Кто кого переиграет в Сирии: зачем Путин объявил о выводе войск

«В ближайшее время мы станем свидетелями продвижения правительства и народных сил в Сирии и к востоку от Евфрата, а также освобождения города Ракки».

Россия выиграла войну в Сирию против ИГИЛ (запрещено в РФ). Но это не может стать ее окончательной победой. Ее главный противник в регионе не повержен и готов драться, а потому Москва объявила о выводе своих войск. Для чего? Чтобы выиграть вторую войну без единого выстрела.11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и отдал приказ о выводе российских войск с территории Сирии. Казалось бы, все в этом решении понятно и логично.Да, логика в этом решении просто железная, только не та, которую закладывают в него многие обозреватели.Как было раньше. Каждая из сторон конфликта находила на территории Сирии своих сторонников и формировала из них боевые отряды и политические структуры. Она снабжала их оружием, боеприпасами, обучала личный состав и прикрывала по мере возможности во всех международных организациях. При этом, несмотря на то, что крови в стране лилось много, открытого противостояния ведущих мировых держав все-таки удалось избежать.При этом появление в том или ином районе ведения боевых действий военнослужащих США или России всегда остужало горячие головы и заставляло противника как минимум уважительно относиться к этому присутствию.Все это очень хорошо работало до тех пор, пока проамериканская и пророссийская коалиции на территории Сирии были союзны друг другу. Но эти отношения были обусловлены только наличием террористов ИГИЛ и их так называемого халифата. Но сегодня его дни уже сочтены, пришло время задуматься: а что будет дальше?Ведь всем очевидно, что главное противоречие, которое стало поводом к началу войны, не исчезло. Причем так случилось, что последние два года формально главные противники в Сирии воевали не друг с другом, а вместе против общего врага. При этом ни один из них не намерен отступать, а значит, надо готовиться к новой войне. Причем войне особого рода, где полной победой будет ситуация, когда противника удастся подчинить своей воле без единого выстрела.Позиции проамериканских курдов и союзных им арабских отрядов «Союза демократических сил» (CДС) на сегодня очень слабые. Фактически без помощи США им либо придется сдаться без боя, либо они будут очень быстро разгромлены силами правительственной армии и их союзниками.Уже сегодня территория, находящаяся под контролем СДС (и иракского Курдистана, их не стоит отделять от этой войны), полностью окружена. Причем противники у проамериканцев очень грозные: правительственные армии Турции, Ирана, Сирии, а также отряды шиитских добровольцев и… армия России.В случае возникновения конфликта Турция очень легко сможет перекрыть свое воздушное пространство для американской военно-транспортной авиации, и это станет для курдов и их союзников приговором. Так уже один раз было, когда Иран и Ирак объявили ультиматум провозгласившему независимость иракскому Курдистану. Они почти без боев смогли занять значительные территории, в т. ч. город Киркук и несколько важных пограничных переходов на иракско-сирийской границе. Кстати, недавно в Иране была озвучена и первая конкретная угроза в адрес курдов и СДС:Таким образом, стратегия выдавливания США из региона уже формируется. Их союзников будут постепенно ставить перед необходимостью выбора из двух вариантов, плохого и очень плохого, и единственной реальной проблемой тут могут стать американские военные.США понимают, что их позиции слабы и далее могут только ухудшаться. Москва на размен не идет и хочет выиграть партию вчистую. Что в этой ситуации остается делать Вашингтону? Любыми путями затягивать войну в Сирии и создавать таким образом условия для обоснования присутствия своих военнослужащих на ее территории как можно дольше. То есть тянуть время, за которое, возможно, будет придуман либо новый план, либо изменятся обстоятельства.Исходя из этого можно понять, в чем реальный смысл заявления Владимира Путина. Выводом российской армии из Сирии (неполным, конечно) он ставит Вашингтон в очень неудобное положение. Война с ИГИЛ окончена. Союзники Дамаска свои силы вывели. Причем Турция и Иран всегда рядом и готовы его поддержать в случае необходимости. А на каком основании здесь будут далее находятся американские силы, пока непонятно.То есть вывод российских войск из Сирии — это первый шаг России в новой войне. Той войне, которая никогда не будет объявлена. Но которая является не менее важной, чем та, которую Москва и ее союзники уже почти выиграли в Сирии. И все прекрасно понимают, что, как только американцы уберут своих морпехов с ее территории, дни сирийского (да и иракского) Курдистана будут сочтены.