Смертники. Стоит ли ждать их появления в России

Случилось то, чего реально не могли предполагать многие западные, да и наши аналитики. Путин объявил о выводе группировки российских войск из Сирии. Объявил, надо отдать ему должное, красиво. Достойно. Наверное, впервые нашим солдатам и офицерам открыто и на самом высоком уровне была высказана благодарность за их подвиг и боевую выучку, а также за профессионализм не с кремлевской трибуны, а прямо там, на поле боя.На моей памяти такого не происходило никогда. Да, был Новый год, который президент отпраздновал вместе с бойцами в Чечне. Но вот так, прямо, без политесов в сторону наших союзников и "других сил, противоборствующих террору,", не было никогда. Слушая его речь перед солдатами и офицерами базы в Сирии, я невольно испытал чувство гордости за этих людей. Чувство гордости за нашу армию.Однако, почти сразу за этим заявлением последовали странные сообщения в сети о возможности усиления террористической активности внутри нашей страны. Причем сообщения эти чаще всего стали приходить из Западной Европы, Украины и США. И почти сразу их подхватили некоторые "правдолюбы" из России. "Надо готовиться к террористическим актам", "Европу и США уже накрыла волна терроризма", "теперь вернувшиеся боевики будут мстить". Таких сообщений множество.Понятно, что любой праздник, на котором собираются большие массы людей, потенциально является объектом для теракта. Понятно, что такие мероприятия будут объектом повышенного внимания наших спецслужб. Новогодние праздники по количеству объектов скопления людей самые "опасные". Даже то, что на территории нашей страны есть люди, желающие провести такие акты, понятно. Полностью исключить такие события было бы глупостью.Поэтому сегодня необходимо разобраться с тем, что же в головах террористов. Почему вполне нормальный и молодой человек идет на убийство других, не повинных в его проблемах людей. И поняв это, мы можем понять, где и когда опасность будет усиливаться, а где такой опасности нет.Первый, глубоко вбитый нашими СМИ в головы читателей постулат традиционен. Террорист должен быть радикальным исламским экстремистом.Это полная ерунда. В традициях любой мировой религии, в том числе и в исламе, не существует даже понятия «терроризм». Именно это и вызывает такую внутреннюю борьбу среди мусульман. Традиционный ислам отрицает саму возможность убийства человека. Кстати, точно так же, как христианство. Отрицание есть, но и смертники тоже есть. В чем проблема?А проблема в… знании основ религии. Молодежь из традиционных мусульманских областей и республик не отличается от молодежи христианских и прочих областей. Она с удовольствием воспринимает внешние проявления веры, но совершенно не интересуется самой сутью своей религии. Сегодня уже можно говорить не о "верхах", а о "верхушках" таких знаний в молодых головах.И в то же время именно молодежь сегодня основной потребитель интернетовской продукции. "Старое поколение" знает, а молодое поколение знает, где найти. И смартфон есть у большинства. Вспомните истории тех, кто порвал с террористическими организациями. Подавляющее большинство из этих людей завербовано было именно через интернет. И первоначальный взгляд на религию сформировался тоже через интернет.Следует отметить и ещё одну важную особенность нашего настоящего. Достаточно большая часть тех, кто участвовал в терактах, — люди из числа "новообращенных". Проще говоря, из числа тех, кто изначально настроен на "узнавание" новых для себя религиозных догм и постулатов. И вот тут мы выходим на следующую мысль.Террористические организации и группы имеют в своем составе прекрасно подготовленных психологов и идеологов. Это не религиозные фанатики, это профессионалы по воздействию на психику человека, по давлению на слабые места, по манипулированию сознанием. "Чистый лист", который представляют из себя люди, принявшие новую религию, прекрасно заполняется "правильными трактовками Корана или Библии".Кто-то возразит. Не все новообращенные становятся террористами. Согласен. Далеко не все. Смертник — продукт штучный. Кроме поиска новых знаний, для этого должны сложиться и другие факторы. Посмотрите на женщин, которые отправились в Сирию. В чем причина такого решения? Кроме, естественно, вышеперечисленных. Причина банальна: неустроенная личная жизнь и поиск принца на белом коне. Точно так же, если проанализировать жизнь конкретных людей, выявляются совсем простые, но важные для человека, проблемы. А для молодого человека эти проблемы часто вырастают до уровня неразрешимых.Мы часто забываем, что терроризм в том виде, в котором мы его видим сегодня, — явление достаточно молодое. Первые смертники, в том виде, о котором мы говорим, появились всего 35-40 лет назад. Где-то в 80-е годы прошлого столетия. И в основу их подготовки легли даже не религиозные догмы, а чисто идеологические. Те, что используются в большинстве стран для подготовки армии. "Ты должен быть готов к смерти за страну, за Родину!" "Твой героизм и готовность к смерти принесет тебе вечную славу и память народа!" "Твои потомки будут гордиться твоим подвигом!" Замените слова «Родина», «страна», «народ» на «веру», «Аллаха», «Иисуса» — и вы получите готовый лозунг террориста.Внушите молодому парню или девушке ненависть к другому государству, ненависть к другому народу, ненависть к другому социальному строю, и вы получите почти готового террориста. Или солдата. А если вы ещё добавите мысли о том, что во всех бедах вашего государства или народа виноваты именно те, враги, то слово "почти" исчезнет. За примером даже ходить никуда не надо. Просто посмотреть на молодежь Польши, Прибалтики, Украины и ещё нескольких стран азиатского региона.Для появления там достаточно серьезных групп террористической направленности достаточно просто чуть сдвинуть вектор. В Крыму пойманные украинские диверсанты, а по сути террористы, не считают себя таковыми. Они солдаты и офицеры украинской армии или спецслужб. А если заменить веру в незалежную и богатую Украину на веру в рай на земле через "правильные религиозные законы"?В конце статьи хотелось бы затронуть различия среди смертников. Такие различия существуют и используются при подготовке в лагерях боевиков.Совсем ещё недавно основной "материал" для воспитания террориста составляли люди, которые верили в победу великой идеи. В победу "правильной веры". В победу собственного народа в "борьбе с угнетателями". Люди, известные нам по фильмам о революционерах прошлого. Смерть ради светлого будущего. Классические представители европейских "идейных" — солдаты ИРА.Сегодня из-за некоторых различий чаще используют другую категорию смертников. Точнее, смертниц. Это жены, лучше всего европейской внешности, погибших боевиков. Женщине, оплакивающей мужа, легко внушить необходимость мести за погибшего супруга. А, используя другие методики уже в лагере подготовки, вплоть до медикаментозных, превратить её в послушную "бомбу".Есть и малочисленные группы. В частности, те, кто решил покончить с собой. Тут мы видим сразу несколько причин. От понимания, что самоубийство грех, до желания заработать таким образом денег для решения финансовых проблем у семьи. Доверять таким "бомбам" самостоятельное исполнение теракта нельзя. Чаще всего их используют в темную. Радиоуправляемая бомба, которую просто надо куда-то доставить. Как это было, к примеру, в Петербурге при взрыве в метро.Ну, и самые "экзотические" террористы. Редко, но встречающиеся. Психопаты, склонные к садомазохизму. Эта категория видна даже визуально.В целом же, если рассматривать ситуацию сегодня, можно заметить достаточно серьезную работу наших спецслужб в этих направлениях. Начиная от блокировки экстремистских сайтов и заканчивая контролем за людьми, склонными к терроризму. Ничего нового в этой работе изобретать не надо. Существует множество способов выявлять террористов на любой стадии подготовки акта. Единственная проблема заключается в мгновенной реакции на появление новых методов вербовки. Но, судя по результатам, этим занимаются достаточно квалифицированные специалисты.Говорить о полной безопасности глупо. Но ещё глупее нагнетать страх среди простых людей. Именно на это и рассчитаны все эти вбросы и сообщения "из неназванных источников" в спецслужбах. А вот знать суть необходимо. Знать, чтобы противостоять.