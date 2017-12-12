10:43 12 декабря

Россия выводит войска из Сирии перед возможным столкновением с США

Сирийская армия, поддерживаемая Хезболлой, начала зачистку "котла", образовавшегося после взятия под контроль левого берега реки Евфрат. В первые дни боев правительственным силам удалось освободить от террористов около двух тысяч квадратных километров.

В то же время, на территории Ирака остаются до 3 тысяч боевиков ИГИЛ. Такие данные приводит коалиция, возглавляемая США. Большинство из них находятся в Сирийской пустыне (название пустыни, раскинувшейся на территориях Сирии, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии). Оставшимся боевикам приходится наращивать ударные силы, чтобы вырваться из еще одного "котла" в Ираке. Ведь после освобождения долины реки Евфрат, они оказались заперты со стороны Сирии.

Надо заметить, что террористы активизировались сразу на нескольких направлениях. В частности, непростая ситуация остается в провинции Идлиб. Там альянс Сирии, Ирана и России готовит масштабную операцию против группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая, по мнению США, является "умеренной оппозицией". Американцы уже заявили, что не допустят применение силы против них. Возникает вопрос, не станет ли решение президента РФ Владимира Путина о выводе российского контингента из Сирии поспешным?




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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 08:33
    Мудрое решение... Ирак это зона американских интересов и оставить там несколько тысяч боевиков... это с политической точки зрения, правильно... пусть щекочут...
    Vard
  2. maratk Сегодня, 08:49
    есть такая пословица "хоть с.ы в глаза - все божья роса"! это к тому, что ВВП делает правильно. От непредсказуемого Трампа и окружающего его лобби (если мягко сказать то израильского!) можно ожидать всякого.
    maratk
    1. shura7782 Сегодня, 09:02
      ..............От непредсказуемого Трампа.........
      Во всей этой истории один раз непредсказуемо повёл себя Эрдоган. Остальное всё предсказуемо и понятно на много ходов вперёд.
      shura7782
  3. unignm Сегодня, 10:13
    ой какой раз уже выводят? а о ротации что нить слышали?
    unignm
  4. кедр Сегодня, 10:31
    "...Американцы уже заявили, что не допустят применение силы против них..."

    Какая сила..? Действовать бум только ласковыми и нежными уговорами...
    Надо переименовать "СС-400", "Солнцепёки", "Искандеры" в "Уговор", "Ласка", "Нежность"...
    кедр
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