23:01 11 декабря

Россия уничтожила самую мощную "террористическую машину" в мире: как это было

В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асада обратился к России с просьбой оказать республике помощь в борьбе с террористическими группировками. 30 сентября Совет Федерации РФ дал президенту России согласие на использование Вооруженных сил на территории Сирийской Арабской республики. В тот же день российские самолеты нанесли первые удары по объектам боевиков в провинциях Хама и Хомс.

Все самолеты, задействованные в операции, разместились на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. Противовоздушную оборону базы обеспечивали самые современные комплексы ПВО С-300В4, С-400 и "Панцирь-С1", а также группировка ВМФ в Средиземном море.

За да года операции в Сирии российские ВКС совершили более 30.000 боевых вылетов и уничтожили: 900 тренировочных лагерей, 660 заводов по производству взрывчатки, 1500 военной техники, более 54.000 боевиков.




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Комментарии 1

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  1. Anyone Сегодня, 22:59
    ВКС уничтожили 900 тренировочных лагерей
    Не, я все понимаю, но "900 тренировочных лагерей" - это явный перебор )) Анекдот вспомнился старый. Про рыбаков ))
    Anyone
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