09:23 14 декабря
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Ещё раз про «невинный Вермахт»

Ещё раз про «невинный Вермахт»


«Современные германские историки сделали больше, чем кто-либо, для изучения преступной войны на уничтожение и деконструкции мифа о «чистом» Вермахте.
Современные германские политики последовательно осуждают исторический нацизм и преступную войну на уничтожение. По отношению к современному неонацизму на восточноевропейской периферии германские политики не столь последовательны, но это к истории отношения не имеет».
Александр Дюков.


Про наивного «новоуренгойского мальчика» не высказался только ленивый, и всё-таки. Загвоздка в том, что данный случай обнажил другую, гораздо более крупную проблему современных российско-германских отношения. Беда как раз в том, что у нас категорически отсутствует общее понимание событий Второй мировой войны. Отсутствует как класс. Почему до поры до времени это удавалось скрывать? Ну, холодная война, железный занавес, языковой барьер уже в постсоветскую эпоху (не учат россияне языков иностранных, не учат), да и общая нелюбовь в России к «выяснению отношений постфактум» (в отличие от восточных европейцев, коими россияне не являются).

Попытки же 60-70 лет спустя после 45-го привести немецкую и российскую точки зрения к общему знаменателю ни к чему хорошему не приводят. Очень быстро выясняется, что это абсолютно невозможно. Есть очень продуманная и очень логичная российская точка зрения на события Второй мировой, и есть подобная же немецкая точка зрения. Вот только они категорически не желают совпадать. Совсем не желают.

Пока разговор идёт в общих, очень общих (!) терминах, эту разницу удаётся как-то скрывать, но при любой попытке поговорить о войне более или менее подробно, начинается откровенный скандал. Вот это самое «выступление» и последовавший за ним шквал эмоций — это свидетельство как раз того, что даже до широкой российской общественности что-то наконец дошло. Мы с немцами очень по-разному смотрим на ту войну.

С трибуны Бундестага была озвучена (по понятным всем причинам) та версия, которую готовы услышать немцы. И которая в России вызывает полное отторжение. То есть дело совсем не в «наивном, плохо образованном» мальчугане, проблема несколько глубже. Проблема в том, что у немцев имеется свой, весьма специфический взгляд на ту войну и её преступления. Пока мы мало и редко общаемся (на ломаном английском пытаемся купить подержанный «Фольксваген Гольф»), то всё выглядит относительно неплохо, но стоит копнуть глубже…

ФРГ и её идеология формировались в рамках блока НАТО, поэтому все преступления были сконцентрированы на проблеме Холокоста и материальных выплат за него. Убийства миллионов славян, как «расово неполноценных» (и оказавшихся в рамках Варшавского договора) были просто-напросто изъяты из серьёзного обсуждения. И, говоря о преступлениях нацизма, германский историк, как правило, имеет в виду именно преступления против евреев, но ничего больше. И, главным образом в Европе, то есть даже Бабий Яр им не очень интересен (в отличие от Варшавского гетто).

Вот сложно понять нашему человеку, но признание нацистских преступлений (против евреев и их собственности) — это краеугольный камень немецкого послевоенного сознания. Это действительно так, и это не пропаганда. Беда в том, что к русским это вообще никак не относится, и да, режим Сталина был преступным. То есть как провокационную лакмусовую бумажку можно использовать именно это: отношение современных немцев к бурной деятельности солдат Вермахта на Восточном фронте и оккупированных территориях СССР. Если кто каким волшебным образом где-то найдёт что-то похожее на раскаяние, то буду очень признателен.

По факту возникают «невинные солдаты Вермахта». И тут все, «панимаиш», на пацана набросились… он-то тут при чём? Если современные нам немцы не испытывают особых сантиментов по поводу массового уничтожения славян в ходе ВМВ, то чего вы хотите от какого-то провинциального школьника «с северов»? Он что, должен отдуваться за всю российскую историческую науку, дипломатию и публицистику (которые так любят «дружбу» с некой «новой» Германией)?

Нет, если читать о немцах и их видении истории «в художественном пересказе» российских журналистов, писателей и историков, то все эти проблемы просто-напросто незаметны (потому как замалчиваются!). А замалчиваются они по той простой причине, что «синдром уренгойского мальчика»: у них своя «правда о войне», у нас «своя правда о войне». И эти правды совместить невозможно никак, не вызывая «бурления масс», а дружить-то надо.

И смелая гипотеза насчёт того, что Германия полностью всё осознала и отреклась от нацизма, к сожалению, фактами не подтверждается практически никак.

«Современные германские политики последовательно осуждают исторический нацизм и преступную войну на уничтожение. По отношению к современному неонацизму на восточноевропейской периферии германские политики не столь последовательны, но это к истории отношения не имеет».

Вернее, нам очень хочется, чтобы именно так и было, но так, к сожалению, не есть. Увы и ах. Чем-то это всё напоминает активную пропаганду капитализма в 80-х — 90-х. Так вот в 80-е по понятным причинам очень любили использовать «положительные американские примеры» (а вот в Америке!), но и в клятые 90-е именно американские «положительные примеры» использовать и продолжали. Хотя в России вполне себе уже имел место капитализм, но для «пропаганды» он подходил чуть меньше чем никак, потому «Америка», в которой «всё всегда хорошо».

Именно поэтому в качестве «немецкого осознания» почему-то принято приводить примеры именно осознания того самого «Лохокоста». Пример потому что удобный и разногласий не вызывает, а вот ежели мы начнём говорить про «преступную войну на уничтожение» и не против Франции, а против России, и не про истребление евреев, а про истребление славян… то всё будет «не так однозначно». И никаких точек взаимопонимания с современными немцами тут найти невозможно. В принципе, почти любая немецкая статья «про войну на востоке», переведённая на русский и доступная для комментирования, вызывает 800+ негативных отзывов, иногда откровенно матерных («ИноСМИ» этим долго развлекались, если что, троллили российского патриота почём зря). Такая вот русско-немецкая «идиллия».

«Современные германские политики последовательно осуждают исторический нацизм…»

А «постисторический», то есть современный?

«По отношению к современному неонацизму на восточноевропейской периферии германские политики не столь последовательны, но это к истории отношения не имеет».

Это знаете, когда после ПМВ немцам запретили создание и производство разнообразных вооружений, то они многие вещи делали «за бугром», в «скандинавской периферии», например. Так и факельные шествия до поры до времени можно проводить «на периферии».

И почему, собственно говоря, откровенно позитивное отношение к неонацистам в Восточной Европе «не имеет отношения к истории»? То есть немцы как бы «осознали» свои преступления и преступную сущность нацизма, «сдали зачёт» и всё забыли? Или как? Откуда вообще следует невозможность возрождения нацистской идеологии в современной нам Германии? Исходя из украинского вектора их политики это отнюдь не очевидно. Или, может быть, немцы уже судили нацистские марши в Прибалтике?

То есть нет, нам этого очень и очень хочется, и потому мы, как мантру, произносим достаточно глупую фразу: «это не должно повториться». Но, как ни жаль, у немцев своя история и свой взгляд на эту самую историю. И нам они, по их мнению, ничего не должны.

Насчёт широко пропагандируемого «экономического сотрудничества»: так и Российская империя с Германской торговала на зависть всему миру, как и СССР с Третьим Рейхом… но от войны это почему-то нас не уберегло. Бизнес — это только бизнес, деньги — это только деньги, никаких «волшебных» качеств у них нет.

Вот присутствует в России это желание «надеть розовые очки»/«накрыть голову одеялом», когда нацисты уже вполне открыто маршируют в Харькове при полной поддержке Евросоюза (возглавляемого Германией). Мы всё убеждаем себя, что это «всего-навсего ошибка», что «всё наладится». История двух мировых войн, в которых Германия нападала на Россию, к «розовому оптимизму», к сожалению, не располагает.

Я знаю, что мне скажут в ответ: в пряничных домиках жили-были хорошие немцы, а потом на них с Луны упал плохой кайзер «Вилли дер цвайте», всех перекусал, заразил бешенством, и они пошли воевать с Россией. А потом с Луны на них упал «плохой Гитлер», и что характерно: тоже всех перекусал… А потом на них с того же спутника Земли чебурахнулась «плохая Меркель»… Но придёт к власти в Берлине хороший, годный, пророссийский кайзер, и будет нам всем «полная перемога» (это я «глубинную суть» российской внешней политики на германском направлении излагаю). Нет, есть и более фантастические сказочные сюжеты, как то: «памятник армяно-турецкой дружбе». А вообще, немцев было бы неплохо привить. От водобоязни. А Луну «перевесить» на другую орбиту. Для профилактики.

Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: artyushenkooleg.ru

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Комментарии 12

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  1. Dart2027 Сегодня, 06:08
    Вообще-то фашизм, а точнее то что под ним подразумевается, это самая обычная европейская практика. Концлагеря, геноцид, теория неполноценных рас - что из этого придумал Гитлер? Да ничего. По сути он был самым обыкновенным европейским политиком - там все такие, и в то время, и сейчас. И то же самое можно сказать про рядовых вермахта - если для нас все это дикость и ужас, то с их точки зрения не было ничего особенного, обычное дело.
    Что до этого "мальчика из Уренгоя", то сильно сомневаюсь, что в Бундестаге он реально читал отсебятину, скорее то, что ему написали на бумаге и отнюдь не учителя в школе.
    Dart2027
    1. Reptiloid Сегодня, 06:27
      Здесь по ссылке было о Ямало-Ненецком автономном округе, о немецких корпорациях там и их сотрудничестве с бнд, об оплате поездки в германию и к местам захоронений.Вот что!
      Reptiloid
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:12
        Знаете, приведу вам три случая из жизни моих дедушек и бабушек. Только не плюйтесь сразу, а лучше дочитайте до конца.
        Случай первый. Мой двоюродный дед попал в плен во время войны. И вот им выпал шанс бежать. Бежали они группой, он бежал последним. В итоге зацепился штаниной за колючую проволоку и повис на ней. Он висит, а в это время подходит часовой. Дед уже мысленно попрощался с жизнью. Немец подошел молча посмотрел на деда, поддел штык-ножом штанину и дед упал на той стороне проволоки. Немец ему показывает - беги... Дед понимает, что сейчас будет выстрел в спину, но делать нечего побежал. Выстрела он так и не услышал. Дослужил до конца войны. Кстати, никто его в наш ГУЛАГ не отправлял и не расстреливал "по приказу" Сталина, за то, что был в плену.
        Случай второй. Моя бабушка попала в оккупацию. Было ей тогда 14 лет. Немцы шли на Сталинград в аккурат через нас. В их доме поселился немецкий врач. Они сами жили в сарайчике для скота. Немцы им периодически кидали конфеты, подкармливали как животных. Однажды она сильно заболела, стояли лютые холода, сарайчик естественно не отапливался. В общем этот немецкий врач её вылечил.
        Случай третий. Мой двоюродный дядька пятилетним пацаном тоже был под оккупацией. Один раз румыны хотели его, пацана, расстрелять за то, что он у них еды попросил. Уже поставили к стенке дома, это увидели немцы. В общем немцы его спасли, румын они не сильно жаловали, может потому и спасли.
        К чему это я все написал. А к тому, что немцы они конечно разные были, НО вот тут возникает одно огромное НО! Какими бы они не были по отношению к моей семье, по отношению к моему народу они были нацистские звери, причем ВСЕ! Тот врач, что лечил мою бабушку вполне возможно угробил тысячи жизней советских детей. Один хороший поступок не смывает клейма убийц со всей нации. И не надо тут рассказывать мальчику Коле из Уренгоя, как его печалит судьба немца в плену. А как он в плену то под Сталинградом оказался? Мальчику Коле в бестолковку такой простой вопрос не приходит? Что забыл этот немец на нашей земле?
        Нет господа хорошие, нет для меня лично, хороших гитлеровцев и не будет пока я жив. Пока я жив я все буду помнить и детям своим эту память передам. И по крайней мере пока живо мое поколение, эта память не умрет. Никогда вам не будет никакого прощения за то, что вы сотворили на моей земле с моим народом!
        А мальчику Коле я так скажу. Это очень хорошо Коля, что живешь ты в Уренгое. В моем городе тебе бы устроили такой ликбез, что ты просил бы прощения за свои слова, каждый день на центральной площади.
        Варяг_0711
  2. 210окв Сегодня, 06:12
    Лично мне плевать что и как думают немцы.Но мне не плевать что и как это у нас преподают.И почему в угоду экономическому вопросу надо отдавать на заклание наши принципы?Память наших отцов и матерей..Наших дедов.Наших воинов погибших за нас..Ау!"Газпром"!Не все продается и покупается!
    210окв
    1. Олежек Сегодня, 08:08
      Лично мне плевать что и как думают немцы.


      Но российская дипломатия так рассуждать не вправе.
      Олежек
    2. Rey_ka Сегодня, 08:19
      Ау, сейчас другое время и полный капитализм (где все продается и покупается) Вы не в тренде....
      Rey_ka
  3. Reptiloid Сегодня, 06:13
    Автор констатирует такое разное теперь отношение у немцев к двум уничтожаемым во время войны нациям.Наверно это потому, что планы насчёт территории России остались у немцев навсегда. А насчёт территории Израиля----не думают. В Новый Уренгой уже вошли.И возникает вопрос насчёт коллаборационизма..
    Reptiloid
  4. Михаил55 Сегодня, 06:29
    Хотелось бы президенту задать сегодня вопрос (жаль нет технической возможности - едем нянчить внучку) - почему он держит такого "умного" пресс-секретаря? Оный в прессе призывает не обижать бедного мальчика Колю! Этого Колю привели в суд, провели сквозь строй или просто надавали оплеух? Он своими (хотя какими своими, ЧУЖИМИ) словами оскорбил ВЕСЬ наш народ...а его по головке погладить? Неужели такая должность как Ваш секретарь предполагает бессердечие ко всему народу? Подумайте, господин президент...
    Михаил55
    1. Олежек Сегодня, 08:05
      не обижать бедного мальчика Колю! Этого Колю привели в суд, провели сквозь строй или просто надавали оплеух?


      И таки автор полностью согласен с тем что тр'авить мальчика некошерно.
      Разбираться надо с нашими историками, дипломатами, политиками.
      Замазывание факта непризнания немцами преступлений нм востоке началось у нас очень давно.
      Это серьёзная государственная/общественная проблема и травлей конкретного пацана тут ничего не добиться.
      Позиция должна быть очень простой: мы готовы дружит с Германией только в случае полного и абсолютного отказа последней от нацистского наследия.
      Олежек
  5. kartalovkolya Сегодня, 06:51
    Похоже подготовка к новому "Дранг нах остен" продолжается,опять на та же "грабли" : ну не могут немцы жить спокойно,пока в очередной раз не "огребут" от России по-полной и так из века в век! Еще одна "мелочь" настораживает и удивляет это то, что мы и немцы "по разному" смотрим на ВОВ ! Для нас это более 28 млн. погибших по вине гитлеровской Германии наших сограждан,а для них "обычное дело"! А топить печи варить мыло из людей это тоже обычное дело? Если для них это "обычное дело",то нет им места на свете и зря в 1945 году их не "выкорчевали" всех до одного-гуманность блин... А "мальчик Коля" просто озвучил (прочитал)то что ему "подсунули" дяденьки из Бундестага (потомки палачей из SS и гестапо),ведь надо же "заплатить" за прогулку организованную БНД,ведь там сидят не благотворители!
    kartalovkolya
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    Не спеша, планомерно, с использованием своих адептов в России переписывается история, которая должна показать потомкам, что в 20-21 веке кровожаднее и агрессивнее СССР (России) не было ни кого. Гитлер по сравнению со Сталиным младенец, все великие победы одержали Сша и т.д. А это даст возможность за "нанесенный ущерб" Европе финансово потрясти Россию, а желательно ее территориями. Совершенно не удивлюсь если в скором времени нас попытаются обвинить и холокосте.
    rotmistr60
  7. Rey_ka Сегодня, 08:30
    Про Колю ясно а что же мы так проглотили итальянский фильм "Жизнь прекрасна"? Там красиво и ясно показали что Европу освобождали американцы! И чего? проглотили? Макароны и пиццу перестали есть?
    Rey_ka
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