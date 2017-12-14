Ещё раз про «невинный Вермахт»

Про наивного «новоуренгойского мальчика» не высказался только ленивый, и всё-таки. Загвоздка в том, что данный случай обнажил другую, гораздо более крупную проблему современных российско-германских отношения. Беда как раз в том, что у нас категорически отсутствует общее понимание событий Второй мировой войны. Отсутствует как класс. Почему до поры до времени это удавалось скрывать? Ну, холодная война, железный занавес, языковой барьер уже в постсоветскую эпоху (не учат россияне языков иностранных, не учат), да и общая нелюбовь в России к «выяснению отношений постфактум» (в отличие от восточных европейцев, коими россияне не являются).Попытки же 60-70 лет спустя после 45-го привести немецкую и российскую точки зрения к общему знаменателю ни к чему хорошему не приводят. Очень быстро выясняется, что это абсолютно невозможно. Есть очень продуманная и очень логичная российская точка зрения на события Второй мировой, и есть подобная же немецкая точка зрения. Вот только они категорически не желают совпадать. Совсем не желают.Пока разговор идёт в общих,(!) терминах, эту разницу удаётся как-то скрывать, но при любой попытке поговорить о войне более или менее подробно, начинается откровенный скандал. Вот это самое «выступление» и последовавший за ним шквал эмоций — это свидетельство как раз того, что даже до широкой российской общественности что-то наконец дошло. Мы с немцамипо-разному смотрим на ту войну.С трибуны Бундестага была озвучена (по понятным всем причинам) та версия, которую готовы услышать немцы. И которая в России вызывает полное отторжение. То есть дело совсем не в «наивном, плохо образованном» мальчугане, проблема несколько глубже. Проблема в том, что у немцев имеется свой, весьма специфический взгляд на ту войну и её преступления. Пока мы мало и редко общаемся (на ломаном английском пытаемся купить подержанный «Фольксваген Гольф»), то всё выглядит относительно неплохо, но стоит копнуть глубже…ФРГ и её идеология формировались в рамках блока НАТО, поэтому все преступления были сконцентрированы на проблеме Холокоста и материальных выплат за него. Убийства миллионов славян, как «расово неполноценных» (и оказавшихся в рамках Варшавского договора) были просто-напросто изъяты из серьёзного обсуждения. И, говоря о преступлениях нацизма, германский историк, как правило, имеет в виду именно преступления против евреев, но ничего больше. И, главным образом в Европе, то есть даже Бабий Яр им не очень интересен (в отличие от Варшавского гетто).Вот сложно понять нашему человеку, но признание нацистских преступлений (против евреев и их собственности) — это краеугольный камень немецкого послевоенного сознания. Это действительно так, и это не пропаганда. Беда в том, что к русским этоникак не относится, и да, режим Сталина был преступным. То есть как провокационную лакмусовую бумажку можно использовать именно это: отношение современных немцев к бурной деятельности солдат Вермахта на Восточном фронте и оккупированных территориях СССР. Если кто каким волшебным образом где-то найдёт что-то похожее на раскаяние, то буду очень признателен.По факту возникают «невинные солдаты Вермахта». И тут все, «панимаиш», на пацана набросились… он-то тут при чём? Если современные нам немцы не испытывают особых сантиментов по поводу массового уничтожения славян в ходе ВМВ, то чего вы хотите от какого-то провинциального школьника «с северов»? Он что, должен отдуваться за всю российскую историческую науку, дипломатию и публицистику (которые так любят «дружбу» с некой «новой» Германией)?Нет, если читать о немцах и их видении истории «в художественном пересказе» российских журналистов, писателей и историков, то все эти проблемы просто-напросто незаметны (потому как замалчиваются!). А замалчиваются они по той простой причине, что «синдром уренгойского мальчика»: у них своя «правда о войне», у нас «своя правда о войне». И эти правды совместить невозможно никак, не вызывая «бурления масс», а дружить-то надо.И смелая гипотеза насчёт того, что Германия полностью всё осознала и отреклась от нацизма, к сожалению, фактами не подтверждается практически никак.Вернее,очень хочется, чтобы именно так и было, но так, к сожалению, не есть. Увы и ах. Чем-то это всё напоминает активную пропаганду капитализма в 80-х — 90-х. Так вот в 80-е по понятным причинам очень любили использовать «положительные американские примеры» (а вот в Америке!), но и в клятые 90-е именно«положительные примеры» использовать и продолжали. Хотя в России вполне себе уже имел место капитализм, но для «пропаганды» он подходил чуть меньше чем никак, потому «Америка», в которой «всё всегда хорошо».Именно поэтому в качестве «немецкого осознания» почему-то принято приводить примеры именно осознания того самого «Лохокоста». Пример потому что удобный и разногласий не вызывает, а вот ежели мы начнём говорить про «преступную войну на уничтожение» и не против Франции, а против России, и не про истребление евреев, а про истребление славян… то всё будет «не так однозначно». И никаких точек взаимопонимания с современными немцами тут найти невозможно. В принципе, почти любая немецкая статья «про войну на востоке», переведённая на русский и доступная для комментирования, вызывает 800+ негативных отзывов, иногда откровенно матерных («ИноСМИ» этим долго развлекались, если что, троллили российского патриота почём зря). Такая вот русско-немецкая «идиллия».А «постисторический», то есть современный?Это знаете, когда после ПМВ немцам запретили создание и производство разнообразных вооружений, то они многие вещи делали «за бугром», в «скандинавской периферии», например. Так и факельные шествия до поры до времени можно проводить «на периферии».И почему, собственно говоря, откровенно позитивное отношение к неонацистам в Восточной Европе «не имеет отношения к истории»? То есть немцы как бы «осознали» свои преступления и преступную сущность нацизма, «сдали зачёт» и всё забыли? Или как? Откуда вообще следует невозможность возрождения нацистской идеологии в современной нам Германии? Исходя из украинского вектора их политики это отнюдь не очевидно. Или, может быть, немцы уже судили нацистские марши в Прибалтике?То есть нет,этого очень и очень хочется, и потому мы, как мантру, произносим достаточно глупую фразу: «это не должно повториться». Но, как ни жаль, у немцев своя история и свой взгляд на эту самую историю. И нам они, по их мнению, ничего не должны.Насчёт широко пропагандируемого «экономического сотрудничества»: так и Российская империя с Германской торговала на зависть всему миру, как и СССР с Третьим Рейхом… но от войны это почему-то нас не уберегло. Бизнес — это только бизнес, деньги — это только деньги, никаких «волшебных» качеств у них нет.Вот присутствует в России это желание «надеть розовые очки»/«накрыть голову одеялом», когда нацисты уже вполне открыто маршируют в Харькове при полной поддержке Евросоюза (возглавляемого Германией). Мы всё убеждаем себя, что это «всего-навсего ошибка», что «всё наладится». История двух мировых войн, в которых Германия нападала на Россию, к «розовому оптимизму», к сожалению, не располагает.Я знаю, что мне скажут в ответ: в пряничных домиках жили-были хорошие немцы, а потом на них с Луны упал плохой кайзер «Вилли дер цвайте», всех перекусал, заразил бешенством, и они пошли воевать с Россией. А потом с Луны на них упал «плохой Гитлер», и что характерно: тоже всех перекусал… А потом на них с того же спутника Земли чебурахнулась «плохая Меркель»… Но придёт к власти в Берлине хороший, годный, пророссийский кайзер, и будет нам всем «полная перемога» (это я «глубинную суть» российской внешней политики на германском направлении излагаю). Нет, есть и более фантастические сказочные сюжеты, как то: «памятник армяно-турецкой дружбе». А вообще, немцев было бы неплохо привить. От водобоязни. А Луну «перевесить» на другую орбиту. Для профилактики.