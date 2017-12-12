Тиры и стрельбища в каждом округе: ответ поляков на «русскую угрозу»

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Стрельба из огнестрельного оружия становится в Польше всё более популярной. Особенно среди мальчиков и мужчин в возрасте от восьми до восьмидесяти лет, шутит инструктор по имени Марек.Конечно, прежде всего это спорт, а оружие, например, пистолет, — просто инструмент спортсмена.Однако спорт этот скоро станет массовым. Инструкторы сами поражаются числу тех, кто желает научиться хорошо стрелять и участвовать затем в открытых спортивных состязаниях.Марек говорит, что люди в Польше теперь «чувствуют себя в меньшей безопасности, нежели раньше». Почему? Может, растёт преступность? Наоборот: по данным польской полиции, число убийств в период между 2000 и 2016 годами сократилось с 1269 до 456 в год, а количество обокраденных граждан упало с 310.000 до 128.000. В результате убийств в Польше погибает в четыре раза меньше человек, чем в США (правда, в Германии убивают ещё меньше, чем в Польше).Марек называет две причины для «беспокойства» поляков. Обе причины — внешние.Три года назад, говорит он, пришёл «страх перед Россией», он начался из-за конфликта на Украине. Спортсмен имеет в виду вооружённый конфликт между «прорусскими сепаратистами и украинскими военными», уточняет журналист. Кажется, этот страх имеет к «спорту» какое-то отношение.«Существует также страх перед мигрантами», — добавляет инструктор.Что касается первой причины, замечает автор материала, то министр обороны Польши Антони Мацеревич «неоднократно предупреждал» о намерениях президента России Владимира Путина. «Это уже не холодная война, это начало очень горячей войны» («der Anfang eines sehr heißen Krieges»), — заявил он на конференции по безопасности, прошедшей недавно в Канаде.«Стрельбище для каждого округа» — вот одна из последних идей польского правительства. С 1 января 2018 года соответствующий закон вступит в силу. Этот закон будет содействовать строительству или расширению стрельбищ по всей стране. Министерство обороны получит на это 620 миллионов евро. По словам министра, речь идёт не только о спортивной стрельбе, но и об усилении защиты страны.В настоящее время в 380 округах насчитывается 170 частных стрельбищ.В целом, отметим, стрелковый спорт, а тем более такой спорт, который смахивает на «усиленную защиту», в стране развит недостаточно. К примеру, в Польше приходится всего 1,3 ед. огнестрельного оружия на 100 жителей. В Германии и Франции соответствующий показатель составляет 30 ед., в США — 112 ед. Числа несопоставимые.Очевидно, нынешнее правительство намерено ситуацию переломить. А как же иначе: «русская угроза»!