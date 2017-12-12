Эрдоган - Путину: У нас сложилась гармоничная рабочая среда

С каждым днём укрепляется российско-турецкое сотрудничество. Имеется гармоничная рабочая среда на политическом уровне. Эти визиты и наши телефонные разговоры дают нам возможность регулярно давать оценку критическим вопросам и развивать общую точку зрения. Данную стратегическую координацию мы продолжим в ходе седьмого совещания Совета сотрудничества на высшем уровне, который будет проведён у нас в следующем году. До проведения данного совещания наши соответствующие министры проведут подготовительные работы. Данная гармония на политическом уровне положительно отражается в экономических и гуманитарных отношениях. Двусторонний торговый оборот в первые десять месяцев 2017 года увеличился на 30 процентов.

Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объёме на ранее принятых решениях в рамках Организации Объединённых Наций. Конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима – предмет прямых палестино-израильских переговоров.