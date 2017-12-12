Эрдоган - Путину: У нас сложилась гармоничная рабочая среда
Накануне президент России Владимир Путин успел побывать в трёх странах Ближнего Востока. Начав с Сирии, посетив Египет, российский лидер отправился в Турцию, где его ожидал Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры между российским и турецким президентами проходили в резиденции Эрдогана в Анкаре.
Главы государств, как сообщает пресс-служба Кремля, обсудили не только ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, но и актуальные вопросы сотрудничества в сфере экономики. В частности, на переговорах была поднята тема реализации проекта «Турецкий поток» и подключения к проекту заинтересованных европейских стран. Также обсудили начало строительства первой в истории Турции атомной электростанции – «Аккую».
Эрдоган назвал Путина уважаемым другом и отметил:
В ходе переговоров президент РФ и Турции затронули злободневную тему решения Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Оба лидера сошлись во мнении, что такие вопросы требуют решения, исходя из ранее принятых резолюций ООН.
Владимир Путин:
Президент РФ отметил, что российская делегация будет присутствовать на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в среду 13 декабря. Россия имеет в этой организации статус наблюдателя.
Главы государств, как сообщает пресс-служба Кремля, обсудили не только ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, но и актуальные вопросы сотрудничества в сфере экономики. В частности, на переговорах была поднята тема реализации проекта «Турецкий поток» и подключения к проекту заинтересованных европейских стран. Также обсудили начало строительства первой в истории Турции атомной электростанции – «Аккую».
Эрдоган назвал Путина уважаемым другом и отметил:
С каждым днём укрепляется российско-турецкое сотрудничество. Имеется гармоничная рабочая среда на политическом уровне. Эти визиты и наши телефонные разговоры дают нам возможность регулярно давать оценку критическим вопросам и развивать общую точку зрения. Данную стратегическую координацию мы продолжим в ходе седьмого совещания Совета сотрудничества на высшем уровне, который будет проведён у нас в следующем году. До проведения данного совещания наши соответствующие министры проведут подготовительные работы. Данная гармония на политическом уровне положительно отражается в экономических и гуманитарных отношениях. Двусторонний торговый оборот в первые десять месяцев 2017 года увеличился на 30 процентов.
В ходе переговоров президент РФ и Турции затронули злободневную тему решения Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Оба лидера сошлись во мнении, что такие вопросы требуют решения, исходя из ранее принятых резолюций ООН.
Владимир Путин:
Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объёме на ранее принятых решениях в рамках Организации Объединённых Наций. Конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима – предмет прямых палестино-израильских переговоров.
Президент РФ отметил, что российская делегация будет присутствовать на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в среду 13 декабря. Россия имеет в этой организации статус наблюдателя.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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