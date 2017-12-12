"Саакашвили снова на свободе"

Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения.

Печерский суд Киева накануне отказал прокуратуре в аресте Михаила Саакашвили. Из заявления судьи Ларисы Цокол:После освобождения в зале суда экс-глава Одесской областной администрации в сопровождении сторонников направился в сторону палаточного городка, развёрнутого у стен Верховной рады Украины. По ходу движения Саакашвили успел провести импровизированный митинг у здания Киевского городской администрации, призвав сторонников собраться на новую массовую акцию протеста в следующее воскресенье.Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трём статьям УК, включая «покушение на преступление» и «содействие участникам преступных организаций и сокрытие и преступной деятельности. По словам генпрокурора Луценко, Саакашвили готовит мятеж в стране с целью захвата государственной власти.Сам Саакашвили накануне заявил, что у него нет президентских амбиций, а самого Луценко назвал государственным преступником.Обращает на себя внимание тот факт, что накануне митинг протеста против задержания Саакашвили прошёл и в столице США Вашингтоне. На нём собрались несколько десятков человек – этнических украинцев, которые поддерживают идею Саакашвили об импичменте президента Порошенко.