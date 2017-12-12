Осиротевшие русские

8 декабря 1991 года глава РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения, которые, как считается, окончательно узаконили распад СССР и заложили основу для формирования СНГ.Стоит отметить, что с проектом нового союзного договора выступал президент СССР Михаил Горбачев. Он считал, что добился согласия на это от большинства руководителей республик. Но боровшийся с Горбачевым за власть Ельцин опередил события. 26 лет назад в Беловежской пуще государства-учредители Советского о Союза подписали соглашения, провозглашавшие прекращение существования этого государства.О последствиях поспешного распада (а точнее развала) СССР написано и сказано очень много. Лидеры всех республик, за исключением Нурсултана Назарбаева, стремились оформить независимость, чтобы переподчинить госорганы. Горбачев в свою очередь рассчитывал остаться президентом того, что раньше называлось Советским Союзом.Самым главным вопросом для исследователей того периода остается отношение самих граждан к распаду СССР. Однозначно можно лишь сказать о том, что выхода из Советского Союза хотело подавляющее большинство жителей Прибалтики. О своей независимости Эстония, Литва и Латвия объявили первыми, в 1988-1989 годах.Противники распада СССР считают исчезновение советской империи незаконным и противоречащим воле граждан. В качестве доказательства приводится референдум от 17 марта 1991, на котором 76% избирателей не поддержали распад Советского Союза.При этом опускается тот факт, что плебисцит не прошел в Прибалтике, Молдавии, Грузии и Армении, которые на тот момент во всю занимались обустройством своей независимости. К тому же референдум предполагал сохранение советского государства «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». То есть в любом случае СССР в прежнем виде быть не могло.Российское общество, которое де-факто являлось фундаментом СССР, было дезориентировано. В 1991 году Ельцин казался сильным лидером, который знает «как сделать лучше» и «куда надо вести страну». Гражданам РСФСР хотелось перемен (естественно, речь шла только о позитивных) и фигура Бориса Николаевича стала воплощением этой воли. Поэтому утверждения в духе «никто не хотел распада» выглядят не очень разумными.На практике парад суверенитетов обернулся чудовищным экономическим обвалом на всем постсоветском пространстве. Самым страшным испытанием для народов бывшего СССР стали гражданские конфликты. Почти каждая национальность и даже народность стала вдруг считать себя особенной, а не частью чего-то целого и более сильного.Кровавые события на этнической и религиозной почве развернулись в Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии и Таджикистане. Менее жестокий конфликт произошел в Приднестровье. Новая Россия с огромным трудом уладила дела с Чечней и Татарстаном.Главным трендом в новообразованных республиках стал курс на построение национального государства. Одной из идеологических основ явилось противопоставление России и русской культуры с ее богатейшим языком. Более 20 миллионов русских в Прибалтике, Средней Азии и на Кавказе мгновенно почувствовали себя нежелательными гостями.В крупных городах периодически происходили «русские погромы». Русские ассоциировались с уже ненавистным советским прошлым, с государством, которое мешало обрести долгожданную независимость. Часть русских из-за экономического упадка лишилась работы. А те, кто попытался приспособиться к новой реальности, испытывали откровенную дискриминацию.В Прибалтике русским запретили получать гражданство, на Кавказе и в Средней Азии русских избивали и выдавливали «домой». Русские, которые в основном работали на квалифицированных и руководящих должностях, мгновенно стали людьми второго сорта.Русофобия на обломках СССР была проявлением не только бессознательной ненависти к другому народу. Это была в том числе зависть. Русские принесли на окраины Советского Союза плоды цивилизации: передовую медицину, образование, высокотехнологичная промышленность. Русские занимали высокое социальное положение и низы, состоявшие из этнического большинства, испытывали то, что принято называть комплексом неполноценности.Например, мало кто, знает, что в Таджикистане находился авиационный завод и объекты горной промышленности. Душанбе до гражданской войны был цветущим в буквальном смысле городом. Сейчас в республике отсутствует не только производство, но и экономика, так как почти все жители мужского пола трудоспособного возраста работают в России.Беловежским соглашениям и этой пресловутой независимости радовались совершенно искрене. Радовались прибалты, радовались украинцы, радовались азербайджанцы, радовались грузины, радовались армяне, радовались узбеки, радовались туркмены, радовались таджики. Радовалось распаду СССР и немало граждан РСФСР.Эта глупая инфантильная радость осталась даже сегодня. На постсоветском пространстве мы ежегодно наблюдаем ее в виде празднования Дней Независимости. Каждая республика отмечает День объявления выхода из состава СССР как национальный праздник. Россия тоже не является исключением. Мы отмечаем этот День 12 июня и параллельно шлем поздравительные телеграммы нынешним руководителям бывших ССР. Хотя больше всех за эту независимость заплатила Россия и русские, навсегда потерявшие дом.