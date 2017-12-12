Маск анонсировал создание "детского" огнемёта

Понимаю, что это вне рамок, но зато детям такое точно понравится.

Небезызвестный изобретатель, предприниматель и рационализатор Илон Маск, которого многие считают авантюристом, заявил о создании «детского огнемёта». По словам Маска, новый огнемёт, который будет создаваться его компанией, «не только понравится детям», но и будет «самым безопасным из всех существующих».Сам Маск называет своё будущее новое детище «игрушкой». Самое удивительное, что американские законы таковы, что позволяют трактовать в качестве игрушки даже такое оружие, которое способно выбрасывать язык пламени на расстояние в несколько метров. Такая «игрушка» может продаваться в любом магазине и для её приобретения не требуется наличия никаких лицензий и разрешений со стороны американских правоохранителей.Из записи Илона Маска в социальной сети:По некоторым данным, созданием «детских» огнемётов будет заниматься компания The Boring Company, которая ранее основывалась для продвижения другого проекта Маска – многоуровневой системы тоннелей для соединения крупнейших городов на восточном побережье США.Напомним, что Маск также занимается производством электромобилей Tesla и космической техники SpaseX.