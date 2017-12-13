Балет «Нуреев»: показ переда и зада современной действительности

В Большом театре состоялась премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова. Сам режиссер не присутствовал, он все еще под домашним арестом по обвинению в растрате.На премьере побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Татьяна Навка, министр культуры Владимир Мединский, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев, Ксения Собчак, Сергей Минаев («Матильда») и многие другие «высокие лица». Депутаты Госдумы, олигархи во главе с Абрамовичем и прочая, прочая…Многие потом на своих аккаунтах просто взвизгивали от восторга и поздравляли Большой театр с такой постановкой. Масса восторга и брызги шампанского. И, конечно, поддержка Серебренникова, если не словом, то рублем. Точнее, десятью тысячами.Одна из околотеатральных газетенок, прямо захлебываясь эмоциями, расписывала, как все было тепло и лампово. Все свои, так сказать, собрались.Нет, а что, чужие, что ли? По именным билетикам? Свои, свои…И «своего» Серебренникова теперь точно отпустят. Расчувствовавшись на спектакле. Ну как не отпустить, он же свой. Талантище…А вообще, о чем спектакль и чего я, собственно, к нему прицепился?Просто нам наконец стали показывать истинные идеалы наших элит. Раз восторгаются – значит, так оно и есть.То, что Рудольф Нуреев был действительно великим танцором, оспаривать будет только глупец. И, возможно, его имя нужно было как-то увековечить. Что, собственно, и имело место быть. Имя Нуриева носят хореографический колледж и фестиваль танца в Уфе и Казани соответственно.Это касается его мастерства, и ничего более.Но о чем повествует сам спектакль? Может быть, некое попурри, попытка станцевать те роли, которые так прекрасно танцевал Нуреев?Отнюдь.Оттанцована и театрально поставлена жизнь Нуреева. Что ж, пройдемся по биографии. По той части, которая более всего интересна.Да, Нуреев был признанной звездой. Награды, заграничные гастроли в Болгарии, ГДР и Египте. Без каких-либо проблем Нуреева отправили выступать в Парижской опере. И тут произошел срыв. «Залет», говоря современным языком.После нескольких выступлений пришло требование КГБ снять Нуреева со всех спектаклей и отправить назад в СССР.По официальной версии, Нуреев «нарушил режим нахождения за границей». Некоторые члены труппы считают, что в КГБ узнали о нетрадиционной ориентации Рудольфа Нуриева. Интересно, как?На самом деле все просто. Вольный воздух Парижа ударил в голову Нурееву, и он просто «засветил» свою ориентацию. За которую, напомню, в СССР была вполне конкретная статья Уголовного кодекса.Понятно, что перспектива досрочного возврата на Родину с последующей отправкой в места весьма отдаленные от театральной сцены, Нуреева не впечатлила.И он просто сбежал. Почти сразу же запросил во Франции политическое убежище и стал одним из самых знаменитых «невозвращенцев» в истории Советского Союза. Так что никакой политики, просто боязнь сесть за гомосексуализм.Во Франции в 1961 году дураков было немного, потому в убежище Нурееву отказали. Равно как и в гражданстве. То же самое случилось в Дании и после Дании – в Великобритании.То есть танцевать танцуй, а с гражданством не стоит. Ссориться с Хрущевым из-за невозвращенца, пусть даже и классного танцора, – это был в те времена перебор.Выручила Австрия в 1975 году. До этого великий танцор фактически был евробомжем.Надо отметить, что политики Нуреев никогда не касался. Он был звездой балета, его интересовал балет и отдых в виде гомо- и транссексуальных шабашей в Булонском лесу, о которых говорил весь Париж. Эпатажный, но абсолютно аполитичный.Если верить западным СМИ, в разное время у Нуреева, были любовные отношения с такими звездами, как рок-музыкант Фредди Меркьюри, модельер Ив Сен-Лоран и певец Элтон Джон. Но главной любовью в личной жизни Нуреева почти всю жизнь оставался датский танцовщик Эрик Брун.Брун и Нуреев были вместе на протяжении 25 лет, вплоть до смерти Эрика в 1986 году. Потом был американец Уоллес Поттс, а в последнее десятилетие жизни Рудольфа — Роберт Трэси.Ну а финальная точка в карьере и жизни поставлена СПИДом. Самая, наверное, почетная смерть для представителя богемы.В общем, ничего особенного, кроме умения прекрасно танцевать. Ну, убежал. Мало убегало? Ну, гомосексуалист был Нуреев. Мало у нас таких было? И даже гениальных? Тот же Петр Ильич Чайковский.В целом к Нурееву никаких претензий. Человек прожил жизнь так, как хотел. Выше всяких высоких идеалов типа Родины, но хоть не плевал в сторону своей бывшей Родины.Вернемся к нашим. К балету, к его оценкам.В целом порнография, как внешне, так и внутренне. И оплевывание всего, до чего смогли дотянуться «гениальные» Серебренников и Демуцкий.Внутренняя порнография – это я о музыке. Псевдокомпозитор Демуцкий (вы вообще слышали о нем раньше?) гордится тем, что создал пародию на песню «Родину себе не выбирают». Слова Маргариты Алигер. Позволю себе привести эти слова.Родины себе не выбирают.Начиная видеть и дышать,Родину на свете получаютНепреложно, как отца и мать.Дни стояли сизые, косые…Непогода улица мела…Родилась я осенью в России,И меня Россия приняла.Родина! И радости, и гореНеразрывно слиты были в ней.Родина! В любви. В бою и спореТы была союзницей моей.Родина! Нежнее первой ласкиНаучила ты меня беречьЗолотые пушкинские сказки.Гоголя пленительную речь,Ясную, просторную природу,Кругозор на сотни вёрст окрест,Истинную вольность и свободу,Заботливой руки раздольный жест.Напоила беспокойной кровью,Водами живого родника,Как морозом, обожгла любовьюРусского шального мужика.Я люблю раскатистые грозы,Хрусткий и накатанный мороз,Клейкие живительные слёзыУтренних сияющих берёз,Безымянных реченек излуки.Тихие вечерние поля;Я к тебе протягиваю руки,Родина единая моя.И вот эти слова Демуцкий просто обгадил. Сделал пародию, по его словам, и использовал все это в качестве музыкального сопровождения к сцене бегства Нуреева из застенков советской действительности.А известность Демуцкого началась с лауреатства на одном зарубежном конкурсе композиторов, где он в качестве «произведения» представил положенные на музыку слова последнего выступления в суде Алехиной, одной из «Пусси Райт».Больше, уверен, штрихов к портрету не надо? Хватит?Ну то, что главным в спектакле для Серебренникова стал именно побег и нежные гомосексуальные отношения, тут уж ничего не попишешь. Точнее, не станцуешь.Ах, как рукоплещет пресса! «Как нежно, платонически, не касаясь друг друга, передают эмоции актеры, исполняющие роль Бруна и Нуреева!»Точно. Там платоничность, судя по финалу, прям розарием цвела. Голубыми хризантемами.Знаете, что больше всего удивило? А удивил полный ноль реакции. «Матильду» помним и все, что с ней связано? Бурные призывы, обращения, вандализм даже. Как же, плюнули в царя-батюшку…Хотя действительно, в минаевском вареве от Николая Романова не было ничего, что хоть немного походило бы на правду. Потому живущие Романовы и не особо обиделись. Не увидели они там Николая Александровича.Мудрые они, Романовы. По-царски мудрые…А когда в целую страну плюют, получается, ничего, можно. Даже нужно, учитывая, что эта страна – Советский Союз. Ну и в тех, кто в ней жил, заодно. Кто Родину себе не выбирал.Господин Песков выдал, что ничего такого провокационного он в шабаше «Нуреев» не увидел.Странно, я вот увидел, а Песков нет. Ну мы с ним из разных стран однозначно. Я вот из той страны, где, кроме Нуреева, были великие артисты балета, о которых можно и нужно и фильмы снимать, и балеты ставить.Вся проблема в том, наверное, что Анна Павлова, Галина Уланова, Екатерина Максимова и Майя Плисецкая не были феминистками и лесбиянками. А Марис Лиепа, Михаил Барышников и Владимир Васильев не были гомосексуалистами.По-видимому, недостойны.Для того, чтобы стать путеводной звездой для современных постановщиков и ценителей балета, надо предать свою страну, сбежать на Запад, 25 сожительствовать с таким же танцующим педерастом и загнуться от СПИДа. И вечная память, и аплодисменты обеспечены.Напрашивается вопрос: а кто дальше? Ладно, в «киношедеврах» у нас уже оплевали всех, оптом, так сказать. Воинов Красной Армии, космонавтов, тружеников. Всех.Видимо, пришла пора поименного восхваления. Чтобы четко расставить точки над буквами.Кто будет следующим героем «чудо-постановки»? Если так посмотреть, то, наверное, Солженицын. Или Власов.Раз так ставится вопрос, почему нет? Оба борцы против ненавистного советского режима. Оба радели за светлое будущее для нас. Одного, правда, наградили веревкой, но еще пяток лет – и вполне себе жертва будет. Достойная спектакля.Ну а как продолжают упорно пихать бородатого умничающего предателя сегодня одними «солженицынскими чтениями», так я просто молчу. Еще и памятник в Москве сейчас состряпают.Порекомендую всем, кто со мной не согласен, прочитать один цикл его творений. В интернете есть, активно издавался во времена «холодной войны» в США. «Прусские ночи». Почитайте, почитайте. Многое для себя откроете. И, если не согласитесь со мной, что редко кто так гадил на наших дедов и прадедов, то даже и не знаю, что вам еще посоветовать.Понимаю, что эта парочка где-то на подходе. Ждем-с…Посмотрел, ладно, честно признаюсь, пролистал гомоспектакль (на торрентах уже есть), с удовольствием почитал отзывы тех, кто завтра будет учить нас, как правильно любить Родину и управлять нами. Не шучу, там Госдума чуть ли не в полном составе была.Многое стало понятнее. Спасибо.Понимаю, кстати, чем была вызвана задержка в премьере. Видимо, в срочном порядке переделывали декорации, ретушировали перед и зад Нуреева с его откровенных фотографий. Нормально заретушировали, не подкопаться.И весьма впечатлили артисты, вышедшие на поклон в футболках, где вместе с портретом Серебренникова было требование его освобождения.Верной дорогой идем, господа! В единодушном порыве наши властители умов и кошельков показали нам свои истинные ценности присутствием на премьере и аплодисментами в зале и сети Интернета.Главное – это любить Родину, как это делал Нуреев. Честно и бескорыстно, до глубины души. Или чего пониже.Быть примером для подрастающих поколений, каким делают педераста Нуреева.В общем, как планировал Серебренников, в качестве задника на сцене показать в полный рост передник голого Нуреева. Даже право показа этой фотографии купил у Фонда Ричарда Аведона. Слава богу, запретили так демонстрировать. И на том спасибо.В целом же обычный антисоветский шабаш. Прямо в духе девяностых. Только с голыми задами и передами как дань свободе и раскрепощению. Очередная "Цитадель" и "Матильда", и снова за наш счет. Спасибо господину Мединскому.Да, еще, говорят, "Нуреева" финансировал известный ювелирный бренд Van Cleef & Arpels, а также "из личных сбережений" денежек на балет подкинул председатель правления ВТБ Андрей Костин. Видимо, из особой любви к особому искусству: искусству плевать в историю и искажать прошлое.Унижение самой мысли, что можно любить Родину. Не нужно ее любить. Нужно жить так, как тебе хочется, беря от жизни все, как брал Нуреев.Господа министры, депутаты, олигархи, политики, ваш посыл вполне ясен и понятен.