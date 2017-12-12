07:40 12 декабря

Эрдоган - Путину: У нас сложилась гармоничная рабочая среда

Накануне президент России Владимир Путин успел побывать в трёх странах Ближнего Востока. Начав с Сирии, посетив Египет, российский лидер отправился в Турцию, где его ожидал Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры между российским и турецким президентами проходили в резиденции Эрдогана в Анкаре.

Главы государств, как сообщает пресс-служба Кремля, обсудили не только ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, но и актуальные вопросы сотрудничества в сфере экономики. В частности, на переговорах была поднята тема реализации проекта «Турецкий поток» и подключения к проекту заинтересованных европейских стран. Также обсудили начало строительства первой в истории Турции атомной электростанции – «Аккую».




Эрдоган назвал Путина уважаемым другом и отметил:
С каждым днём укрепляется российско-турецкое сотрудничество. Имеется гармоничная рабочая среда на политическом уровне. Эти визиты и наши телефонные разговоры дают нам возможность регулярно давать оценку критическим вопросам и развивать общую точку зрения. Данную стратегическую координацию мы продолжим в ходе седьмого совещания Совета сотрудничества на высшем уровне, который будет проведён у нас в следующем году. До проведения данного совещания наши соответствующие министры проведут подготовительные работы. Данная гармония на политическом уровне положительно отражается в экономических и гуманитарных отношениях. Двусторонний торговый оборот в первые десять месяцев 2017 года увеличился на 30 процентов.


В ходе переговоров президент РФ и Турции затронули злободневную тему решения Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Оба лидера сошлись во мнении, что такие вопросы требуют решения, исходя из ранее принятых резолюций ООН.

Владимир Путин:
Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объёме на ранее принятых решениях в рамках Организации Объединённых Наций. Конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима – предмет прямых палестино-израильских переговоров.


Президент РФ отметил, что российская делегация будет присутствовать на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в среду 13 декабря. Россия имеет в этой организации статус наблюдателя.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:40
    Вот как только снимешь запрет на заходы кораблей и торговлю с Крымом может и будет тогда среда..
    210окв
    1. Segel Сегодня, 06:55
      Ты чё буробишь,Дим?Идёт он лесом,друг сердешный... am am am Да пошли они все с проливами своими,этого нельзя прощать НИКОГДА!!!
      Segel
    2. Chertt Сегодня, 07:11
      Цитата: 210окв
      и будет тогда среда..

      "Гармоничная среда" между Россией и Турцией, это крест над Святой Софией, и Триколор над проливами
      Chertt
      1. INVESTOR Сегодня, 07:37
        На одной из дискотек в Германии, у барной стойки стоит русский в майке с надписью: "У турков три проблемы".
        К нему тут же подходит турок и начинает возмущаться:
        - Ты чего? Проблем хочешь? Наехать хочешь?
        - Это ваша первая проблема. Агрессивность. Вы всегда пытаетесь создавать проблемы на ровном месте.
        Когда дискотека заканчивается, то русского уже подстерегает группа турков на выходе с дискотеки.
        - Сейчас ты ответишь за свои слова! - говорит самый крупный турок.
        - Это ваша вторая проблема. Вы не умеете решать свои проблемы самостоятельно и по этому вам приходится собирать целую ораву своих собратьев, практически по любому незначительному поводу.
        - Да как ты смеешь с нами так говорить?!! - турки достают огромные и острые ножи...
        - Это ваша третья проблема, - всё так же невозмутимо, продолжает русский. - Вы всегда приходите с ножами на перестрелку.
        INVESTOR
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:43
    Надо отдать должное Путину - с Эрдоганом задружился ! hi
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:54
      Володь,доброе утро.Тут дело не в Путине..А в самом Эрдоган.Ему вроде как и не комильфо с Россией,нет,не дружить а просто общаться.Но деваться некуда.Вот только нашему гаранту что делать когда этот тип нож в спину засадить?А это будет наверняка.
      Цитата: Uncle Lee
      Надо отдать должное Путину - с Эрдоганом задружился ! hi
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:57
        Цитата: 210окв
        Но деваться некуда

        Дима привет ! hi Вот про это я и говорю - ПРИХОДИТСЯ дружить !
        Uncle Lee
  3. КОН Сегодня, 06:46
    Эрдоган - Путину: У нас сложилась гармоничная рабочая среда

    А я почему то сразу самолет наш, летчиков,посла Карлова вспоминаю...
    КОН
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    А разрешения сбить еще пару наших самолетов при случае, турок не просил? ??Быстро же "сушка " властью нашей забыта!
    Геркулесыч
  5. samarin1969 Сегодня, 07:00
    Про "Турецкий поток" - как-то вскользь...
    samarin1969
    1. sa-ag Сегодня, 07:06
      Цитата: samarin1969
      Про "Турецкий поток" - как-то вскользь...

      Ога, а это самая главная тема и была
      sa-ag
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:23
      Про "Турецкий поток" - как-то вскользь...

      Это то чем Эрдоган может при необходимости шантажировать Россию. Мне кажется, что пока взаимоотношения нормальные необходимо по полной выжимать из этого пользу для нашей страны в этом регионе.
      rotmistr60
  6. Олег Андреев Сегодня, 07:01
    Ну че,хоть АЭС и газопровод разрешил строить и то не мало...Лишь бы пiндосня гавна не намутила.
    Олег Андреев
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