10:45 12 декабря

Тиры и стрельбища в каждом округе: ответ поляков на «русскую угрозу»

Польша учит своих граждан стрелять, пишет Герхард Гнаук в «Die Welt». Зачем? Ведь уровень преступности в этой восточноевропейской стране низкий. Оказывается, правительство планирует завести стрельбища в каждом округе из-за «страха перед русскими».



Стрельба из огнестрельного оружия становится в Польше всё более популярной. Особенно среди мальчиков и мужчин в возрасте от восьми до восьмидесяти лет, шутит инструктор по имени Марек.


Конечно, прежде всего это спорт, а оружие, например, пистолет, — просто инструмент спортсмена.

Однако спорт этот скоро станет массовым. Инструкторы сами поражаются числу тех, кто желает научиться хорошо стрелять и участвовать затем в открытых спортивных состязаниях.

Марек говорит, что люди в Польше теперь «чувствуют себя в меньшей безопасности, нежели раньше». Почему? Может, растёт преступность? Наоборот: по данным польской полиции, число убийств в период между 2000 и 2016 годами сократилось с 1269 до 456 в год, а количество обокраденных граждан упало с 310.000 до 128.000. В результате убийств в Польше погибает в четыре раза меньше человек, чем в США (правда, в Германии убивают ещё меньше, чем в Польше).

Марек называет две причины для «беспокойства» поляков. Обе причины — внешние.

Три года назад, говорит он, пришёл «страх перед Россией», он начался из-за конфликта на Украине. Спортсмен имеет в виду вооружённый конфликт между «прорусскими сепаратистами и украинскими военными», уточняет журналист. Кажется, этот страх имеет к «спорту» какое-то отношение.

«Существует также страх перед мигрантами», — добавляет инструктор.

Что касается первой причины, замечает автор материала, то министр обороны Польши Антони Мацеревич «неоднократно предупреждал» о намерениях президента России Владимира Путина. «Это уже не холодная война, это начало очень горячей войны» («der Anfang eines sehr heißen Krieges»), — заявил он на конференции по безопасности, прошедшей недавно в Канаде.

«Стрельбище для каждого округа» — вот одна из последних идей польского правительства. С 1 января 2018 года соответствующий закон вступит в силу. Этот закон будет содействовать строительству или расширению стрельбищ по всей стране. Министерство обороны получит на это 620 миллионов евро. По словам министра, речь идёт не только о спортивной стрельбе, но и об усилении защиты страны.

В настоящее время в 380 округах насчитывается 170 частных стрельбищ.

В целом, отметим, стрелковый спорт, а тем более такой спорт, который смахивает на «усиленную защиту», в стране развит недостаточно. К примеру, в Польше приходится всего 1,3 ед. огнестрельного оружия на 100 жителей. В Германии и Франции соответствующий показатель составляет 30 ед., в США — 112 ед. Числа несопоставимые.

Очевидно, нынешнее правительство намерено ситуацию переломить. А как же иначе: «русская угроза»!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:45
    Мало уметь из оружия стрелять -нужно не побоятся свои навыки по стрельбе использовать в реальности! Поляки кидаются из одной крайности в другую но все это лишь жалкая имитация самоуспокоения! Для начала докажите что вы независимое государство, желаещее в мире жить с соседями, и все ваши фобии быстро исчезнут.
    Геркулесыч
    1. Stas157 Сегодня, 08:00
      Цитата: Геркулесыч
      Для начала докажите что вы независимое государство, желаещее в мире жить с соседями

      С этим сложно. А, зато доказали другое! То, что Польша была и есть, лимитрофное государство между Европой и Россией. Поэтому, не надо подходить к полякам со своими завышенными требованиями!
      Всё-таки неправильно к ним относился СССР, надо было держать их в черном теле, как и полагается лимитрофам.
      Вот Екатерина II знала истинную цену ляхам. Она использовала Трон польских королей, как унитаз в сортире, выпилив дырку посередине.
      Stas157
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:01
      правительство планирует завести стрельбища в каждом округе из-за «страха перед русскими».
      меня это пугает...а вдруг они застрелятся,где украинцы работать будут? what
      андрей юрьевич
      1. pjastolov Сегодня, 08:23
        Цитата: андрей юрьевич
        меня это пугает...а вдруг они застрелятся,где украинцы работать будут?

        они переберутся на их место, и будут искать кто работать будет laughing
        pjastolov
        1. хрыч Сегодня, 09:03
          Цитата: pjastolov
          они переберутся на их место, и будут искать кто работать будет

          Место то парашное и так laughing
          хрыч
          1. pjastolov Сегодня, 09:05
            Цитата: хрыч
            Место то парашное и так

            таки хто президент? им не привыкать lol
            pjastolov
    3. demo Сегодня, 08:26
      Это утверждение верно.
      Но есть еще один фактор.
      Если ты собираешься защищать свое жилище от бандитов - это одно.
      Но если ты собрался вступить в поединок с ВС страны, которая осуществляет захват и оккупацию страны - это другое.
      Вот как ты будешь с пистолетом-винтовкой противостоять военнослужащим на бронированных машинах, в количестве шести-десяти человек, с автоматами, гранатометами и крупнокалиберным пулеметом на крыше БТР?
      И любой военный увидев в твоих руках оружие немедленно выпустит в тебя очередь. И родные твои пострадают.
      Глупость и самоуспокоение.
      Вспомнил анегдот по Чапаева, Петьку, шашку и голую пятку.
      То же самое получится.
      demo
      1. Alex777 Сегодня, 10:16
        Что Вы все так взъелись на пшеков.
        Надо же им как-то от бандер отбиваться? bully
        Alex777
    4. vkl.47 Сегодня, 08:34
      Бабло рубить на этих тирах
      vkl.47
      1. dsk Сегодня, 08:53
        Цитата: vkl.47
        на этих тирах
        Да конечно. Лет сорок назад у нас были распространены многодневные походы, костры, песни под гитару до утра. Сейчас мода слетать позагорать в тёплые края, на стадионах потусоваться, пиво, тоник попить. На ГТО, "Зарнице", спортивном ориентирование, "Ворошиловском стрелке" много не заработаешь, рекламу не пристроишь. hi
        dsk
  2. ИмПерц Сегодня, 07:46
    Не вопрос, только пусть сначала мушки спиливают.
    ИмПерц
  3. Евгений Стрыгин Сегодня, 07:47
    влить в шизофрению короткоствол! Гениально и ожидаемо принесёт отличные результаты которые за тем придётся замалчивать.
    Евгений Стрыгин
  4. AshiSolo Сегодня, 07:47
    Страхи там, угрозы - полное фуфло. А вот тир недалеко от дома - отличная идея для любой страны. Пацанам всегда интересно и полезно будет пострелять. Да я бы и сам не отказался бы. Особенно из какого карабина да на нормальном стрельбище... Но увы. Если политику отмести - отличная тема.
    AshiSolo
  5. Uncle Lee Сегодня, 07:50
    Абдулла, оставь один патрон-нечем будет застрелиться !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:01
      Володя, привет! hi А им что, ещё и патроны дают? lol
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:13
        Макс привет ! hi Кому патроны, а кто из рогатки...Из пращи тоже рекомендуется !
        А патроны амерцы завезут вместе с СПГ, на сдачу....
        Uncle Lee
      2. pjastolov Сегодня, 08:26
        Цитата: Джедай
        А им что, ещё и патроны дают?

        ну где то же надо утилизировать - если самим, то расходы большие, а так еще и денежку можно получить laughing Макс привет hi
        pjastolov
        1. Джедай Сегодня, 08:31
          Володя, доброе утро! hi Не удивлюсь если окажется что патроны американского производства с истёкшим сроком годности. lol
          Джедай
          1. pjastolov Сегодня, 08:33
            а как ты догадался? ты - шаман!!!!! fellow
            pjastolov
            1. Джедай Сегодня, 08:36
              Есть немного... feel С бубном вокруг костра поплясал. wink
              Джедай
              1. pjastolov Сегодня, 08:38
                камлал однако, теперь понятно recourse
                pjastolov
          2. Svarog51 Сегодня, 08:42
            Привет, Макс hi А на фото из пневматики целится. Я с таким за воробьями охотился, уж больно моя домашняя "авиация" их уважает в кулинарном отношении. good
            Svarog51
            1. Джедай Сегодня, 08:45
              Серёга, здрав буде! hi Я не стал заострять внимание на пневматике. А твоей Фане хоть такое утешение, коли самой поохотится нельзя. lol
              Джедай
              1. Svarog51 Сегодня, 08:54
                Нет уже утешения, я от ствола избавился, теперь приходится мышей покупать. У неё теперь другая развлекуха - она на меня охотится, когда я ей мышь несу. lol
                Svarog51
                1. Джедай Сегодня, 08:55
                  Цитата: Svarog51
                  она на меня охотится, когда я ей мышь несу.

                  belay Хотел бы я на это посмотреть.
                  Джедай
  6. василий50 Сегодня, 07:52
    Позабавила фраза про низкий уровень преступности в Польше.
    Основная специализация поляков - воровство и контрафакт с контрабандой, в том числе контрабанда живого товара. Грабежи и убийства совершают в основном *на выезде*. Польша маленькая страна и убийцы быстро вычисляются. А так вполне себе европейская страна с профессиональным криминалом.
    Ещё один момент: именно из Польши появились в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ профессионалы от криминала. Как впрочем и *феня*, которая на 90% состоит из идиша.
    василий50
  7. Симон Сегодня, 07:57
    На учат стрелять из огнестрельного оружия на свою голову! В Штатах уже давно в школах ученики всех стреляют, а полиция убивает подростков, которые бегают с игрушечными пистолетами. Не учит поляков американский "опыт". fool А, вообще, поляком не вдомек, что русские никогда не на кого не нападали! Обычно на нас нападают, а мы заканчиваем войну в столицах нападающих. request
    Симон
    1. Tyulen Сегодня, 08:09
      Это как сравнивать башмак от ДТ и подошву от кед.
      Tyulen
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Тиры и стрельбища в каждом округе: ответ поляков на «русскую угрозу»
    Ню-ню laughing
    Наблюдатель2014
  9. Masya Masya Сегодня, 08:14
    в детстве, толпой завалишься в тир и айда по мельницам стрелять... как сейчас помню, выстрел- три копейки... а тут такую подоплеку под это дело подвели... wink
    Masya Masya
  10. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:15
    Как-то рано еще пшиши в штаны навалили. laughing.Вот когда большинство мигрантов будут украинцами... am
    ДЕДПИХТО
  11. Moskovit Сегодня, 08:16
    Поляки хитрые. Прикрываясь Россией, они, на самом деле планируют защищаться от украинцев. Нищие и агрессивные соседи, да еще с бандеровским душком, тут сам поедешь в магазин за двухстволкой!
    Moskovit
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    ... пусть стреляют, пусть делают тиры, но при этом не забывают, что они сами ЕСТЬ МИШЕНЬ... bully
    a.s.zzz888
  13. farik68 Сегодня, 08:20
    Мда.... поляк останется поляком С какой стороны к нему ты не подходи.....
    farik68
  14. Симон Сегодня, 08:22
    Цитата: Геркулесыч
    Мало уметь из оружия стрелять -нужно не побоятся свои навыки по стрельбе использовать в реальности! Поляки кидаются из одной крайности в другую но все это лишь жалкая имитация самоуспокоения! Для начала докажите что вы независимое государство, желаещее в мире жить с соседями, и все ваши фобии быстро исчезнут.

    Да, пускай учатся стрелять, быстрей перестреляют у себя в Польше друг друга! Некому тогда прыгать на нас будет. fool
    Симон
  15. sergo1914 Сегодня, 08:27
    Спортсмены с пистолетами против спортсменов на танках? Заинтриговали. Какой же будет исход?
    sergo1914
  16. Романенко Сегодня, 09:00
    В секцию пулевой стрельбы я пришел в возрасте 13 лет, меня привел туда приятель, который уже там занимался. Поскольку пользоваться мелкашкой я уже умел, мне было очень несложно начать. Потом я ходил в этот тир и в эту секцию еще три года, пока не закончил школу. А уже много лет спустя, вдруг опять оказался по-близости и оказалось, что на работе у нас есть стрелковая секция по "малопулькам" и опять ходил туда, выполнял нормативы на разряды... пока не появилась в нашей стране "демократия".
    С появлением Ельцына сразу же позакрывали все спортивные тиры и отобрали все оружие, сам отнес свои Урал и Марголин под пресс.
    Теперь вроде-бы появились какие-то стрелковые места на карте, но мальчишкам с улицы туда вход закрыт.
    Только за деньги, и не очень маленькие.
    Я не провожу аналогий с Польшей - там нам некого бояться, но вот биатлонисты наши стреляют плохо, да и народ стреляет из воздушек по кошкам машинам и друг по другу.
    Отсюда вопрос ну кому помешали при Ельцыне все эти профсоюзные ДОСААФовские и просто уличные тиры?
    И неужели до сих пор нет возможности возрождения настоящего советского массового стрелкового спорта?
    Который кстати был бесплатным для желающих им заниматься.
    Романенко
  17. bratchanin3 Сегодня, 09:13
    Поляки до сих пор живут в прошлом и позапрошлом веке, когда сходились стенка на стенку и фронт на фронт. Для чего России нужна польская территория вместе с польскими нацистами? Думаю, что уже ни один солдат не зайдёт на польскую территорию - незачем! Для того, чтобы победить врага в его логове, не обязательно водружать знамя над рейхстагом, достаточно тактических ядерных ударов и даже расстояние не имеет значение.
    bratchanin3
  18. vadimtt Сегодня, 09:14
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не покалечилось ... laughing
    vadimtt
  19. Ретвизан 8 Сегодня, 09:17
    Маразм крепчает! Если кто-то действительно считает это, как мера предупреждения "российской агрессии",то чего тогда мелочиться раздайте в каждый дом по пулемету и по связке гранат, тут наши конечно перепугаются!
    Ретвизан 8
  20. Немезида Сегодня, 09:29
    В России тоже пора сделать тиры более доступными для народа,а из добровольцев,из числа коренного населения РФ,сформировать в РФ национальную гвардию...
    Немезида
  21. Ретвизан 8 Сегодня, 09:37
    Раскатали губы, тиры и стрельбища удовольствие не дешевое и место занимают не мало 25 - 50, а стрельбища и все 100 метров...
    Ретвизан 8
  22. HAM Сегодня, 10:00
    Низкая преступность?"Тяжкие" снизились!?--Наивные,заехало миллион гасторбайтеров с Украйны которым законы не писаны.Помните,в "Операции Ы,"-"У вас на стройке жертвы были!?"-"Нет!"-"Будут!!"
    Вот они немного освоятся....
    HAM
  23. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    завести стрельбища в каждом округе из-за «страха перед русскими»

    Чем бы дитя не тешилось... Надоест стрелять по мишеням начнут опробовать полученные навыки по более серьезным целям. С другой стороны защищаться от России (даже мнимой угрозы) обладающей современным оружием стрелковым оружием все же как-то смешно. А мужчина обязан уметь стрелять будь то поляк или русский. Поэтому пускай стреляют, поддерживая свое высокомерие и самомнение.
    rotmistr60
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