07:33 12 декабря

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Продолжает накаляться обстановка после подписания американским президентом документа о признании Иерусалима столицей Израиля. Боевое крыло ХАМАС возобновило обстрелы израильской территории. В ответ на это израильская армия ведёт обстрелы территории сектора Газа.

Так, сегодня израильская военная авиация атаковала несколько объектов ХАМАС на севере сектора Газа. Обстрел был также осуществлён с применением танка «Меркава». ТАСС приводит заявление пресс-секретариата армии обороны Израиля:
В ответ на ракетный обстрел территории Израиля танк и самолёты ВВС нанесли удары по военным постам ХАМАС в северной части сектора Газа. Израиль считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за этот враждебный акт, совершенный с территории сектора Газа.


О жертвах и разрушениях не сообщается.


ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа


Накануне израильская система ПРО «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных ХАМАС по населённым пунктам округа Хоф-Ашкелон. Сирены о ракетном нападении звучали в Кармии, Бат-Хадаре, Машене, Нир-Исраэле, Берекии, Зикиме и других населённых пунктах Израиля.

Сообщается, что в результате ракетных обстрелов жертв среди населения Израиля нет.

Напомним, что военное командование Израиля перебросило несколько дополнительных батальонов на Западный берег реки Иордан в связи с резким осложнением обстановки в регионе. В регионе проходят нескончаемые акции протеста местного населения, требующего признать независимость Палестины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:25
    Обыденно уже ! Ниччего нового !
    ФЕОДОР
    1. 210окв Сегодня, 06:37
      Извиняюсь что не в тему..Почему я на нашем уважаемом сайте вижу рекламу "рупоров ненависти к России""Голоса Америки" и "Свободы"?.На сайте не контролируют кто даёт рекламу?Это в мобильной версии.
      210окв
      1. КОН Сегодня, 06:38
        Деньги не пахнут...)))
        А смотреть действительно противно!!!
        КОН
    2. ымваим Сегодня, 07:31
      Накануне израильская система ПРО «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных ХАМАС по населённым пунктам округа Хоф-Ашкелон. Сирены о ракетном нападении звучали в Кармии, Бат-Хадаре, Машене, Нир-Исраэле, Берекии, Зикиме и других населённых пунктах Израиля. самое главное написанно ниже....

      Сообщается, что в результате ракетных обстрелов жертв среди населения Израиля нет.............Сообщается, что в результате ракетных обстрелов жертв среди населения Израиля нет..... вот этом и заключаеться уникальность железного купола ! сбивать лишь только те ракеты что представляют непосредственную угрозу безопасности или инфраструктуре Израиля а если ракета летит на пустырь или падает на самой територии газы то сбивать ее железный купол не будет а что касаемо сирии то все израильские ракеты что долетели а долетела только часть но все попали в цель так что израильский купол не имеет аналогов в мире
      ымваим
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:28
    Накануне израильская система ПРО «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных ХАМАС по населённым пунктам

    Неимоверные израильские понты за супер-пупер оружие примерно так и сдуваются.
    Анкыпельгыгыргын
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:33
    Ну Трамп же объявил их любимой женой, теперь всех вокруг бомбить можно.
    Ушлый_башкорт
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:34
    Через Израиль мучается -есть же напалм, химическое и ядерное оружие -правда, и сами потом, особенно от последнего вида оружия светиться будут евреи, и явно не от счастья, но так зато с Палестиной покончат -как и с частью своего государства! Но, ради победы могут пожертвовать как территорией, так и населением! wassat
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 06:42
      Цитата: Геркулесыч
      Через Израиль мучается -есть же напалм, химическое и ядерное оружие -правда, и сами потом, особенно от последнего вида оружия светиться будут евреи, и явно не от счастья, но так зато с Палестиной покончат -как и с частью своего государства! Но, ради победы могут пожертвовать как территорией, так и населением! wassat

      На моей памяти это 6 разборка с палестинцами за последние 25 лет.
      Никому из евреев до сих пор не приходило в голову применять против соседей даже системы залпового огня...
      Krasnodar
  5. Segel Сегодня, 06:34
    ВВС Израиля-!!!Продолжайте в том же духе!
    Segel
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных
    Только на днях посетители из Израиля с иронией и высокомерием говорили о том, что сирийские ПВО сумели перехватить только три ракеты из нескольких. А сами-то? Сейчас будут утверждать, что это фейк, а купол не пробиваем.
    Мне интересно, Трамп с зятьком наблюдают по ТВ то, что происходит в этом регионе из-за их "кипучей деятельности"? Тоже наверное с довольными фейсами выкрикивают "Вау.."
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 06:48
      Цитата: rotmistr60
      «Железный купол» сумела перехватить лишь одну ракету из нескольких выпущенных
      Только на днях посетители из Израиля с иронией и высокомерием говорили о том, что сирийские ПВО сумели перехватить только три ракеты из нескольких. А сами-то? Сейчас будут утверждать, что это фейк, а купол не пробиваем.
      Мне интересно, Трамп с зятьком наблюдают по ТВ то, что происходит в этом регионе из-за их "кипучей деятельности"? Тоже наверное с довольными фейсами выкрикивают "Вау.."

      Разрушений и жертв в городах пока нет. Дальше поживем - увидим.
      Купол сбивает в основном ракеты, летящие в города. На перехват летящих в открытую местность снарядоа противоракеты не поднимают.
      А ирония была по заголовку статьи - отбита израильская ракетная атака )))
      Krasnodar
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