07:33 12 декабря

Маск анонсировал создание "детского" огнемёта

Небезызвестный изобретатель, предприниматель и рационализатор Илон Маск, которого многие считают авантюристом, заявил о создании «детского огнемёта». По словам Маска, новый огнемёт, который будет создаваться его компанией, «не только понравится детям», но и будет «самым безопасным из всех существующих».

Маск анонсировал создание "детского" огнемёта


Сам Маск называет своё будущее новое детище «игрушкой». Самое удивительное, что американские законы таковы, что позволяют трактовать в качестве игрушки даже такое оружие, которое способно выбрасывать язык пламени на расстояние в несколько метров. Такая «игрушка» может продаваться в любом магазине и для её приобретения не требуется наличия никаких лицензий и разрешений со стороны американских правоохранителей.


Из записи Илона Маска в социальной сети:
Понимаю, что это вне рамок, но зато детям такое точно понравится.


По некоторым данным, созданием «детских» огнемётов будет заниматься компания The Boring Company, которая ранее основывалась для продвижения другого проекта Маска – многоуровневой системы тоннелей для соединения крупнейших городов на восточном побережье США.

Напомним, что Маск также занимается производством электромобилей Tesla и космической техники SpaseX.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Шурале Сегодня, 05:53
    Недавно в Красноярске девочку в школе насмерть забили... Теперь жечь будут?
    Шурале
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:57
      Небезызвестный изобретатель, предприниматель и рационализатор Илон Маск, которого многие считают авантюристом, заявил о создании «детского огнемёта».
      Маск, становится опасным для мира, с головой очевидные проблемы, нужно срочно лечить электричеством!
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 06:09
        А удавку для детской площадки этот тип создать не желает...Вот уж какие законы такая и мораль..
        210окв
      2. -ш- Сегодня, 06:21
        а разве он изобретатель? вроде он идеи "толкает" а другие их реализуют...воз захотелось ему чтоб был пневмотуннель, он его пиарит, собирает спонсоров а потом команда инженеров его разрабатывает, так же и с многоразовой ракетой и прочим...да и идеи могу придумывать какие нить креативные люди в его подчинении
        -ш-
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:53
    Детский огнемет, потом детский миномет, потом дойдет и до детской РМСД ! Детская же ! fellow fellow
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:58
      Цитата: Uncle Lee
      Детский огнемет, потом детский миномет, потом дойдет и до детской РМСД ! Детская же ! fellow fellow

      у меня живое воображение-мне хватило огнемёта... belay
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:00
        Цитата: андрей юрьевич
        у меня живое воображени

        У Маска воображения и соображения видимо нет совсем. У него только ценообразование !
        Uncle Lee
  3. svp67 Сегодня, 06:06
    Понимаю, что это вне рамок, но зато детям такое точно понравится.
    А затем детский вариант газовой камеры и атомный бомбы, это ж какие "сверхчеловеки" вырастут из этих "милых деток"
    svp67
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    А детские ядерные бомбы когда в продаже появятся? Надоело учиться -школу или уневерситет подорвал нафик, чтобы больше не появлятся там компактной ядерной бомбой размером со смартфон! wassat
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    но зато детям такое точно понравится.
    Ну добавит работы американским пожарным и специалистам ожогового центра. Делов-то, главное, чтобы детям понравилось. Маразм зашкаливает.
    rotmistr60
  6. Из Германии Сегодня, 06:42
    Небезызвестный изобретатель
    ...
    Так он же ничего не изобрёл, в своё время случайно попал в проект Pay Pal и к ним присосался, то есть сама система уже до него была. Получил долю с этого. С тех пор ищет, прям как Эдисон в своё время, потенциально выигрышные проекты и дураков, которые в них вкладываются. Не, ну правда, просветите, люди добрые, что конкретно он изобрёл?
    Из Германии
  7. Oops Сегодня, 07:05
    "Небезызвестный изобретатель, предприниматель и рационализатор Илон Маск" похоже скоро совсем сдуется как другой "Великий Революционер" - Росси. Как то детские огнемёты - не шибко ррреволюционная идея. Даже украинцы-комментаторы своим чубом подавились!
    Oops
  8. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:31
    Пусть с ранних лет учатся любить запах напалма поутру. laughing
    ALEA IACTA EST
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