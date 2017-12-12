ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

В ответ на ракетный обстрел территории Израиля танк и самолёты ВВС нанесли удары по военным постам ХАМАС в северной части сектора Газа. Израиль считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за этот враждебный акт, совершенный с территории сектора Газа.

Продолжает накаляться обстановка после подписания американским президентом документа о признании Иерусалима столицей Израиля. Боевое крыло ХАМАС возобновило обстрелы израильской территории. В ответ на это израильская армия ведёт обстрелы территории сектора Газа.Так, сегодня израильская военная авиация атаковала несколько объектов ХАМАС на севере сектора Газа. Обстрел был также осуществлён с применением танка «Меркава». ТАСС приводит заявление пресс-секретариата армии обороны Израиля:О жертвах и разрушениях не сообщается.Накануне израильская система ПРО «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных ХАМАС по населённым пунктам округа Хоф-Ашкелон. Сирены о ракетном нападении звучали в Кармии, Бат-Хадаре, Машене, Нир-Исраэле, Берекии, Зикиме и других населённых пунктах Израиля.Сообщается, что в результате ракетных обстрелов жертв среди населения Израиля нет.Напомним, что военное командование Израиля перебросило несколько дополнительных батальонов на Западный берег реки Иордан в связи с резким осложнением обстановки в регионе. В регионе проходят нескончаемые акции протеста местного населения, требующего признать независимость Палестины.