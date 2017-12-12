Россия выводит войска из Сирии перед возможным столкновением с США

Сирийская армия, поддерживаемая Хезболлой, начала зачистку "котла", образовавшегося после взятия под контроль левого берега реки Евфрат. В первые дни боев правительственным силам удалось освободить от террористов около двух тысяч квадратных километров.



В то же время, на территории Ирака остаются до 3 тысяч боевиков ИГИЛ. Такие данные приводит коалиция, возглавляемая США. Большинство из них находятся в Сирийской пустыне (название пустыни, раскинувшейся на территориях Сирии, Иордании, Ирака и Саудовской Аравии). Оставшимся боевикам приходится наращивать ударные силы, чтобы вырваться из еще одного "котла" в Ираке. Ведь после освобождения долины реки Евфрат, они оказались заперты со стороны Сирии.



Надо заметить, что террористы активизировались сразу на нескольких направлениях. В частности, непростая ситуация остается в провинции Идлиб. Там альянс Сирии, Ирана и России готовит масштабную операцию против группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая, по мнению США, является "умеренной оппозицией". Американцы уже заявили, что не допустят применение силы против них. Возникает вопрос, не станет ли решение президента РФ Владимира Путина о выводе российского контингента из Сирии поспешным?











