фирмы не знаете. Так вот, просвещаю россиян. Это те самые немцы, что производят "Мерседесы". И теперь эти самые "Мерседесы" будут комплектоваться украинскими продуктами. Не в смысле сало туда будут вкладывать. Комплектующие! Шах и мат России.
Наше предприятие «Электрические системы» (входит в «Укроборонпром») стало официальным поставщиком "Мерседеса"! СУГС три раза. Теперь думать будете при покупке этих немецких машин. Провода-то скручиваем мы! А ведь можем ещё и колпачки для ниппелей на колеса делать. И клеммы для аккумуляторов. "Ще не вмерла Украинааа"...
Вот у меня родился к вам вопрос. Если Украина официальный поставщик "Мерседеса", то как-то страшно подумать, кто был официальным поставщиком ваших "Калин" или "Самар". Буркина-Фасо? И второй вопрос. А как теперь будет называться "Мерседес"? "Мерсерожец"? А что, красиво. Оригинально даже.
Есть у нас один братский народ, который нам Саакашвили в аренду предоставил. Братский то он братский, но вот свинью нам подложил. Точнее не свинью, тут бы мы обрадовались всей страной, а верблюда! И не подложил, а оставил на прокорм. И не народ, а грузинский цирк.
Представляете, в Тернопольской области выступал грузинский цирк. Хоростков, это город такой, радовался циркачам. Но все когда-то заканчивается. Шапито собрал манатки и уехал. А утром... Приходят работники на местный стадион. А там... верблюд пасется. Грузинам так понравилось на Украине, что они оставили верблюда и ламу местному предпринимателю на зимовку. А тот его травку пощипать выпустил на стадион.
Это у нас. Короче, стоит этот верблюд посреди футбольного поля по колено в грязи. Какая травка? Сено ему приносят. Но самое главное, забрать его сейчас невозможно. Теперь у всех работы прибавилось. Надо законы подготовить. Депутатские запросы. Спросить с кого попало и наказать кто подвернется.
Вы уже привыкли к тому, что в конце записок я пишу об очередных кознях России против Украины. А сегодня думаю закончить с точностью до наоборот. Но для начала напомню вам, уважаемые читатели, вашу, российскую Конституцию. Президентом России не может быть человек, осужденный за какое-то преступление. Так что готовьтесь.
Помните гуманный акт Путина по отношению двух лидеров крымско-татарского меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова? Когда по просьбе президента Турции ваш президент подписал указ об их помиловании и высылке в Турцию? Так вот, теперь за это на Путина подают в суд.
Представляете, Чийгоз и Умеров не получили никаких документов о помиловании. Только справки с указанием номера указа президента РФ (№ 515). А сам указ, оказывается, ДСП. И не подлежит разглашению. А как же им теперь вернуться в Крым? За что выслали татар? Они были счастливы сидеть в российской тюрьме. А их... Эх вы!
Ничего, Московский суд разберется. И накажет президента России по полной. Как раньше писали, по всей строгости закона. Пустите помилованных назад в тюрьму! Даешь арест достойным сынам народа!
Ну и козни. Как без них? Про «Киборгов» слышали? Ну это те, которые в Донецком аэропорту всех победили. Порошенко заявил, что "киборги" войдут в учебники истории Украины. Ну, кто войдет, кого внесут, оно не важно в принципе. А Госкино пообещало денег на драму о "киборгах".
Картина триумфально шествует по Украине, и вдруг такое… Два кинотеатра в Черновцах, имени Ольги Кобылянской и «Кинопалац» отказались брать фильм «Киборги» в прокат. Продюсер фильма жалуется, что писали, звонили, а там просто трубку не берут и на письма ноль на массу. Или болт положили.
Надо теперь однозначно принять меры будет. Там, видимо, что-то не в порядке. Либо агентура Кремля сработала, либо программа засбоила в головах. Первое, ясное дело, более возможно, ведь Кремль – он такой… Ночей не спит, думает, как бы еще нагадить.
Дурдом? Конечно. Но закончить сегодня хочу совсем другим. У нас один из телеканалов провел опрос на тему, какую Украину хотят граждане. Результат ошеломил даже меня. Примерно 40 000 человек приняли участие в голосовании. И за то, чтобы к власти вернулся Янукович… 92%! Вот такие результаты. Конечно, это не показатель для всей Украины. Это показатель выздоровления общества. Может, и правда не всё ещё потеряно?
А пока прощаюсь. Предновогодние хлопоты, знаете ли. Я, как организм умный и генетически заряженный на выживание, очень люблю на праздники здоровую пищу. Ну, знаете, если кусок сала, то здоровый. Если бутерброд, то тоже побольше. А для этого необходимо больше натаскать домой всяких вкусностей. Чего и вам от всей души желаю. Будем есть здоровую пищу вместе!
Автор: Таракан Околорадский
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