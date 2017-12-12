07:40 12 декабря

Саакашвили снова на свободе

Печерский суд Киева накануне отказал прокуратуре в аресте Михаила Саакашвили. Из заявления судьи Ларисы Цокол:
Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения.


После освобождения в зале суда экс-глава Одесской областной администрации в сопровождении сторонников направился в сторону палаточного городка, развёрнутого у стен Верховной рады Украины. По ходу движения Саакашвили успел провести импровизированный митинг у здания Киевского городской администрации, призвав сторонников собраться на новую массовую акцию протеста в следующее воскресенье.

Саакашвили снова на свободе



Напомним, что ранее Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трём статьям УК, включая «покушение на преступление» и «содействие участникам преступных организаций и сокрытие и преступной деятельности. По словам генпрокурора Луценко, Саакашвили готовит мятеж в стране с целью захвата государственной власти.

Сам Саакашвили накануне заявил, что у него нет президентских амбиций, а самого Луценко назвал государственным преступником.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне митинг протеста против задержания Саакашвили прошёл и в столице США Вашингтоне. На нём собрались несколько десятков человек – этнических украинцев, которые поддерживают идею Саакашвили об импичменте президента Порошенко.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Segel Сегодня, 05:38
    Вот счастья-то!!! laughing laughing laughing
    Segel
    1. svp67 Сегодня, 05:57
      Цитата: Segel
      Вот счастья-то!!!

      Еще бы...такой ЦИРК, да еще и бесплатный, с кучей клоунов.
      svp67
      1. Segel Сегодня, 05:59
        Доброе Утро,Серёг!!!И смех,и грех,как говорится... wink
        Segel
        1. svp67 Сегодня, 06:02
          Цитата: Segel
          Доброе Утро

          Доброе hi ...очень надеюсь
          svp67
          1. dik-nsk Сегодня, 06:18
            уже какой-то депутат Рады озвучил, что Путин печерский суд купил - кто бы сомневался laughing
            dik-nsk
        2. 210окв Сегодня, 06:06
          Я в этом нисколько не сомневался..Потроха,ты будешь на нарах вместе с Аваковым и Луценко."революция" сожрёт Революционеров"...Конечно,и самому Мишке через года четыре придется скитатсч-это карма,,ничего не поделаешь.Там все через тюрьму в Мариинский и обратно.. wassat
          210окв
          1. Segel Сегодня, 06:13
            Так-то да,так-то да,Димитрий...Да вот,что-то непохоже,чтоб вна Украине так было... laughing
            Segel
      2. Летунъ Сегодня, 06:56
        Цитата: svp67
        Еще бы...такой ЦИРК, да еще и бесплатный

        Бесплатный? Вы уверены?
        Летунъ
  2. BecmepH Сегодня, 05:40
    О как))) Похоже товарищ Саа...кашвили на волне. Совсем плохо видно стало в/на 404...
    BecmepH
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:46
      Цитата: BecmepH
      О как))) Похоже товарищ Саа...кашвили на волне. Совсем плохо видно стало в/на 404...

      андрей юрьевич
      1. Фрол 7525 Сегодня, 05:51
        goodЮриевич-похоже,янки на него ставку сделали....
        Фрол 7525
  3. Uncle Lee Сегодня, 05:57
    Мне одно непонятно, за что так украинцы полюбили беглого экс-президента и экс- мэра Миху ? Видимо гарный он хлопец ! fool
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:01
      Цитата: Uncle Lee
      Мне одно непонятно, за что так украинцы полюбили беглого экс-президента и экс- мэра Миху ?

      за фразу: "вперёд,на Россию!"
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:04
        Презерватив тоже бывает ОЧЕНЬ нужен ! А потом - выкидывают !
        Uncle Lee
    2. Фрол 7525 Сегодня, 06:04
      А мне понятно,Uncle Lee,-это называется "Да пошли вы все!!!"... laughing
      Фрол 7525
  4. КОН Сегодня, 06:00
    Мишка чудит, и его не то что не закрыли, даже бандерлоги ни разу не по колотили, хозяева потихоньку поросенка сливать начали походу... laughing )))))
    КОН
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
      Цитата: КОН
      Мишка чудит, и его не то что не закрыли, даже бандерлоги ни разу не по колотили, хозяева потихоньку поросенка сливать начали походу... laughing )))))

      да,налицо присутствие какого то "иммунитета" у мишико...
      андрей юрьевич
      1. КОН Сегодня, 06:34
        Там рядом с ним тетка с косой тусуется, явно замут какой то соображают...))))
        КОН
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Цирк шапито,грузинская версия wassat продолжает колесить по укроине .... (дятел выпущен на свободу ) wassat надолго, ли?
    Геркулесыч
  6. samarin1969 Сегодня, 06:22
    В СМИ постоянно идут намёки, что за спиной Михо стоит Сорос и другие кандидаты в "новые украинцы". Сам он довольно откровенно поёт про "заграница нам поможет". ...Сейчас это выглядит как правда. За куда меньшие дела на украине бы пристрелили или хотя бы "закрыли. А этот - просто непотопляем....
    Судя по жидким "акциям протеста" даже граждане Украины понимают, что Саакашвили - это пустое политическое чучело.
    samarin1969
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    суд Киева накануне отказал прокуратуре в аресте Михаила Саакашвили
    Не удивлен и решение ожидаемо. Человек без гражданства, незаконно пересекший границу и призывающий к свержению власти может себя спокойно чувствовать только под мощной американской крышей. Показатель подтверждающий, что Украина давно под внешним управлением. Спектакль продолжается.
    rotmistr60
    1. Чёрная вода Сегодня, 06:50
      а ещё грузия совершенно не напоминает о запросе на экстрадицию саакашвили.....как-то суд обошёл этот момент ))))...как-будто глаза кто отвёл )))...и прокуратура смолчала однако, видимо беседу с ними провели
      Чёрная вода
  8. кедр Сегодня, 06:37
    "Саакашвили снова на свободе"
    Вирус "свободы" снова на свободе...

    Штатам и Израйлю надо любыми путями отсечь Россию от БВ, что б не мешала великим, историческим планам...
    Как только этого "освободителя" выберут в вукраинские презенты штатовские и израйльские генералы повторят 08.08. 2008. на Донбасе... При этом имея мировые СМИ в кармане, объявят нас агрессорами и получат индульгенцию от мирового общественного мнения на всё, что надо...
    Соответственно НАТО, призванное законно... выбранным презентом Сааакашвили на помощь, влезет помогать и защищать демократию и свободу. Нам станет не до БВ. Израйль займётся своим курятником по полной программе, что и требуется от него, давным давно...
    кедр
  9. KCA Сегодня, 06:52
    Какой-же писающий щеночек перзидент 404
    KCA
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:34
    Таки думаю, пара Юлии выходить на сцену воспользовавшись "брожением масс" она любит это....
    MOSKVITYANIN
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